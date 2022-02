Il sales manager Italia ao Hostels, Francesco Falcon, è ora responsabile vendite anche in Spagna

E’ un italiano il responsabile sales di ao Hostels in Spagna: Francesco Falcon, 29enne della provincia di Venezia, fa parte della squadra sales della compagnia da più di due anni, durante i quali ha già portato un forte contributo al mercato italiano che guida assieme ad Annalia Bassi, senior sales manager Italy. Adesso Falcon assume il ruolo di sales manager Italy and Spain: una responsabilità in più ma anche una sfida che ha accettato con molta grinta visto il forte potenziale che offre il paese iberico, dove ao Hostels è in attesa di aprire presto la prima struttura a Barcellona.

“Il nostro obiettivo è quello di posizionare il nostro gruppo quale catena autorevole per le scolaresche anche in Spagna. E questo nonostante al momento non ci sia ancora un ostello nel paese, ma facendo però leva sulle 40 strutture già presenti in altre nove nazioni“, spiega lo stesso Falcon, che prevede una significativa ripresa dei viaggi leisure, sia domestici sia intra-europei, già nella prima parte dell’estate.