Il prossimo 7 aprile riapre a 5 stelle il Mangia’s Torre del Barone di Sciacca Non c’è solo la partnership con Blackstone a tenere banco nelle strategie di riposizionamento dell’offerta del gruppo Mangia’s. Gli investimenti proseguono infatti anche al di fuori del perimetro delle sei strutture oggetto dall’accordo con l’asset management company Usa, tramite la sua controllata europea Hotel Investment Partners. Il prossimo 7 aprile riaprirà in particolare il Mangia’s Torre del Barone, dopo un’operazione pluriennale di restyling da 15 milioni di euro che ha portato il resort siciliano di Sciacca a riposizionarsi nel segmento 5 stelle. Situato sulla costa sud-occidentale dell’isola, la struttura è disposta su cinque piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare. Il resort offre inoltre due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, una spa e diversi ristoranti di cucina italiana e siciliana. “Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri – spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, a cui appartiene il brand omonimo -. Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili, tra cui Agrigento, Sciacca e Palermo”. L’estate della compagnia si arricchirà inoltre di altre due novità già rivelate qualche settimana fa e questa volta parte integrante del piano di sviluppo della joint venture con Blackstone. Il Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e il Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia riapriranno infatti a cinque stelle nei prossimi mesi, entrambi accompagnati da un soft brand internazionale. Nel primo caso si potrebbe trattare, secondo alcune indiscrezioni, di un marchio del gruppo Hilton; nel secondo invece è già stata annunciata l’entrata del resort in Autograph Collection (Marriott).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non c'è solo la partnership con Blackstone a tenere banco nelle strategie di riposizionamento dell'offerta del gruppo Mangia's. Gli investimenti proseguono infatti anche al di fuori del perimetro delle sei strutture oggetto dall'accordo con l'asset management company Usa, tramite la sua controllata europea Hotel Investment Partners. Il prossimo 7 aprile riaprirà in particolare il Mangia’s Torre del Barone, dopo un'operazione pluriennale di restyling da 15 milioni di euro che ha portato il resort siciliano di Sciacca a riposizionarsi nel segmento 5 stelle. Situato sulla costa sud-occidentale dell'isola, la struttura è disposta su cinque piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare. Il resort offre inoltre due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, una spa e diversi ristoranti di cucina italiana e siciliana. “Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, a cui appartiene il brand omonimo -. Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili, tra cui Agrigento, Sciacca e Palermo". L'estate della compagnia si arricchirà inoltre di altre due novità già rivelate qualche settimana fa e questa volta parte integrante del piano di sviluppo della joint venture con Blackstone. Il Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e il Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia riapriranno infatti a cinque stelle nei prossimi mesi, entrambi accompagnati da un soft brand internazionale. Nel primo caso si potrebbe trattare, secondo alcune indiscrezioni, di un marchio del gruppo Hilton; nel secondo invece è già stata annunciata l'entrata del resort in Autograph Collection (Marriott). [post_title] => Il prossimo 7 aprile riapre a 5 stelle il Mangia’s Torre del Barone di Sciacca [post_date] => 2023-03-17T13:38:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679060336000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434794" align="alignleft" width="300"] Michele Serra[/caption] Dopo tre anni di chiusura la Cina riapre al turismo e Mistral Tour Internazionale riprende l’operatività sulla destinazione. “Era una notizia che attendavamo da tempo: la Cina ha finalmente riaperto al turismo. Ma la sorpresa più grande sarà tornare a viaggiare in Cina e lasciarsi sorprendere dall’evoluzione che ha avuto il paese in questi anni. La Cina si è evoluta, soprattutto tecnologicamente, e sono certo che questo cambiamento avrà contribuito ad accrescerne il fascino inserendosi e convivendo perfettamente con la sua storia millenaria. Tutti i servizi ricettivi e di trasporto sono pienamente operativi dato che il turismo interno ha continuato ad operare nel corso di questi ultimi due anni e noi abbiamo sostenuto i nostri uffici locali nella lunga attesa di questa riapertura dei confini al turismo.”. Afferma Michele Serra, presidente Quality Group. Una ripartenza facilitata dalla presenza del personale e delle guide in esclusiva parlanti italiano, formate nel corso degli ultimi 15 anni, pronte fin da subito ad accogliere i turisti di Mistral Tour. La programmazione dei viaggi individuali e di gruppo 2023 sarà disponibile dalla prossima settimana nel sito web e in una apposita landing page. [post_title] => Mistral riprende l'attività sulla Cina. Serra: "Una notizia attesa da tempo" [post_date] => 2023-03-15T10:48:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678877328000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Parchi romagnoli Costa Edutainment riaprono con offerte e nuove attrattive per la stagione 2023. A Rimini Italia in Miniatura riapre già negli ultimi due weekend di marzo mentre Acquario di Cattolica e Oltremare a Riccione spalancano le loro porte dal 1° aprile. Il Polo Costa Edutainment in Romagna che comprende Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park e Aquafan a Riccione e l’Acquario di Cattolica, riapre con novità, eventi e tante offerte e combinazioni da prendere al volo, per riempire di emozioni il tempo libero di migliaia di famiglie italiane e straniere. Con la formula “Prima acquisti, più risparmi” e la possibilità di acquistare i biglietti online, ognuno può comporre la sua offerta su misura, scegliendo la combinazione di prezzi più vantaggiosa, che include già la possibilità di pre-acquistare i biglietti anche per il parco acquatico estivo Aquafan, che tornerà aperto dal 1° giugno. «Il divertimento è un settore in forte crescita in Italia, quest’anno. Notiamo una domanda sempre più alta e l’attenzione da parte del pubblico nel vivere esperienze e impegnare il proprio tempo libero in occasioni di divertimento di qualità - dichiara Patrizia Leardini, COO del Gruppo Costa Edutainment – Per questo stiamo sviluppando piani e programmazioni eventi, con novità pensate su misura per tutti i pubblici. Puntiamo a veicolare conoscenza ed emozioni, collaborazioni col territorio e un marketing dedicato al mondo web con creator e influencer. Fondamentale anche l’offerta: una biglietteria online sempre più efficiente e combinazioni di prezzi per tutte le tasche. La stagione partirà già da aprile con interessanti novità, diamo solo qualche anticipazione: a Cattolica avremo Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition, la cui inaugurazione è in fase di definizione. A Oltremare a Riccione arriveranno star del web molto amate dai più piccoli, con eventi e meet&greet. Attenzione altissima in tutte le strutture anche verso l’ambiente e il rispetto del Pianeta. In quella che si annuncia come l’estate delle vacanze italiane, vogliamo contribuire da protagonisti, mettendo le nostre strutture a servizio del grande pubblico, per interagire, divertirsi e conoscere meglio ciò che ci circonda». [post_title] => Parchi Romagnoli Costa Edutainment, al via la stagione 2023 tra novità attrattive ed offerte [post_date] => 2023-03-15T10:20:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678875644000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury. Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini. “Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”. PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.” [post_title] => Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up [post_date] => 2023-03-14T10:53:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678791234000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige. L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle. Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale. Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate. Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio. Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino. La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo. I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo. Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo. Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo. Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora. Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff. [post_title] => Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete [post_date] => 2023-03-13T13:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => alto-adige [1] => bunker-mooseum [2] => caines [3] => castel-giovo [4] => castel-trauttmansdorff [5] => golf-alto-adige [6] => golf-val-passiria [7] => hotel-birrificio [8] => merano [9] => moso-in-passiria [10] => piramidi-di-terra [11] => rafting-val-passiria [12] => san-martino-in-passiria [13] => scena-alto-adige [14] => tirolo [15] => torre-di-ghiaccio-di-corvara-in-passiria [16] => trekking [17] => val-passiria ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alto Adige [1] => Bunker Mooseum [2] => Caines [3] => Castel Giovo [4] => Castel Trauttmansdorff [5] => golf alto adige [6] => golf Val Passiria [7] => hotel birrificio [8] => merano [9] => Moso in Passiria [10] => piramidi di terra [11] => rafting Val Passiria [12] => San Martino in Passiria [13] => scena alto adige [14] => Tirolo [15] => torre di ghiaccio di Corvara in Passiria [16] => trekking [17] => Val Passiria ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678714644000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. "Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc". L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. "Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori". [post_title] => L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming [post_date] => 2023-03-13T10:41:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678704099000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439793" align="alignright" width="300"] La Enchanted Princess[/caption] Il mercato crocieristico è in forte ripresa e gli agenti di viaggio sono i protagonisti del ritorno alla normalità. Per Gioco Viaggi, che da molti anni rappresenta in Italia le principali compagnie crocieristiche, la Pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite. «Per anni il prodotto principale nelle nostre vendite – spiega Gigi Torre, Responsabile Gioco Viaggi – era Carnival. Ora è passato in seconda posizione mentre la prima è occupata dalle compagnie Premium». L’operatore crocieristico con sede a Genova si sta concentrando molto su Cunard la cui attenzione è focalizzata sul mercato internazionale. «Nel 2024 la nave nuova di Cunard, Queen Anne, andrà in nord Europa. Mentre Queen Victoria sarà tutto l’anno in Mediterraneo – aggiunge Torre – Ci stiamo organizzando in vista di questi eventi». Se prima del Covid i Caraibi dominavano l’estate, ora l’operatore è concentrato su Nord Europa e Mediterraneo. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio Gioco Viaggi spinge molto sull’ Alaska perché tutte le compagnie hanno diverse navi dedicate. Tra le nuove destinazioni c’è sicuramente l’Australia: l’operatore ligure sta affilando le armi per garantire un’offerta di alto livello, da Carnival a Princess fino a Seabourn. «Nel 2024 l’offerta si arricchirà con due ex navi della Costa Crociere – conclude Torre - Carnival Venezia da New York su Bermuda e Caraibi e Carnival Firenze dalla California. Mentre per Princess arriverà la Sun Princess». [post_title] => Gioco Viaggi, crociere in forte ripresa. Focus sulle Compagnie Premium [post_date] => 2023-03-10T15:03:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678460626000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Risorse umane e formazione. E' questo il focus del 7Pines Resort Sardinia che riapre il prossimo 20 aprile dopo un primo anno da tutto esaurito per la struttura di Baja Sardinia, parte anche del soft brand Destination by Hyatt. “Noi non facciamo recruiting ma piuttosto scouting di talenti che sposino il nostro progetto con passione e comprensione della filosofia e degli obiettivi aziendali - spiega il managing director del resort, Vito Spalluto -. Abbiamo riconfermato l’85% dei collaboratori della scorsa stagione: dato molto importante che conferma l’impegno dell’azienda nel cercare e formare persone, non risorse. C’è stato inoltre un grande interesse da parte di nuovi talenti". La strategia hr del 7Pines Sardinia punta anche sulla qualità della vita dei dipendenti. Un fattore chiave in un momento nel quale l'industria del turismo stenta ancora ad attirare personale: "Per noi è fondamentale prenderci cura del nostro team, investendo nella qualità della loro vita, con alloggi adeguati e orari di lavoro che ne rispettino ritmi e impegni - prosegue infatti Spalluto - È inoltre essenziale informare e formare i nostri collaboratori e prestare la giusta attenzione al lavoro di ognuno, con premi e bonus in grado di rendere il servizio di ogni giorno sempre più stimolante. Crediamo fortemente che una persona formata e informata, e che sta bene nel proprio ambiente di lavoro, sia una persona motivata. Chi lavora con noi si prende cura di un progetto che sente suo; condivide i nostri obiettivi e li porta avanti con orgoglio”. Con una spiaggia principale e quattro calette appartate, il 7Pines Resort Sardinia nasce su un promontorio di 15 ettari. Offre 76 camere, di cui otto junior suite e 20 suite con vista sul mare, due piscine, i due ristoranti Spazio e Capogiro, il fine dining aperto anche agli ospiti esterni, l’originale Cone Club e la Pure Seven Spa, che inaugura questa primavera. [post_title] => Il 7Pines Resort Sardinia riapre il 20 aprile puntando su risorse umane e formazione [post_date] => 2023-03-06T10:54:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678100065000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile. Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante. La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo. Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe. Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese. Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni. [post_title] => La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours [post_date] => 2023-03-02T13:54:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677765270000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il prossimo 7 aprile riapre a 5 stelle il mangias torre del barone di sciacca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":363,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è solo la partnership con Blackstone a tenere banco nelle strategie di riposizionamento dell'offerta del gruppo Mangia's. Gli investimenti proseguono infatti anche al di fuori del perimetro delle sei strutture oggetto dall'accordo con l'asset management company Usa, tramite la sua controllata europea Hotel Investment Partners. Il prossimo 7 aprile riaprirà in particolare il Mangia’s Torre del Barone, dopo un'operazione pluriennale di restyling da 15 milioni di euro che ha portato il resort siciliano di Sciacca a riposizionarsi nel segmento 5 stelle. \r

\r

Situato sulla costa sud-occidentale dell'isola, la struttura è disposta su cinque piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare. Il resort offre inoltre due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, una spa e diversi ristoranti di cucina italiana e siciliana. “Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, a cui appartiene il brand omonimo -. Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili, tra cui Agrigento, Sciacca e Palermo\".\r

\r

L'estate della compagnia si arricchirà inoltre di altre due novità già rivelate qualche settimana fa e questa volta parte integrante del piano di sviluppo della joint venture con Blackstone. Il Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e il Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia riapriranno infatti a cinque stelle nei prossimi mesi, entrambi accompagnati da un soft brand internazionale. Nel primo caso si potrebbe trattare, secondo alcune indiscrezioni, di un marchio del gruppo Hilton; nel secondo invece è già stata annunciata l'entrata del resort in Autograph Collection (Marriott).\r

\r

","post_title":"Il prossimo 7 aprile riapre a 5 stelle il Mangia’s Torre del Barone di Sciacca","post_date":"2023-03-17T13:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679060336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_434794\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Serra[/caption]\r

\r

Dopo tre anni di chiusura la Cina riapre al turismo e Mistral Tour Internazionale riprende l’operatività sulla destinazione.\r

\r

\r

\r

“Era una notizia che attendavamo da tempo: la Cina ha finalmente riaperto al turismo. Ma la sorpresa più grande sarà tornare a viaggiare in Cina e lasciarsi sorprendere dall’evoluzione che ha avuto il paese in questi anni. La Cina si è evoluta, soprattutto tecnologicamente, e sono certo che questo cambiamento avrà contribuito ad accrescerne il fascino inserendosi e convivendo perfettamente con la sua storia millenaria. Tutti i servizi ricettivi e di trasporto sono pienamente operativi dato che il turismo interno ha continuato ad operare nel corso di questi ultimi due anni e noi abbiamo sostenuto i nostri uffici locali nella lunga attesa di questa riapertura dei confini al turismo.”. Afferma Michele Serra, presidente Quality Group.\r

\r

Una ripartenza facilitata dalla presenza del personale e delle guide in esclusiva parlanti italiano, formate nel corso degli ultimi 15 anni, pronte fin da subito ad accogliere i turisti di Mistral Tour. \r

\r

La programmazione dei viaggi individuali e di gruppo 2023 sarà disponibile dalla prossima settimana nel sito web e in una apposita landing page. \r

\r

","post_title":"Mistral riprende l'attività sulla Cina. Serra: \"Una notizia attesa da tempo\"","post_date":"2023-03-15T10:48:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678877328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" I Parchi romagnoli Costa Edutainment riaprono con offerte e nuove attrattive per la stagione 2023. A Rimini Italia in Miniatura riapre già negli ultimi due weekend di marzo mentre Acquario di Cattolica e Oltremare a Riccione spalancano le loro porte dal 1° aprile. \r

\r

Il Polo Costa Edutainment in Romagna che comprende Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park e Aquafan a Riccione e l’Acquario di Cattolica, riapre con novità, eventi e tante offerte e combinazioni da prendere al volo, per riempire di emozioni il tempo libero di migliaia di famiglie italiane e straniere. Con la formula “Prima acquisti, più risparmi” e la possibilità di acquistare i biglietti online, ognuno può comporre la sua offerta su misura, scegliendo la combinazione di prezzi più vantaggiosa, che include già la possibilità di pre-acquistare i biglietti anche per il parco acquatico estivo Aquafan, che tornerà aperto dal 1° giugno. \r

\r

«Il divertimento è un settore in forte crescita in Italia, quest’anno. Notiamo una domanda sempre più alta e l’attenzione da parte del pubblico nel vivere esperienze e impegnare il proprio tempo libero in occasioni di divertimento di qualità - dichiara Patrizia Leardini, COO del Gruppo Costa Edutainment – Per questo stiamo sviluppando piani e programmazioni eventi, con novità pensate su misura per tutti i pubblici. Puntiamo a veicolare conoscenza ed emozioni, collaborazioni col territorio e un marketing dedicato al mondo web con creator e influencer. Fondamentale anche l’offerta: una biglietteria online sempre più efficiente e combinazioni di prezzi per tutte le tasche. La stagione partirà già da aprile con interessanti novità, diamo solo qualche anticipazione: a Cattolica avremo Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition, la cui inaugurazione è in fase di definizione. A Oltremare a Riccione arriveranno star del web molto amate dai più piccoli, con eventi e meet&greet. Attenzione altissima in tutte le strutture anche verso l’ambiente e il rispetto del Pianeta. In quella che si annuncia come l’estate delle vacanze italiane, vogliamo contribuire da protagonisti, mettendo le nostre strutture a servizio del grande pubblico, per interagire, divertirsi e conoscere meglio ciò che ci circonda». ","post_title":"Parchi Romagnoli Costa Edutainment, al via la stagione 2023 tra novità attrattive ed offerte","post_date":"2023-03-15T10:20:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678875644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_357214\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption]\r

A seguito di una gara che ha coinvolto diverse agenzie di comunicazione, Lindbergh Hotel & Resorts, gruppo alberghiero fondato da Nardo Filippetti con hotel a 4 e 5 stelle presenti sul territorio italiano, sceglie come partner strategico per le attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa PR & Go Up, agenzia milanese di comunicazione integrata con una expertise trentennale nella consulenza per i settori turismo, hospitality, lifestyle e luxury.\r

Il gruppo alberghiero, dal forte cuore italiano, vanta ben 7 alberghi sparsi su tutto lo stivale: il Boutique Hotel 5* Excelsior Congress SPA & Lido e il Nautilus Family Hotel 4* a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Urban Hotel a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro 5*L di Taormina, il Sikania Resort & SPA a Marina di Butera, il Modica Beach Resort a Marina di Modica, in Sicilia e il Cala della Torre Resort a Siniscola in Sardegna. Ogni struttura firmata Lindbergh è sinonimo di italianità, accoglienza e ospitalità ed è caratterizzata da un’identità forte e autonoma. Oltre a queste strutture, il gruppo proprio quest’anno amplierà il proprio portfolio con 2 nuove aperture: l’Hotel Cruiser di Pesaro rafforzerà la presenza di Lindbergh nel capoluogo marchigiano e Homie, a pochi passi dalla riviera romagnola, sarà la new entry di Lindbergh a Rimini.\r

“Abbiamo scelto PR & Go Up Communication Partners, dopo aver incontrato e analizzato alcune tra le più importanti realtà specializzate nel mondo delle pubbliche relazioni e dell’ufficio stampa”, commenta Marco Filippetti, vice presidente di Lindbergh Hotels & Resorts. “Crediamo che la comunicazione sia un asset fondamentale per la crescita e il posizionamento strategico del gruppo, soprattutto alla luce dei nuovi progetti e degli importanti investimenti che solo in questo anno ci vedono ampliare il nostro portfolio da 7 a 9 strutture, con 2 nuove aperture”.\r

PR & Go Up Communication si occuperà della promozione e valorizzazione del gruppo Lindbergh attraverso attività di ufficio stampa e media relations, nonché operazioni di comunicazione integrata, con l’obiettivo di affermarne l’awarness all’interno del mercato italiano.\r

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione” afferma Albert Redusa Levy, ceo di PR & Go Up Communication Partners. “Il 2023 è iniziato in maniera positiva per l’azienda, altre due realtà nel mondo dell’hotellerie sono entrate a far parte del nostro portfolio e siamo entusiasti che anche Lindbergh Hotels & Resorts ci abbia scelto come agenzia di comunicazione in Italia. Grazie alla nostra esperienza nel mondo del turismo, riusciremo a essere dei veri e propri partner strategici per il Gruppo, intercettandone bisogni e necessità e accompagnandoli in un percorso di importanti cambiamenti.”\r

","post_title":"Lindbergh Hotel & Resorts: pubbliche relazioni e ufficio stampa a Go Up","post_date":"2023-03-14T10:53:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678791234000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Volete un’idea per una vacanza indimenticabile? Per un’esperienza che soddisfi il vostro legittimo bisogno di relax, ma che allo stesso tempo risulti anche una vacanza attiva, sia dal punto di vista sportivo che culturale? Bene, la risposta a queste richieste è un soggiorno in Val Passiria, una delle valli paesaggisticamente più belle di tutto il territorio dell’Alto Adige.\r

\r

L’ideale punto di partenza per una vacanza da sogno è prenotare un soggiorno in un birrificio con pernottamento; qui, in questo accogliente e sorprendente hotel-birrificio potrete apprezzare la squisita ospitalità altoatesina, gustare una cucina raffinata accompagnando le prelibate specialità altoatesino con del vino pregiato o con della birra di eccezionale qualità prodotta in proprio. Ora che avete stabilito la vostra “base”, potrete partire alla scoperta delle meraviglie della valle.\r

Vacanze in Val Passiria: escursioni, sci e natura\r

Geograficamente parlando, la Passeiertal (questa è la denominazione tedesca della Val Passiria) è una valle alpina altoatesina situata a nord-est di Merano (una delle città termali più rinomate d’Europa) tra le Alpi Venoste e le Alpi dello Stubai. In questa valle vi sono località turisticamente molto importanti fra cui ricordiamo in particolare San Martino in Passiria, Moso in Passiria, Caines, Tirolo e Scena. Una parte della valle è compresa nel parco naturale Gruppo di Tessa, area delimitata dalla Val Venosta e dalla Val Senales a ovest, dalla Val Passiria a est e dalla cresta dell’arco alpino sul versante settentrionale.\r

\r

Chi ama la montagna, troverà nella Val Passiria un vero e proprio paradiso; da queste parti, infatti, vi sono sentieri adatti per facili passeggiate, adatte a color che viaggiano con dei bambini, ma anche percorsi che possono mettere a dura prova persino i trekker molto esperti e allenati. Vi sono diverse possibilità anche per chi ama le arrampicate.\r

\r

Gli amanti dell’adrenalina non resteranno delusi; in Val Passiria si possono praticare sport impegnativi come il parapendio oppure il rafting o il canyoning nelle gole del fiume Passirio.\r

\r

Chi invece ama gli sport più rilassanti può divertirsi con interminabili partite a golf, magari nel bellissimo campo a 18 buche Passiria. Merano in località San Martino.\r

\r

La Val Passiria è in grado di accontentare anche tutti coloro che amano la neve e prediligono gli sport invernali: scialpinismo, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspolate possono essere praticati nelle stazioni sciistiche Plan e Racines Giovo.\r

\r

I più audaci possono tentare l’arrampicata sulla torre di ghiaccio di Corvara in Passiria, uno dei più importanti impianti di arrampicata su ghiaccio di tutto il continente europeo.\r

\r

Chi ama i fenomeni naturali può recarsi nei pressi di Caines, da qui potrà partire per percorrere il noto sentiero delle “piramidi di terra”, un interessante fenomeno geologico; è una gita molto piacevole per le famiglie e che piacerà moltissimo ai bambini e non solo.\r

\r

Per gli appassionati di storia, una meta interessante è Castel Giovo a San Leonardo in Passiria, un complesso tardo-medievale aperto nel corso della stagione estiva. Poco distante al castello, e meritevole di una visita, è la piccola chiesa gotica di Santa Croce. Chi si reca al castello può anche approfittarne per fare la Passeggiata del Sole che parte dal centro di San Leonardo.\r

\r

Un altro suggerimento è una visita al Bunker Mooseum, a Moso in Passiria, al quale fa da cornice un bunker che fu costruito dall’esercito italiano negli anni Quaranta del XX sec. Nel museo vi sono interessanti aree espositive dedicate alla preistoria, all’evoluzione degli insediamenti nella valle, alle scienze della terra e alla geologia e molto altro ancora.\r

\r

Infine, altamente consigliata è una visita alla bellissima città di Merano che dista circa 25 minuti di auto da San Martino in Passiria. In questa splendida città termale potrete fare una bella passeggiata lungo i portici e sbizzarrirvi nello shopping; da non perdere anche le promenade meranesi lungo il Passirio; consigliatissima anche una visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff. ","post_title":"Vacanze in Val Passiria: un’esperienza che non dimenticherete","post_date":"2023-03-13T13:37:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":["alto-adige","bunker-mooseum","caines","castel-giovo","castel-trauttmansdorff","golf-alto-adige","golf-val-passiria","hotel-birrificio","merano","moso-in-passiria","piramidi-di-terra","rafting-val-passiria","san-martino-in-passiria","scena-alto-adige","tirolo","torre-di-ghiaccio-di-corvara-in-passiria","trekking","val-passiria"],"post_tag_name":["Alto Adige","Bunker Mooseum","Caines","Castel Giovo","Castel Trauttmansdorff","golf alto adige","golf Val Passiria","hotel birrificio","merano","Moso in Passiria","piramidi di terra","rafting Val Passiria","San Martino in Passiria","scena alto adige","Tirolo","torre di ghiaccio di Corvara in Passiria","trekking","Val Passiria"]},"sort":[1678714644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going prosegue la sua corsa sul fronte outgoing e incoming. Il to del gruppo Msc porta avanti i propri progetti ambiziosi lanciando nuove destinazioni, nuovi resort in vista della stagione estiva e per il prossimo inverno, come in Sardegna e sul mar Rosso, affiancati anche da progetti incoming. \"Dopo la riorganizzazione, stiamo portando avanti il nostro piano quinquennale completamente in linea con le previsioni e anche con soddisfazione - spiega Maurizio Casabianca, chief commercial and operation officer di Going -. Ampio spazio all'outgoing con il Nord America e Caraibi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano, nonché sul medio raggio con la Turchia e l'Egitto su cui puntiamo molto, perché stiamo notando una fortissima ripresa delle richieste sia da gruppi sia da individuali con interesse culturale, Nilo e balneare. Anche le linee di prodotto Going Resort e Going4Cruise sono completamente a disposizione delle agenzie. Inoltre partiamo finalmente con Going2Italy per l'incoming dei mercati esteri, con l'apertura di uffici e grandi potenzialità. Abbiamo fatto pure passi importanti confermando la presenza capillare sul territorio e senza limiti di distribuzione per posizionarci al meglio come operatore di livello su molte destinazioni, anche grazie all' acquisizione di marchi e alla partnership con Msc\".\r

\r

L'impegno del to prosegue poi su proposte culturali e taylor made, ma anche su tour da abbinare alle crociere su Stati Uniti, Egitto o Turchia. Di pari passo sarà rafforzata l'offerta incoming abbinata al prodotto cruise dai porti italiani per diversificare le attività, sia come fornitori di prodotti Msc, con la creazione e gestione di pre o post tour abbinati alle crociere, sia come Going tour operator. \"Sarà rafforzato anche il rapporto con le agenzie attraverso eventi e incontri di formazione presso la sede di Milano e i nuovi uffici di Napoli che hanno segnato l'arrivo nel sud Italia del to - commenta il manager -. Riscontriamo un crescente interesse con richieste di preventivi per le destinazioni orientali e l’Africa, i costi si stanno riassessestando e la competizione si riapre; possiamo tornare agli scenari di prima e registriamo dati incoraggianti, aspettiamo anche un miglioramento tariffario da parte dei vettori\".","post_title":"L'offerta Going cresce a 360 gradi tra lungo e medio raggio. Focus anche sull'incoming","post_date":"2023-03-13T10:41:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678704099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439793\" align=\"alignright\" width=\"300\"] La Enchanted Princess[/caption]\r

\r

Il mercato crocieristico è in forte ripresa e gli agenti di viaggio sono i protagonisti del ritorno alla normalità. Per Gioco Viaggi, che da molti anni rappresenta in Italia le principali compagnie crocieristiche, la Pandemia ha cambiato l’assetto delle vendite.\r

\r

«Per anni il prodotto principale nelle nostre vendite – spiega Gigi Torre, Responsabile Gioco Viaggi – era Carnival. Ora è passato in seconda posizione mentre la prima è occupata dalle compagnie Premium».\r

\r

L’operatore crocieristico con sede a Genova si sta concentrando molto su Cunard la cui attenzione è focalizzata sul mercato internazionale.\r

\r

«Nel 2024 la nave nuova di Cunard, Queen Anne, andrà in nord Europa. Mentre Queen Victoria sarà tutto l’anno in Mediterraneo – aggiunge Torre – Ci stiamo organizzando in vista di questi eventi».\r

\r

Se prima del Covid i Caraibi dominavano l’estate, ora l’operatore è concentrato su Nord Europa e Mediterraneo. Per quanto riguarda le destinazioni a lungo raggio Gioco Viaggi spinge molto sull’ Alaska perché tutte le compagnie hanno diverse navi dedicate.\r

\r

Tra le nuove destinazioni c’è sicuramente l’Australia: l’operatore ligure sta affilando le armi per garantire un’offerta di alto livello, da Carnival a Princess fino a Seabourn.\r

\r

«Nel 2024 l’offerta si arricchirà con due ex navi della Costa Crociere – conclude Torre - Carnival Venezia da New York su Bermuda e Caraibi e Carnival Firenze dalla California. Mentre per Princess arriverà la Sun Princess».","post_title":"Gioco Viaggi, crociere in forte ripresa. Focus sulle Compagnie Premium","post_date":"2023-03-10T15:03:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678460626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risorse umane e formazione. E' questo il focus del 7Pines Resort Sardinia che riapre il prossimo 20 aprile dopo un primo anno da tutto esaurito per la struttura di Baja Sardinia, parte anche del soft brand Destination by Hyatt. “Noi non facciamo recruiting ma piuttosto scouting di talenti che sposino il nostro progetto con passione e comprensione della filosofia e degli obiettivi aziendali - spiega il managing director del resort, Vito Spalluto -. Abbiamo riconfermato l’85% dei collaboratori della scorsa stagione: dato molto importante che conferma l’impegno dell’azienda nel cercare e formare persone, non risorse. C’è stato inoltre un grande interesse da parte di nuovi talenti\".\r

\r

La strategia hr del 7Pines Sardinia punta anche sulla qualità della vita dei dipendenti. Un fattore chiave in un momento nel quale l'industria del turismo stenta ancora ad attirare personale: \"Per noi è fondamentale prenderci cura del nostro team, investendo nella qualità della loro vita, con alloggi adeguati e orari di lavoro che ne rispettino ritmi e impegni - prosegue infatti Spalluto - È inoltre essenziale informare e formare i nostri collaboratori e prestare la giusta attenzione al lavoro di ognuno, con premi e bonus in grado di rendere il servizio di ogni giorno sempre più stimolante. Crediamo fortemente che una persona formata e informata, e che sta bene nel proprio ambiente di lavoro, sia una persona motivata. Chi lavora con noi si prende cura di un progetto che sente suo; condivide i nostri obiettivi e li porta avanti con orgoglio”.\r

\r

Con una spiaggia principale e quattro calette appartate, il 7Pines Resort Sardinia nasce su un promontorio di 15 ettari. Offre 76 camere, di cui otto junior suite e 20 suite con vista sul mare, due piscine, i due ristoranti Spazio e Capogiro, il fine dining aperto anche agli ospiti esterni, l’originale Cone Club e la Pure Seven Spa, che inaugura questa primavera.","post_title":"Il 7Pines Resort Sardinia riapre il 20 aprile puntando su risorse umane e formazione","post_date":"2023-03-06T10:54:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678100065000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile.\r

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]}]}}