Il prossimo 22 maggio parte la stagione della Calandra Resort di Lampedusa

Soggiornare in dammusi a picco sulla scogliera dell’incantevole Cala Creta, circondati da un’architettura in calce bianca e pietra viva. Il prossimo 22 maggio inaugura la nuova stagione della Calandra Resort di Lampedusa: un progetto Vitha Group che con la sua posizione strategica, piacevolmente isolata, rappresenta una vera oasi di tranquillità e silenzio.

Il resort permette di soggiornare in dammusi classic, superior o suite, tutti con patio privato e vista sul mare. Le camere sono inserite in dammusi dallo stile accogliente e caratteristico, per cogliere appieno l’essenza di Lampedusa e permettono agli ospiti di crearsi una propria isola intima e privata. A rendere il tutto ancora più speciale è la possibilità di trascorrere le giornate a bordo dell’antico veliero in mogano di origine turca, il Caicco, a uso esclusivo degli ospiti, che conduce ogni giorno alla scoperta di magnifiche spiagge, cale e grotte. Durante la navigazione, si potrà beneficiare di aperitivi in mattinata, per poi proseguire con un pranzo servito dai marinai, alla scoperta dei piatti tipici della tradizione lampedusana e dell’essenza dei sapori delle materie prime del posto. Infine, dopo aver trascorso una giornata al mare, ci si può godere il tramonto con un aperitivo sulla terrazza panoramica.