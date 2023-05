Il Mercure Roma Corso Trieste riapre dopo un completo restyling Veste completamente nuova per il Mercure Roma Corso Trieste che riapre dopo un completo restyling a cura dello Stella Cadente Studio, che si accompagna al lancio del nuovo ristorante Binomio. La struttura, inserita dalle Belle arti nel progetto Città giardino, si distingue ora per un design che richiama, negli spazi comuni e nelle camere i parchi e i giardini che un tempo caratterizzavano le residenze aristocratiche della zona, con un’attenzione particolare agli elementi e ai colori della natura. Il nuovo Binomio, in particolare, è un ambiente suddiviso in più spazi (ristorante, salotto pizzeria, bar e terrazza), in cui gustare piatti dai delicati contrasti di sapori, colori e consistenze, che trovano le loro radici nella tradizione italiana, sulla quale intervengono contaminazioni di gusto. “Binomio nasce dall’idea di unire con creatività, prodotti e tradizioni diverse, a volte in contrasto, che amalgamandosi danno vita a qualcosa di differente e sorprendente – racconta la chef, Marta Costantini -. Nella nostra ricerca di abbinamenti e colori, ci lasciamo sempre guidare dalla stagionalità degli ingredienti oltre che dalla semplicità”.

Veste completamente nuova per il Mercure Roma Corso Trieste che riapre dopo un completo restyling a cura dello Stella Cadente Studio, che si accompagna al lancio del nuovo ristorante Binomio. La struttura, inserita dalle Belle arti nel progetto Città giardino, si distingue ora per un design che richiama, negli spazi comuni e nelle camere i parchi e i giardini che un tempo caratterizzavano le residenze aristocratiche della zona, con un'attenzione particolare agli elementi e ai colori della natura. Il nuovo Binomio, in particolare, è un ambiente suddiviso in più spazi (ristorante, salotto pizzeria, bar e terrazza), in cui gustare piatti dai delicati contrasti di sapori, colori e consistenze, che trovano le loro radici nella tradizione italiana, sulla quale intervengono contaminazioni di gusto. "Binomio nasce dall'idea di unire con creatività, prodotti e tradizioni diverse, a volte in contrasto, che amalgamandosi danno vita a qualcosa di differente e sorprendente - racconta la chef, Marta Costantini -. Nella nostra ricerca di abbinamenti e colori, ci lasciamo sempre guidare dalla stagionalità degli ingredienti oltre che dalla semplicità". 