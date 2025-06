Il gruppo Xenia cresce in Piemonte: acquisito l’hotel Palio di Asti, operazione da 2,4 mln di euro Si allarga il portfolio italiano di Phi Hotels, brand del gruppo Xenia Hôtellerie Solution, con l’aggiunta del 4 stelle Hotel Palio di Asti, che porta a 12 il numero delle strutture nel nostro paese. La compagnia ha acquisito dalla Famiglia Mogliotti il ramo d’azienda e i relativi contratti condizionati di locazione con la formula del rent to buy con diritto di acquisto (“Call”) degli immobili da esercitarsi entro i primi nove anni per un valore complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Il gruppo è già presente in Piemonte con tre strutture 4 stelle, in particolare in alcune delle zone più suggestive, tra cui l’area delle LangheRoero, a Cuneo e Bra, e a Druento a pochi chilometri dal capoluogo piemontese. L’Hotel Palio di Asti, oltre alle 37 camere oggi disponibili, include anche 9 posti auto tra garage e spazi riservati nonché un ristorante aperto al pubblico. La struttura dal prossimo 5 giugno assumerà la denominazione di Phi Hotel Palio. L’operazione è subordinata al verificarsi di condizioni sospensive abitualmente previste per questo genere di operazioni e il perfezionamento del closing è previsto entro la fine del 2025. L’operazione prevede, nelle more del perfezionamento dell’acquisto del ramo di azienda, la stipula di un contratto di affitto del medesimo ramo d’azienda. Il relativo funding per il periodo di affitto ponte e per l’acquisto del ramo d’azienda è già nelle disponibilità della Società. «Integrare una struttura 4 stelle in centro città di una destinazione come Asti è un ulteriore passo nella costruzione del nostro progetto illustrato nel Piano Industriale 2025-2028 che abbiamo presentato lo scorso 22 gennaio al mercato – spiega Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia -. L’hotel ci consentirà di rafforzare la nostra proposta nella spettacolare area delle Langhe-Roero, uno dei siti Unesco del Piemonte, dove siamo già presenti con altre strutture e puntiamo anche con le nostre attività di incoming». Condividi

