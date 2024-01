Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d’affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). Tra i piani futuri del gruppo c’è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest’anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un’ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest’anno inizieranno i lavori di conversione dell’attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure. Infine, dopo l’apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione. Condividi

\r

Intesa Sanpaolo rafforza ulteriormente il proprio impegno a favore del turismo, per il quale ha erogato oltre 8 miliardi di euro nell’ultimo triennio, puntando insieme a Federalberghi sul rilancio e sullo sviluppo dell’offerta delle strutture ricettive. La rilevanza strategica del turismo nell’economia del Paese è evidente: il turismo, tra i grandi acceleratori della ripresa italiana post-Covid, ha continuato a crescere nel corso del 2023 restando centrale per l’economia del nostro Paese.\r

\r

Dalle stime di Intesa Sanpaolo sull’intero 2023 emerge come il fatturato superi il livello del 2019 del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione con crescita del turismo incoming che rappresenta uno dei fattori alla base di questi risultati brillanti, soprattutto da agosto a novembre quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019.\r

\r

L’Italia si conferma tra le Top 10 Destinations mondiali per afflusso di turisti grazie anche al ritorno dei turisti a lungo raggio e ha dominato la classifica \"must-see\" 2023 (sondaggio condotto dal gruppo Globus). Alla luce di queste dinamiche, il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nel complesso dei primi undici mesi del 2023, superando il 50,5% del 2019, anno che finora si era distinto per afflusso record di turisti non residenti.\r

\r

Le previsioni 2024 restano positive per il settore, che potrà andare incontro a un consolidamento dei risultati di fatturato brillanti conseguiti nell’ultimo biennio, sebbene all’interno di un contesto macroeconomico di crescita globale modesta, dovuta principalmente alle economie avanzate.\r

\r

“L’attenzione che Intesa Sanpaolo ha posto in essere nei confronti del comparto turistico si traduce in azioni efficaci e strategiche per le nostre imprese - commenta Bernabò Bocca, presidente Federalberghi -. L’Istituto ha sempre manifestato grande sensibilità riguardo le esigenze del settore, mettendo a disposizione nel triennio oltre 8 miliardi di euro proprio per il turismo. Con oggi, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, possiamo dire che si è avviato un circuito virtuoso capace di ridare linfa alle strutture ricettive italiane attraverso investimenti per la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili. Il nostro comparto è in questo modo posto al centro di una prospettiva di sviluppo, con strumenti nuovi, finanziamenti a condizioni agevolate ed anche iniziative pubbliche. Tutto ciò rappresenta a mio avviso un grande incentivo perché le nostre imprese si sentano in grado di tornare ad osare”.","post_title":"Intesa San Paolo-Federalberghi: erogati 8 miliardi nell'ultimo triennio","post_date":"2024-01-30T13:04:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706619897000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio record per il gruppo Palladium Hotels, che supera per la prima volta nella storia la soglia del miliardo di euro di fatturato, come da obiettivo dichiarato a inizio 2023. In occasione della Fitur di Madrid, la compagnia spagnola ha infatti rivelato di aver raggiunto quota 1,069 miliardi di giro d'affari complessivo: una cifra corrispondente a una crescita del 16% rispetto al 2022. Il risultato è stato ottenuto grazie a un incremento dei ricavi medi per camera disponibile pari al 14% (revpar). \r

\r

Tra i piani futuri del gruppo c'è ora anche la già annunciata apertura della prima struttura urban in Italia: un 5 stelle Only You a Venezia che dovrebbe essere inaugurato nel 2025. Lo stesso brand ha poi in calendario una new entry per quest'anno a Siviglia: un hotel da 226 camere e un'ampia offerta di ristoranti e spazi per eventi, tra cui area esterna con piscina. Sempre quest'anno inizieranno i lavori di conversione dell'attuale Palladium Hotel Palmyra, di proprietà del Grupo Empresas Matutes, situato nel comune di Sant Antoni a Ibiza, che, dopo un investimento di 13 milioni di euro, diventerà il primo Only You Hotels in formula leisure.\r

\r

Infine, dopo l'apertura del 45 Times Square Hotel a New York, la compagnia spagnola si sta concentrando su altre città degli Stati Uniti come Miami, Los Angeles e Chicago, e su altre destinazioni in Messico, Medio Oriente e Mediterraneo, dove il gruppo sta studiando ulteriori opportunità di espansione.","post_title":"Il gruppo Palladium supera la soglia del miliardo di euro di fatturato","post_date":"2024-01-30T12:21:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706617300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air archivia il 2023 con un fatturato record di 11,3 miliardi di dollari e un utile operativo di 1,23 miliardi (non consolidati): quest'ultimo dato è superiore rispetto al risultato del 2019. L'utile operativo della compagnia aerea per il 2023 è aumentato su base annua del 10,9%, un tasso superiore alla media del settore. Il calo dell'utile operativo del quarto trimestre rispetto all'anno precedente è dovuto a un aumento delle retribuzioni del personale che comprendeva incentivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali di performance e sicurezza.\r

\r

I ricavi annuali del settore passeggeri sono aumentati rispetto al 2019, grazie alla forte domanda di viaggi e alla maggiore richiesta di classi premium, nonostante la capacità abbia recuperato 'solo' l'80% dei livelli pre-pandemia. Nel settore cargo, sebbene i ricavi siano diminuiti a causa della ripresa della capacità di trasporto passeggeri e della normalizzazione del trasporto marittimo, è stato mantenuto un livello di redditività più elevato rispetto al 2019.\r

\r

Korean Air prevede che la domanda e la capacità passeggeri si riprenderanno completamente nel primo trimestre 2024: le stime indicano che la domanda di lungo raggio rimarrà robusta e che la domanda leisure aumenti durante l'alta stagione invernale. Korean Air massimizzerà i ricavi riprendendo le rotte e aumentando la capacità verso le destinazioni turistiche più popolari del Sud-est asiatico e del Giappone.","post_title":"Korean Air: domanda e capacità passeggeri verso il pieno recupero nel primo trimestre","post_date":"2024-01-30T11:16:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706613367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_457993\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Diamantini[/caption]\r

\r

In salita la domanda di affitti brevi e in particolare quella dei soggiorni medio-lunghi. Nel 2023, anno che ha visto la ripresa del turismo nel nostro Paese con oltre 445 milioni di presenze, trainate dagli stranieri (quasi 230 milioni), superando di otto milioni i livelli record pre-pandemici del 2019, la richiesta di short-rental aumenta del 15% e quella di mid-long term del 30%, confermando la tendenza del 2022. A scattare la fotografia è uno studio di Halldis, storico operatore italiano degli affitti brevi. In tale settore, giro d’affari di quasi 1,5 miliardi, 600 mila proprietà coinvolte, di cui quasi 120 mila gestite da operatori professionali (property manager), gli immobili destinati a tale formula crescono in tutte le città italiane: 20 mila a Roma (+17%), 18 mila a Milano (+10%), 10 mila a Firenze (+21%), 6.700 a Venezia (+17%), 3.400 a Bologna (+10%).\r

\r

“Le generazioni più giovani – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis - hanno meno propensione all’acquisto della casa, perché immaginano un futuro lavorativo meno stanziale, con possibili spostamenti della propria residenza anche a causa di lavori meno duraturi. Le città metropolitane esprimono una maggiore richiesta di affitti medi e lunghi proprio perché offrono più opportunità professionali. Spicca Milano, ma pure centri come Roma, Firenze e Bologna sono sotto pressione. Anche perché alle nuove generazioni del lavoro si affiancano professionisti affermati che operano per più mesi all’estero o decidono di abbinare occupazione e piacere, nonché gli studenti universitari fuori sede”.\r

\r

“Come property manager – aggiunge Michele Diamantini, ceo Halldis – da diversi anni cerchiamo di mettere a fuoco questa domanda, capirne le necessità e integrarle con quelle tipiche degli short rental (da meno di 30 giorni al fine settimana): chi soggiorna per un periodo medio-lungo apprezza più le comodità degli immobili e delle amenities di chi lo fa per uno breve. Il residenziale in affitto in Italia è storicamente una prerogativa dei privati, tuttavia nuovi stili di vita, esigenze abitative e concentrazione nelle grandi città, attraggono sempre più investitori istituzionali. Per questo stiamo assistendo all’esigenza di creare un prodotto moderno che soddisfi le richieste degli utilizzatori e porti nuovi importanti volumi di investimenti. Il settore è in crescita e sta vivendo una fase di organizzazione e miglioramento. L’obbligo per le piattaforme online di operare da sostituti d’imposta, finalmente esecutivo anche per Airbnb (nel 2022 sono stati versati 3,3 miliardi di euro allo Stato con la cedolare secca) è un passaggio di questa migliore regolamentazione, così come la normativa Dac7 e il processo di unificazione dei codici regionali in un unico nazionale Cin”.","post_title":"Halldis: il mercato cambia volto; cresce la domanda per affitti temporanei di medio - lungo termine","post_date":"2024-01-29T11:35:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706528125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Brusca frenata dei profitti Ryanair nel terzo trimestre dell'esercizio in corso (chiuso lo scorso 31 dicembre) e successivo taglio delle previsioni di utile per l'intero anno fiscale.\r

\r

L’utile netto del gruppo è sceso del 93% a 14,8 milioni di euro, nonostante un aumento del fatturato del 17% a 2,7 miliardi di euro. Il risultato, chiarisce una nota della low cost irlandese, ha risentito, tra l’altro, dell’aumento dei costi del carburante (+35%) ma anche dell’aumento degli stipendi e delle tasse aeroportuali. «Mentre traffico e tariffe sono aumentati su anno, nel periodo che precede Natale e Capodanno i tassi di occupazione e i rendimenti sono stati inferiori alle aspettative in risposta all’improvviso (ma gradito) ritiro di Ryanair» da «siti online ’pirata’ di agenzie di viaggio» all’inizio di dicembre.\r

\r

\r

\r

\r

Il ceo del gruppo, Michael O'Leary, aveva già avvertito che la mossa, da parte di aziende che aveva definito \"pirati\", avrebbe danneggiato la redditività del terzo trimestre.\r

\r

Ryanair ha dunque dichiarato di aspettarsi un utile al netto delle imposte compreso tra 1,85 e 1,95 miliardi di euro per i 12 mesi fino alla fine di marzo: la cifra è inferiore rispetto alla precedente previsione di poco più di 2 miliardi di euro. \r

\r

\r

\r

Sull’andamento del quarto trimestre, «tradizionalmente il più debole», influirà anche l’entrata in vigore di un accordo sull’aumento salariale dei piloti e la fine dei crediti di carbonio gratuiti. \r

La compagnia si aspetta una forte domanda per la stagione estiva, con tariffe ancora in rialzo, ma meno dello scorso anno. Infine, il ceo ha rimarcato il potenziale rischio residuo per le prospettive di crescita di Ryanair legato alla possibilità di ulteriori ritardi nella consegna dei nuovi aeromobili Boeing 787 Max 8.\r

La low cost che ha un ordine di 300 Boeing, ha ricevuto 12 Boeing 737 8-200 nell’ultimo trimestre e si aspetta di riceverne altri 50 entro giugno, un numero inferiore rispetto alle previsioni di 57 consegne. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Conti in frenata nel trimestre di Ryanair, che taglia le previsioni di utile per l'anno","post_date":"2024-01-29T11:22:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706527368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il calendario delle proposte su destinazioni insolite tra le novità incluse nella programmazione 2024 di Go Afrique appena pubblicata online. Si tratta di esperienze inedite e pionieristiche per scoprire angoli meno battuti del continente, inserite in una collezione di viaggi di gruppo con accompagnatore dall’Italia griffata dal brand del gruppo Go World. “Questo nuovo progetto nasce dalla voglia di mettere a disposizione la mia esperienza in Africa, costruita in anni di viaggi, esplorazioni, spedizioni e documentari per diverse emittenti - spiega Ludovico Scortichini, fondatore e ceo di Go World -. Abbiamo studiato un prodotto per clienti esploratori, che cercano mete al di fuori dei flussi turistici tradizionali e destinazioni più autentiche. Ogni programma è stato calibrato secondo un mix di avventura e scoperta; alcune esperienze necessitano di una buona dose di spirito di adattamento”.\r

\r

Questi i primi tre itinerari a calendario: Sud Sudan, partenze 21 marzo e 7 novembre; viaggio di nove giorni alla scoperta delle etnie Mundari, Dinka e Toposa, e dei parchi Boma, Nimule e Bandigalo. Quote a partire da 3.930 euro, voli inclusi; Sao Tomè, partenza 21 giugno - viaggio di nove giorni nell'isola senza tempo, che conserva ancora oggi segni notevoli del colonialismo portoghese. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi; Comore, partenza 22 giugno - viaggio di 11 giorni alla scoperta di un paradiso tropicale che sa combinare in perfetta armonia natura e cultura. Quote a partire da 3.650 euro, voli inclusi.\r

\r

","post_title":"Online la programmazione 2024 di Go Afrique. Tra le novità, una collezione di itinerari insoliti","post_date":"2024-01-29T10:31:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706524313000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con ben 10 milioni di iscritti CartaFreccia si conferma il primo programma di fidelizzazione nel settore dei trasporti in Italia, per numero di clienti.\r

Negli ultimi cinque anni sono stati emessi più di 110 milioni di biglietti sulle Frecce per far viaggiare i soci del programma dedicato ai clienti Frecciarossa di Trenitalia e sono stati erogati più di 5 miliardi di punti. I soci hanno percorso 30 miliardi di chilometri, equivalenti a 5 viaggi andata e ritorno tra la Terra e il pianeta Urano.\r

Per celebrare il traguardo dei 10 milioni di iscritti, CartaFreccia lancia alcune novità: “CartaFreccia Platino Infinito” e un concorso dedicato ai soci. La “CartaFreccia Platino Infinito” verrà conferita a tutti coloro che sono soci “Platino” da 10 anni consecutivi e, oltre a garantire una serie di benefici extra, rappresenta il riconoscimento per la fiducia dimostrata verso Frecciarossa. Solo nell’ultimo anno, infatti, i Soci Platino ai quali verrà riconosciuto il nuovo status hanno effettuato circa 90.000 viaggi sulle Frecce e hanno percorso 37 milioni di chilometri.\r

Il 1° febbraio, inoltre, partirà il concorso “Ripartiamo da 10”, dedicato a tutti i Soci CartaFreccia che consentirà di vincere ogni giorno buoni sconto e carte regalo Trenitalia, oltre all’estrazione di 10 premi finali che prevedono un soggiorno in una delle principali città italiane servite da Frecciarossa.\r

“Abbiamo ritenuto doveroso non soltanto celebrare questo traguardo con una serie di iniziative dedicate, ma soprattutto condividere questo risultato con i nostri soci, i veri protagonisti del Programma CartaFreccia, che si appresta a dare avvio ad una fase di rinnovamento, in collaborazione con i suoi partner commerciali, per diventare sempre di più il programma fedeltà di riferimento dei viaggiatori in Italia” dichiara Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia.","post_title":"La CartaFreccia di Trenitalia raggiunge i 10 milioni di iscritti e festeggia con alcune novità","post_date":"2024-01-29T09:30:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706520646000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno in grande stile quello dell'industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità.\r

\r

\"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali\".\r

\r

L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico.\r

\r

I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali.\r

\r

Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori.\r

\r

Il futuro\r

\r

Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey","post_title":"New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori","post_date":"2024-01-26T12:22:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706271721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all'iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni '20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu:\r

\r

Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde: un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora.","post_title":"Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms","post_date":"2024-01-26T11:35:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706268905000]}]}}