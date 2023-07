Il gruppo Numa cresce in Norvegia con gli appartamenti Hallen di Oslo Sono stati ottenuti dalla conversione di un ex ufficio postale di Olso i nuovi appartamenti Numa Hallen appena inaugurati nella capitale norvegese. Si tratta di 21 soluzioni di design in moderno stile scandinavo situati nel quartiere Sentrum e inseriti nel contesto di un progetto architettonico oggi chiamato Posthallen, che include anche una serie di outlet f&b, tra cui numerosi bar: i drink possono essere ordinati tramite una app da uno smartphone e poi ritirati al bar. Non solo monumenti come il Palazzo Reale, il Rockfeller Music Hall e i numerosi musei e gallerie che meritano una visita, ma anche quartieri alla moda come Grünerløkka. Oslo è il posto perfetto per ammirare la street art o per curiosare tra boutique, negozi vintage e di seconda mano. Grazie alla posizione della città sul fiordo, si possono pure effettuare tour in battello. Condividi

