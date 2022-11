Il gruppo Meliá porta il brand InnSide in Sicilia e diventa tour operator in partnership con Logitravel Duplice novità in casa Meliá che annuncia l’approdo del brand InnSide in Sicilia con due nuove proprietà in apertura nel 2024 e al contempo avvia una partnership con Logitravel per la realizzazione e la commercializzazione di pacchetti dinamici integrati nel programma fedeltà MeliáRewards. Situato nella zona sud-orientale dell’isola mediterranea, l’InnSide Noto sarà dotato di 146 camere, numerose opzioni f&b, nonché una piscina, un beach club, palestra e spazi per meeting ed eventi. A completare l’offerta un rooftop da 1.500 metri quadrati con vista sul mare. L’InnSide Cala Rossa sorgerà invece nell’area costiera di Terrasini e includerà 114 camere, l’Open Living lounge, una piscina, diversi outlet f&b, una spa, spazi eventi e un beach club. Con l’annuncio delle due strutture siciliane, a cui si aggiungeranno anche il Meliá Taormina e il Meliá Siracusa, sempre previsti per il 2024, sale dunque a 11 il numero di proprietà del gruppo spagnolo attualmente attive o in pipeline in Italia. Più o meno negli stessi giorni, la compagnia iberica ha inoltre lanciato Meliá Escapes che, grazie alla partnership con Logitravel, permetterà ai clienti della società alberghiera di accedere anche a un vasto scaffale dinamico di voli, esperienze, servizi di noleggio auto, transfers, escursioni, attrazioni e altro ancora. Al momento Meliá Escapes è disponibile in nove mercati inclusa l’Italia, oltre che Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Messico, Canada e Stati Uniti. Prossimamente la compagnia ha tuttavia l’intenzione di espandere la proposta anche ad altri Paesi.

