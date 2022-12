Il fondatore di Wayscap acquisisce il Rosapetra di Cortina. La gestione rimane a Relegance Non si fermano le grandi manovre a Cortina in vista delle prossime Olimpiadi invernali in programma nel 2026. E’ questa la volta del Rosapetra Spa Resort, appena acquisito da Manuel Faleschini, fondatore della società specializzata nella produzione di cappelli, Wayscap, già protagonista della transazione dell’ex Spazio Krizia di Milano, destinato a diventare un hotel Philipp Plein da 18 camere. La struttura ampezzana era di proprietà di Albino Ghirardon e ora vedrà un intervento di restyling da oltre 3,5 milioni di euro, che prevede anche un ampliamento dell’offerta grazie alla realizzazione di cottage da cinque e sei camere, destinati ad aggiungersi alle 33 chiavi già esistenti. Non si conosce invece il valore della compravendita. Il passaggio di proprietà non cambia peraltro la gestione del Rosapetra, che rimane in capo alla Relegance – The Unexpected Collection di Antonio Onorato, amico di lunga data di Manuel Faleschini. “Dopo il successo maturato a Venezia con Palazzina Grassi, sono certo che il nostro progetto su Rosapetra potrà dare ulteriore impulso alla crescita di Cortina, che è giusto torni a ricoprire il proprio ruolo di Regina delle Dolomiti”, sottolinea lo stesso Onorato. Nei progetti di sviluppo Relegance rientrano anche altre strutture su Venezia e in altre località iconiche della Penisola.

