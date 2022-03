Il Doria Grand Hotel di Milano entra nel circuito Geco – Chosen by Traveller

Nuova partnership per la società di consulenza Geco, che vede entrare nel proprio circuito Chosen by Traveller il Doria Grand Hotel di Milano. Situato nel cuore della città degli affari, in un tranquillo viale alberato che costeggia una delle più importanti arterie commerciali e dello shopping, la struttura è adatta sia al viaggiatore business, sia a quello leisure. L’hotel dispone di 124 camere, tra cui alcune ai piani superiori che offrono anche una impagabile vista sul Duomo

“La fiducia accordata dal Doria Grand Hotel di Milano – afferma Marco Fabbroni, ceo di Geco – è ulteriore testimonianza del successo della nostra attività, che in poco più di dieci anni è riuscita a sposare le esigenze e a guadagnarsi la fiducia di alcune delle principali aziende e catene alberghiere che hanno creduto nel nostro progetto. Siamo quindi orgogliosi di poter supportare con il nostro kwow how il prestigioso hotel milanese. Innovazione, assistenza strategica, tecnica e commerciale, sono il comune denominatore che ci accompagna con successo nella nostra attività e che viene riconosciuto e sposato dalle strutture che entrano a far parte del nostro network”.