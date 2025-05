Hotiday, l’hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. Nata nel 2022 da un’idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i – Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo. Condividi

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489971" align="alignleft" width="300"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption] Sono partiti i Summer Days di Costa Crociere, la promozione speciale che offre fino a 300 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di 100 euro a persona, per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2025, su crociere estive alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa e sui programmi dell’autunno-inverno verso mete calde come gli Emirati, i Caraibi e le isole Canarie. Grandissima attenzione al tema dell’accessibilità che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter, ma anche in un efficiente sistema di collegamenti via terra in bus e treni. In particolare, spicca la partnership strategica con Trenitalia, che garantirà ai crocieristi sconti fino all’80%. Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti e promuovere una mobilità integrata e sostenibile. La compagnia propone viaggi che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore Creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli Ospiti. “Ci troviamo in un momento dell’anno estremamente importante – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. I prossimi mesi rappresentano una grande opportunità per continuare a creare valore e lo faremo grazie a un ingente piano di investimenti in comunicazione, connettività e prodotto, le cui continue innovazioni contribuiscono ad aumentare i livelli di soddisfazione dei nostri Ospiti. Vogliamo giocare questa partita insieme alla rete distributiva, che resta il nostro canale più importante. Per questo mettiamo a disposizione degli Agenti, nostri Partner, strumenti concreti, incentivazioni e servizi che li aiutino a distinguersi sul mercato e a convertire con efficacia la domanda che generiamo. Proporre Costa in questo periodo significa offrire ai Clienti un prodotto molto apprezzato, vantaggi commerciali e significative opportunità di remunerazione”. [post_title] => Costa Crociere: è partita la promozione dei "Summer Days" [post_date] => 2025-05-07T11:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618645000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489961 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. Nata nel 2022 da un'idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i - Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo. [post_title] => Hotiday, l'hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro [post_date] => 2025-05-07T11:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617870000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_233078" align="alignleft" width="300"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption] Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros . Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019. Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano. "Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche", ha affermato. Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare. Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%. [post_title] => Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori [post_date] => 2025-05-07T11:31:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617477000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_428944" align="alignleft" width="300"] Pierroberto Folgiero[/caption] Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (Csov) con Dong Fang Offshore (Dfo), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico. L'accordo rappresenta l'esercizio di un'opzione prevista nel contratto siglato ad aprile con Dfo per una nave Offshore Subsea Construction (Oscv). Si tratta della terza unità Csov che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024. La nuova unità sarà basata sul design Vard 4 39, appositamente concepito per Dfo, con una piattaforma altamente versatile e attrezzata per operazioni di supporto sostenibile ai parchi eolici, sia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per il ridotto impatto ambientale grazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione. La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel primo trimestre del 2028. "Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita", commenta Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. [post_title] => Fincantieri attraverso Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore [post_date] => 2025-05-07T11:25:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617155000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre 2025 che centra un "record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia. [post_title] => Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori [post_date] => 2025-05-06T14:48:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746542934000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atmosphere Core apre i battenti in Nepal con il debutto dell'Aarunya Nature Resort by Atmosphere, situato nelle tranquille valli di Banepa, alle porte di Kathmandu. «Il Nepal sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave nel panorama dell'ospitalità di lusso del Sud dell’Asia, e i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni immersive e inconsuete - sottolinea Salil Panigrahi, group managing director di Atmosphere Core -. Con proprietà in arrivo alle Maldive, in India e in Sri Lanka, Aarunya Nature Resort rappresenta il naturale passo successivo. Il nostro distintivo concept di Holiday Plan rende accessibili destinazioni un tempo riservate a pochi, senza comprometterne l'autenticità. Aarunya Nature Resort consente di vivere il Nepal più autentico, le sue storie, i suoi rituali e il suo spirito generoso». Il resort - in apertura nel quarto trimestre 2025 - disporrà 51 cottage e suite progettati con cura e con interni accoglienti, ognuno dei quali affaccerà sul paesaggio himalayano attraverso ampie finestre. Ogni elemento, dall'architettura ai menù ispirati alla tradizione locale, rifletterà il carattere della valle di Kathmandu. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche speciali in due ristoranti: il primo aperto durante tutto il giorno, con possibilità di stare all'aperto, il secondo propone, invece, il meglio della cucina asiatica e nepalese. A disposizione degli ospiti anche il centro benessere firmato Ele|Na, il brand di wellness pluripremiato di Atmosphere Core. [post_title] => Atmosphere Core arriva in Nepal per fine 2025, con l'apertura dell'Aarunya Nature Resort [post_date] => 2025-05-06T13:02:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746536561000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio. Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo. Guicciardini E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani. Giuseppe Aloe [post_title] => Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente [post_date] => 2025-05-06T11:49:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746532165000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023. L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. «Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo». Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024). [post_title] => Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato [post_date] => 2025-05-06T11:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529487000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hotiday aumenta capitale 55 milioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2813,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489971\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption]\r

Sono partiti i Summer Days di Costa Crociere, la promozione speciale che offre fino a 300 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di 100 euro a persona, per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2025, su crociere estive alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa e sui programmi dell’autunno-inverno verso mete calde come gli Emirati, i Caraibi e le isole Canarie.\r

Grandissima attenzione al tema dell’accessibilità che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter, ma anche in un efficiente sistema di collegamenti via terra in bus e treni. In particolare, spicca la partnership strategica con Trenitalia, che garantirà ai crocieristi sconti fino all’80%. Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti e promuovere una mobilità integrata e sostenibile.\r

La compagnia propone viaggi che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore Creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli Ospiti.\r

“Ci troviamo in un momento dell’anno estremamente importante – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. I prossimi mesi rappresentano una grande opportunità per continuare a creare valore e lo faremo grazie a un ingente piano di investimenti in comunicazione, connettività e prodotto, le cui continue innovazioni contribuiscono ad aumentare i livelli di soddisfazione dei nostri Ospiti. Vogliamo giocare questa partita insieme alla rete distributiva, che resta il nostro canale più importante. Per questo mettiamo a disposizione degli Agenti, nostri Partner, strumenti concreti, incentivazioni e servizi che li aiutino a distinguersi sul mercato e a convertire con efficacia la domanda che generiamo. Proporre Costa in questo periodo significa offrire ai Clienti un prodotto molto apprezzato, vantaggi commerciali e significative opportunità di remunerazione”.","post_title":"Costa Crociere: è partita la promozione dei \"Summer Days\"","post_date":"2025-05-07T11:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746618645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hotiday il primo hotel decentralizzato globale con sede in aree dedicate all’interno delle migliori strutture alberghiere locali, ha annunciato un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro. \r

Il raggiungimento di questo obiettivo, ottenuto grazie alla partecipazione di fondi di investimento come P101 e 40Jemz, consentirà alla startup di espandere ulteriormente il portafoglio di destinazioni in Europa, aprire nuovi mercati e ampliare quelli esistenti, arricchire i servizi offerti agli albergatori, stringere collaborazioni nuove strutture in località turistiche d’eccellenza e ampliare il team. \r

Nata nel 2022 da un'idea dei giovani under 30 Vittorio Gargiulo, Federico Brunelli e Federico Di Carlo, si è sviluppata grazie al programma di accelerazione B4i - Bocconi for innovation. Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto un fatturato di oltre 5 milioni di euro (+500% rispetto al 2023) e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi. \r

Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri di spicco come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Francia, Grecia e Portogallo.","post_title":"Hotiday, l'hotel decentralizzato aumenta il capitale di 5,5 milioni di euro","post_date":"2025-05-07T11:37:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746617870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_233078\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nell'immagine Cayo Levantado, nella Repubblca Dominicana[/caption]\r

\r

Il turismo nella Repubblica Dominicana continua a registrare una crescita sostenuta, con 1.020.646 visitatori nel solo mese di aprile, pari a un aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.\r

\r

Lo ha riferito il ministro del turismo, David Collado , presentando per la prima volta i dati statistici del settore da Santiago de los Caballeros .\r

\r

Il funzionario ha osservato che l'arrivo di 1.020.646 visitatori ad aprile rappresenta un aumento del 7% rispetto allo stesso mese del 2024, del 18% rispetto al 2023 e del 55% rispetto al 2019.\r

\r

Il ministro Collado ha inoltre affermato che nei primi quattro mesi di quest'anno il Paese ha ricevuto 4.369.288 visitatori, un altro record nella storia del turismo dominicano.\r

\r

\"Ciò significa che quei 4.369.288 visitatori rappresentano un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, del 17% rispetto al 2023 e del 50% rispetto al 2019. Ditemi che non sono cifre storiche\", ha affermato.\r

\r

Dei 4.369.288 visitatori, ha aggiunto, 3.069.832 sono arrivati ​​via aerea e 1.299.456 via mare.\r

\r

Ha indicato che la classifica degli arrivi via aerea, nel periodo gennaio-aprile, è guidata dall'aeroporto di Punta Cana con il 64%, seguito da Las Américas con il 19%, Cibao con il 9%, Puerto Plata con il 6% e La Romana con il 2%.","post_title":"Repubblica Dominicana in crescita. Ad aprile più di 1 milione di visitatori","post_date":"2025-05-07T11:31:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746617477000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_428944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pierroberto Folgiero[/caption]\r

\r

Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (Csov) con Dong Fang Offshore (Dfo), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell’Asia-Pacifico.\r

\r

L'accordo rappresenta l'esercizio di un'opzione prevista nel contratto siglato ad aprile con Dfo per una nave Offshore Subsea Construction (Oscv). Si tratta della terza unità Csov che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024.\r

\r

La nuova unità sarà basata sul design Vard 4 39, appositamente concepito per Dfo, con una piattaforma altamente versatile e attrezzata per operazioni di supporto sostenibile ai parchi eolici, sia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per il ridotto impatto ambientale grazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione.\r

\r

La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il cantiere Vard di Vung Tau in Vietnam, con consegna prevista nel primo trimestre del 2028.\r

\r

\"Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita\", commenta Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri.","post_title":"Fincantieri attraverso Vard firma un nuovo contratto con Dong Fang Offshore","post_date":"2025-05-07T11:25:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre 2025 che centra un \"record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. \r

\r

Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. \r

\r

Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. \r

\r

L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. \r

\r

Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.","post_title":"Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori","post_date":"2025-05-06T14:48:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atmosphere Core apre i battenti in Nepal con il debutto dell'Aarunya Nature Resort by Atmosphere, situato nelle tranquille valli di Banepa, alle porte di Kathmandu. \r

«Il Nepal sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave nel panorama dell'ospitalità di lusso del Sud dell’Asia, e i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni immersive e inconsuete - sottolinea Salil Panigrahi, group managing director di Atmosphere Core -. Con proprietà in arrivo alle Maldive, in India e in Sri Lanka, Aarunya Nature Resort rappresenta il naturale passo successivo. Il nostro distintivo concept di Holiday Plan rende accessibili destinazioni un tempo riservate a pochi, senza comprometterne l'autenticità. Aarunya Nature Resort consente di vivere il Nepal più autentico, le sue storie, i suoi rituali e il suo spirito generoso».\r

Il resort - in apertura nel quarto trimestre 2025 - disporrà 51 cottage e suite progettati con cura e con interni accoglienti, ognuno dei quali affaccerà sul paesaggio himalayano attraverso ampie finestre. Ogni elemento, dall'architettura ai menù ispirati alla tradizione locale, rifletterà il carattere della valle di Kathmandu. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche speciali in due ristoranti: il primo aperto durante tutto il giorno, con possibilità di stare all'aperto, il secondo propone, invece, il meglio della cucina asiatica e nepalese.\r

A disposizione degli ospiti anche il centro benessere firmato Ele|Na, il brand di wellness pluripremiato di Atmosphere Core.","post_title":"Atmosphere Core arriva in Nepal per fine 2025, con l'apertura dell'Aarunya Nature Resort","post_date":"2025-05-06T13:02:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746536561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molti anni che frequento il turismo come giornalista e osservatore. Più che osservatore, ascoltatore. E in tutti questi anni ci sono state delle parole cardine, quelle ciò che tutti auspicano, di cui parlano in ogni convegno, che escono anche nelle chiacchiere informali con rappresentati di istituzioni ma anche con operatori e agenti di viaggio.\r

\r

Vediamole: cabina di regia, resilienza, ma sopratutto, e questo vorrei sottolinearlo: fare sistema. Ecco questo fare sistema lo sento da anni e anni e ancora, credo, che lo sentirò per altri anni. Questo vuol dire che in effetti il sistema ancora non si è fatto. La cosa viene invocata da tutti, ma mai realizzata. \r

\r

Ora io faccio un discorso semplice: se l'Italia è uno vertici del turismo, se è riuscita a convogliare milioni di turisti, se la spesa turistica in Italia aumenta di anno in anno, se l'erario gode di tutte queste entrate, se con la tassa di soggiorno si potrebbero costruire ospedali e autostrade, se ogni stazione turistica è sempre affollata, ci sarà un motivo.\r

Guicciardini\r

E tutto questo senza fare sistema. Allora: l'Italia non è paese da fare sistema (se qualcuno va rileggere Guicciardini se ne può rendere conto. Per chi non lo sapesse Guicciardini è uno storico del '500), è un Paese di particolari che a volte si uniscono a volte si separano. Questa è uno dei caratteri originali del nostro Paese. Per cui questo fare sistema è un modello che non ci appartiene. Deriva dal concetto di collettività anglosassone, tedesco, scandinavo, americano. \r

\r

Infine ho capito che molte volte il politico di turno o il rappresentante istituzionale di turno per togliersi dagli impicci riprende la formula: non siamo riusciti perché non abbiamo fatto sistema. Secondo me non è vero. Non sono riusciti perché spesso non sanno neanche dove mettere le mani.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Fare sistema: frase che ossessiona tutti e che in Italia non significa niente","post_date":"2025-05-06T11:49:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746532165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023.\r

\r

L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.\r

«Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo».\r

Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato","post_date":"2025-05-06T11:04:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746529487000]}]}}