Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464443 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come "Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre". L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. "Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo". Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: "Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte". Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: "Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale". Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: "E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari". [post_title] => Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay [post_date] => 2024-03-27T15:34:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711553690000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver festeggia i propri primi 75 anni, celebrando il tanto agognato ritorno ai volumi pre-Covid, grazie a un 2023 che ha fatto segnare una crescita dei passeggeri del 36% rispetto al 2023. "Il tutto, al netto dei 2 mila crocieristi all'anno che salpavano sui nostri dieci itinerari in programmazione tra San Pietroburgo e Mosca", ci tiene a precisare Andrea Carraro, a margine dell'evento organizzato ieri sera nella suggestiva location genovese della terrazza Colombo in occasione dello storico compleanno. "Nonostante le ottime performance di tutte le altre nostre destinazioni, la Russia insomma ci manca ancora- ha proseguito il responsabile marketing e comunicazione del to -. Ci sono stati persino momenti in cui noleggiavamo una nave suppletiva sulla tratta Mosca - San Pietroburgo. E in Ucraina organizzavamo anche crociere tra Kiev e Istanbul". A trainare i numeri di Giver l'anno scorso sono state sicuramente le partenze legate al Grande Nord di Babbo Natale. "Ma anche le nostre crociere fluviali primaverili sono già sold-out da dicembre, così come molto bene stanno andando le proposte per il prossimo Capodanno. E abbiamo disponibilità esaurite pure per l'estate in arrivo". Tra le novità del 2024 ci sono in particolare le crociere sulla Loira, che si aggiungono a quelle in programmazione su Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba. Ma sarà con ogni probabilità il 2025 l'anno dei grandi cambiamenti: Giver sta infatti ragionando sul lancio di un nuovo sito, parte di un progetto più vasto di rivisitazione dell'intera identità corporate. [post_title] => Giver torna (quasi) ai volumi pre-Covid e pianifica il cambio d'immagine [post_date] => 2024-03-27T12:41:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711543311000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra. La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino. «Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari». «Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali». [post_title] => Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria [post_date] => 2024-03-27T12:14:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711541690000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464412 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia al record storico in termini di Ebitda: sono due dei dati salienti del progetto di bilancio 2023 approvato dal cda di Sea. La società di gestione degli aeroporti di Milano segnala un numero di passeggeri pari a 35,3 milioni, +22% sull'anno precedente e nello specifico 25,9 milioni per Malpensa e 9,4 milioni per Linate. L'ultimo esercizio ha riportato un Ebitda consolidato pari a 335,3 milioni di euro, che include 41,4 milioni di euro di poste non ricorrenti, al netto di tali valori è pari a 293,9 milioni di euro e risulta il più alto mai conseguito nella storia di Sea ed è superiore di 23 milioni rispetto a quello registrato nel 2019. Le migliori performance sono il risultato delle azioni intraprese dall’azienda con particolare riferimento allo sviluppo dei ricavi non aeronautici e all’efficientamento della base costi. La merce trasportata è stata pari a 667 mila tonnellate, in flessione del 7% rispetto al 2022 (+21% rispetto al 2019). Milano Malpensa, da sola, ha movimentato il 65% delle merci a livello nazionale. Dalla Cargo City di Malpensa è transitato l’11,6% in valore di tutte le esportazioni nazionali dirette al di fuori dell’Ue. Sempre nel 2023, l’azienda ha registrato delle performance particolarmente positive in termini di qualità del servizio: l’indice Asq (Airport Service Quality) Overall Satisfaction di Aci Europe ha raggiunto a Linate il punteggio 4,16 (4,08 nel 2022) e 4,01 a Malpensa (3,93 nel 2022); entrambi gli aeroporti sono risultati nel ranking dei migliori aeroporti in Europa per Aci World, conseguendo l’Airport Service Quality Award 2023. Nel 2023 l’impronta carbonica diretta del sistema aeroportuale milanese si è ridotta del 37,4% rispetto all’anno precedente, beneficiando dell’approvvigionamento di quote di energia da fonti green. [post_title] => Sea Aeroporti archivia il 2023 con il ritorno del traffico ai livelli pre-Covid e un Ebitda record [post_date] => 2024-03-27T11:53:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711540427000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli. La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024. Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa. [post_title] => Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee [post_date] => 2024-03-27T11:02:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711537348000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464394" align="alignleft" width="300"] Lea Cardinale con il ceo di Adalte, Davide Galleri[/caption] Un catalogo che già oggi comprende oltre agli Stati Uniti anche il Canada e che offre ai tour operator partner collegati alla piattaforma di Adalte, Community.Travel, un accesso unico ed esclusivo per le partenze di gruppo. Ma che presto sarà destinato a crescere ulteriormente. Lo rivela la sales director della stessa Adalte, Lea Cardinali: “È una delle destinazioni che vive di modernità e che spesso fa scuola in ottica di ricettività. Per questo la nostra offerta sulla destinazione è così completa. E presto speriamo lo sia ancora di più: contiamo di ampliare il numero di fornitori che, al momento, non hanno ancora abbracciato il concetto di distribuzione globale. È la prima destinazione che gestiamo quasi interamente tramite connessioni tecnologiche con i sistemi degli operatori, cosa che risulta più difficile su altri mercati meno avvezzi alla tecnologia”. Attualmente, i fornitori che collaborano con Adalte in Nord America, per il mercato italiano, sono Allied TPro, American Tours International e Team America per Stati Uniti e Canada; Opentours per i soli Stati Uniti e Jonview, specialista per il Canada. Tutti i servizi sono prenotabili online con un'offerta di tour guidati, molti pacchetti per esempio su New York e i self drive per scoprire l’America on the road. Ogni dmc e realtà ricettiva presente in Community.Travel garantisce soluzioni di viaggio per differenti target di clientela. “Collaborare con Adalte non significa cambiare le proprie modalità operative, quanto piuttosto modernizzarle - aggiunge Lea Cardinali -. Infatti i nostri buyer non iniziano a lavorare con fornitori con cui non collaboravano prima solo perché presenti nel portfolio di Adalte, ma utilizzano piuttosto i nostri servizi perché siamo in grado di offrire le migliori soluzioni (anche direttamente sui propri siti) ai loro passeggeri, continuando a lavorare con i propri fornitori selezionati”. [post_title] => Cresce il catalogo Nord America del marketplace Community.Travel [post_date] => 2024-03-27T10:47:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711536455000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà effettivo dal prossimo 1° aprile l'aumento della tassa di soggiorno a Barcellona, con l'obiettivo di gestire meglio il turismo e privilegiare la qualità rispetto alla quantità dei turisti in arrivo. La tassa è stata introdotta per la prima volta nel 2012 per incoraggiare un turismo più sostenibile e affrontare le sfide legate al numero eccessivo di turisti. In base alle nuove regole, i visitatori della capitale catalana pagheranno sia una tassa turistica regionale che una sovrattassa comunale: quella regionale dipende dal tipo di alloggio e varia da 1,70 a 3,50 euro a notte. E anche i passeggeri delle crociere pagheranno tra i 2 e i 3 euro. La tassa di soggiorno, applicabile per un massimo di sette notti, aumenterà da 2,75 a 3,25 euro a notte a partire da aprile 2024: in altre parole un supplemento di 0,50 euro a notte, che si aggiunge al costo totale dell'alloggio. Ad esempio, gli ospiti degli hotel a cinque stelle pagheranno 6,75 euro a notte, per un totale di 47,25 euro per una settimana. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa di soggiorno finanzieranno progetti importanti come il rinnovo delle strade, i servizi di autobus e l'installazione di scale mobili per migliorare l'attrattiva e la fruibilità della città. L'approccio di Barcellona si allinea a una più ampia strategia di turismo sostenibile: altre destinazioni spagnole, come le Isole Baleari, hanno adottato misure simili per preservare il loro patrimonio naturale. [post_title] => Barcellona: in vigore dal 1° aprile l'aumento della tassa di soggiorno [post_date] => 2024-03-26T14:47:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711464469000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464314 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Internazionalizzare la domanda, fino al 2022 generata per il 95% esclusivamente dal mercato domestico, e allungare le stagionalità. Sono questi i due principali obiettivi dell'attuale fase di sviluppo del gruppo Bluserena. Lo ha raccontato in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano, il ceo del gruppo con base a Pescara, Marcello Cicalò: "Quando sono approdato qui a fine 2022, dopo che la compagnia era stata acquisita l'anno precedente dal fondo Azora, mi hanno conferito un mandato preciso: riposizionare e affinare il prodotto, mantenendo l'identità Bluserena pur in un contesto di espansione dell'offerta". La prima mossa è stata dunque quelle di investire 55 milioni di euro per la ristrutturazione di cinque dei 13 hotel in portfolio. "E quest'anno abbiamo già in programma ulteriori impegni per una trentina di milioni. Proprio in questi giorni stiamo inoltre lanciando il nostro nuovo sito corporate. Il tutto con l'idea di estendere, tra le altre cose, il nostro appeal verso gli ospiti internazionali, che sino a due anni fa pesavano appena per il 5% dei nostri arrivi". Altro tema caldo è quindi quello dell'allungamento della stagionalità: "Al momento del mio arrivo i nostri resort rimanevano aperti in media per 130 giorni all'anno. Ora vogliamo renderli operativi almeno per 150 giorni, raggiungendo in alcuni contesti come per esempio la Sicilia anche i 180 giorni di attività". A livello di nuovi sviluppi il focus è poi piuttosto vario: si va dalle coste ai laghi, passando anche per le mete ski resort, dove la compagnia possiede già oggi un indirizzo proprio. "Attualmente abbiamo due o tre operazioni particolarmente calde", ha rivelato Cicalò, che non esclude un domani neppure la possibilità di un'eventuale espansione in destinazioni urbane. "I fondi normalmente pensano a un exit strategy dopo un periodo di cinque - sette anni - ha aggiunto il ceo -. Ma a volte si possono fare travasi tra un fondo e e un altro gestito dalla medesima società. Credo quindi che il progetto Bluserena corrente abbia un respiro di almeno dieci anni". La compagnia ha chiuso il 2023 a quasi 108 milioni di euro di fatturato, rispetto ai 96 milioni di un anno prima, quando i margini operativi lordi (ebidta) avevano raggiunto i 24 milioni, per una marginalità pari al 25,3%. "Anche in questo primo scorcio di 2024 i trend sono buoni - ha concluso Cicalò - Ci definiamo quindi cautamente ottimisti per il prosieguo dell'anno". [post_title] => Bluserena: obiettivo internazionalizzare la domanda e allungare le stagionalità [post_date] => 2024-03-26T14:06:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711461976000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati. È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola. Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega. L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora. Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza! Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7. Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica! Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024. In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”. Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico. In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige. Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante! [post_title] => Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza [post_date] => 2024-03-26T13:34:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => alpenrose-hotel-presso-il-lago-di-carezza [1] => castel-thurn [2] => nova-levante [3] => nova-levante-val-dega [4] => vacanze-di-primavera-in-sud-tirolo [5] => vacanze-in-alto-adige [6] => vacanze-in-val-dega [7] => vacanze-sul-lago-di-carezza [8] => val-dega ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Alpenrose hotel presso il lago di Carezza [1] => Castel Thurn [2] => nova levante [3] => nova levante val d'ega [4] => vacanze di primavera in sud tirolo [5] => vacanze in alto adige [6] => vacanze in val d'ega [7] => vacanze sul lago di carezza [8] => val d'ega ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711460052000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "hnh westmont e aimbridge i punti di riferimento presto in arrivo un extended stay" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1963,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464443","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ci sono ancora praterie da esplorare davanti a noi\". Sono le potenzialità di sviluppo future di Hnh Hospitality, secondo l'a.d. Luca Boccato, intervenuto in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano. Una prospettiva di grande ottimismo, che giunge peraltro dopo un 2023 record, durante il quale il gruppo mestrino ha superato per la prima volta la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato, toccando quota 105,7 milioni. Ma anche un approccio che tiene realisticamente conto di quanto accade oltre i confini italiani, dove altre realtà white label company come \"Aimbridge o Westmont hanno dimensioni anche dieci, venti volte superiori alle nostre\".\r

\r

L'idea è quella di mantenere un equilibrio di portfolio simile a quello attuale, che vede Hnh gestire un 60% circa di proprietà urban e la restante parte di resort leisure. \"Il nostro obiettivo era di raggiungere i 150 milioni di euro di fatturato entro il 2027, ma con ogni probabilità ce la faremo già con un anno di anticipo\".\r

\r

Anche l'anno fiscale 2024-25 è peraltro partito lo scorso 1° novembre con buone indicazioni: \"Nei primi cinque mesi abbiamo fatto meglio del nostro per la verità non ambizioso target di crescita del 5%. Ora stiamo onestamente assistendo a qualche timido segnale di rallentamento, soprattutto a partire dai mesi di giugno - luglio. Niente di allarmante, però: si tratta di oscillazioni sostanzialmente legate all'andamento del ciclo economico. E poi c'è da considerare che questo è l'anno delle elezioni Usa: un periodo tradizionalmente sfavorevole per la domanda d'Oltreoceano. Diciamo che il cielo è oggi prevalentemente sereno con qualche nube sparsa all'orizzonte\".\r

\r

Tra le novità in arrivo per Hnh c'è poi la prima inaugurazione di una struttura extended-stay: \"Una proposta destinata a completare la nostra offerta, diversificandone i contenuti. D'altronde aprire hotel in centro città non è sempre un'impresa facile, mentre i serviced apartments sono da questo punto di vista un prodotto più semplice e tutto sommato simile all'hotellerie tradizionale\".\r

\r

Infine, una parola sulla percorso Ipoready da poco iniziato con Borsa Italia: \"E' un'iniziativa certamente volta a formare il nostro management per un'eventuale quotazione della società - ha concluso Boccato -. Ma non si tratta a oggi di una prospettiva concreta. Piuttosto di un'opzione che abbiamo deciso di aprirci. Siamo infatti consapevoli della naturale evoluzione delle nostre collaborazioni con fondi esterni (a febbraio del 2023, il Fondo Italiano d'Investimento ed Eulero Capital sono subentrati a Siparex nel controllo del 37% di Hnh, ndr). Non esiste una scadenza temporale precisa, ma è chiaro che prima o poi decideranno di uscire per monetizzare l'investimento. Con Ipoready vogliamo perciò semplicemente aprirci un'ulteriore finestra di opportunità, per quando sarà il momento di cambiare nuovamente partner finanziari\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hnh: Westmont e Aimbridge i punti di riferimento. Presto in arrivo un extended-stay","post_date":"2024-03-27T15:34:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711553690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giver festeggia i propri primi 75 anni, celebrando il tanto agognato ritorno ai volumi pre-Covid, grazie a un 2023 che ha fatto segnare una crescita dei passeggeri del 36% rispetto al 2023. \"Il tutto, al netto dei 2 mila crocieristi all'anno che salpavano sui nostri dieci itinerari in programmazione tra San Pietroburgo e Mosca\", ci tiene a precisare Andrea Carraro, a margine dell'evento organizzato ieri sera nella suggestiva location genovese della terrazza Colombo in occasione dello storico compleanno. \"Nonostante le ottime performance di tutte le altre nostre destinazioni, la Russia insomma ci manca ancora- ha proseguito il responsabile marketing e comunicazione del to -. Ci sono stati persino momenti in cui noleggiavamo una nave suppletiva sulla tratta Mosca - San Pietroburgo. E in Ucraina organizzavamo anche crociere tra Kiev e Istanbul\".\r

\r

A trainare i numeri di Giver l'anno scorso sono state sicuramente le partenze legate al Grande Nord di Babbo Natale. \"Ma anche le nostre crociere fluviali primaverili sono già sold-out da dicembre, così come molto bene stanno andando le proposte per il prossimo Capodanno. E abbiamo disponibilità esaurite pure per l'estate in arrivo\". Tra le novità del 2024 ci sono in particolare le crociere sulla Loira, che si aggiungono a quelle in programmazione su Danubio, Reno, Douro, Rodano ed Elba. Ma sarà con ogni probabilità il 2025 l'anno dei grandi cambiamenti: Giver sta infatti ragionando sul lancio di un nuovo sito, parte di un progetto più vasto di rivisitazione dell'intera identità corporate.\r

\r

","post_title":"Giver torna (quasi) ai volumi pre-Covid e pianifica il cambio d'immagine","post_date":"2024-03-27T12:41:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711543311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia da Torino dove per l'estate aggiungerà due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria, portando il totale a quota 32 e connettendo l'aeroporto di Caselle a tutti e tre gli scali calabresi. L’operativo vedrà anche l’aumento delle frequenze sulle rotte più richieste, tra cui quelle per Bruxelles, Malaga e Londra.\r

La low cost irlandese conta due aeromobili posizionati a Torino e stima di trasportare nella stagione 2024 oltre 1,6 milioni di passeggeri. Dall'inizio delle operazioni sullo scalo 25 anni fa, la compagnia ha trasportato 16 milioni di passeggeri e durante l'estate opererà 300 voli settimanali da/per Torino.\r

«Raggiungendo questo importante traguardo, Ryanair ha dimostrato il proprio impegno nei confronti del Piemonte migliorando la connettività e puntando alla crescita dei passeggeri negli anni a venire - afferma il country manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. L’obiettivo di Ryanair è quello di incrementare il turismo in entrata in Piemonte offrendo allo stesso tempo una maggiore connessione con i cittadini torinesi che vogliono viaggiare per lavoro, piacere o per visitare amici e familiari».\r

«Dopo 25 anni di attività sul nostro scalo, e dopo l’apertura della base avvenuta a novembre 2021, il ruolo di Ryanair è diventato sempre più fondamentale per la crescita non solo dell’aeroporto, ma di tutto il territorio - ha sottolineato l'amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno -. Ricordiamo infatti che grazie alle numerose nuove destinazioni internazionali ora collegate dalla compagnia direttamente a Torino, il profilo del nostro passeggero è mutato: sono aumentati in maniera netta i passeggeri in arrivo dall’estero (+72% nelle ultime due stagioni winter e summer) che visitando Torino e il Piemonte, generano valore per il territorio. Allo stesso tempo, i piemontesi possono ora approfittare di un accresciuto network voli per volare a tariffe accessibili direttamente verso il Sud Italia, le isole e verso moltissime mete internazionali».","post_title":"Ryanair a tutta Calabria da Torino: due nuove rotte per Crotone e Reggio Calabria","post_date":"2024-03-27T12:14:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711541690000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464412","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal ritorno ai livelli di traffico pre-pandemia al record storico in termini di Ebitda: sono due dei dati salienti del progetto di bilancio 2023 approvato dal cda di Sea. La società di gestione degli aeroporti di Milano segnala un numero di passeggeri pari a 35,3 milioni, +22% sull'anno precedente e nello specifico 25,9 milioni per Malpensa e 9,4 milioni per Linate. \r

L'ultimo esercizio ha riportato un Ebitda consolidato pari a 335,3 milioni di euro, che include 41,4 milioni di euro di poste non ricorrenti, al netto di tali valori è pari a 293,9 milioni di euro e risulta il più alto mai conseguito nella storia di Sea ed è superiore di 23 milioni rispetto a quello registrato nel 2019. Le migliori performance sono il risultato delle azioni intraprese dall’azienda con particolare riferimento allo sviluppo dei ricavi non aeronautici e all’efficientamento della base costi.\r

La merce trasportata è stata pari a 667 mila tonnellate, in flessione del 7% rispetto al 2022 (+21% rispetto al 2019). Milano Malpensa, da sola, ha movimentato il 65% delle merci a livello nazionale. Dalla Cargo City di Malpensa è transitato l’11,6% in valore di tutte le esportazioni nazionali dirette al di fuori dell’Ue.\r

\r

Sempre nel 2023, l’azienda ha registrato delle performance particolarmente positive in termini di qualità del servizio: l’indice Asq (Airport Service Quality) Overall Satisfaction di Aci Europe ha raggiunto a Linate il punteggio 4,16 (4,08 nel 2022) e 4,01 a Malpensa (3,93 nel 2022); entrambi gli aeroporti sono risultati nel ranking dei migliori aeroporti in Europa per Aci World, conseguendo l’Airport Service Quality Award 2023.\r

Nel 2023 l’impronta carbonica diretta del sistema aeroportuale milanese si è ridotta del 37,4% rispetto all’anno precedente, beneficiando dell’approvvigionamento di quote di energia da fonti green.\r

","post_title":"Sea Aeroporti archivia il 2023 con il ritorno del traffico ai livelli pre-Covid e un Ebitda record","post_date":"2024-03-27T11:53:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711540427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono la Norvegia e le ventilate Azzorre le proposte Viaggiovani.it per permettere al proprio pubblico di sfuggire alle torride estate mediterranee. Per il paese scandinavo, il to propone in particolare due tour per piccoli gruppi; il primo più classico, Norvegia Original, con tappe principali Oslo, Bergen, Geirangerfjord e due partenze (03-10 agosto e 10-17 agosto). I punti di forza di questo viaggio sono la crociera sul Geirangerfjord, i 12 tornanti della strada dei Troll, che si arrampicano vertiginosamente sulla parete e permettono di ammirare da vicino la potenza della natura norvegese, affiancati da altissime cascate, e infine, passeggiare tra i vicoli del pittoresco porto di Bergen, la città dei sette fiordi e dei sette colli.\r

\r

La seconda proposta di viaggio utilizza come primari mezzi di spostamento treni, navi e servizi pubblici: delle tre esperienze top che si possono realizzare intraprendendo il tour Norvegia Special, infatti, spiccano l’immancabile crociera sui fiordi e uno dei viaggi in treno più belli al mondo, i ripidi 20 chilometri del tragitto della ferrovia Flåmsbana dalla fine del Aurlandsfjord fino alle alte montagne della stazione di Myrdal. Per questo tour è prevista una sola partenza: dal 03 al 10 agosto 2024.\r

\r

Il tour piccoli gruppi Azzorre e Lisbona, dal 15 al 26 agosto 2023, è infine un viaggio a ritmo lento tra pescatori sorridenti e porticcioli che sembrano dipinti, da un lato; dall'altro geyser ribollenti e vulcani fumanti, pozze naturalistiche d'acqua fresca e onde sinuose che si stagliano contro faraglioni possenti. Gli spostamenti in volo e traghetto tra le isole di Sao Miguel, Sao Jorge, Pico e Faial, danno modo di osservare questi elementi, prendendo parte anche a numerose attività all'aria aperta. Sulla via del rientro, un paio di giornate nella capitale per lasciarsi meravigliare dagli edifici trasudanti storia, terrazze panoramiche vista oceano, edifici neoclassici e cucina deliziosa.","post_title":"Viaggigiovani.it: la Norvegia e le ventilate Azzorre per sfuggire alle torride estati mediterranee","post_date":"2024-03-27T11:02:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711537348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_464394\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lea Cardinale con il ceo di Adalte, Davide Galleri[/caption]\r

\r

Un catalogo che già oggi comprende oltre agli Stati Uniti anche il Canada e che offre ai tour operator partner collegati alla piattaforma di Adalte, Community.Travel, un accesso unico ed esclusivo per le partenze di gruppo. Ma che presto sarà destinato a crescere ulteriormente. Lo rivela la sales director della stessa Adalte, Lea Cardinali: “È una delle destinazioni che vive di modernità e che spesso fa scuola in ottica di ricettività. Per questo la nostra offerta sulla destinazione è così completa. E presto speriamo lo sia ancora di più: contiamo di ampliare il numero di fornitori che, al momento, non hanno ancora abbracciato il concetto di distribuzione globale. È la prima destinazione che gestiamo quasi interamente tramite connessioni tecnologiche con i sistemi degli operatori, cosa che risulta più difficile su altri mercati meno avvezzi alla tecnologia”.\r

\r

Attualmente, i fornitori che collaborano con Adalte in Nord America, per il mercato italiano, sono Allied TPro, American Tours International e Team America per Stati Uniti e Canada; Opentours per i soli Stati Uniti e Jonview, specialista per il Canada. Tutti i servizi sono prenotabili online con un'offerta di tour guidati, molti pacchetti per esempio su New York e i self drive per scoprire l’America on the road. Ogni dmc e realtà ricettiva presente in Community.Travel garantisce soluzioni di viaggio per differenti target di clientela.\r

\r

“Collaborare con Adalte non significa cambiare le proprie modalità operative, quanto piuttosto modernizzarle - aggiunge Lea Cardinali -. Infatti i nostri buyer non iniziano a lavorare con fornitori con cui non collaboravano prima solo perché presenti nel portfolio di Adalte, ma utilizzano piuttosto i nostri servizi perché siamo in grado di offrire le migliori soluzioni (anche direttamente sui propri siti) ai loro passeggeri, continuando a lavorare con i propri fornitori selezionati”.","post_title":"Cresce il catalogo Nord America del marketplace Community.Travel","post_date":"2024-03-27T10:47:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711536455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà effettivo dal prossimo 1° aprile l'aumento della tassa di soggiorno a Barcellona, con l'obiettivo di gestire meglio il turismo e privilegiare la qualità rispetto alla quantità dei turisti in arrivo. La tassa è stata introdotta per la prima volta nel 2012 per incoraggiare un turismo più sostenibile e affrontare le sfide legate al numero eccessivo di turisti.\r

\r

In base alle nuove regole, i visitatori della capitale catalana pagheranno sia una tassa turistica regionale che una sovrattassa comunale: quella regionale dipende dal tipo di alloggio e varia da 1,70 a 3,50 euro a notte. E anche i passeggeri delle crociere pagheranno tra i 2 e i 3 euro.\r

\r

La tassa di soggiorno, applicabile per un massimo di sette notti, aumenterà da 2,75 a 3,25 euro a notte a partire da aprile 2024: in altre parole un supplemento di 0,50 euro a notte, che si aggiunge al costo totale dell'alloggio.\r

\r

Ad esempio, gli ospiti degli hotel a cinque stelle pagheranno 6,75 euro a notte, per un totale di 47,25 euro per una settimana.\r

\r

Le maggiori entrate derivanti dalla tassa di soggiorno finanzieranno progetti importanti come il rinnovo delle strade, i servizi di autobus e l'installazione di scale mobili per migliorare l'attrattiva e la fruibilità della città.\r

\r

L'approccio di Barcellona si allinea a una più ampia strategia di turismo sostenibile: altre destinazioni spagnole, come le Isole Baleari, hanno adottato misure simili per preservare il loro patrimonio naturale.","post_title":"Barcellona: in vigore dal 1° aprile l'aumento della tassa di soggiorno","post_date":"2024-03-26T14:47:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711464469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464314","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Internazionalizzare la domanda, fino al 2022 generata per il 95% esclusivamente dal mercato domestico, e allungare le stagionalità. Sono questi i due principali obiettivi dell'attuale fase di sviluppo del gruppo Bluserena. Lo ha raccontato in occasione dell’Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano, il ceo del gruppo con base a Pescara, Marcello Cicalò: \"Quando sono approdato qui a fine 2022, dopo che la compagnia era stata acquisita l'anno precedente dal fondo Azora, mi hanno conferito un mandato preciso: riposizionare e affinare il prodotto, mantenendo l'identità Bluserena pur in un contesto di espansione dell'offerta\".\r

\r

La prima mossa è stata dunque quelle di investire 55 milioni di euro per la ristrutturazione di cinque dei 13 hotel in portfolio. \"E quest'anno abbiamo già in programma ulteriori impegni per una trentina di milioni. Proprio in questi giorni stiamo inoltre lanciando il nostro nuovo sito corporate. Il tutto con l'idea di estendere, tra le altre cose, il nostro appeal verso gli ospiti internazionali, che sino a due anni fa pesavano appena per il 5% dei nostri arrivi\".\r

\r

Altro tema caldo è quindi quello dell'allungamento della stagionalità: \"Al momento del mio arrivo i nostri resort rimanevano aperti in media per 130 giorni all'anno. Ora vogliamo renderli operativi almeno per 150 giorni, raggiungendo in alcuni contesti come per esempio la Sicilia anche i 180 giorni di attività\".\r

\r

A livello di nuovi sviluppi il focus è poi piuttosto vario: si va dalle coste ai laghi, passando anche per le mete ski resort, dove la compagnia possiede già oggi un indirizzo proprio. \"Attualmente abbiamo due o tre operazioni particolarmente calde\", ha rivelato Cicalò, che non esclude un domani neppure la possibilità di un'eventuale espansione in destinazioni urbane. \"I fondi normalmente pensano a un exit strategy dopo un periodo di cinque - sette anni - ha aggiunto il ceo -. Ma a volte si possono fare travasi tra un fondo e e un altro gestito dalla medesima società. Credo quindi che il progetto Bluserena corrente abbia un respiro di almeno dieci anni\".\r

\r

La compagnia ha chiuso il 2023 a quasi 108 milioni di euro di fatturato, rispetto ai 96 milioni di un anno prima, quando i margini operativi lordi (ebidta) avevano raggiunto i 24 milioni, per una marginalità pari al 25,3%. \"Anche in questo primo scorcio di 2024 i trend sono buoni - ha concluso Cicalò - Ci definiamo quindi cautamente ottimisti per il prosieguo dell'anno\".","post_title":"Bluserena: obiettivo internazionalizzare la domanda e allungare le stagionalità","post_date":"2024-03-26T14:06:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711461976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione sciistica 2023-2024 in Alto Adige sta entrando nella sua fase conclusiva e le grandi distese di neve sule quali si sono divertiti a più non posso gli appassionati delle attività invernali lasceranno presto il posto al verde dei prati che presto si riempiranno di fiori colorati.\r

\r

È quindi il momento di pianificare una piacevole vacanza primaverile oppure, perché no, le vostre ferie estive in questo splendido territorio della nostra penisola.\r

\r

Potreste per esempio fissare il vostro soggiorno all’Alpenrose hotel presso il lago di Carezza, per essere precisi a pochi chilometri dal centro di quel piccolo gioiellino che è Nova Levante nella meravigliosa Val d’Ega.\r

\r

L’Alpenrose è un hotel 4 stelle che sicuramente soddisferà le vostre più alte aspettative; ai suoi ospiti infatti offre tutta una serie di servizi di alto livello: piscina interna, piscina esterna riscaldata, zona saune, percorso Kneipp, zona relax, area per il fitness, trattamenti benessere di vario tipo, noleggio bike e sci, cucina di alta classe, camere e suite ampie e confortevoli con una vista eccezionale e tanto altro ancora.\r

Nova Levante: obbligatoria un’escursione al lago di Carezza!\r

Il lago di Carezza (Karersee) è facilmente raggiungibile a piedi dall’Hotel Alpenrose; sono infatti sufficienti circa 15-20 minuti, ma potreste anche organizzare un’escursione più lunga partendo da Nova Levante, per la precisione dal Centro della Protezione Civile; è necessario prendere il sentiero 10A; il percorso è lungo circa 10 km e ha una durata di circa 3 ore. Per tornare si può fare lo stesso percorso oppure si può prendere il sentiero 7.\r

\r

Il lago si trova sotto le pendici del Massiccio del Latemar e lo spettacolo di cui si può godere è eccezionale: sulle sue acque cristalline infatti si specchiano gli alberi e le maestose cime del Latemar e del Catinaccio. Non dimenticate di portare con voi la macchina fotografica!\r

Qualche suggerimento per la vostra meravigliosa vacanza in Val d’Ega\r

Con l’arrivo della primavera, soggiornando in Val d’Ega avrete la possibilità di sfruttare al massimo la rete di sentieri per l’escursionismo: ben 500 km di percorsi di vario tipo, da quelli più facili a quelli più impegnativi. I più esperti hanno a disposizione anche diverse vie ferrate, tutte messe in sicurezza: potreste per esempio cimentarvi con la via ferrata Passo Santner o la via ferrata Roda di Vaèl. Da prendere in considerazione anche il Latemarium, la rete di sentieri tematici inaugurata nel 2014; i punti di accesso sono a Obereggen, Pampeago e Predazzo. \r

\r

Ricordiamo anche che partendo in auto dal vostro hotel, in circa tre quarti d’ora, tramite le strade SS241 e SP72, raggiungerete una meraviglia geologica che vale davvero la pena di visitare: il Geoparc Bletterbach; qui avrete la possibilità di fare un’escursione interessante lungo il canyon del Bletterbach, patrimonio naturale Unesco. Il parco sarà aperto a partire dal 2 maggio 2024.\r

\r

In poco meno di 40 minuti, poi, dal vostro hotel potete raggiungere una meta particolarmente interessante, il Santuario della Madonna di Pietralba, definito da molti come il “Duomo delle Dolomiti”.\r

\r

Se poi vi piacciono i castelli, in circa mezz’ora potrete raggiungere la torre abitativa Castel Thurn che ospita il Museo Territoriale di Nova Ponente, il Gebietsmuseum Deutschnofen. La torre fu costruita nel XIII sec. in stile romanico.\r

\r

In poco più di mezz’ora, inoltre, potreste arrivare allo splendido Castel Cornedo, a Cornedo all’Isarco; è considerato uno dei più bei castelli dell’Alto Adige.\r

\r

Come si vede non mancano certo le cose da fare soggiornando a Nova Levante!","post_title":"Vacanze primaverili a Nova Levante, nei pressi del lago di Carezza ","post_date":"2024-03-26T13:34:12+00:00","category":["alberghi","informazione-pr"],"category_name":["Alberghi","Informazione PR"],"post_tag":["alpenrose-hotel-presso-il-lago-di-carezza","castel-thurn","nova-levante","nova-levante-val-dega","vacanze-di-primavera-in-sud-tirolo","vacanze-in-alto-adige","vacanze-in-val-dega","vacanze-sul-lago-di-carezza","val-dega"],"post_tag_name":["Alpenrose hotel presso il lago di Carezza","Castel Thurn","nova levante","nova levante val d'ega","vacanze di primavera in sud tirolo","vacanze in alto adige","vacanze in val d'ega","vacanze sul lago di carezza","val d'ega"]},"sort":[1711460052000]}]}}