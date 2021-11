Hard Rock Hotels annuncia l’apertura di una struttura a Marbella per il 2022

Si chiamerà Hard Rock Hotel Marbella e sarà dotato di 384 camere, incluse 50 suite. Il nuovo indirizzo del noto brand Usa nascerà dalla conversione dell’ex Andalucia Plaza Hotel che in questo momento è in fase di completa ristrutturazione, dopo essere stato acquisito dall’asset management company Stoneweg Hospitality e dall’investitore Bain Capital Credit. I lavori dovrebbero concludersi entro giugno 2022.

“Dopo la tanto attesa inaugurazione del nostro nuovo indirizzo di Madrid, e i successi delle proprietà di Ibiza e Tenerife, non vediamo l’ora di accogliere un’altra struttura in Spagna”, sottolinea il senior vice president of hotel development di Hard Rock Hotels, Todd Hricko.

Il nuovo indirizzo di Marbella includerà i tradizionali memorabilia delle proprietà Hard Rock, che saranno armonizzate con uno stile di design pensato per riflettere il carattere spagnolo dell’hotel. Ad arricchire l’offerta, sei locali f&b, una spa con piscina indoor riscaldata, sei sale trattamenti, una sauna e un’area relax. La proprietà sarà inoltre dotata degli spazi meeting ed eventi più ampi di tutta Marbella.