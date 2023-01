Il gruppo Sun Siyam apre il dipartimento creativo. Alla sua guida Sara Siyam In casa Sun Siyam nasce un nuovo dipartimento creativo. Si occuperà di contenuti visivi, comunicazione e iniziative pr, ma penserà anche a creare esperienze uniche ed eventi nei cinque resort del gruppo maldiviano situate nello stesso arcipelago dell’oceano Indiano, nonché in Sri Lanka. A guidare il nuovo dipartimento è stata nominata Sara Siyam: entrata nel gruppo omonimo nel 2017, ha ricoperto diverse cariche in ambito pr prima di diventare nel 2020 pr e marketing manager della compagnia. In qualità di direttore creativo si occuperà della vision creativa del gruppo con l’obiettivo di aumentare la awareness del marchio, lavorando anche a a stretto contatto con i team pr e marketing.

Claudia Klingbeil, che vanta anni come pr nel settore turismo e ospitalità di lusso e che ha già gestito la comunicazione dell’opening di Siyam World, riveste il nuovo ruolo di direttore pr e comunicazione del gruppo. Svilupperà la strategia di comunicazione, coordinando le agenzie pr internazionali che seguono la compagnia nel mondo. Shammun Mohamed è infine stato pr executive Sun Siyam Resorts e cluster pr manager delle strutture Vilu Reef e Iru Veli. Oggi è direttore delle comunicazioni digitali dell’intero gruppo. Suo compito, lo sviluppo, la gestione e l’esecuzione delle strategie di comunicazione attraverso le piattaforme digitali.



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_436823" align="alignleft" width="201"] Sara Siyam[/caption] In casa Sun Siyam nasce un nuovo dipartimento creativo. Si occuperà di contenuti visivi, comunicazione e iniziative pr, ma penserà anche a creare esperienze uniche ed eventi nei cinque resort del gruppo maldiviano situate nello stesso arcipelago dell'oceano Indiano, nonché in Sri Lanka. A guidare il nuovo dipartimento è stata nominata Sara Siyam: entrata nel gruppo omonimo nel 2017, ha ricoperto diverse cariche in ambito pr prima di diventare nel 2020 pr e marketing manager della compagnia. In qualità di direttore creativo si occuperà della vision creativa del gruppo con l’obiettivo di aumentare la awareness del marchio, lavorando anche a a stretto contatto con i team pr e marketing. Claudia Klingbeil, che vanta anni come pr nel settore turismo e ospitalità di lusso e che ha già gestito la comunicazione dell’opening di Siyam World, riveste il nuovo ruolo di direttore pr e comunicazione del gruppo. Svilupperà la strategia di comunicazione, coordinando le agenzie pr internazionali che seguono la compagnia nel mondo. Shammun Mohamed è infine stato pr executive Sun Siyam Resorts e cluster pr manager delle strutture Vilu Reef e Iru Veli. Oggi è direttore delle comunicazioni digitali dell’intero gruppo. Suo compito, lo sviluppo, la gestione e l'esecuzione delle strategie di comunicazione attraverso le piattaforme digitali. [gallery ids="436826,436827"] [post_title] => Il gruppo Sun Siyam apre il dipartimento creativo. Alla sua guida Sara Siyam [post_date] => 2023-01-05T11:09:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672916944000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Stati Uniti, Giordania e Giappone. Sono le mete top del 2023 per i viaggiatori italiani. Lo rivela un recente sondaggio del tour operator online Tramundi. Se gli Usa sono al centro dei desideri di tutti, le altre posizioni in classifica cambiano però a seconda del cluster del campione considerato: le donne sognano infatti Messico e Giappone, mentre gli uomini preferiscono Giordania e Islanda. Dividendo le risposte in base all’età il quadro si fa ancora più interessante: gli appartenenti alla generazione Z (under 26) hanno la Giordania tra le loro mete preferite, i millennials (di età compresa tra i 26 e i 40 anni) gli Usa; la generazione X (tra i 41 e i 55 anni) guarda al Giappone, mentre i cosiddetti Boomer (con più di 55 anni di età) preferiscono Stati Uniti e Messico. Non mancano, nella top ten, mete più vicine: l’Italia è settima nella classifica (resta una certezza anche quando si tratta di sognare), seguita a ruota da Spagna e Portogallo. È già poi pronto a partire in primavera il 28,8% del campione, mentre il viaggio dei sogni si farà in estate per il 24,6%. Ancora in alto mare nei progetti un italiano su tre, se è vero che il 33,1% di chi ha risposto non sa ancora quando mettersi in viaggio. Autunno e inverno prossimi non sembrano per ora suscitare grande interesse, raccogliendo entrambi poco più del 6% delle risposte. Poco meno di un italiano su quattro (il 23,5%) pensa infine che il viaggio principale dell’anno costerà tra 1.500 e 2.000 euro; vorrebbe invece spendere meno, tra mille e 1.500 euro, il 22,7% dei rispondenti. Sarà una vacanza low cost (meno di mille euro) per il 18,5%, mentre ha già preventivato un budget sostenuto, superiore ai 2 mila euro, il 16% di chi ha risposto al sondaggio. Per tutti gli altri, il budget non è stato ancora impostato. “Se il 2022 è stato un anno di viaggi per divertimento, relax e ricongiungimento post-pandemia, i trend mondiali ci dicono che il 2023 sarà l'anno in cui la spinta maggiore sarà quella volta al miglioramento personale - spiega Alberto Basso, general manager di Tramundi -. Le mete più desiderate saranno posti in cui è possibile alternare esperienze da condividere con gli amici a momenti di benessere individuale; i viaggi saranno, inoltre, sempre più rispettosi della sostenibilità ambientale e interessati alla biodiversità dei luoghi visitati. Non è detto che i sogni degli italiani si concretizzeranno per tutti, ma le stime di molti operatori consolidano l’idea del ritorno dei viaggi di lunga percorrenza, dopo anni di una prevalenza delle mete a corto e medio raggio. L’attenzione al budget resta però un tema sentito: l’aumento dei prezzi, in primis dei voli, spingerà gli italiani a fare molto bene i conti prima di partire”. [post_title] => Tramundi: Usa, Giordania e Giappone le mete top del 2023 [post_date] => 2023-01-04T10:06:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672826769000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 si apre sotto i migliori auspici per le compagnie di crociera, che si aspettano finalmente il ritorno della domanda ai livelli storici dopo i difficili anni della pandemia. Non mancano tuttavia le sfide, rappresentate soprattutto dalla crescita dell'inflazione e dalle difficoltà nella catena delle forniture, che inevitabilmente impatterà sui costi. Allo stesso tempo, l'aumento dell'offerta globale, concentrata ancora in un numero di destinazioni ridotto, non mancherà di esercitare pressioni sulle tariffe. E' la sintetica analisi di Travel Weekly sul 2023 dell'industria crocieristica. L'obiettivo di uest'anno non può quindi che essere quello di tornare a fare profitti, dopo che nel 2022 solo il gruppo Royal Caribbean, delle tre compagnie quotate (le altre sono Carnival e Norwegian Cruise Line Holdings), è riuscita a tornare in territorio positivo nel terzo trimestre. La stessa Rcl si aspetta ora di recuperare i livelli di occupazione storici a partire dalla tarda primavera; Ncl prevede di registrare tassi di riempimento al 100% nel secondo trimestre dell'anno, mentre Carnival stima di dover attendere fino all'estate. Nonostante l'inflazione crescente, i top manager dei tre gruppi principali non paiono peraltro particolarmente preoccupati dall'aumento dei prezzi. Molti degli stessi manager hanno inoltre dichiarato l'intenzione di non ricorrere alla leva prezzo per attirare passeggeri. Ma la crescita dell'offerta globale, nel prossimo futuro si attende l'arrivo di un paio di dozzine di nuove navi, potrebbe rendere difficile il raggiungimento dell'obiettivo dell'occupazione piena senza interventi sui prezzi cabine. Il tutto considerando che l'incremento generale dei costi sta esercitando pressioni anche sulle tariffe aeree, minando la capacità di spesa dei passeggeri sui pacchetti crociera di medio e lungo raggio. Per il 2022 infine non sarà disponibile un porto chiave per gli itinerari nel Baltico come San Pietroburgo, anche se al contempo ci si aspetta il ritorno di una destinazione importante quale è il Giappone. [post_title] => Crociere: nel 2023 il ritorno ai livelli di occupazione storici. La sfida sarà gestire la pressione sulle tariffe [post_date] => 2023-01-04T09:56:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672826196000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet-Confcommercio è intervenuta con una lettera al ministro dell’istruzione e merito, Giuseppe Valditara, e al ministro del turismo, Daniela Santanché. Ai due ministri viene fatto osservare il mancato recepimento degli emendamenti presentati da Fiavet-Confcommercio allo schema di Decreto Legislativo delegato di riforma del Codice degli Appalti (– D.Lgs. 18.04.2016 n. 50-, in attuazione della Delega conferita al Governo dall’art. 1 della Legge 21/06/2022 n.78). Fiavet-Confcommercio nell’emendamento si faceva interprete di un sentimento unanime di tutto il comparto turistico dell’intermediazione, rappresentato da agenzie di viaggi e operatori turistici, impegnati nel turismo scolastico. Sono circa 1.000 le agenzie di viaggi italiane che propongono viaggi d'istruzione nella loro offerta. Il fatturato stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno nel 2019 con un comparto occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un importantissimo segmento economico. Nel suo emendamento Fiavet-Confcommercio aveva richiesto che gli affidamenti dei viaggi di istruzione fossero inseriti nel novero degli “appalti esclusi nei settori ordinari” come attualmente indicati all’art. 56 del detto schema del Decreto legislativo in discussione. La richiesta era motivata dalle criticità emerse nell’ambito delle gare e procedure di affidamento dei viaggi di istruzione gestite ora in autonomia dagli istituti scolastici. Le peculiarità del pacchetto di viaggio di istruzione sono legate a complesse dinamiche economiche di preacquisizione dei servizi, come, ad esempio, i biglietti aerei delle compagnie low cost che di e solito le istituzioni scolastiche richiedono nelle offerte di gara per economizzare i costi dei viaggi stessi e che gli operatori acquistano preventivamente con tariffe non rimborsabili. Spesso sorgono problemi quando, come accade frequentemente, l’elenco dei partecipanti varia successivamente, creando per gli istituti scolastici criticità nel riconoscere quelle peculiarità dell’organizzazione del viaggio di istruzione che mal si armonizzano con una applicazione del Codice dei contratti pubblici, pensati sul modello dell’opera pubblica di lavori. “Per questo motivo – si scrive nella lettera - negli anni passati abbiamo lavorato proficuamente con gli Uffici del Dicastero ad un progetto di “Linee guida nazionali”, che tuttavia non è stato ancora definito e sarebbe superato ove si pervenisse alla esclusione del settore dei viaggi di istruzione dall’ambito di applicazione del Codice, come auspicato da Fiavet-Confcommercio” . Il Decreto Legislativo, è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari per poi riapprodare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Fiavet-Confcommercio ha chiesto ai due Ministri un interessamento alla vicenda che recepisca la richiesta o che in alternativa individui, da parte degli Uffici Tecnici dei ministeri, soluzioni idonee affinché venga predisposta una disciplina particolare del settore degli affidamenti dei viaggi di istruzione, peraltro prevista nella parte VII del Codice per alcuni particolari contratti dei settori ordinari. [post_title] => Fiavet: gli emendamenti sul turismo scolastico non sono stati recepiti. Grave [post_date] => 2023-01-03T11:30:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672745435000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudia punta a capitalizzare la ripresa del traffico internazionale e aumenta la capacità offerta tra l'Arabia Saudita e Parigi, Ginevra, Barcellona e la Gran Bretagna. Dal prossimo 1° giugno la compagnia aerea opererà un secondo volo giornaliero tra l'hub di Jeddah-King Abdulaziz e l'aeroporto di Parigi-Cdg, con un Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 24 passeggeri in Business Class e 274 in Economy. Il collegamento dovrebbe poi tornare ad essere giornaliero alla fine di marzo, mentre sulla rotta verrà impiegato un 787-10 Dreamliner (24+333). Sempre da Jeddah Saudia prevede di aumentare il numero di rotazioni settimanali verso Barcellona-El Prat da due a quattro a luglio e agosto 2023; rafforzerà inoltre Monaco di Baviera (da tre a cinque voli settimanali) e aumenterà la capacità utilizzando aeromobili più grandi verso Londra Heathrow. L'operativo 2023 include anche il ripristino del volo diretto tra Jeddah e Singapore Changi, con voli operati da Boeing 787-9 il lunedì, mercoledì e sabato in aggiunta a quelle attualmente operate via Maldive. Intanto, il vettore ha inaugurato il 2023 con l'apertura di un nuovo edificio per le operazioni presso l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah. Costruito interamente dalla Saudi Airlines Real Estate Development Company (SARED) su un'area di 50.000 metri quadrati, l'edificio a due piani può ospitare oltre 1.100 dipendenti. Si tratta di un vero e proprio mini terminal, completo di chioschi per l'imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell'equipaggio di cabina. Il nuovo edificio operativo è composto da diversi dipartimenti, tra cui l'ampio Centro di Controllo delle Operazioni. È il più grande centro di questo tipo in Medio Oriente e il 12° a livello mondiale. L'edificio dispone anche di un centro di risposta alle emergenze: questa sala completamente attrezzata utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale. [post_title] => Saudia potenzia la capacità sulle rotte europee. Nuova sede operativa a Jeddah [post_date] => 2023-01-03T11:10:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672744203000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vita da gatto è il curioso e divertente nome che Valtur ha dato alla propria campagna di comunicazione winter 2023, partita il giorno di Natale. Il brand, si legge in una nota, ha scelto di mettere al centro dello storytelling l’originalità che contraddistingue il proprio nuovo corso, puntando su un soggetto capace di tenere insieme calore, dolcezza, potenza ed eleganza e che fa leva su un pensiero forse inconfessabile, ma indubbiamente parte dell’immaginario collettivo: l’invidia provata almeno una volta per la placida vita di un gatto super coccolato. Messa a punto dall’agenzia SuperHumans, la campagna trova un ulteriore asset nella sua dimensione massiva. Il soggetto main sarà, infatti, polverizzato attraverso molteplici declinazioni adattate ai differenti canali mediatici: tv nazionali, Ooh (Out of home) statico e dinamico, digital. Protagonisti i resort sull’oceano Indiano Valtur Mauritius Long Beach e Zanzibar Emerald Resort & Spa, nonché il nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura che vede il debutto della linea Italian Lifestyle Collection. “Il 2022 è stato per il brand un anno cardine: abbiamo tracciato il nostro percorso anche in qualità di hospitality company; i numeri hanno recuperato forza; è nata la linea Italian Lifestyle Collection; abbiamo inaugurato un resort unico come il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e ci siamo riposizionati verso un orizzonte upscale - spiega il direttore commerciale del gruppo Nicolaus, Sara Prontera -. Lo volevamo raccontare e questa campagna raccoglie il senso di tutti passaggi chiave del 2022, mettendoli insieme in una narrazione che volevamo fosse potente, ma anche piena di dolcezza, delicatezza e amore per il senso più alto del godersi la vita. Il momento storico è complesso e anche per questo abbiamo voluto un soggetto che coinvolgesse trasversalmente le persone puntando su elementi gentilmente forti come la cura, l’ironia e la spensieratezza. E che riuscissero a superare per differenza toni di ostentazione e clamore, stilemi un po’ triti di molta comunicazione contemporanea dedicata al prodotto upscale e al turismo. Per raccontare la nostra idea di vacanza abbiamo voluto mettere, ancora una volta, al centro l’ospite: le sensazioni che vive in una vacanza Valtur e il modo in cui vogliamo farlo sentire. SuperHumans, con cui abbiamo già ottimamente collaborato, ha colto alla perfezione il mood dello storytelling che volevano attivare e del calore che desideravamo infondere alla campagna nel corso del periodo natalizio” “Abbiamo voluto siglare un anno sfidante ma bellissimo con un’azione forte, pensata anche per creare affezione nei confronti del marchio in un momento in cui le persone staccano un po’ la spina e hanno più tempo per pianificare una visita alla propria agenzia di fiducia e programmare una vacanza - le fa eco Isabella Candelori, direttore commerciale del gruppo -. L’inverno sta andando bene grazie alla qualità e alla varietà garantita della nostra programmazione e con Vita di gatto ci aspettiamo di dargli un ulteriore impulso”. [post_title] => Vita da gatto, la nuova campagna promozionale winter di Valtur [post_date] => 2023-01-02T12:22:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672662152000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_217107" align="alignleft" width="300"] Un'immagine di Cortina[/caption] Dalla collaborazione tra il network guidato da Ivano Zilio e una società di giovani professionisti locali, la Snowdreamers, composta da maestri di sci ma soprattutto da esperti del territorio, nasce l'agenzia viaggi Cortina Dmc by Primarete. "Non potevamo farci sfuggire un evento così importante, che coinvolgerà la nostra regione Veneto con l’investitura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026" dichiara lo stesso presidente Zilio. La nuova filiale Primarete si avvarrà quindi della collaborazione di una squadra di professionisti capitanata da Davide Peterlin e in grado non solo di di organizzare i più disparati eventi ma soprattutto pacchetti esperienziali, sia per gli italiani, sia per il pubblico internazionale. [post_title] => Il network Primarete apre una dmc a Cortina in vista delle Olimpiadi [post_date] => 2022-12-23T12:05:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671797136000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436522 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie. L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi "risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto" delle famiglie. Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE». [post_title] => Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia [post_date] => 2022-12-23T11:17:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671794258000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_395483" align="alignleft" width="300"] Maurizio Vitale presidente Turismo Torino e Provincia[/caption] Turismo Torino e Provincia chiude il 2022 con un bilancio d'esercizio che registra un incremento del valore della produzione di circa il 20%, dato generato per il 50% da progettualità. E' quanto emerso durante la 29ª assemblea soci dell'ente che conta 76 soci tra pubblici e privati, che ha anche approvato il budget e il Piano Attività 2023, rispetto al quale, oltre al consolidamento delle 5 missioni statutarie dell'Atl, accoglienza, marketing e promozione, data analysis e formazione, sviluppo progetti territoriali e convention bureau, sono previsti alcuni progetti speciali. In particolare l'Atl segnala l'avvio della seconda fase della campagna di comunicazione Ryanair per posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili, la pubblicazione del nuovo sito, il progetto Unesco collegato alle Residenze Reali e rivolto alla rete di città creative e il progetto 'Via Francigena for all'. «Forte di indicatori di bilancio particolarmente positivi - sottolinea il presidente, Maurizio Vitale - Turismo Torino e Provincia ha perfezionato la fase di riposizionamento per avviare il percorso finalizzato al rilancio del proprio strategico ruolo di abilitatore economico». L'ente si pone ora la sfida del Tourism New Deal, consolidando, sia la governance fisica, per estendere il numero di soci tra i più qualificati stakeholder economici del territorio, sia la governance digitale attraverso la costruzione di una piattaforma intelligente. [post_title] => Turismo Torino e Provincia: + 20% del valore di produzione [post_date] => 2022-12-23T10:36:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671791791000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gruppo sun siyam apre dipartimento creativo alla sua guida sara siyam" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1349,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436823\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Sara Siyam[/caption]\r

\r

In casa Sun Siyam nasce un nuovo dipartimento creativo. Si occuperà di contenuti visivi, comunicazione e iniziative pr, ma penserà anche a creare esperienze uniche ed eventi nei cinque resort del gruppo maldiviano situate nello stesso arcipelago dell'oceano Indiano, nonché in Sri Lanka. A guidare il nuovo dipartimento è stata nominata Sara Siyam: entrata nel gruppo omonimo nel 2017, ha ricoperto diverse cariche in ambito pr prima di diventare nel 2020 pr e marketing manager della compagnia. In qualità di direttore creativo si occuperà della vision creativa del gruppo con l’obiettivo di aumentare la awareness del marchio, lavorando anche a a stretto contatto con i team pr e marketing.\r

Claudia Klingbeil, che vanta anni come pr nel settore turismo e ospitalità di lusso e che ha già gestito la comunicazione dell’opening di Siyam World, riveste il nuovo ruolo di direttore pr e comunicazione del gruppo. Svilupperà la strategia di comunicazione, coordinando le agenzie pr internazionali che seguono la compagnia nel mondo.\r

\r

Shammun Mohamed è infine stato pr executive Sun Siyam Resorts e cluster pr manager delle strutture Vilu Reef e Iru Veli. Oggi è direttore delle comunicazioni digitali dell’intero gruppo. Suo compito, lo sviluppo, la gestione e l'esecuzione delle strategie di comunicazione attraverso le piattaforme digitali.\r

\r

[gallery ids=\"436826,436827\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Sun Siyam apre il dipartimento creativo. Alla sua guida Sara Siyam","post_date":"2023-01-05T11:09:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1672916944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Stati Uniti, Giordania e Giappone. Sono le mete top del 2023 per i viaggiatori italiani. Lo rivela un recente sondaggio del tour operator online Tramundi. Se gli Usa sono al centro dei desideri di tutti, le altre posizioni in classifica cambiano però a seconda del cluster del campione considerato: le donne sognano infatti Messico e Giappone, mentre gli uomini preferiscono Giordania e Islanda. Dividendo le risposte in base all’età il quadro si fa ancora più interessante: gli appartenenti alla generazione Z (under 26) hanno la Giordania tra le loro mete preferite, i millennials (di età compresa tra i 26 e i 40 anni) gli Usa; la generazione X (tra i 41 e i 55 anni) guarda al Giappone, mentre i cosiddetti Boomer (con più di 55 anni di età) preferiscono Stati Uniti e Messico. Non mancano, nella top ten, mete più vicine: l’Italia è settima nella classifica (resta una certezza anche quando si tratta di sognare), seguita a ruota da Spagna e Portogallo.\r

\r

È già poi pronto a partire in primavera il 28,8% del campione, mentre il viaggio dei sogni si farà in estate per il 24,6%. Ancora in alto mare nei progetti un italiano su tre, se è vero che il 33,1% di chi ha risposto non sa ancora quando mettersi in viaggio. Autunno e inverno prossimi non sembrano per ora suscitare grande interesse, raccogliendo entrambi poco più del 6% delle risposte. Poco meno di un italiano su quattro (il 23,5%) pensa infine che il viaggio principale dell’anno costerà tra 1.500 e 2.000 euro; vorrebbe invece spendere meno, tra mille e 1.500 euro, il 22,7% dei rispondenti. Sarà una vacanza low cost (meno di mille euro) per il 18,5%, mentre ha già preventivato un budget sostenuto, superiore ai 2 mila euro, il 16% di chi ha risposto al sondaggio. Per tutti gli altri, il budget non è stato ancora impostato.\r

\r

“Se il 2022 è stato un anno di viaggi per divertimento, relax e ricongiungimento post-pandemia, i trend mondiali ci dicono che il 2023 sarà l'anno in cui la spinta maggiore sarà quella volta al miglioramento personale - spiega Alberto Basso, general manager di Tramundi -. Le mete più desiderate saranno posti in cui è possibile alternare esperienze da condividere con gli amici a momenti di benessere individuale; i viaggi saranno, inoltre, sempre più rispettosi della sostenibilità ambientale e interessati alla biodiversità dei luoghi visitati. Non è detto che i sogni degli italiani si concretizzeranno per tutti, ma le stime di molti operatori consolidano l’idea del ritorno dei viaggi di lunga percorrenza, dopo anni di una prevalenza delle mete a corto e medio raggio. L’attenzione al budget resta però un tema sentito: l’aumento dei prezzi, in primis dei voli, spingerà gli italiani a fare molto bene i conti prima di partire”.","post_title":"Tramundi: Usa, Giordania e Giappone le mete top del 2023","post_date":"2023-01-04T10:06:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672826769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 si apre sotto i migliori auspici per le compagnie di crociera, che si aspettano finalmente il ritorno della domanda ai livelli storici dopo i difficili anni della pandemia. Non mancano tuttavia le sfide, rappresentate soprattutto dalla crescita dell'inflazione e dalle difficoltà nella catena delle forniture, che inevitabilmente impatterà sui costi. Allo stesso tempo, l'aumento dell'offerta globale, concentrata ancora in un numero di destinazioni ridotto, non mancherà di esercitare pressioni sulle tariffe. E' la sintetica analisi di Travel Weekly sul 2023 dell'industria crocieristica.\r

\r

L'obiettivo di uest'anno non può quindi che essere quello di tornare a fare profitti, dopo che nel 2022 solo il gruppo Royal Caribbean, delle tre compagnie quotate (le altre sono Carnival e Norwegian Cruise Line Holdings), è riuscita a tornare in territorio positivo nel terzo trimestre. La stessa Rcl si aspetta ora di recuperare i livelli di occupazione storici a partire dalla tarda primavera; Ncl prevede di registrare tassi di riempimento al 100% nel secondo trimestre dell'anno, mentre Carnival stima di dover attendere fino all'estate.\r

\r

Nonostante l'inflazione crescente, i top manager dei tre gruppi principali non paiono peraltro particolarmente preoccupati dall'aumento dei prezzi. Molti degli stessi manager hanno inoltre dichiarato l'intenzione di non ricorrere alla leva prezzo per attirare passeggeri. Ma la crescita dell'offerta globale, nel prossimo futuro si attende l'arrivo di un paio di dozzine di nuove navi, potrebbe rendere difficile il raggiungimento dell'obiettivo dell'occupazione piena senza interventi sui prezzi cabine. Il tutto considerando che l'incremento generale dei costi sta esercitando pressioni anche sulle tariffe aeree, minando la capacità di spesa dei passeggeri sui pacchetti crociera di medio e lungo raggio. Per il 2022 infine non sarà disponibile un porto chiave per gli itinerari nel Baltico come San Pietroburgo, anche se al contempo ci si aspetta il ritorno di una destinazione importante quale è il Giappone.","post_title":"Crociere: nel 2023 il ritorno ai livelli di occupazione storici. La sfida sarà gestire la pressione sulle tariffe","post_date":"2023-01-04T09:56:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672826196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio è intervenuta con una lettera al ministro dell’istruzione e merito, Giuseppe Valditara, e al ministro del turismo, Daniela Santanché. Ai due ministri viene fatto osservare il mancato recepimento degli emendamenti presentati da Fiavet-Confcommercio allo schema di Decreto Legislativo delegato di riforma del Codice degli Appalti (– D.Lgs. 18.04.2016 n. 50-, in attuazione della Delega conferita al Governo dall’art. 1 della Legge 21/06/2022 n.78).\r

\r

Fiavet-Confcommercio nell’emendamento si faceva interprete di un sentimento unanime di tutto il comparto turistico dell’intermediazione, rappresentato da agenzie di viaggi e operatori turistici, impegnati nel turismo scolastico. Sono circa 1.000 le agenzie di viaggi italiane che propongono viaggi d'istruzione nella loro offerta. Il fatturato stimato intorno ai 3 miliardi di euro l'anno nel 2019 con un comparto occupa circa 8.000 lavoratori diretti e circa 40.000 indiretti se si considera l'intera filiera (aerei, treni, bus, alberghi, ristoranti, guide turistiche). Una grossa agenzia di viaggi può lavorare anche a 2000 gruppi l’anno una normale si attesta attorno ai 100. Il turismo scolastico appresenta dunque un importantissimo segmento economico.\r

\r

Nel suo emendamento Fiavet-Confcommercio aveva richiesto che gli affidamenti dei viaggi di istruzione fossero inseriti nel novero degli “appalti esclusi nei settori ordinari” come attualmente indicati all’art. 56 del detto schema del Decreto legislativo in discussione.\r

\r

La richiesta era motivata dalle criticità emerse nell’ambito delle gare e procedure di affidamento dei viaggi di istruzione gestite ora in autonomia dagli istituti scolastici. \r

\r

Le peculiarità del pacchetto di viaggio di istruzione sono legate a complesse dinamiche economiche di preacquisizione dei servizi, come, ad esempio, i biglietti aerei delle compagnie low cost che di e solito le istituzioni scolastiche richiedono nelle offerte di gara per economizzare i costi dei viaggi stessi e che gli operatori acquistano preventivamente con tariffe non rimborsabili. Spesso sorgono problemi quando, come accade frequentemente, l’elenco dei partecipanti varia successivamente, creando per gli istituti scolastici criticità nel riconoscere quelle peculiarità dell’organizzazione del viaggio di istruzione che mal si armonizzano con una applicazione del Codice dei contratti pubblici, pensati sul modello dell’opera pubblica di lavori.\r

\r

“Per questo motivo – si scrive nella lettera - negli anni passati abbiamo lavorato proficuamente con gli Uffici del Dicastero ad un progetto di “Linee guida nazionali”, che tuttavia non è stato ancora definito e sarebbe superato ove si pervenisse alla esclusione del settore dei viaggi di istruzione dall’ambito di applicazione del Codice, come auspicato da Fiavet-Confcommercio” .\r

\r

Il Decreto Legislativo, è ora al vaglio delle Commissioni Parlamentari per poi riapprodare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Fiavet-Confcommercio ha chiesto ai due Ministri un interessamento alla vicenda che recepisca la richiesta o che in alternativa individui, da parte degli Uffici Tecnici dei ministeri, soluzioni idonee affinché venga predisposta una disciplina particolare del settore degli affidamenti dei viaggi di istruzione, peraltro prevista nella parte VII del Codice per alcuni particolari contratti dei settori ordinari.\r

\r

","post_title":"Fiavet: gli emendamenti sul turismo scolastico non sono stati recepiti. Grave","post_date":"2023-01-03T11:30:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1672745435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudia punta a capitalizzare la ripresa del traffico internazionale e aumenta la capacità offerta tra l'Arabia Saudita e Parigi, Ginevra, Barcellona e la Gran Bretagna. Dal prossimo 1° giugno la compagnia aerea opererà un secondo volo giornaliero tra l'hub di Jeddah-King Abdulaziz e l'aeroporto di Parigi-Cdg, con un Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 24 passeggeri in Business Class e 274 in Economy. Il collegamento dovrebbe poi tornare ad essere giornaliero alla fine di marzo, mentre sulla rotta verrà impiegato un 787-10 Dreamliner (24+333).\r

Sempre da Jeddah Saudia prevede di aumentare il numero di rotazioni settimanali verso Barcellona-El Prat da due a quattro a luglio e agosto 2023; rafforzerà inoltre Monaco di Baviera (da tre a cinque voli settimanali) e aumenterà la capacità utilizzando aeromobili più grandi verso Londra Heathrow.\r

\r

L'operativo 2023 include anche il ripristino del volo diretto tra Jeddah e Singapore Changi, con voli operati da Boeing 787-9 il lunedì, mercoledì e sabato in aggiunta a quelle attualmente operate via Maldive.\r

\r

Intanto, il vettore ha inaugurato il 2023 con l'apertura di un nuovo edificio per le operazioni presso l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Jeddah. Costruito interamente dalla Saudi Airlines Real Estate Development Company (SARED) su un'area di 50.000 metri quadrati, l'edificio a due piani può ospitare oltre 1.100 dipendenti. Si tratta di un vero e proprio mini terminal, completo di chioschi per l'imbarco automatico e cinque nastri per i bagagli, oltre a circa 15 sale riunioni per i briefing pre-volo dell'equipaggio di cabina. Il nuovo edificio operativo è composto da diversi dipartimenti, tra cui l'ampio Centro di Controllo delle Operazioni. È il più grande centro di questo tipo in Medio Oriente e il 12° a livello mondiale.\r

\r

L'edificio dispone anche di un centro di risposta alle emergenze: questa sala completamente attrezzata utilizza i più recenti sistemi integrati per analizzare gli imprevisti e accelerare il processo decisionale.","post_title":"Saudia potenzia la capacità sulle rotte europee. Nuova sede operativa a Jeddah","post_date":"2023-01-03T11:10:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672744203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vita da gatto è il curioso e divertente nome che Valtur ha dato alla propria campagna di comunicazione winter 2023, partita il giorno di Natale. Il brand, si legge in una nota, ha scelto di mettere al centro dello storytelling l’originalità che contraddistingue il proprio nuovo corso, puntando su un soggetto capace di tenere insieme calore, dolcezza, potenza ed eleganza e che fa leva su un pensiero forse inconfessabile, ma indubbiamente parte dell’immaginario collettivo: l’invidia provata almeno una volta per la placida vita di un gatto super coccolato. Messa a punto dall’agenzia SuperHumans, la campagna trova un ulteriore asset nella sua dimensione massiva. Il soggetto main sarà, infatti, polverizzato attraverso molteplici declinazioni adattate ai differenti canali mediatici: tv nazionali, Ooh (Out of home) statico e dinamico, digital. Protagonisti i resort sull’oceano Indiano Valtur Mauritius Long Beach e Zanzibar Emerald Resort & Spa, nonché il nuovissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura che vede il debutto della linea Italian Lifestyle Collection.\r

\r

“Il 2022 è stato per il brand un anno cardine: abbiamo tracciato il nostro percorso anche in qualità di hospitality company; i numeri hanno recuperato forza; è nata la linea Italian Lifestyle Collection; abbiamo inaugurato un resort unico come il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e ci siamo riposizionati verso un orizzonte upscale - spiega il direttore commerciale del gruppo Nicolaus, Sara Prontera -. Lo volevamo raccontare e questa campagna raccoglie il senso di tutti passaggi chiave del 2022, mettendoli insieme in una narrazione che volevamo fosse potente, ma anche piena di dolcezza, delicatezza e amore per il senso più alto del godersi la vita. Il momento storico è complesso e anche per questo abbiamo voluto un soggetto che coinvolgesse trasversalmente le persone puntando su elementi gentilmente forti come la cura, l’ironia e la spensieratezza. E che riuscissero a superare per differenza toni di ostentazione e clamore, stilemi un po’ triti di molta comunicazione contemporanea dedicata al prodotto upscale e al turismo. Per raccontare la nostra idea di vacanza abbiamo voluto mettere, ancora una volta, al centro l’ospite: le sensazioni che vive in una vacanza Valtur e il modo in cui vogliamo farlo sentire. SuperHumans, con cui abbiamo già ottimamente collaborato, ha colto alla perfezione il mood dello storytelling che volevano attivare e del calore che desideravamo infondere alla campagna nel corso del periodo natalizio”\r

\r

“Abbiamo voluto siglare un anno sfidante ma bellissimo con un’azione forte, pensata anche per creare affezione nei confronti del marchio in un momento in cui le persone staccano un po’ la spina e hanno più tempo per pianificare una visita alla propria agenzia di fiducia e programmare una vacanza - le fa eco Isabella Candelori, direttore commerciale del gruppo -. L’inverno sta andando bene grazie alla qualità e alla varietà garantita della nostra programmazione e con Vita di gatto ci aspettiamo di dargli un ulteriore impulso”.\r

\r

","post_title":"Vita da gatto, la nuova campagna promozionale winter di Valtur","post_date":"2023-01-02T12:22:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672662152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_217107\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine di Cortina[/caption]\r

\r

Dalla collaborazione tra il network guidato da Ivano Zilio e una società di giovani professionisti locali, la Snowdreamers, composta da maestri di sci ma soprattutto da esperti del territorio, nasce l'agenzia viaggi Cortina Dmc by Primarete. \"Non potevamo farci sfuggire un evento così importante, che coinvolgerà la nostra regione Veneto con l’investitura di Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026\" dichiara lo stesso presidente Zilio.\r

La nuova filiale Primarete si avvarrà quindi della collaborazione di una squadra di professionisti capitanata da Davide Peterlin e in grado non solo di di organizzare i più disparati eventi ma soprattutto pacchetti esperienziali, sia per gli italiani, sia per il pubblico internazionale.","post_title":"Il network Primarete apre una dmc a Cortina in vista delle Olimpiadi","post_date":"2022-12-23T12:05:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671797136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436522","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita per stabilire se abbiano distorto la concorrenza aumentando i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte di collegamento tra le principali città italiane (Roma, Bologna, Torino e Milano) e la Sicilia durante le festività natalizie.\r

L'autorità ha deciso di dare seguito a un esposto presentato dal Codacons Sicilia il 13 dicembre, ritenendo che le eventuali distorsioni dei prezzi \"risulterebbero particolarmente gravi, soprattutto nell'attuale fase di crisi, di difficoltà per i consumatori e di riduzione del potere d'acquisto\" delle famiglie.\r

Nel provvedimento l’Antitrust- riferisce il Codacons - parla di possibile «intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo di passeggeri di linea, con particolare riferimento ai voli di classe «economy» sulle rotte definite dalle coppie di origine-destinazione alle cui estremità vi siano, da un lato, Palermo o Catania e, dall’altro, una delle seguenti città del Centro o Nord Italia: Roma (Fiumicino e Ciampino), Milano (comprensivo di Malpensa, Linate e Orio al Serio), Torino e Bologna, in violazione dell’articolo 101 TFUE».","post_title":"Antitrust apre un'istruttoria sui voli carissimi per la Sicilia","post_date":"2022-12-23T11:17:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671794258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_395483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Vitale presidente Turismo Torino e Provincia[/caption]\r

\r

Turismo Torino e Provincia chiude il 2022 con un bilancio d'esercizio che registra un incremento del valore della produzione di circa il 20%, dato generato per il 50% da progettualità. E' quanto emerso durante la 29ª assemblea soci dell'ente che conta 76 soci tra pubblici e privati, che ha anche approvato il budget e il Piano Attività 2023, rispetto al quale, oltre al consolidamento delle 5 missioni statutarie dell'Atl, accoglienza, marketing e promozione, data analysis e formazione, sviluppo progetti territoriali e convention bureau, sono previsti alcuni progetti speciali.\r

\r

In particolare l'Atl segnala l'avvio della seconda fase della campagna di comunicazione Ryanair per posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili, la pubblicazione del nuovo sito, il progetto Unesco collegato alle Residenze Reali e rivolto alla rete di città creative e il progetto 'Via Francigena for all'.\r

\r

«Forte di indicatori di bilancio particolarmente positivi - sottolinea il presidente, Maurizio Vitale - Turismo Torino e Provincia ha perfezionato la fase di riposizionamento per avviare il percorso finalizzato al rilancio del proprio strategico ruolo di abilitatore economico». L'ente si pone ora la sfida del Tourism New Deal, consolidando, sia la governance fisica, per estendere il numero di soci tra i più qualificati stakeholder economici del territorio, sia la governance digitale attraverso la costruzione di una piattaforma intelligente. ","post_title":"Turismo Torino e Provincia: + 20% del valore di produzione","post_date":"2022-12-23T10:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671791791000]}]}}