Il gruppo Minor sbarca a Parigi con tre hotel griffati Nh e Nh Collection Sono l’Nh Paris Gare de l’Est da 207 camere, l’Nh Opéra Paris Faubourg da 103 stanze e l’Nh Paris Champs-Elysées da 90 camere, destinato a diventare successivamente un Nh Collection, le tre strutture di debutto del gruppo Minor a Parigi. Tutti alberghi a 4 stelle apriranno nella capitale francese nel primo trimestre del prossimo anno, con lo Champs-Elysées che sarà ribrandizzato Nh Collection nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione. Le novità sono il frutto di un accordo di gestione stipulato tra la proprietà degli alberghi, la Swiss Life Asset Managers France, e lo stesso gruppo Minor. “Abbiamo cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per noi – racconta il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un’opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024″. I tre hotel di Parigi si aggiungeranno all’attuale portfolio francese di Minor Hotels che a oggi conta sei strutture situate a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza. Condividi

