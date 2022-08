I greci di Prodea acquisiscono l’hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo

Passa di mano l’hotel Bellevue di Cortina d’Ampezzo. La struttura, già controllata da sei differenti proprietari, è stata acquisita dalle società immobiliari Prodea con base in Grecia (al 75%) e Invel Real Estate con sede nell’isola di Jersey (al 25%), per un investimento complessivo di circa 49 milioni di euro. La transazione è stata portata avanti tramite il fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso Eudora.

Prodea intende ora impegnarsi in 25 milioni di ulteriori lavori per rinnovare e riposizionare nel segmento 5 stelle lusso l’edificio di sei piani, attualmente parte a uso alberghiero e parte residenziale. Una volta completato il restyling, in tempo per le Olimpiadi invernali del 2026, l’hotel dovrebbe disporre di un centinaio di camere, nonché essere dotato di un’offerta enogastronomica di livello internazionale.

“Il nostro interesse per il settore dell’ospitalità in Grecia, Cipro e Italia rimane forte – raccontano il managing partner e fondatore di Invel, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Prodea, Chris Papachristophorou, e il ceo della stessa Prodea, Aris Karytinos -. In questi tre Paesi è infatti concentrato il focus dei nostri investimenti. Vediamo la possibilità di sviluppare un albergo di lusso a Cortina in vista delle Olimpiadi invernali come un’ottima opportunità”.

Fondata nel 2013, Invel ha acquisito come prima cosa il 66% di Prodea (prima Nbg Pangaea) dalla National Bank of Greece.