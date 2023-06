Giles Selves nuovo senior vice president Europe dei brand lusso di Minor Hotels Prosegue la spinta allo sviluppo europeo dei marchi del gruppo Minor esterni alla famiglia Nh. In concomitanza tra le altre cose con l’approdo in Italia dei brand Anantara (sulla costiera Amalfitana e a Roma) e Tivoli (Portopiccolo), la compagnia thailandese ha infatti deciso di nominare un senior vice president dedicato alla divisione degli hotel di lusso in Europa: Giles Selves sarà responsabile della direzione strategica e commerciale dei due marchi, per sostenerne la crescita e lo sviluppo nel Vecchio continente. Con una grande conoscenza del turismo di lusso, Selves porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità. Entrato in Minor Hotels nel 2015, dove ha trascorso anni alla guida delle proprietà Anantara in Thailandia, Sri Lanka e Maldive. Prima di trasferirsi in Europa, ha infatti trascorso quasi cinque anni alle Maldive, inizialmente come direttore generale dell’Anantara Kihavah Maldives Villas, poi in qualità di cluster general manager degli Anantara Dhigu, Veli e Naladhu Private Islands, supervisionando anche il Kihavah e la pre-apertura dell’Avani + Fares Maldives Resort. Precedentemente, Selves ha trascorso 19 anni in Starwood Hotels & Resorts, intraprendendo un percorso legato al mondo food & beverage, lavorando in hotel londinesi e scozzesi e ricoprendo per cinque anni un ruolo di supervisione e sviluppo f&b nella sede centrale della società di Europa, Africa e Medio Oriente. In seguito, ha ricoperto ruoli più operativi in Grecia. Nel 2011 si è trasferito in Thailandia come hotel manager per la preapertura del St. Regis Bangkok, una proprietà proprio di Minor Hotels. È diventato in seguito general manager del Keraton at the Plaza, un Luxury Collection Hotel di Giacarta.

