Gilardi, Nh – Minor: “Non siamo né asset-light, né asset-heavy. Siamo asset-right” Si concentrerà soprattutto sui brand Anantara, Tivoli e Avani la strategia di sviluppo del gruppo Minor in Italia del prossimo futuro. Ossia proprio su quei marchi che la compagnia con base a Bangkok si sta impegnando a portare in Europa dal momento in cui ha acquisito nel 2019 gli spagnoli di Nh Hotels. Il tutto in una sorta di processo di redistribuzione geografica dei brand, che prevede al contrario la diffusione in Oriente dei marchi della catena iberica. “Nel nostro Paese c’è sempre margine per espandere la nostra offerta – ha raccontato l’operations director Italy & Usa Minor Hotels Europe and Americas, Marco Gilardi, in occasione dell’ultimo Hotellerie Summit di Pambianco alla Borsa di Milano -. Il nostro compito è quello di adattarci alle necessità di ogni singola proprietà. In linea generale la nostra policy di sviluppo privilegia i contratti di management e di franchising (come oggi fa la maggior parte dei grandi gruppi alberghieri, ndr). Ma non abbiamo un approccio rigido. Come piace dire a me noi non siamo né asset-light, né asset-heavy: siamo asset-right. In alcuni casi siamo ancora disposti ad acquisire direttamente le strutture. A volte è capitato persino di firmare un pre-accordo con una proprietà, per poi cambiare la natura del contratto al momento della chiusura definitiva”. Attualmente il gruppo Minor vanta in Italia un portfolio di 58 strutture complessive di cui 28 di proprietà. “Ma già nei prossimi due o tre mesi ne dovremmo annunciare un ulteriore paio – ha proseguito Gilardi -. Nella nostra penisola puntiamo a espanderci soprattutto con il marchio Anantara in location quali Firenze, Venezia e Milano, coerenti con il posizionamento di lusso del brand. Due Tivoli sono in arrivo sempre nel capoluogo toscano e in quello lombardo nel 2025, e anche per Avani abbiamo in pipeline un paio di strutture. Tutti e tre marchi sono già presenti in Italia (due Anantara ad Amalfi e a Roma, altrettanti Avani a Milano e a Venezia, nonché un Tivoli a Porto Piccolo Sistiana, ndr) e stanno riscuotendo un notevole successo in termini di numeri e apprezzamento. Per quanto riguarda Nh e Nh Collection, infine, al momento non sono una priorità, una cinquantina già essendo operativi nel nostro mercato, ma noi siamo sempre aperti a qualsiasi opportunità. Il tutto per raggiungere il traguardo dei 100 hotel in Italia in tre-cinque anni“. A livello di vendite il 2024 è partito meglio del 2023, con un +8% di volumi. “Ma adesso stiamo registrando un rallentamento del ritmo delle prenotazioni – ha concluso Gilardi -. Ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, tra cui gli Stati Uniti, la cui domanda tradizionalmente cala un po’ nell’anno delle elezioni”. Condividi

\r

Ci ha lasciato uno dei decani del giornalismo turistico, Vittorio Agostini. Qui riportiamo le parole del suo grande amico Enrico Bernasconi:\r

\r

«Mondo bucaiolo! E’ con una tua tipica e colorita espressione, che descrivo la mia reazione appena saputo della tristissima notizia. Te ne sei andato in punta di piedi, e son sicuro che dentro di te avrai pensato “per non crear fastidi a nessuno”. Sono una persona fortunata, per aver potuto condividere con te indimenticabili momenti professionali e puramente goliardici, in quasi 30 anni di mia presenza in Italia. Toscanaccio autentico, di quelli “di una volta”, sei stato un grandissimo giornalista, sei stato un Maestro di Vita, sei stato un Grande, Vero e Sincero Amico. Mi mancherai, moltissimo. Ma nel mio cuore il tuo ricordo ha già trovato un posto speciale. Grazie per tutto, Vittorio Agostini.\r

\r

Enrico Bernasconi\r

\r

Rappresentante Ferrovia retica in Italia","post_title":"Se n'è andato Vittorio Agostini, una delle grandi firme del giornalismo turistico","post_date":"2024-03-18T10:51:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1710759063000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463673","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Andrea Filippi è il nuovo chief commercial officer di Egnazia Ospitalità Italiana. Il suo incarico, effettivo a partire dal 2 maggio, prevede la responsabilità diretta delle aree sales, revenue management, reservations e development. Filippi vanta un curriculum manageriale di oltre vent'anni nel settore. La sua carriera inizia presso alcuni hotel della costa Smeralda e le strutture del gruppo Ciga a Venezia; prosegue in Thailandia con Amanpuri, il primo resort di Aman, e si consolida a Milano con l’apertura di due alberghi: il Four Seasons e il Park Hyatt. Approda poi a Belmond nel 2005 come director sales & marketing per il portfolio di hotel italiani. Nei primi anni, guida il lancio dell'hotel Caruso e il posizionamento di due asset acquisiti in Sicilia: il Grand Hotel Timeo e Villa Sant'Andrea. Nel 2010, assume il ruolo di executive director worldwide sales. Dal 2017, in qualità di vice president of global sales del gruppo transalpino, Filippi promuove una cultura di collaborazione con le agenzie di viaggio e i partner commerciali del settore turistico, portando a un significativo aumento dei ricavi su tutti i segmenti di mercato e contribuendo alla crescita della brand reputation dell'azienda su scala globale.\r

\r

“Ringrazio Aldo Melpignano (il fondatore nonché managing director della Opco Egnazia, ndr) per la fiducia che ha riposto in me affidandomi un ruolo così strategico e delicato, che rappresenta per me una sfida prestigiosa e avvincente - commenta lo stesso Filippi -. Aldo è uno degli imprenditori più visionari attualmente operativi nel mondo dell’ospitalità. Sono orgoglioso di poter mettere le mie competenze a servizio dei progetti ambiziosi a cui lavoreremo insieme”.\r

\r

Di Egnazia fanno già parte diverse strutture distribuite su tutto il territorio italiano. Oltre ad alcune proprietà della famiglia Melpignano, quali Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano e Le Carrube a Ostuni, il gruppo si occupa del management diretto di strutture quali l’hotel Santavenere di Maratea, l’Hotel de Len a Cortina d’Ampezzo, Ostuni a Mare a Rosa Marina, e altre tre aperture previste tra il 2024 e il 2025: una struttura alle porte di Roma, Castel Badia a Brunico e l’hotel Ancora ancora a Cortina. L’obiettivo è quello di arrivare a un portfolio di venti strutture gestite nei prossimi cinque anni. ","post_title":"Andrea Filippi nuovo chief commercial officer di Egnazia Ospitalità Italiana","post_date":"2024-03-18T10:26:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710757591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato vicino a importanti luoghi culturali come il Rijksmuseum e il Van Gogh museum, nonché a soli cinque minuti a piedi dai quartieri De Pijp e Pc Hooftstraat, rinomato per lo shopping, aprirà nel secondo trimestre di quest'anno l'Avani Museum Quarter Amsterdam, struttura di debutto del brand del gruppo Minor in Olanda. Ispirata allo Stedelijk museum, la struttura da 163 camere combina l'estetica d'avanguardia con l'architettura razionalista, espressa da una facciata in vetro e dal design vivace e giocoso degli spazi interni, che rendono omaggio ai canali di Amsterdam. Le stanze e suite dell'hotel sono distribuite su sette piani e ispirate agli anni ’60. Il servizio in camera sarà disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, con una particolare attenzione alle opzioni salubri e genuine in pieno stile Avani. Per gli amanti del fitness, invece, oltre alla vicinanza dei percorsi per il jogging di Vondelpark, la proprietà disporrà di una palestra AvaniFit, aperta h24, con attrezzi all'avanguardia per allenamenti cardio. L’hotel sarà provvisto anche di una sala meeting per eventi aziendali.\r

\r

Il piano terra ospiterà una lobby lounge open space e The Pantry, concetto di ristorazione grab and go rappresentativo del brand. L'imminente lancio dell'Avani Museum Quarter Amsterdam rappresenta un ulteriore step nel progetto di espansione del brand in Europa. Lo scorso anno, infatti, sono state introdotte proprietà a Madrid, Milano e Venezia, seguite dall’apertura dell'Avani Frankfurt City Hotel all'inizio del 2024. Il marchio, con una forte presenza in Asia, Medio Oriente e Africa sub-sahariana, debutterà prossimamente anche in Cina e continuerà ad ampliare il proprio portfolio puntando su nuove destinazioni, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di strutture, raggiungendo una quota di circa 100 proprietà entro la fine del 2026.","post_title":"Il brand Avani approda in Olanda con il Museum Quarter Amsterdam","post_date":"2024-03-15T10:22:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710498127000]}]}}