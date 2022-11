Four Seasons approda a Gedda. Il terzo indirizzo saudita della compagnia aprirà nel 2024 Comprenderà 269 camere e suite, 21 appartamenti e 64 residenze private, tra cui due attici, il nuovo Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah at the Corniche, che la compagnia canadese controllata da Bill Gates sta sviluppando nella città saudita. Il progetto, realizzato in collaborazione con la società di investimento locale Midad Real Estate, dovrebbe vedere la luce nel 2024 all’interno del Corniche District, o New Jeddah Corniche, vicino al centro finanziario, alla zona storica di Al-Balad, al quartiere dello shopping di Tahlia Street e al circuito di Formula 1. A sovrintendere alla realizzazione dell’hotel, lo studio Skidmore, Owings & Merrill, mentre Richmond International firmerà l’interior design. Tutte le soluzioni saranno caratterizzate da ampi spazi per famiglie, bagni spa-inspired e interni rivestiti in marmo. Gli appartamenti disporranno di due o tre camere da letto a partire da 116 metri quadrati. La struttura di Gedda contribuirà ad accrescere il portfolio Four Seasons in Arabia Saudita, che già include l’hotel Riyadh at Kingdom Centre, il prossimo arrivo dell’Hotel Diriyah e una serie di altri progetti che verranno annunciati a breve.

