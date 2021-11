Fabilia aggiunge una nuova struttura in Alto-Adige: aprirà il prossimo 4 dicembre

Nonostante le perplessità sollevate dalla società di revisione contabile Bdo Italia, che ha recentemente deciso di non esprimersi sulla conformità dell’ultimo bilancio della compagnia, prosegue l’espansione di Fabilia. E’ infatti in arrivo una nuova gestione in Alto Adige, che porterà a tre il numero di strutture del segmento montagna operate dal gruppo.

La controllata Fabilia Mare ha infatti sottoscritto con la proprietà un contratto d’affitto per il 4 stelle Naturidyll Bad Waldbrunn di Monguelfo-Tesido. La struttura è dotata di 23 camere, per 50 posti letto complessivi, un ristorante, un centro benessere, una piscina panoramica interna, parcheggi coperti e scoperti. L’hotel, che sarà rinominato e rebrandizzato Fabilia Monguelfo, si trova in Val Pusteria, tra i comprensori sciistici di Plan de Corones (Kronplatz) con 119 chilometri di piste e 3 Zinnen Dolomitesc (84 chilometri di piste).

Nell’ottica di ottimizzazione del perimetro il gruppo comunica al contempo anche la chiusura del Fabilia Cesenatico, che non verrà riaperta nella stagione estiva 2022.