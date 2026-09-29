Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia Ennismore, realtà del settore dell’ospitalità lifestyle, apre la prima proprietà Delano in Italia insieme a Limm e a Società Rinascimento Valori. Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping. Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili. Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. – afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore – L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo».

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Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L'unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l'anno. [post_title] => Irlanda, crescita record degli arrivi dall'Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026 [post_date] => 2026-09-28T11:37:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1790595467000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 522822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova programmazione di DreamPacker guarda alla fine del 2026 e al 2027 con destinazioni diverse per ritmo, budget e stile di viaggio: dall’Artico alla costa africana, dalle grandi città alla scoperta dell’Asia. In comune, la formula del viaggio di gruppo, la presenza di un coordinatore e un programma costruito per alternare scoperta, esperienze locali e momenti da condividere. Tra le novità 2027 di DreamPacker arrivano anche destinazioni ancora meno battute come Senegal e Mongolia. Prosegue inoltre la collaborazione con GoFar Tribe, la community creata dai content creator Gordon e Farid, che per il 2027 prevede al momento sette viaggi realizzati insieme, tra cui Thailandia, Giappone, Grecia e Sudafrica. A New York ci sono giorni in cui basta uscire dall’hotel per avere l’impressione di essere finiti dentro una scena già vista al cinema. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker parte proprio il 25 novembre, alla vigilia del Thanksgiving, per vivere cinque giorni dentro questa atmosfera. A fare da filo conduttore c’è Farid, che accompagna la Tribe tra momenti condivisi, indirizzi da scoprire e tappe dedicate allo shopping. Partenza il 25 novembre | 5 notti | Quota da 2.199 euro a persona Il primo impatto con la Lapponia è quasi acustico: il silenzio della neve. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker comincia già lungo il percorso, con il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, porta d’ingresso al Circolo Polare Artico. Da qui le giornate si riempiono di esperienze: husky safari, motoslitta, pesca sul ghiaccio e visita al villaggio di Babbo Natale. Il format GoFar Tribe x DreamPacker nasce per condividere il viaggio con altri partecipanti e con Gordon e Farid: dalle attività sulla neve alle serate insieme, l’esperienza di gruppo diventa parte integrante dell’itinerario. Partenza il 3 dicembre | 5 notti | Quota da 2.499 euro a persona A Tromsø l’inverno si vive in una luce diversa. A gennaio la città è ancora immersa nella stagione della notte polare. È anche uno dei periodi dell’anno in cui orche e megattere seguono i grandi banchi di aringhe nelle acque della Norvegia settentrionale. È proprio dal mare che parte una delle esperienze centrali di questo viaggio DreamPacker: un whale safari di 7-8 ore. Tornati sulla terraferma, il viaggio può cambiare ritmo: il calore di una sauna tradizionale norvegese, il rumore delle slitte sulla neve durante un husky safari, una ciaspolata nel silenzio dell’Artico. E quando arriva la sera si torna a guardare verso l’alto, alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza il 9 gennaio | 3 notti | Quota da 1.099 euro a persona Ci sono il rumore dell’Atlantico, le voci dei mercati di Dakar, i profumi della cucina locale e le strade di una capitale che vive continuamente di contrasti. Affacciata sull'oceano all'estremità occidentale del continente africano, Dakar mescola mercati, villaggi di pescatori, vita notturna, artigianato e una scena culturale fatta di musei e gallerie. Il viaggio DreamPacker parte da qui per raccontare più volti del Senegal. Partenza il 22 gennaio | 7 notti | Quota da 1.999 euro a persona Il Vietnam del Nord cambia volto quasi a ogni tappa. Prima il rumore dei motorini, i vicoli e lo street food di Hanoi; poche ore dopo, il verde delle risaie, i sentieri tra le montagne e il ritmo della vita rurale. È questo continuo cambio di scena a scandire l’itinerario DreamPacker. 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La 32esima gemma del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg) firma una straordinaria metamorfosi urbana trasformando lo storico stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali Tavina in un'oasi luxury a 5 stelle. Il debutto del Premium Living sul Garda si compie nel segno della rigenerazione: il cemento industriale cede il passo a un'avveniristica struttura immersa in un parco botanico mediterraneo di 55.000 metri quadri tra ulivi, cedri e lecci. Firmato dall'architetto Matteo Thun e dal paesaggista Joao Nunes, il progetto introduce per la prima volta in Italia una formula ibrida che fa tendenza fondendo l'ospitalità di alta gamma con la proprietà di residenze private di lusso.\r

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L’effetto \"wow\" si accende entrando nella maestosa Acquapura Spa 5.500 metri quadri, concepita per una molteplicità di esperienze su misura. C'è l'esclusiva Adults Only Rooftop Spa, un rifugio panoramico dove perdersi in un'infinity pool sospesa sul golfo di Salò e il Monte Baldo, ma c'è anche spazio per il divertimento formato famiglia nella Family Spa con piscine e scivoli, collegata ai 1.500 mq del mondo Falkyland tra pareti da arrampicata e bowling.\r

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Non solo food & mixology d'avanguardia con l'Artigiani Restaurant e l'Hoku Lounge, sul rooftop va in scena il debutto assoluto in Italia del primo prestigioso concept House of Negroni insieme al suo creatore e ceo Giancarlo Mancino pronto a far girare la testa agli amanti dell'aperitivo d'autore.\r

La strategia\r

A tracciare la rotta di questa evoluzione sono i suoi leader, custodi di una visione strategica che comporta investimenti per circa 150 milioni di euro. Il presidente Erich Falkensteiner non ha nascosto l'emozione per l'operazione più ambiziosa del gruppo durante il party inaugurale, scommettendo su un format ispirato ai trend di Dubai e dell'Asia, che unisce seconde case spettacolari ai servizi a 5 stelle dell'hotel: il vero futuro del lusso in Italia. Una visione rilanciata dal ceo Otmar Michaeler, orgoglioso di aver trasformato un'archeologia industriale in un modello unico di turismo integrato, capace di mettere a sistema sviluppo immobiliare, gestione alberghiera d'élite e attenzione per il territorio.\r

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All’esclusività delle 85 camere e suite si affiancheranno, entro il 2027, oltre 174 appartamenti privati, completando così l’innovativa offerta immobiliare del resort. Spazio anche al target bleisure e alla workation con sale meeting e aree di coworking d'avanguardia.\r

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(Anna Morrone)\r

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Tutto è iniziato nel 2014, quando Francesco Martulli, dopo alcuni anni di esperienza nel settore turistico, ha deciso di avviare un’attività dedicata alle visite guidate nei Sassi di Matera e nel parco della Murgia. Con la crescita dell’offerta e l’arrivo di Matera capitale europea della Cultura 2019, è nata Martulli Viaggi ampliando i servizi a transfer, esperienze outdoor, degustazioni e cooking class. L’azienda ha progressivamente sviluppato la propria attività anche in Puglia e in parte della Campania, soprattutto nel settore dei transfer e delle esperienze turistiche.\r

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«Oggi - spiega uno dei soci, Michele Martulli - la società è guidata dai tre fratelli Michele, Francesco e Gabriele Martulli e opera sia nell’organizzazione di esperienze turistiche sia nella gestione logistica di gruppi ed eventi. Francesco è il direttore tecnico dell’agenzia di viaggi, mentre Gabriele è il direttore tecnico del settore autobus».\r

Focus incoming\r

Inizialmente Martulli Viaggi si rivolgeva soprattutto al mercato italiano. «Negli ultimi cinque anni, però, l’azienda ha sviluppato una presenza sempre più forte sui mercati internazionali, con particolare attenzione al Nord America, soprattutto agli Stati Uniti, e al Sud America. Questa crescita è stata accompagnata dall’ampliamento dell’offerta: oltre alle visite guidate e alle esperienze turistiche, proponiamo transfer privati, servizi con conducente e assistenza logistica. Si tratta di servizi particolarmente richiesti dalla clientela internazionale, che cerca affidabilità, flessibilità e un’organizzazione completa del viaggio. Oggi ci rivolgiamo quindi sia a viaggiatori individuali e famiglie sia a gruppi, tour operator e agenzie internazionali, senza trascurare il mercato italiano, che continua a rappresentare una parte importante della nostra attività».\r

Il trend del 2026\r

Il 2026 ha segnato un cambiamento importante rispetto al 2025: «Abbiamo registrato una forte diminuzione della clientela italiana, compensata dalla crescita del mercato internazionale, aumentato di quasi il 10%. Oggi il nostro principale mercato estero è quello americano, seguito da quello europeo, all’interno del quale la clientela francese occupa il primo posto. Questi risultati confermano una crescente capacità di Martulli Viaggi di attrarre viaggiatori internazionali, particolarmente interessati a esperienze organizzate, servizi personalizzati e transfer privati. I nostri obiettivi sono ampliare l’offerta turistica in Campania, potenziare la flotta con nuovi mezzi dedicati ai transfer luxury e consolidare ulteriormente la nostra presenza in Basilicata e Puglia, che rappresentano i principali territori di riferimento dell’azienda. Un obiettivo particolarmente importante è poi sviluppare maggiormente l’offerta in Basilicata, soprattutto nelle aree del Vulture e della provincia di Potenza. Sono territori ancora poco conosciuti, ma ricchi di paesaggi, cultura, tradizioni ed esperienze autentiche che meritano di essere valorizzati e proposti al mercato nazionale e internazionale».\r

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Gli investimenti programmati «riguardano principalmente il potenziamento della flotta, con l’acquisto di nuovi mezzi di fascia alta destinati ai transfer luxury e ai servizi personalizzati per clienti individuali, gruppi e tour operator. Sul fronte dei prodotti, stiamo lavorando alla creazione di nuove esperienze e itinerari in Campania e all’ampliamento dell’offerta in Basilicata, con particolare attenzione al Vulture e alla provincia di Potenza. L’obiettivo è costruire proposte complete che uniscano visite, attività autentiche e trasporto, valorizzando anche territori meno conosciuti e rendendoli facilmente accessibili alla clientela italiana e internazionale. Parallelamente, continueremo a migliorare e consolidare i prodotti già attivi in Basilicata e Puglia, puntando sempre di più sulla qualità, sulla personalizzazione e sull’integrazione tra esperienze turistiche e mobilità».\r

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Fra i progetti in via di sviluppo anche quello di concludere accordi mirati con operatori locali, strutture ricettive e partner specializzati, «con l’obiettivo di ampliare l’offerta e garantire servizi sempre più completi e di qualità. Il nostro principale punto di forza è la capacità di gestire direttamente l’intera esperienza di viaggio. Disponiamo di una flotta di proprietà composta da van da 8 posti e autobus da 24 e 54 posti, che ci consente di organizzare transfer, escursioni e servizi per gruppi con elevati standard di affidabilità, flessibilità e controllo».\r

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Anche molte delle esperienze, a partire dai tour guidati «sono ideate, organizzate e gestite direttamente da Martulli Viaggi. Non essere semplici intermediari ci permette di controllare ogni fase del servizio, ridurre gli imprevisti e offrire al cliente un unico referente, dalla prenotazione fino alla conclusione del viaggio. Operiamo principalmente in Basilicata, Puglia e Campania, collegando destinazioni come Matera, il parco della Murgia, il Vulture, Bari, Alberobello, la Valle d’Itria, il Salento, Napoli e la Costiera Amalfitana. La conoscenza diretta di questi territori, unita all’integrazione tra mobilità ed esperienze, ci consente di costruire itinerari completi e personalizzati per viaggiatori individuali, gruppi, agenzie e tour operator internazionali. È proprio questa combinazione tra mezzi propri, prodotti turistici diretti e presenza concreta sul territorio a distinguere Martulli Viaggi: non offriamo soltanto singoli servizi, ma un’organizzazione completa, coordinata e affidabile del viaggio».\r

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Verrà inaugurato nel 2028 il Delano Puglia, che porterà il mix di eleganza spontanea ed energia culturale di Delano sulla costa adriatica pugliese, nella storica città portuale di Monopoli. Il resort sarà immerso in un paesaggio mediterraneo appartato, con calette rocciose e ampie vedute sul mare cristallino. Il suo design rifletterà l’eleganza e lo stile iconico del brand, fondendo ambienti luminosi e passaggi fluidi dai colori naturali, capaci di creare spazi contemporanei, attenti all’arte e alla cultura. Delano Puglia disporrà di 63 camere e 13 suite e offrirà una selezione accurata di esperienze dedicate al tempo libero, al benessere, alla socialità e allo shopping.\r

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Dinamica l’offerta gastronomica, che comprenderà un ristorante firmato Paris Society aperto tutto il giorno, due bar a bordo piscina, una lobby lounge e una rivisitazione dell’iconico Rose Bar di Miami. Per vivere momenti di attività e benessere Delano porterà anche sulla costa pugliese il suo concept esclusivo di benessere e wellness The Source by Delano, con spazi dedicati al movimento e piscine. I momenti di interazione saranno possibili anche nelle aree per eventi interni ed esterni, sapientemente progettate e flessibili.\r

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Delano Puglia sarà allora sia un tranquillo rifugio che una vivace destinazione social. Offrirà inoltre il suo esclusivo programma di membership con accesso a eventi ed esperienze selezionate in tutto il mondo, concepiti per creare connessioni e favorire il senso di community. «Delano è sinonimo eleganza, rilevanza culturale e serenità che superano i confini. - afferma Phil Zrihen, deputy group ceo di Ennismore - L’arrivo del brand in Puglia rappresenta un’evoluzione naturale di questa filosofia. La Puglia è infatti una straordinaria destinazione che offre un raro equilibrio fra bellezza, autenticità e raffinatezza discreta ed è quindi la cornice ideale per lo spirito sofisticato dei resort Delano. Delano Puglia segna anche un’importante pietra miliare per Ennismore: è la nostra prima proprietà in Puglia ed è espressione del nostro impegno nel creare destinazioni lifestyle iconiche nelle località più suggestive del mondo».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Ennismore porta l’ospitalità lifestyle di Delano in Puglia","post_date":"2026-09-29T14:36:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790692616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non è più soltanto una questione di destinazione. Per il pubblico tra i 21 e i 45 anni, la scelta del viaggio passa sempre più anche dalla formula, dalle esperienze previste e soprattutto dalle persone con cui condividerle. È su questo terreno che DreamPacker, il brand di Gattinoni Travel dedicato a questa fascia di clientela, sta sviluppando la collaborazione con GoFar Tribe, la community fondata dai content creator Gordon (Yuri Sterrore) e Farid Shirvani.\r

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Un progetto che nel 2027 entra in una fase di ulteriore sviluppo, con sette viaggi realizzati insieme. Quattro sono già stati annunciati: Thailandia, con partenza il 27 febbraio, Giappone il 16 aprile, Grecia il 30 maggio e Sudafrica il 1° agosto. Le altre tre destinazioni saranno comunicate successivamente. Il percorso è già iniziato nel 2026, con tre partenze verso Islanda, Repubblica Dominicana e Stati Uniti. Entro la fine dell'anno sono inoltre previsti il Giappone il 13 ottobre, New York il 25 novembre, e Lapponia il 3 dicembre.\r

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La collaborazione mette insieme due elementi che stanno modificando il modo di costruire e comunicare il prodotto per questo target: da una parte il viaggio organizzato, con itinerario, accompagnatore e attività programmate; dall'altra la capacità delle community digitali di aggregare persone intorno a interessi e linguaggi condivisi.\r

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«DreamPacker nasce per interpretare modi diversi di viaggiare all’interno di una stessa generazione. La collaborazione con GoFar Tribe rafforza la dimensione della condivisione, trasformando una community digitale in un’esperienza reale», spiega Luca Prandini, direttore Rete diretta e prodotto interno Gattinoni Travel. «Con la programmazione 2027 continuiamo ad ampliare le possibilità di scelta, tra nuove destinazioni, esperienze e fasce di prezzo».\r

Un target, più modalità di viaggio\r

La lettura della domanda restituisce un pubblico tutt'altro che omogeneo. All'interno della fascia 21-45 anni convivono viaggiatori con una maggiore disponibilità di spesa, interessati soprattutto al lungo raggio e a itinerari ricchi di esperienze e occasioni di contatto con la cultura locale, e una componente più sensibile al prezzo, orientata verso destinazioni vicine e formule mare.\r

Per il primo segmento, nella programmazione DreamPacker emergono destinazioni come Perù, Vietnam e Cina; sul fronte più attento al budget trovano invece spazio mete come Lampedusa e Kos, insieme ad altre destinazioni del Mediterraneo. Una differenziazione che porta il prodotto a confrontarsi non solo con la necessità di individuare nuove destinazioni, ma anche con quella di costruire formule coerenti con disponibilità di spesa e aspettative differenti.\r

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In quest'ottica si inseriscono anche le novità della programmazione 2027, che comprende destinazioni come Senegal e Mongolia. L'obiettivo è ampliare il ventaglio delle proposte senza perdere il filo conduttore del prodotto: un viaggio di gruppo nel quale la componente sociale non sia un elemento accessorio, ma parte dell'esperienza.\r

Dalla community al prodotto\r

È proprio la collaborazione con GoFar Tribe a rappresentare uno degli elementi più distintivi di questo modello. La community digitale diventa infatti un canale di aggregazione che si traduce in partenze concrete, mettendo in relazione comunicazione, prodotto e partecipazione.\r

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Per la distribuzione, il progetto rappresenta al tempo stesso un prodotto riconoscibile da proporre a una clientela giovane e uno strumento per intercettare una domanda che spesso entra in contatto con il viaggio attraverso contenuti digitali e creator. Il tema, quindi, non riguarda soltanto il modo di promuovere una destinazione, ma anche come trasformare una relazione costruita online in una esperienza condivisa offline.\r

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La direzione della programmazione 2027 sembra così muoversi lungo un equilibrio tra tre fattori: varietà delle destinazioni, contenuto dell'esperienza e accessibilità del prezzo. Con un denominatore comune: la possibilità di partire da soli, ma trovare nel gruppo e nella community una parte importante dell'esperienza di viaggio.","post_title":"Gattinoni Travel: DreamPacker amplia il progetto con GoFar Tribe","post_date":"2026-09-29T11:45:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["dreampacker","gattinoni","gofartribe","viaggi-di-gruppo"],"post_tag_name":["DreamPacker","gattinoni","GoFarTribe","viaggi di gruppo"]},"sort":[1790682321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates inaugura una nuova stagione di intrattenimento su ice, il sistema di intrattenimento a bordo della compagnia.\r

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Tra le novità, il debutto di Dubai+, il primo canale dedicato all’intrattenimento emiratino disponibile a bordo, e una nuova selezione di film, serie complete e raccolte di contenuti.\r

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Con fiction, commedie, documentari, contenuti per tutta la famiglia e podcast prodotti negli Emirati Arabi Uniti e destinati al pubblico globale di Emirates, Dubai+ si aggiunge agli oltre 20 principali brand dell’intrattenimento già disponibili su ice, tra cui HBO Max, Paramount+, Disney+, Bloomberg, Spotify, CBeebies, Nickelodeon, BBC, BBC Earth, BBC News, Sport 24, Sky News Arabia e CNN.\r

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La nuova stagione porta inoltre su ice Opera House, una raccolta di spettacoli integrali di opera, balletto e concerti sinfonici, insieme a un’ampia selezione di nuove uscite cinematografiche e televisive. I clienti Emirates possono esplorare una libreria di oltre 3.000 film, inclusi titoli in arabo, e più di 4.500 episodi TV. Queste novità arricchiscono un’ampia offerta di intrattenimento che comprende fino a 6.500 canali di contenuti on demand in oltre 40 lingue, offrendo ai passeggeri di tutte le classi di viaggio ancora più scelta durante il viaggio.\r

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Dubai+ debutta su ice con 10 programmi, 35 episodi e oltre 20 ore di contenuti, tra cui Dara, Wadima w Halema e Dannoun. La raccolta dedicata, che include le produzioni originali di Dubai+ e i programmi di Dubai TV e Sama Dubai, continuerà ad arricchirsi con nuovi titoli ed episodi, portando al pubblico globale di Emirates le storie degli Emirati e della regione.\r

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ice propone inoltre una categoria dedicata a ‘Dubai ed Emirati Arabi Uniti’, che offre ai passeggeri contenuti culturali provenienti da tutto il territorio degli Emirati Arabi. \r

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A partire da ottobre, gli appassionati di cinema potranno scegliere tra nuovi titoli hollywoodiani disponibili su ice, tra cui Disclosure Day, The Sheep Detectives, Tom Clancy’s Jack Ryan. I clienti Emirates potranno inoltre accedere a 43 nuove serie complete, che si aggiungono alle 356 già disponibili nella libreria di ice.\r

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A ottobre, ice proporrà inoltre un’ampia raccolta di alcuni dei film più celebri della storia del cinema, restaurati in 4K e HD.\r

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Oltre a film e serie TV, ice offre un’ampia varietà di contenuti dedicati all’intrattenimento e all’apprendimento, come uTalk, con lezioni in 15 lingue, tra cui arabo, mandarino, spagnolo e francese.\r

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I clienti possono inoltre seguire in diretta alcuni dei principali appuntamenti sportivi grazie alla programmazione live disponibile su gran parte della flotta Emirates, tra cui la Premier League, US Open, Formula 1, Uefa Champions League e il DP World Tour.\r

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Emirates continua a investire nell’evoluzione tecnologica di ice, con la nuova generazione del sistema che offre schermi 4K e 4K HDR, iceMoments per scoprire i contenuti attraverso un formato video breve.\r

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La compagnia inoltre sta accelerando l’introduzione sulla propria flotta di Starlink, il Wi-Fi ad alta velocità: sono attualmente 55 gli aeromobili equipaggiati con il servizio. Prosegue anche l'introduzione delle nuove cuffie di Prima Classe con cancellazione del rumore firmate Bowers & Wilkins, che dovrebbero essere disponibili sulla maggior parte della flotta entro la fine del 2026.\r

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","post_title":"Emirates, il canale Dubai+ protagonista dell'intrattenimento a bordo","post_date":"2026-09-29T11:32:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790681532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424997\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eugenio Preatoni[/caption]\r

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Preatoni Group chiude il primo semestre 2026 con ricavi pari a 51,5 milioni di euro, in crescita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un Ebitda di 13,3 milioni, in aumento del 21,5%. Il margine EBITDA sale al 25,8%, circa 4 punti percentuali in più rispetto al primo semestre dello scorso anno.\r

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L’utile netto consolidato raggiunge 5,7 milioni, contro 4,5 milioni nel primo semestre 2025, mentre l’utile netto di competenza del gruppo sale a 4,3 milioni, rispetto a 1,7 milioni un anno prima.\r

Il segmento hospitality/tourism\r

A sostenere la performance è soprattutto il segmento hospitality/tourism, che registra ricavi per 25,4 milioni, in crescita del 12,2%, e un Ebitda di 4,3 milioni, in aumento del 40,1%. Il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh ha mantenuto un tasso di occupazione vicino all’85%, mentre il Domina Milano Fiera ha beneficiato di un’elevata occupazione durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina.\r

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Nel real estate development, i ricavi si attestano a 26,1 milioni, in calo del 7,6% per effetto del mix delle unità immobiliari vendute, mentre l’Ebitda cresce leggermente a 8,5 milioni.\r

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Prosegue intanto il processo di riduzione dell’indebitamento: il debito finanziario netto scende a 62,2 milioni, con una riduzione di 11,4 milioni rispetto a fine 2025. Le disponibilità liquide salgono a 19,8 milioni, da 15,2 milioni a dicembre, mentre il free cash flow raggiunge 14 milioni.\r

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Per l’intero esercizio 2026 il gruppo conferma le attese di crescita dei ricavi e di un margine Ebitda superiore al 20%, salvo significative perturbazioni geopolitiche.\r

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Sul fronte della governance, dal 16 ottobre 2026 Oscar Crameri assumerà la presidenza del consiglio di amministrazione, subentrando a Patrick Werner. Entreranno inoltre nel consiglio i figli del fondatore Ernesto Preatoni, Edoardo ed Eugenio Preatoni, attualmente alla guida rispettivamente delle divisioni real estate development e hospitality/tourism.","post_title":"Preatoni Group, primo semestre 2026 con ricavi a 51,5 milioni di euro","post_date":"2026-09-29T11:30:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790681441000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aeroporti di Puglia ha pubblicato l’avviso per lo sviluppo della connettività passeggeri da/per l’aeroporto di Grottaglie conforme al quadro giuridico comunitario e nazionale in materia di aiuti di Stato per l’avviamento di nuove rotte per verificare l’effettivo interesse delle compagnie aeree.\r

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La procedura, annunciata dal presidente della regione Puglia, Antonio Decaro, è finalizzata a verificare l’interesse concreto dei vettori aerei per l’attivazione dei collegamenti di linea. L’obiettivo è quello di verificare attraverso una procedura pubblica e comparativa quali collegamenti il mercato sia effettivamente disposto a operare, a quali condizioni e con quale sostenibilità economica, all’interno dell’equilibrio complessivo della rete aeroportuale pugliese.\r

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L’avviso pubblico rappresenta lo strumento attraverso il quale trasformare il confronto teorico in una verifica di mercato, che includedichiarazioni di interesse, proposte operative provenienti dai vettori, con frequenze, aeromobili, orari, condizioni economiche e modello commerciale da valutare.\r

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L’ipotesi indicata dalla Regione prevede, in questa prima fase, 12 voli settimanali complessivi con destinazione Roma e Milano-Linate, il cui operativo prevede la possibilità di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata.\r

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Partecipando al bando, saranno i vettori a indicare, attraverso le proprie manifestazioni di interesse e le relative proposte commerciali, se le rotte possano essere operate in condizioni economicamente sostenibili e con quali caratteristiche operative.\r

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Parallelamente alla verifica del mercato, la Regione ha indicato una successiva linea di intervento, cioè la valutazione della richiesta di continuità territoriale per l’aeroporto di Grottaglie già inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.\r

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Il progetto dei voli civili si colloca in una fase particolarmente significativa per l’aeroporto di Grottaglie. Lo scalo è infatti interessato contemporaneamente dallo sviluppo delle attività cargo, dalla funzione industriale e aerospaziale.\r

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","post_title":"Aeroporto Grottaglie, al via nuova fase per i voli civili","post_date":"2026-09-29T11:27:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790681241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari di Turismo Irlandese sul mercato italiano indicano una crescita del 44% anno su anno da gennaio a luglio 2026. A sostenere la domanda hanno contribuito la percezione dell’Irlanda come destinazione vicina, accogliente e sicura e la crescente verso mete con un clima più fresco e temperato nei mesi estivi.\r

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Un altro dato particolarmente rilevante è la permanenza media di 10 notti registrata nel 2025, un indicatore che evidenzia la capacità della destinazione di incentivare soggiorni prolungati.\r

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Dublino rimane il principale punto di accesso, ma i flussi italiani interessano considerevolmente anche gli aeroporti di Belfast, Ireland West Airport Knock, Shannon e Cork da cui partono collegamenti diretti con l'Italia.\r

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Mentre l'estate 2026 ha visto un incremento del 6% sui voli diretti, per l'inverno 2026/27 i principali operatori aerei hanno confermato tutte le rotte, che si prevedono in incremento del 4%, raggiungendo 410.000 posti rispetto all'inverso 2025.\r

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Roma contribuirà in modo particolare a questa crescita, raggiungendo 120.000 posti, il 13% in più, mentre il nuovo collegamento easyJet Roma-Belfast, attivo dal 23 ottobre, offrirà un accesso diretto all’Irlanda del Nord e nuove opportunità per la costruzione di itinerari sull’intera isola.\r

Una delegazione di 11 partner incontra il trade al Ttg di Rimini\r

Il nucleo operativo dei servizi a terra è rappresentato dalle Destination Management Companies, figure chiave per la creazione di itinerari su misura per il pubblico italiano. Tra questi figurano realtà di primo piano come 360 Travel Design, Abbey - The Destination Experts e Holiday Ireland Tours, a cui si affianca l'esperienza mirata di Irlanda in Italiano. Sul fronte della connettività e dei trasporti, un ruolo fondamentale è ricoperto dal vettore Aer Lingus, mentre l'ospitalità e la ricettività di alto livello sono rappresentate dal gruppo Talbot Collection.\r

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Gli operatori italiani potranno approfondire l'offerta di siti di straordinario fascino come Hillsborough Castle and Gardens, la celebre Saint Patrick's Cathedral e i progetti di tutela del National Trust Northern Ireland. Non mancano le esperienze naturalistiche e le eccellenze produttive locali, rappresentate quest'anno da Killary Fjord Boat Tours e dalla distilleria artigianale The Boatyard Distillery.\r

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I viaggiatori del Belpaese dimostrano infatti un'attenzione straordinaria per il settore gastronomico, arrivando a destinare al food & beverage ben il 35% della spesa turistica complessiva nel corso del 2025. Proprio per valorizzare questo segmento culinary e celebrare il lancio del nuovo volo diretto su Belfast, lo stand ospiterà un'esclusiva degustazione di gin curata dagli esperti di Boatyard Distillery.\r

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I riflettori della fiera saranno infatti puntati sul premio Lonely Planet Best in Travel 2027 assegnato al suggestivo Killary Fjord nel Connemara, incoronato tra le mete imperdibili a livello mondiale, valorizzando un'offerta naturalistica d'eccellenza che la stessa Killary Fjord Boat Tours propone al mercato italiano.\r

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«La presenza in fiera dei nostri undici partner è la dimostrazione tangibile dell'importanza che l’Italia riveste per il turismo irlandese - commenta Marcella Ercolini, Direttrice di Turismo Irlandese in Italia -. Siamo entusiasti per la consolidata capacità dei collegamenti aerei invernali, a cui si aggiunge la nuova rotta Roma-Belfast di EasyJet. In questo contesto di forte dinamismo, siamo felici di trovare l'Irlanda ancora una volta in evidenza nelle classifiche globali, con il recente riconoscimento Best in Travel 2027 assegnato da Lonely Planet a Killary Fjord nel Connemara, una gemma naturalistica che testimonia il valore autentico delle esperienze che siamo in grado di offrire».\r

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A supporto di una forte strategia di destagionalizzazione, Turismo Irlandese lancia la campagna di comunicazione Winter in Ireland, sostenuta anche dalla forte connettività aerea invernale.\r

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All'interno di questa cornice si inseriscono i grandi appuntamenti legati alla tradizione, che, tra gli altri, quest'anno vedono i 40 anni di Derry Halloween, l'evento a tema più grande d'Europa radicato nelle origini celtiche di Samhain, e, sempre legato ad Halloween, il suggestivo Púca Festival nell'Ireland’s Ancient East. Il calendario prosegue a Dublino con il New Year's Festival, l'evento diffuso che celebra il Capodanno tra musica e proiezioni di luce, e il TradFest, che a fine gennaio porta la musica tradizionale e folk nei luoghi storici e nei monumenti più iconici della capitale.\r

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A questo posizionamento si affiancano, come asset commerciali strategici per il mercato italiano, i segmenti Culinary e Luxury. Da un lato si valorizza la cultura enogastronomica, assecondando la forte propensione dei viaggiatori italiani che dedicano al food & beverage una quota importante del proprio budget. Dall'altro si promuove un'offerta d'alta gamma basata su un'ospitalità di eccellenza, con asset come il volano del golf, comparto d'eccellenza che vede l'isola già al centro dell'attenzione internazionale in vista della prestigiosa Ryder Cup 2027, ospitata da un tempio del lusso irlandese come il resort cinque stelle Adare Manor. Importante per il versante luxury è anche la capacità di disegnare esperienze esclusive ad alto valore aggiunto legate a produzioni irlandesi artigianali come il food& beverage, la gioielleria e l’abbigliamento. L'unione di queste proposte permette al trade di destagionalizzare i flussi, offrendo itinerari tematici di alto valore tutto l'anno.\r

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","post_title":"Irlanda, crescita record degli arrivi dall'Italia: +44% nei primi 7 mesi 2026","post_date":"2026-09-28T11:37:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1790595467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova programmazione di DreamPacker guarda alla fine del 2026 e al 2027 con destinazioni diverse per ritmo, budget e stile di viaggio: dall’Artico alla costa africana, dalle grandi città alla scoperta dell’Asia. In comune, la formula del viaggio di gruppo, la presenza di un coordinatore e un programma costruito per alternare scoperta, esperienze locali e momenti da condividere.\r

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Tra le novità 2027 di DreamPacker arrivano anche destinazioni ancora meno battute come Senegal e Mongolia. Prosegue inoltre la collaborazione con GoFar Tribe, la community creata dai content creator Gordon e Farid, che per il 2027 prevede al momento sette viaggi realizzati insieme, tra cui Thailandia, Giappone, Grecia e Sudafrica.\r

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A New York ci sono giorni in cui basta uscire dall’hotel per avere l’impressione di essere finiti dentro una scena già vista al cinema.\r

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Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker parte proprio il 25 novembre, alla vigilia del Thanksgiving, per vivere cinque giorni dentro questa atmosfera. A fare da filo conduttore c’è Farid, che accompagna la Tribe tra momenti condivisi, indirizzi da scoprire e tappe dedicate allo shopping. Partenza il 25 novembre | 5 notti | Quota da 2.199 euro a persona\r

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Il primo impatto con la Lapponia è quasi acustico: il silenzio della neve. Il viaggio GoFar Tribe x DreamPacker comincia già lungo il percorso, con il treno notturno da Helsinki a Rovaniemi, porta d’ingresso al Circolo Polare Artico. Da qui le giornate si riempiono di esperienze: husky safari, motoslitta, pesca sul ghiaccio e visita al villaggio di Babbo Natale. Il format GoFar Tribe x DreamPacker nasce per condividere il viaggio con altri partecipanti e con Gordon e Farid: dalle attività sulla neve alle serate insieme, l’esperienza di gruppo diventa parte integrante dell’itinerario. Partenza il 3 dicembre | 5 notti | Quota da 2.499 euro a persona\r

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A Tromsø l’inverno si vive in una luce diversa. A gennaio la città è ancora immersa nella stagione della notte polare. È anche uno dei periodi dell’anno in cui orche e megattere seguono i grandi banchi di aringhe nelle acque della Norvegia settentrionale.\r

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È proprio dal mare che parte una delle esperienze centrali di questo viaggio DreamPacker: un whale safari di 7-8 ore. Tornati sulla terraferma, il viaggio può cambiare ritmo: il calore di una sauna tradizionale norvegese, il rumore delle slitte sulla neve durante un husky safari, una ciaspolata nel silenzio dell’Artico. E quando arriva la sera si torna a guardare verso l’alto, alla ricerca dell’aurora boreale. Partenza il 9 gennaio | 3 notti | Quota da 1.099 euro a persona\r

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Ci sono il rumore dell’Atlantico, le voci dei mercati di Dakar, i profumi della cucina locale e le strade di una capitale che vive continuamente di contrasti. Affacciata sull'oceano all'estremità occidentale del continente africano, Dakar mescola mercati, villaggi di pescatori, vita notturna, artigianato e una scena culturale fatta di musei e gallerie. Il viaggio DreamPacker parte da qui per raccontare più volti del Senegal. Partenza il 22 gennaio | 7 notti | Quota da 1.999 euro a persona\r

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Il Vietnam del Nord cambia volto quasi a ogni tappa. Prima il rumore dei motorini, i vicoli e lo street food di Hanoi; poche ore dopo, il verde delle risaie, i sentieri tra le montagne e il ritmo della vita rurale. È questo continuo cambio di scena a scandire l’itinerario DreamPacker. Partenza il 28 marzo | 8 notti | Quota da 2.399 euro a persona\r

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","post_title":"DreamPacker, dall'aurora boreale al Vietnam le nuove proposte per ogni budget","post_date":"2026-09-28T10:57:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1790593027000]}]}}