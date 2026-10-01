Ada Tour, Benevento: «Concentrati sulle stagioni di spalla» Le prenotazioni estive in casa di Ada Tour hanno registrato un andamento «discreto. Come Ada Tour – precisa il direttore Marcello Benevento -, stiamo lavorando soprattutto su richieste per viaggiatori individuali tailor made che provengono da adv e t.o. all’estero, ma non avendo un prodotto mare, la parte più importante del nostro lavoro si svilupperà soprattutto sui viaggi di gruppo nelle stagioni di spalla. Infatti, ci attendono mesi autunnali molto intensi». In linea generale, Benevento prevede «un ulteriore, anche se lieve, incremento sul fatturato 2025 che è stato per noi un anno record e di grande crescita». «Dopo aver consolidato gli Usa stiamo lavorando tanto con il Canada. Qualcosa arriva anche da Brasile, Argentina, Australia e Dubai, oltre che dalla Spagna, nostro mercato più importante in Europa. Attualmente, il nostro mercato principale di riferimento che è quello Usa & Canada con ospiti di livello medio-alto, che hanno idee e desideri molto chiari e che richiedono una fortissima customizzazione dell’esperienza di viaggio, con chicche inedite e assistenza on site che credo solo un agente appassionato e preparato possa fornire davvero. A volte, sia noi sia il cliente ci troviamo a fare uso dell’IA per consigli generali, ma credo che quello del bespoke sia un segmento in cui la penetrazione di questi nuovi strumenti possa trovare maggiore resistenza». I più richiesti Fra i prodotti più richiesti, in primo piano la Puglia, ma anche «tanta Campania, Toscana, Sicilia, Veneto e le città iconiche, da Roma a Firenze, a Venezia. Tra le novità segnalo un certo interesse degli stranieri per Cilento, Molise, Alta Murgia, Basilicata e Abruzzo interno». Nello svolgimento del lavoro quotidiano, le criticità si riconfermano quelle di sempre: «Sicuramente il caro prezzi generale, soprattutto legato a trasporti, ncc e pullman. Abbiamo vissuto direttamente le problematiche legate alla crisi del Medio Oriente poiché avevamo di recente aperto un importante canale commerciale con Dubai e l’area della penisola arabica. Inoltre, un altro tema è quello delle guide turistiche. I concorsi per abilitazione sono condotti in maniera dilettantisica. E’ chiaro che li ha immaginati così come sono stati poi fatti, non abbia idea di cosa voglia dire fare la guida in Italia. Con un patrimonio culturale così vasto, chiedere in maniera nozionistica di conoscere tutto vuol dire non capire che la guida deve essere necessariamente specializzata in un territorio. Così facendo hanno negato il patentino e l’abilitazione a tanti professionisti capacissimi». Ada Tour sarà presente a Ttg Travel Experience con una doppia postazione: «un desk dedicato ai match della nostra incoming dmc Ada Tour, presso lo stand della Regione Puglia e uno stand tutto nostro in cui proporremo la grande novità, un rinnovato hotel 4 stelle di 30 camere a Monopoli, Spazio Origine Studio Hotel: un’idea nuova di ospitalità nel panorama pugliese e nazionale». Condividi

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Secondo il nuovo report, The Great Rebalance: How Travelers Are Expecting to Reset and Recalibrate in 2027, i viaggiatori daranno priorità a esperienze capaci di aiutarli a ritrovare equilibrio, acquisire nuove prospettive e valorizzare al massimo il tempo trascorso lontano da casa.\r

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«Stiamo osservando come i viaggiatori siano sempre meno interessati alla definizione di perfezione data dagli altri e sempre più concentrati sul pianificare i propri viaggi secondo le proprie esigenze - spiega Chris Nassetta, president and chief executive officer, Hilton - Il report di quest’anno conferma che le persone cercano esperienze che si adattino alla loro vita, che permettano loro di ricaricarsi e che generino un valore capace di durare anche molto tempo dopo il rientro. Con l’evolversi delle aspettative dei viaggiatori, saranno le nostre innovazioni phygital – che uniscono in modo fluido ambienti fisici e interazione umana con prodotti digitali – ad aiutare gli ospiti a vivere al meglio l’esperienza di viaggio, rafforzando al tempo stesso fiducia e fidelizzazione».\r

I trend\r

Il Trend Report 2027 di Hilton si basa su un’ampia ricerca globale, che include un sondaggio condotto in collaborazione con Morning Consult su oltre 14.000 viaggiatori in 14 Paesi. Il report ha individuato cinque trend principali: L’ascesa del “all’incirca”, L’equazione della fiducia nel viaggio, Viaggi che fanno crescere, Ripensare lo stile di vita e La mentalità del micro-travel. Nel loro insieme, questi trend riflettono una crescente domanda di competenze affidabili, crescita personale, benessere legato alla natura ed esperienze di viaggio più brevi e flessibili.\r

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Più della metà dei viaggiatori (54%) dichiara di percepire una qualche forma di pressione nel realizzare il viaggio perfetto, mentre il 24% cerca di assecondare il gruppo e soddisfare le esigenze degli altri.\r

Quasi un viaggiatore su tre (31%) ha viaggiato da solo per poi incontrare amici o familiari a destinazione, segnalando una tendenza più ampia verso un equilibrio tra indipendenza e connessione. L’interesse per il viaggio “quasi soli” è evidente: più della metà delle prenotazioni globali di Motto by Hilton nell’ultimo anno ha riguardato ospiti singoli.\r

La metà degli intervistati (50%) afferma di essere più propensa a fidarsi delle raccomandazioni di una persona con uno status loyalty rispetto a qualcuno che non lo possiede, mentre quasi uno su tre (29%) dichiara di provare invidia nei confronti di amici con uno status loyalty di livello superiore al proprio.\r

La scalata dei programmi fedeltà: con il crescente valore attribuito allo status, aumenta anche la motivazione a raggiungerlo. Da quando Hilton Honors si è evoluto nel gennaio 2026, rendendo più semplice e gratificante ottenere uno status, i membri hanno raggiunto livelli superiori più rapidamente, con una crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente.\r

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Il viaggio sta diventando qualcosa di più di una pausa dalla quotidianità, ed è sempre più considerato un catalizzatore di crescita personale.\r

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I benefici del viaggio iniziano spesso ancora prima della partenza. Tre viaggiatori su quattro (76%) concordano sul fatto che avere un viaggio in programma dia loro un obiettivo verso cui tendere.\r

Il viaggio sta diventando sempre più anche un percorso di crescita personale, con il 42% degli intervistati che afferma di aver scoperto nuovi interessi o passioni grazie a un viaggio. I viaggiatori della Gen Z hanno quasi il doppio delle probabilità rispetto ai Baby Boomer di voler tornare a casa con un nuovo hobby o interesse da continuare a coltivare. Per favorire un legame più profondo con le destinazioni, le strutture Hilton stanno creando opportunità per entrare in contatto con cultura e tradizioni locali.\r

I viaggiatori combinano sempre più elementi digitali e analogici per migliorare il proprio benessere, favorire il recupero e creare una connessione più profonda con sé stessi, l’ambiente circostante e gli altri.\r

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I viaggiatori cercano sempre più esperienze di benessere capaci di creare un legame più profondo con la destinazione. Al Conrad Orlando, gli ospiti possono vivere l’ambiente naturale della Florida attraverso il Water Garden esterno del resort, un’esperienza idrotermale progettata per riflettere il clima e il paesaggio caratteristici della destinazione. La crescente domanda evidenzia questa tendenza, con i trattamenti outdoor aumentati del 60% su base annua.\r

Ripensare il soggiorno breve: la definizione di viaggio breve varia a seconda della regione. Il 42% dei viaggiatori statunitensi considera “breve” un viaggio inferiore ai 3-4 giorni, mentre in Giappone (86%) e Corea del Sud (59%) viene definito breve un viaggio inferiore ai due giorni. Arabia Saudita (29%) e Germania (26%) adottano invece una prospettiva più ampia, considerando breve anche un viaggio di 5-6 giorni o più.","post_title":"Hilton, i viaggiatori non cercano perfezione ma crescita personale, flessibilità e scoperta","post_date":"2026-10-01T09:21:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1790846481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Human Company, gruppo italiano e player di riferimento nel settore dell’hospitality, continua il proprio percorso di sostenibilità e presenta la terza edizione dell’Osservatorio “Turismo & Sostenibilità”, realizzato quest'anno in collaborazione con Ipsos Doxa e con Legambiente, con cui l’azienda toscana ha avviato una partnership dedicata ai temi del turismo a minor impatto e della valorizzazione dei territori.\r

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La ricerca ha coinvolto un campione di 1000 viaggiatori italiani di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che abbiano effettuato un viaggio di almeno tre giorni nell'ultimo anno. In Italia o all'estero. «L'obiettivo dell'indagine è approfondire le scelte e i comportamenti generali dei viaggiatori, per poi focalizzarsi sulla percezione del turismo sostenibile nel proprio vissuto e nelle intenzioni future. - afferma Davide Cilia, ricercatore senior di Ipsos-Doxa -.\r

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I dati dell’Osservatorio mostrano come la crescente attenzione alla sostenibilità influenzi concretamente le scelte dei viaggiatori, comprese quelle relative alle strutture in cui soggiornare. Le strutture percepite come più sostenibili dagli italiani sono: agriturismi (90%), rifugi alpini e di montagna (86%) e campeggi (83%): forme di ospitalità capaci di valorizzare e raccontare in modo diretto e autentico il territorio. I risultati dell’osservatorio evidenziano che il concetto di sostenibilità sta diventando sempre più concreto nella mente degli italiani. Se in passato veniva associato alla tutela della natura e dell'ambiente, oggi la consapevolezza sta evolvendo verso una dimensione sociale.\r

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Il viaggiatore sente di poter fare qualcosa per la comunità presso cui soggiorna e attiva una connessione di successo basata su tradizioni e anche cibo a chilometro zero che prende il nome di \"community positive travel\". Tra i comportamenti sostenibili più condivisi emergono: il rispetto di flora e fauna e delle grandi risorse naturali; la gestione dei rifiuti (la ricerca ci dice che l’Italia è uno dei paesi che gestiscono meglio i rifiuti) e la riduzione degli sprechi energetici e idrici; l'uso dei trasporti pubblici e la scelta di mete meno affollate in bassa stagione per contrastare l'overtourism (turismo slow) e l'acquisto di souvenir artigianali e prodotti locali. L’indagine evidenzia un approccio ai viaggi sempre più attento e consapevole. - sottolinea Cilia - Le strutture percepite come più ecologiche sono agriturismi (90%) e campeggi (83%).\r

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Il turismo outdoor è praticato dal 71% degli italiani e per il 79% e favorisce proprio il “community-positive travel”, connettendo ospiti e territori. La sfida per Human Company e di tutti gli operatori turistici si muove su due direttrici. - conclude - Da un lato occorre proporre iniziative pratiche che si integrino facilmente nelle abitudini di viaggio degli utenti. Dall'altro, c'è il tema dell'accessibilità, soprattutto economica. Sebbene l'87% degli intervistati riconosca il valore dell'economia locale e il 75% preferisca mete meno affollate e strutture gestite da realtà locali, la disponibilità a spendere di più per soggiornare in una struttura ecocompatibile scende drasticamente al 50%».\r

Chiara Ambrosioni","post_title":"Human Company: un Osservatorio che parla di sostenibilità e “community positive travel”","post_date":"2026-09-30T15:45:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790783120000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo in Francia. I leader del settore turistico francese chiedono una profonda revisione della strategia turistica nazionale, sostenendo che il settore debba smettere di inseguire i grandi volumi di visitatori per concentrarsi invece su soggiorni più lunghi, una maggiore spesa pro capite e una crescita distribuita su tutto l'anno.\r

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L'Alliance France Tourisme, che riunisce le principali aziende dei settori turismo, viaggi d'affari ed eventi, ha presentato le proprie proposte il 28 settembre, in vista delle elezioni presidenziali francesi del 2027. Il piano delinea una visione ventennale per il settore, fissando l'obiettivo di raggiungere 100 miliardi di euro (115,8 miliardi di dollari) di entrate dal turismo internazionale entro il 2030.\r

Turismo internazionale\r

Nel 2025, la Francia ha registrato entrate dal turismo internazionale pari a 77,5 miliardi di euro (89,7 miliardi di dollari), segnando un incremento del 9%. L'Alleanza punta a generare ulteriori 22,5 miliardi di euro (26 miliardi di dollari) senza accentuare i picchi di sovraffollamento che già interessano alcune destinazioni.\r

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Secondo il gruppo, quasi due terzi della spesa turistica in Francia provengono da viaggiatori nazionali, rendendo il mercato interno un pilastro economico fondamentale.\r

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Il turismo genera una spesa complessiva di 222 miliardi di euro (257 miliardi di dollari) e sostiene quasi due milioni di posti di lavoro diretti e indiretti, stando ai dati dell'Alleanza. Le strutture ricettive commerciali hanno registrato 451 milioni di pernottamenti, mentre il turismo contribuisce al commercio estero francese con un saldo positivo stimato in 22 miliardi di euro (25,5 miliardi di dollari).","post_title":"Francia: il turismo e i suoi leader chiedono un cambio di rotta","post_date":"2026-09-30T13:09:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1790773747000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numa, la piattaforma europea che gestisce hotel e strutture ricettive per soggiorni flessibili, ha appena aggiunto al proprio portafoglio italiano cinque nuove strutture nel corso dell’estate 2026, distribuite tra Roma, Milano e Firenze.\r

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A Roma una struttura in Via del Basilico, che ora opera con il nome di Numa Rome Via Veneto, e un secondo in Via del Leone, rinominato Numa Rome Condotti, nel cuore del centro storico e a pochi passi da Piazza di Spagna.\r

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A Milano e Firenze, la crescita comprende progetti di ristrutturazione su misura.\r

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Numa Manfredo, situato adiacente all’attuale Numa Camperio nel centro di Milano, è stato riqualificato all’interno di un palazzo storico caratterizzato dalla presenza dei resti di un antico monastero benedettino.\r

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A Firenze, Numa ha inaugurato due nuove strutture distinte: la prima, in Via Fiesolana nel quartiere di Santa Croce, frutto della riqualificazione completa di un ex hotel. La seconda, in Via della Robbia, è una villa in stile Liberty caratterizzata da balconi in ferro battuto conservati, un ingresso in pietra scolpita e una porta in legno originale. All’interno sono stati conservati i soffitti a volta a botte con mattoni a vista e i pavimenti in piastrelle decorate, mentre un cortile privato sul retro è stato trasformato in un’area comune per gli ospiti.\r

Flessibilità\r

«Queste cinque nuove aperture sono una chiara espressione della nostra flessibilità e della nostra capacità di adattarci perfettamente al ricco e diversificato patrimonio architettonico italiano - spiega Umberto Ottaviani, country manager per l’Italia di Numa - Che si tratti di riqualificare un monastero del XVI secolo a Milano o di integrarci nell’architettura classica di Roma e Firenze, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia rende tutto questo possibile. La nostra tecnologia ci consente di gestire in modo efficiente beni storici complessi, standardizzando le operazioni senza mai compromettere il patrimonio unico di ciascuna proprietà».\r

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L'azienda si adatta alle caratteristiche storiche degli immobili e alle esigenze dei proprietari, sia subentrando nella gestione delle attività esistenti, quando i proprietari cercano continuità, oppure guidando progetti di ristrutturazione dall'ideazione al completamento.\r

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«Il mercato immobiliare italiano è uno dei più frammentati d’Europa, con la proprietà concentrata principalmente in aziende private a conduzione familiare, che detengono asset eterogenei, dalle semplici acquisizioni alle complesse ristrutturazioni - aggiunge Dimitri Chandogin, co-founder e presidente di Numa - La scelta di un operatore per un portafoglio di questo tipo è un impegno a lungo termine, non una semplice transazione. Non basta qualcuno che sappia semplicemente gestire gli immobili, occorre un partner in grado di garantire rendimenti concreti».\r

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Il collegamento diretto Milano-Tokyo Haneda rappresenta infatti la porta d’accesso al Paese dall’Italia e, grazie all’ampio network domestico di Ana, permette di raggiungere numerose destinazioni in tutto il Giappone. Il vettore opera verso oltre 40 destinazioni domestiche, collegando Tokyo con grandi città, destinazioni regionali e luoghi meno conosciuti.\r

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L’inverno diventa così un momento ideale per andare oltre Tokyo e vivere esperienze profondamente diverse da quelle offerte dalle principali metropoli: dalla natura innevata di Hokkaido alle atmosfere termali di Kyushu, dai paesaggi montani alle tradizioni locali, fino alla gastronomia e alle celebrazioni che caratterizzano le diverse regioni del Paese.\r

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La compagnia aerea giapponese parteciperà al Ttg Travel Experience: «Rimini è un’occasione per incontrare e confrontarci con gli operatori del settore - spiega Maria Petalidou, senior manager area sales Italy - a quasi due anni dal lancio del nostro volo diretto Milano-Tokyo Haneda. Siamo molto soddisfatti dai risultati ottenuti dal mercato italiano. I viaggiatori hanno dimostrato di apprezzare la possibilità di raggiungere Tokyo direttamente da Milano e di vivere l’esperienza Ana, respirando l’atmosfera del Giappone fin dal primo momento a bordo».\r

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Per la stagione invernale, il collegamento Milano-Tokyo Haneda è operato, tre volte a settimana, con Boeing 787-9 da 215 posti, configurato con 48 posti in Business Class, 21 in Premium Economy e 146 in Economy Class\r

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","post_title":"All Nippon Airways, la stagione invernale e le opportunità per il mercato Italia","post_date":"2026-09-30T12:19:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790770759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2026 complesso: Gianpaolo Romano, founder e ceo di CartOrange, traccia un primo bilancio di un anno che porta con sé l’ennesima sfida per il comparto turistico.\r

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«A marzo il turismo si è fermato. Gli eventi internazionali e una campagna mediatica distorta, specie sul tema della scarsità di carburante, hanno prodotto uno stop temporaneo dei viaggi, che tuttavia sono ripresi da aprile per rientrare nella norma durante la stagione estiva. Questa ripresa ci permette di archiviare un anno finanziario (chiuso al 31 agosto, ndr) su valori migliori rispetto a quanto ipotizzato a marzo, tendenzialmente in linea con i numeri registrati nel 2025».\r

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Non ci sono state mete “da exploit”: «Chi preferiva non viaggiare, non ha rivisto i propri programmi scegliendo una destinazione “di riserva” ma ha semplicemente aspettato. Se mai, l’exploit positivo è stato quello evidenziato dal nostro tour operator interno, che ha messo a segno risultati con il più malgrado la flessione fisiologica delle prenotazioni patita nel periodo marzo-maggio. A questo andamento ha sicuramente contribuito il comportamento dei nostri consulenti di viaggio, che in un momento delicato hanno preferito affidarsi al t.o. interno al gruppo per avere garanzie di assistenza e affidabilità da trasferire ai clienti».\r

Il futuro\r

Quanto al futuro, in attesa della convention di CartOrange, che a novembre riunirà a Siracusa i consulenti per fare il punto della situazione e presentare i nuovi prodotti 2027, Romano delinea due tendenze. «La domanda va polarizzandosi fra chi prenota con grande un anticipo, anche di 7-8 mesi, e chi attende sotto data. In quest’ultimo caso tuttavia non si tratta più di un atteggiamento legato al prezzo, ma di una scelta che riguarda anche pratiche importanti, figlia di un’incertezza che continua a penalizzare le vendite».\r

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Assume quindi particolare rilievo lo sforzo di CartOrange nella negoziazione dei migliori prodotti alle migliori condizioni di mercato per trasferire un vantaggio competitivo importante ai propri consulenti. «Il nostro è un prodotto complesso, ad alto valore aggiunto, forte di servizi ancillari che fanno la differenza. Si indirizza a una clientela medio alta e ritengo che in quest’ambito la partita sia tutta da giocare ed esistano ancora ampie potenzialità di sviluppo».\r

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Ogni anno CartOrange registra una quota del 30-35% di repeater: «Il cliente ha sempre maggiore bisogno di sicurezza e avverte il valore aggiunto offerto dalla nostra rete. L’obiettivo per i prossimi anni sarà quello di rafforzare gli strumenti, in primo luogo tecnologici, che offriamo ai nostri partner senza perdere di vista il rapporto umano in un’ottica “high tech – high touch”».\r

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Sul futuro, il manager ha le idee chiare: «Il turismo deve unire le forze. In un momento in cui il mondo è più che mai esposto ad elementi esogeni, è necessario fare sistema e in questo senso il ruolo delle associazioni sarà sempre più importante per fare rete dandosi obiettivi comuni. Pochi ma chiari. Una nuova alleanza è necessaria per combattere insieme le pratiche di cattiva comunicazione e di disinformazione che hanno preso di mira il settore, ma anche per fare fronte comune rispetto ai grandi player internazionali che presidiano il mercato».","post_title":"CartOrange, Romano: «La partita è aperta. Il mercato deve unire le forze»","post_date":"2026-09-30T10:30:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790764213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un mese dalla chiusura dell'anno finanziario, in casa di Alpitour World è tempo di tracciare un primo bilancio del 2026. «Stiamo trascorrendo un periodo indubbiamente impegnativo - commenta il general manager tour operating di Alpitour World, Pier Ezhaya -, cominciato sotto i migliori auspici nel primo trimestre dell'anno finanziario, con una forte accelerazione dell’advance booking nei primi mesi, seguita dallo shock di fine febbraio, con le operazioni per riportare a casa i connazionali e il blocco del booking estivo.\r

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Se l’impatto del conflitto in Medio Oriente è stato minimo sulla stagione invernale che avevamo già “in casa”, con Natale e Capodanno ormai alle spalle, diverso è stato il discorso sul periodo estivo. Marzo, aprile e quasi tutto maggio sono stati al palo non solo per ragioni oggettive e legate al caro carburante, ma anche per una campagna di cattiva informazione che ha danneggiato tutto il comparto turistico. Questo ci ha spinto a maggio a lanciare “Tutto bene” per ridare fiato al booking. Il caldo e l’avvicinarsi delle vacanze hanno fatto il resto e da giugno abbiamo assistito a un effetto “rebound” che tuttavia ha portato con sé le difficoltà organizzative legate a un massiccio last minute».\r

Partita aperta\r

La partita sul 2026 è ancora aperta. «Inutile negare che il costo del carburante sia una delle maggiori criticità che continuano a condizionare il costo dei pacchetti di viaggio. Basti ricordare che il jet fuel, che vale il 40% dei costi legati al trasporto aereo, è quasi raddoppiato nel periodo estivo e che le notizie degli ultimi giorni indichino ulteriori aggravi. In Alpitour abbiamo dovuto attutire l’incremento del costo sul prezzo finale del viaggio, e i volumi ci hanno aiutato a recuperare il gap almeno in parte. Al momento, a livello globale i nostri ricavi si avvicinano a quelli registrati nel precedente anno finanziario, con una flessione che possiamo contenere nell’ordine del 2-3%. Detto questo, gli obiettivi di budget indicati a inizio anno andranno sicuramente rivisti».\r

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La tendenza è ancora improntata purtroppo all’incertezza: «Il confronto con il 2025 richiama inevitabilmente a una domanda tonica, mentre quest’anno i conti andranno fatti solo a fine esercizio. Al momento, la nostra curva di ordinato è superiore del 4-5% rispetto al 2024, un anno che può più facilmente paragonarsi al 2026 in quanto il 2025 ha risentito dell’andamento anomalo generato dal “ferraprile”. Dobbiamo inoltre fare i conti con mercati internazionali agguerriti, che hanno reagito in modo differente alla crisi. Per questo è necessario tenere botta, cercando di mantenere gli allotment confidando in una crescita della domanda».\r

Un nuovo prodotto “goal oriented”\r

Intanto, malgrado un futuro difficile da prevedere, il gruppo Alpitour alza ulteriormente l’asticella. «Volendo identificare una linea di prodotto che ancora non abbiamo in casa, penso a quella “voglia di viaggiare per passione” che potrebbe portare allo sviluppo di itinerari per amanti del paddle, del golf, del wellness, del cicloturismo, solo per fare qualche esempio. In Italia i viaggi “goal oriented” rappresentano solo una piccola percentuale del totale, ma in Europa si tratta di un segmento in espansione. Un segmento che stiamo studiando con attenzione per capire come poterlo trasformare nella prossima sfida di prodotto».","post_title":"Alpitour, Pier Ezhaya: «Ricavi vicini a quelli registrati nel 2025»","post_date":"2026-09-30T10:11:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1790763081000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"523116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines arricchisce l'esperienza gastronomica a bordo con menù nuovi e reinterpretati, una raffinata proposta beverage, servizi da tavola dal design esclusivo e una presentazione curata nei minimi dettagli, accompagnata da una particolare cura, per una selezione di piatti disponibili nelle Suite e in First Class.\r

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Si tratta di uno dei pilastri della più ampia strategia di investimento di SIA volta a migliorare l'esperienza di viaggio, che comprende anche prodotti di cabina e sistema di intrattenimento di bordo KrisWorld di ultima generazione, nuovi servizi dedicati ai passeggeri, connettività ad alta velocità e servizi a terra. Questa esperienza di viaggio rinnovata sarà presentata a Singapore a novembre 2026.\r

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«In Singapore Airlines, l’esperienza gastronomica a bordo non si esaurisce nel solo momento del pasto - spiega Yeoh Phee Teik, senior vice president customer experience di Singapore Airlines - Guidati dai riscontri dei passeggeri, dall’evoluzione dei gusti e delle preferenze e dai trend gastronomici emergenti, abbiamo rinnovato ogni aspetto dell’esperienza: dall’ideazione dei menu, agli ingredienti di stagione e alle tecniche di cottura, fino alla selezione delle bevande, la presentazione e il servizio di bordo. Il risultato è una combinazione di piatti curati nei minimi dettagli, bevande attentamente selezionate, servizi da tavola eleganti e dettagli raffinati che rendono l'esperienza gastronomica a bordo ancora più memorabile per i nostri passeggeri».\r

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Questa esperienza rinnovata comprende oltre 100 piatti nuovi e reinterpretati, tra cui antipasti, portate principali e dessert, che saranno disponibili in tutte le classi di viaggio all’interno della Sia Chefs’ Selection.\r

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SIA introdurrà inoltre nuove etichette di vini per la Suite, la First Class e la Business Class e nuove proposte di bevande in tutte le classi di viaggio, ampliando le possibilità di scelta per i passeggeri.\r

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Nelle Suite, in First Class e in Business Class i pasti saranno serviti su un nuovo servizio da tavola dal design esclusivo, realizzato in collaborazione con Christofle, la maison francese di articoli di lusso per la tavola.\r

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La compagnia aerea ha iniziato a introdurre progressivamente i nuovi piatti; le altre novità relative all'esperienza gastronomica a bordo, compresa la nuova offerta beverage, il nuovo servizio da tavola e tutti i dettagli distintivi nel servizio di bordo, saranno presentate a partire da novembre 2026.","post_title":"Singapore Airlines arricchisce l'esperienza gastronomica a bordo con 100 nuovi piatti","post_date":"2026-09-30T10:01:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1790762486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"522996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mangia’s Hotels & Resorts consolida la partnership con Waterpolo Palermo. Il gruppo dell’ospitalità siciliana sarà premium partner della società palermitana anche nella stagione 2026/27.\r

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La partnership accompagnerà le attività della Waterpolo Palermo nel corso della stagione, sostenendo un progetto che coinvolge il mondo pallanuoto, e in particolare la prima squadra che milita nel campionato nazionale maschile Fin di serie A2 girone Sud, il settore giovanile di pallanuoto e nuoto, e le attività di nuoto master, con particolare attenzione alla crescita del movimento e alla valorizzazione dello sport sul territorio.\r

Binomio vincente\r

Due realtà profondamente legate alla Sicilia che scelgono così di proseguire un percorso comune, mettendo al centro territorio, giovani e crescita.\r

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Dal 1973, Mangia’s racconta un modo tutto italiano di vivere l’ospitalità. Oggi il gruppo comprende una collezione di 17 strutture e oltre 4.000 camere nelle destinazioni più iconiche di Sicilia e Sardegna. Resort e city hotel interpretano un modello di ospitalità che unisce autenticità italiana, attenzione al territorio, design e sostenibilità.\r

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In questo percorso si inserisce il rinnovo della partnership con Waterpolo Palermo, espressione della volontà di contribuire alla crescita dello sport e alla valorizzazione del territorio.\r

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«Siamo orgogliosi di rinnovare e rafforzare la partnership con Waterpolo Palermo - dichiara Marcello Mangia, Presidente e ceo di Mangia’s - una realtà con cui condividiamo un legame profondo con la Sicilia e l’attenzione verso le nuove generazioni. Crediamo nel valore dello sport come strumento di crescita, partecipazione e appartenenza e siamo felici di continuare a sostenere un progetto che contribuisce a valorizzare il nostro territorio. Diventare Premium Partner rappresenta per noi la naturale evoluzione di un percorso costruito nel tempo e che vogliamo continuare a far crescere insieme».\r

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Rapporto di fiducia\r

«Il rinnovo della partnership con Mangia’s - aggiunge Antonio Coglitore, presidente Waterpolo Palermo - assume per noi un valore particolare perché nasce da un rapporto costruito negli anni e da una fiducia che continua a crescere. Il maggiore impegno scelto da Mangia’s per questa stagione rappresenta un segnale importante nei confronti del progetto che stiamo portando avanti. Siamo felici di continuare questo percorso insieme a una realtà fortemente legata alla nostra terra e che condivide con noi l’attenzione verso il territorio e le nuove generazioni».\r

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Nel corso della stagione, la collaborazione potrà inoltre tradursi in iniziative congiunte e momenti di comunicazione e valorizzazione della partnership, coinvolgendo gli atleti Waterpolo Palermo e le strutture Mangia’s.\r

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