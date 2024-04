E’ previsto per il prossimo 23 di aprile il debutto dell’Ara Maris di Sorrento Aprirà il prossimo 23 di aprile a Sorrento il nuovo 5 stelle Ara Maris. La struttura, affiliata Preferred Hotels & Resorts, sarà dotata di 49 camere, a cui sia aggiungeranno le proposte gastronomiche del Cora Bistro, i cocktail artigianali della Lumi Sky lounge, nonché le cure rigeneranti della Thala spa e della zona relax con piscina e solarium. Il design della proprietà mira a catturare l’essenza della bellezza circostante con arredi e aree comuni pensate per fondersi armoniosamente con il paesaggio. “Stiamo progettando un’esperienza per gli ospiti che trasporterà i sensi in un viaggio straordinario, superando le loro aspettative – spiegava lo scorso gennaio il general manager Fulvio Gaglione -. Non ci accontenteremo di essere solamente un’altra struttura di lusso in città, ma stiamo costruendo partnership strategiche per far emergere l’Ara Maris come un gioiello nascosto tutto da scoprire. Stiamo cercando di creare un ambiente che catturi l’essenza della costiera: la vista sul mare, i sapori locali… Sarà un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni passo nell’Ara Maris sarà come un tributo alla ricca storia e alla cultura che rendono unica la destinazione”. Condividi

Non ci accontenteremo di essere solamente un'altra struttura di lusso in città, ma stiamo costruendo partnership strategiche per far emergere l'Ara Maris come un gioiello nascosto tutto da scoprire. Stiamo cercando di creare un ambiente che catturi l'essenza della costiera: la vista sul mare, i sapori locali… Sarà un'esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni passo nell'Ara Maris sarà come un tributo alla ricca storia e alla cultura che rendono unica la destinazione". La struttura, affiliata Preferred Hotels & Resorts, sarà dotata di 49 camere, a cui sia aggiungeranno le proposte gastronomiche del Cora Bistro, i cocktail artigianali della Lumi Sky lounge, nonché le cure rigeneranti della Thala spa e della zona relax con piscina e solarium. Il design della proprietà mira a catturare l'essenza della bellezza circostante con arredi e aree comuni pensate per fondersi armoniosamente con il paesaggio.\r

\r

“Stiamo progettando un’esperienza per gli ospiti che trasporterà i sensi in un viaggio straordinario, superando le loro aspettative - spiegava lo scorso gennaio il general manager Fulvio Gaglione -. Non ci accontenteremo di essere solamente un’altra struttura di lusso in città, ma stiamo costruendo partnership strategiche per far emergere l’Ara Maris come un gioiello nascosto tutto da scoprire. Stiamo cercando di creare un ambiente che catturi l’essenza della costiera: la vista sul mare, i sapori locali… Sarà un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni passo nell’Ara Maris sarà come un tributo alla ricca storia e alla cultura che rendono unica la destinazione”.","post_title":"E' previsto per il prossimo 23 di aprile il debutto dell'Ara Maris di Sorrento","post_date":"2024-04-08T13:43:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712583806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mangia’s Pollina Resort sorge su un promontorio da cui si osserva Cefalù, la roccia “a forma di testa” immersa nel mare, da “Cefalòs” che in greco significa proprio testa. La città fu centro di commercio fin dal passato più remoto perché l'istmo raccoglieva al suo interno preziosa acqua dolce che poteva essere barattata con i naviganti venuti da lontano, acquisendo merci utili e rare. Sono le prime informazioni che si raccolgono in uno dei numerosi tour organizzati dallo staff della struttura che ha recentemente ospitato l’edizione 2024 della Mangia’s Academy, il Pollina Resort, per accompagnare gli ospiti alla scoperta del ricco territorio siciliano. \r

I percorsi conducono anche all’Etna, all’antica Taormina, alle verdi Madonie, a Palermo, alla Valle dei templi di Agrigento, alla Sicilia sconosciuta dell'entroterra e delle tradizioni e alle isole Eolie, oltre a proporre momenti sportivi di ogni tipo: dal Discovery 4x4 al parapendio. Mario, un vero divulgatore, è la guida perfetta per accompagnare gli ospiti all’incontro con Cefalù, dove Ruggero fece voto di costruire una chiesa dopo essersi salvato da una tempesta. La cattedrale, i cui campanili erano un tempo delle torri difensive, è simbolo di tolleranza: Ruggero governava una terra dove convivevano arabi, bizantini e latini, quindi volle concedere a ciascuno spazio per il proprio credo. In accordo con papa Urbano II l’abside venne costruita rivolta alla Mecca, secondo la quibla araba; i bizantini ottennero la costruzione di una chiesa a pianta centrale, raggruppata attorno al quadrato per la preghiera che divenne il transetto; infine, per avere le tre navate della basilica latina, nacque l’innesto tra la chiesa latina, quella bizantina e il mirhab arabo. Il simbolismo interno alla cattedrale è davvero forte. \r

Ma Cefalù è anche la porta delle Madonie: l’ingresso a un territorio protetto che ha tanto da raccontare. La destinazione ha un microclima ricco di biodiversità che porta a quattro fioriture annuali, come quella delle profumate zagare degli aranci. Qui si trova anche il noto albero della manna: una qualità di frassino la cui linfa, dopo aver nutrito le foglie, scende lungo il fusto e i rami formando dei dolci cannoli che già gli arabi utilizzavano anche a scopo curativo e oggi sono un ingrediente della pasticceria siciliana. \r

Nell’anno Mille erano tanti gli arabi che abitavano infatti la Sicilia, formandone tradizioni culturali e gastronomiche, ma nel tredicesimo secolo l'imperatore Federico II portò a Corleone migliaia di Lombardi (italiano del Nord, ndr). Tra le antiche storie locali c’è quella secondo la quale i lombardi, ispirati alle tradizioni arabe, iniziarono a cucinare delle speciali brioches con la buccia d’arancia e la cannella, che sarebbero poi diventate il panettone lombardo. 0.\r

Una delle produzioni più rinomate di panettoni e colombe è così quella di Fiasconaro, la cui arte dolciaria si è unita da tempo alla creatività di Dolce&Gabbana per realizzare prodotti unici. Fiasconaro si trova a Castelbuono, nel cuore delle Madonie: un luogo un tempo incantato e coperto di foreste ricche di vita. Sin dall’antichità gli abitanti scendevano sulla costa per pescare e, la sera, risalivano sulle alture per non ammalarsi nelle pericolose piane malariche. Per questo venne costruito un borgo intorno al castello dei Ventimiglia, detto Castello del buon aere, che è oggi Castelbuono. Al suo interno si trova la suggestiva cappella Palatina dove, vicino agli stucchi su fondo in oro zecchino di Giuseppe e Giacomo Serpotta, viene conservata una preziosa reliquia di S. Anna, patrona della città. Si dice che le Madonie siano state spogliate di parte delle foreste a opera degli spagnoli, per realizzare le caravelle di Cristoforo Colombo. L’abbattimento degli alberi ha però portato nel tempo alla scoperta delle sottostanti argille, oggi imprescindibili nella produzione delle colorate ceramiche siciliane. Come quelle realizzate da Lillo Brogato, nel suo affascinante negozio A Lumera. Le Madonie hanno ottenuto il riconoscimento dell’Unesco di Geopark europeo perché sono un polmone verde. La Sicilia è davvero un mondo da scoprire, senza dimenticare il miele saporito delle resistenti api nere e l’olio prodotto da olivi secolari come quelli della tenuta Bergi, dove imparare come riconoscere e conservare l’olio più buono.\r

[gallery ids=\"464653,464645,464646,464647,464651,464648\"]","post_title":"Partire dal Mangia’s Pollina Resort per scoprire la Sicilia","post_date":"2024-04-08T11:53:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712577233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465027","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di alleanza per Sas che il prossimo 31 agosto lascerà Star Alliance e, dal successivo 1° settembre, entrerà a far parte di SkyTeam, cambio previsto all'interno dell'iter del Chapter 11 in corso che vede Air France-Klm parte del consorzio che garantirà al vettore scandinavo nuovi capitali e detenere una quota di minoranza in Sas (20%)\r

\r

«Siamo entusiasti di progredire nel nostro percorso di transizione verso l'alleanza e di aprire la strada a nuove destinazioni e a nuovi vantaggi del programma fedeltà in tutto il mondo» ha dichiarato Paul Verhagen, chief commercial officer di Sas.\r

\r

La compagnia scandinava precisa che i membri del suo programma di fidelizzazione EuroBonus - che rimarrà in vigore dopo l'uscita da Star Alliance - avranno vantaggi SkyTeam \"simili\" a quelli offerti dai vettori della precedente alleanza.\r

\r

L'ignresso in SkyTeam garantirà ai passeggeri l'accesso a 19 nuove compagnie aeree e a oltre 1.000 destinazioni.\r

\r

Star Alliance, da parte sua, sottolinea in una nota di mantenere comunque una \"presenza significativa\" nell'Europa settentrionale e in Scandinavia, e che 17 dei suoi vettori membri continueranno a garantire collegamenti nella regione: nel dettaglio, 25 compagnie aeree associate e continueranno ad operare oltre 3.700 voli al mese verso le destinazioni scandinave dopo l'uscita di Sas.","post_title":"Sas pronta all'uscita da Star Alliance: debutto in SkyTeam il prossimo 1° settembre","post_date":"2024-04-08T10:51:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712573496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha fatto il suo debutto all'aeroporto di Milano Malpensa con l'apertura della rotta per Parigi Orly. Si amplia così la proposta dello scalo verso la capitale francese, con le sei frequenze alla settimana (tutti i giorni tranne il sabato) operate dalla compagnia del gruppo Air France-Klm, con un Boeing 737 configurato con 189 passeggeri in classe unica (economy).\r

\r

Sempre sullo scalo francese, Transavia ha inaugurato anche un nuovo collegamento da Bergen, che viene operato due volte alla settimana, il martedì e il sabato.\r

\r

","post_title":"Transavia collega Milano Malpensa con Parigi Orly con sei frequenze settimanali","post_date":"2024-04-08T09:49:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712569792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso 31 marzo Hilton ha inaugurato l’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection. Costruito nel 1892 è stato uno dei primi alberghi di Firenze. Situato nel centro storico della città, racconta una storia di grandeur e di ospiti illustri. Acquisito nel 2021 dal fondo d’investimento Star II, gestito da Castello sgr, riapre dopo un importante processo di ristrutturazione curato dall’architetto italiano Chiara Caberlon.\r

\r

L’Anglo American conserva quindi i suoi principali elementi storici, arricchiti da un design moderno ed elegante. Il fascino degli anni Venti viene celebrato a fianco di spazi più moderni, come la palestra e le due sale riunioni capaci di ospitare fino a 70 persone. Dotato di 118 camere e suite e due outlet dining, con un’offerta culinaria ispirata alla cucina locale, l'Anglo American Hotel Florence è una struttura dalla vivace personalità.\r

\r

Come ricorda Alan Mantin, vicepresidente sviluppo Sud Europa di Hilton, «la Curio Collection riunisce luoghi unici con una propria storia e identità come l’Anglo American, che riapre le porte alla città e a una clientela internazionale». «L’hotel 5 stelle, parte del patrimonio storico di Firenze, è stato restituito alla destinazione in tutto il suo splendore, dopo un attento lavoro di ristrutturazione, che ha interessato l’intero edificio - racconta Claudia Bisaccioni, sales manager dell'Anglo American -. La proprietà sorge in una posizione strategica: a pochi passi da Santa Maria Novella, uno dei quartieri più autentici della città, nonché vicino ai maggiori attrattori turistici di Firenze. L'albergo è anche strategicamente posizionato rispetto a due dei principali contenitori del mondo dell’intrattenimento e dei grandi eventi: il teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la stazione Leopolda. Sono caratteristiche molto importanti nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici e diversificare il pubblico al quale ci rivolgiamo.\r

\r

«Con il suo eclettismo - prosegue Claudia Bisaccioni -, l'Anglo American rappresenta una sintesi perfetta tra storia e modernità. La sua storia inizia alla fine dell’800, quando l’edificio originale venne trasformato in hotel e diventò una meta privilegiata per gli aristocratici europei che, sull’onda del Grand Tour, visitavano l’Italia e in particolare Firenze. Questi nobili furono i precursori delle comunità di inglesi e americani che scelsero Firenze come la loro casa, arricchendone il tessuto culturale e rendendola un ambiente internazionale, capace di attrarre milioni di visitatori e di essere luogo di studi internazionali. L’Anglo American divenne il loro punto di ritrovo: un salotto letterario. Per ricordare questo ricco passato abbiamo creato un personaggio: Lady Scorpion è la madrina dell’albergo e richiama gli scorpioni, il nome con cui venivano definite le pettegole dame inglesi che, negli anni Trenta, frequentavano quotidianamente l’albergo. Per ricordarle viene celebrato ogni giorno il tè delle 5».\r

\r

[gallery ids=\"464985,464986,464987,464988,464989,464990\"]","post_title":"L'Anglo American Hotel Florence entra nella Curio Collection by Hilton","post_date":"2024-04-05T14:21:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712326904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quali comportamenti adottare per ridurre al minimo il rischio di collisione con cetacei e tartarughe marine. Gnv lancia i corsi di formazione per la “conservazione della biodiversità e rischio di collisione” destinati a oltre 100 tra comandanti e ufficiali delle proprie navi. L'iniziativa è organizzata insieme a fondazione Cima nell’ambito del progetto Life Conceptu Maris.\r

\r

Durante il percorso di training, alcuni ricercatori spiegheranno ai partecipanti come individuare e determinare le specie, fornendo loro gli strumenti per poter segnalare gli avvistamenti all’interno di un’apposita piattaforma volta a condividere l’informazione con capitanerie e altre imbarcazioni in tempo reale. Tramite tali segnalazioni, non solo verrà svolto un lavoro di prevenzione delle collisioni con la fauna marina, ma verrà dato anche un contributo importante alla raccolta di dati per il monitoraggio e il censimento delle specie che abitano il Mediterraneo.\r

\r

“Come Gnv siamo da anni partner della fondazione Cima, impegnati a supporto del progetto Life Conceptu Maris, perché crediamo fermamente nella necessità di tutelare la biodiversità - spiega l'energy & environmental compliance manager della compagnia del gruppo Msc, Mattia Canevari -. Per questo, dal 2019, ospitiamo a bordo delle nostre navi ricercatori e studiosi per il monitoraggio della macro-fauna marina, del traffico marittimo e dei rifiuti marini galleggianti, oltre che per il rilevamento di microscopiche tracce di dna per comprendere al meglio la distribuzione delle specie”.","post_title":"Gnv lancia un corso di formazione per ridurre il rischio collisione con la fauna marina","post_date":"2024-04-05T11:26:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712316382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_464922\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Anna Bruno e Anna Maria Malaspina[/caption]\r

\r

Sono ben 26 i tour dedicati alla Basilicata di ImmaTravel: proposte pensate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore; dalle famiglie alle persone che viaggiano da sole, dai gruppi agli amanti della natura. Il tutto per un prodotto che si rivolge sia alle agenzie italiane, sia a quelle internazionali. “Da anni coltivavo il sogno di far conoscere la mia terra in modo diverso da come viene percepita e promossa - spiega la cofondatrice Anna Bruno, giornalista esperta in digitale (autrice di Digital Travel, Flaccovio Editore), nonché responsabile della comunicazione e del marketing dell’operatore -. Unitamente ad Anna Maria Malaspina, attiva da anni nel settore del turismo, abbiamo quindi abbracciato la sfida. ImmaTravel nasce così da una profonda passione e conoscenza. Crediamo nel think local, act global e a tal proposito stiamo confezionando alcune nostre esperienze di viaggio anche per operatori internazionali”.\r

\r

“Abbiamo molteplici richieste da tutta Italia e ci ha sorpreso l’importante numero di prenotazioni provenienti dal Centro Nord, generato da agenzie di viaggio alla ricerca di una Basilicata meno commerciale - aggiunge la cofondatrice e responsabile commerciale, Anna Maria Malaspina -. Siamo, pertanto, ulteriormente stimolate a proporre viaggi esclusivi e sartoriali ai colleghi agenti di viaggio di tutta Italia e fuori dai confini nazionali”.","post_title":"ImmaTravel: 26 itinerari alla scoperta di una Basilicata meno convenzionale","post_date":"2024-04-05T10:36:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712313367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Soggiorni in guesthouse: strutture semplici realizzate secondo l’estetica dell’architettura locale, che offrono agli ospiti la mezza pensione. E' questa la proposta Kibo per un'esperienza easy living all'insegna della natura alle Seychelles. Il programma prevede in particolare sette notti sull’isola di Praslin, al Casadani Apartment, e tre notti sull’sola di Mahè, alla Guesthouse Casadani.\r

\r

L’isola di Praslin, dove si trova la riserva naturale Vallée de Mai, uno dei due soli luoghi al mondo dove la rara palma del coco de mer cresce allo stato naturale, offre spiagge bianche e una vegetazione ricchissima dominata da suggestive palme. La struttura situata a Praslin si trova a soli 350 metri dalla spiaggia di Grand Anse ed è possibile partire da qui per una serie di escursioni.\r

\r

Mahè è l’isola più grande, dove si trova il capoluogo delle Seychelles e l’aeroporto internazionale; le sue spiagge sono caratterizzate da sabbia soffice e sono circondate dalla foresta tropicale. Il Casadani Mahe ha a disposizione una terrazza vista mare per la cena e la colazione, si trova a circa 700 metri dalla spiaggia di Anse Marie-Laure Beach e a soli 20 minuti dalla famosa Beau Vallon. Il prezzo parte da 2.490 euro a persona in camera doppia e mezza pensione, con volo, tasse e assicurazioni incluse.","post_title":"Kibo: soggiorni in guesthouse per un'esperienza easy living alle Seychelles","post_date":"2024-04-04T12:07:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712232463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il Mercure Roma Cinecittà tra le prossime nuove aperture di Accor in Europa. Caratterizzato da uno stile industriale ispirato al mondo cinematografico, l'hotel prenderà il marchio del gruppo francese il prossimo giugno e metterà a disposizione dei suoi ospiti 126 camere, un lounge bar, un ristorante, una sala fitness e quattro sale riunioni. Ma è in generale l'Europa che continua a essere al centro dei piani di sviluppo Accor, in particolare di quelli della propria divisione premium, midscale & economy, che nell'area attualmente conta circa 3 mila hotel distribuiti in oltre 40 Paesi.\r

\r

Nei primi mesi del 2024, la compagnia transalpina ha infatti già accolto diverse nuove strutture nel suo portfolio. Tra queste, spiccano il Tribe Milano Malpensa, primo ingresso del marchio di design in Italia, e il Mercure Tirana, struttura di debutto del brand in Albania. Parallelamente, Accor continua a espandere la famiglia ibis, con l'apertura di nuovi hotel nella fascia economy in Francia, Regno Unito e Romania. Nel segmento premium del gruppo, sono stati inoltre recentemente lanciati Swissôtel in Montenegro e in Georgia. In totale, dopo il record di acquisizioni dell'anno precedente, a dicembre 2023 la divisione pm&e di Accor aveva una pipeline di sviluppo di oltre 350 hotel e più di 45 mila camere in Europa e Nord Africa.\r

\r

\"Il Vecchio continente rappresenta la nostra casa storica e continua a offrire interessanti opportunità nel settore dell'ospitalità - sottolinea il ceo della divisione pm&e per l’Europa e il Nord Africa, Patrick Mendes -. Il 2024 segna in particolare il primo anno completo per l'organizzazione pm&e di Accor. E siamo pronti a esprimere tutto il potenziale di questa regione incredibilmente eterogenea quest'anno e in futuro\".\r

\r

Nel bacino del Mediterraneo, una delle aree chiave per la crescita di Accor, il gruppo sta quindi pianificando di espandere ulteriormente la propria presenza con nuove aperture in Italia (a Roma appunto, ma anche a Sondrio) e a Cipro (a Larnaca), attraverso i marchi Mercure e Handwritten Collection. Inoltre, è prevista una significativa espansione in Francia, con oltre 30 inaugurazioni programmate nella prima metà del 2024. Tra i momenti salienti della crescita europea, ci sono l'imminente apertura di Novotel ad Amburgo, in Germania e a Bruges, in Belgio. È previsto poi il debutto di ibis Styles in Islanda, a Reykjavik, e del marchio greet a Bruxelles, in Belgio, oltre all'apertura del primo Tribe in Lettonia, a Riga. Nel Regno Unito, Accor è pronta ad ampliare lo stesso brand con un nuovo hotel a Manchester, a cui si aggiungerà un ibis Styles presso l'aeroporto di Gatwick.\r

\r

Accor ha pianificato un forte sviluppo pure del portfolio premium, con aperture in vista quali il Mövenpick Resort & Spa Karpacz e il Mövenpick Wrocław, che segnano entrambi il debutto del marchio in Polonia, nonché il lancio del brand Pullman in Montenegro e Ungheria, oltre alla prossima inaugurazione di una nuova struttura Swissôtel in Romania. Nel New East, Accor continua a espandersi in destinazioni molto richieste, come la Georgia, con l’apertura del Novotel Tbilisi Center e dell'ibis Styles Batumi, oltre all'aggiunta del Mövenpick Winter Park Baku in Azerbaigian.\r

\r

\r

\r

Anche per la divisione luxury & lifestyle è peraltro previsto quest'anno un importante piano di crescita. Il suo portfolio globale ammonta a oggi a oltre 370 hotel di lusso e 150 strutture lifestyle, questi ultimi rappresentati dalla jv Ennismore. Nel 2024 sono in programma alcune importanti aperture europee, tra cui l'Hyde London City, l'Sls Barcelona, The Hoxton Vienna e il 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen. A queste si aggiungeranno le inaugurazioni dei Fairmont Golden Prague e La Hacienda, sulla costa Del Sol, in Spagna.","post_title":"Accor: in Europa focus sull'offerta premium, midscale & economy. A Roma in arrivo il Mercure Cinecittà","post_date":"2024-04-04T11:41:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712230873000]}]}}