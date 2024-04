Due robot in sala e nel reparto piani per gli Unahotels Expo Fiera Milano e Malpensa Si chiamano Dinerbot T5, detta anche Lola, e Butlerbot W3, detto Leonard, le due nuove risorse degli Unahotels Expo Fiera Milano e Malpensa. Ma non si tratta di collaboratori tradizionali. Bensì di due robot che sfruttano l’intelligenza artificiale per affiancare e supportare il personale umano nell’ottimizzazione del flusso di lavoro. Dopo il positivo riscontro ottenuto all’Unahotels One Siracusa, si estende la collaborazione del gruppo Una con Keenon, azienda specializzata in tecnologie avanzate e Ai. Lola, in particolare, integra il servizio ristorativo con le funzioni di runner. L’intelligenza artificiale viene in aiuto del personale di sala per le operazioni di sbarazzo dei tavoli: il robot, avendo un percorso prestabilito e delle tappe fisse da seguire, è infatti in grado di aiutare gli operatori spostandosi nelle diverse aree breakfast. Lola diventa così l’assistente del cameriere che, a seconda delle proprie esigenze, imposta le opzioni preferite affinché questa tecnologia raccolga i piatti e sparecchi la tavola una volta finito il pasto. Leonard, invece, dopo essere stata settato, è in grado di percorrere i corridoi dell’hotel chiamando l’ascensore in totale autonomia e arrivando fino alla camera indicata. La tecnologia, posizionata nella hall, è sempre pronta a supportare e coadiuvare lo staff per soddisfare le necessità dell’ospite durante il soggiorno, muovendosi indipendentemente sui diversi piani dell’albergo per risolvere e accontentare le richieste degli ospiti, come per esempio la consegna e il ritiro di pacchi, amenities e cuscini extra in camera. Condividi

Msc comincia a svelare i dettagli della sua prossima ammiraglia, che debutterà a Miami il 9 aprile 2025, per itinerari di sette notti i Caraibi orientali e occidentali, con tappe all'isola privata Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

\r

Come si può intuire dal nome, la Family Aventura è un'area dedicata alle famiglie. Si trova nella parte più alta della nave insieme al parco all'aperto The Harbour, che include un percorso avventura e una inedita attrazione, della quale verranno svelati maggiori dettagli nelle prossime settimane. Presente pure uno spazio giochi ispirato al faro dell’isola di Ocean Cay. Family Aventura ospita anche Doremiland: l'area per bambini caratterizzata da strutture pensate per ogni fascia d'età, dai neonati agli adolescenti. E ancora autoscontri, piste da pattinaggio, scivoli anche acquatici ad alta velocità...\r

\r

L'Aqua Deck è invece la destinazione per connettersi con l'oceano e l'acqua, dove si trovano le due principali piscine della nave. A seconda dell’ora del giorno l’Aqua Deck cambia mood: di mattina proposte benessere e un'atmosfera tranquilla; nel pomeriggio intrattenimento per tutti e, infine, feste dopo il tramonto con atmosfere vibranti e scoppiettanti.\r

\r

La zen area è situata in alto, a poppa nave e rappresenta un'oasi progettata per rilassarsi. E’ il luogo ideale per trascorrere ore in piano relax sia di giorno, sia di sera sorseggiando un cocktail accompagnato da un piacevole sottofondo musicale.\r

\r

Il cuore pulsante della nave è la Galleria: un’area vivace dotata di opzioni di ristorazione, giochi e altro ancora. Qui si potrà per esempio fare shopping in una delle tante boutique e fermarsi all'Msc Luna Park Arena: un locale di intrattenimento high-tech che ospita feste a tema e giochi televisive.\r

\r

Le Terrazze sono dotate di nove ristoranti e bar, quattro negozi e un club comedy, che fungono anche da bar pianobar e karaoke notturno.\r

\r

L’Esplanade è il viale semicoperto. Anche se situato sul ponte 8, la vista si estende fino alla cima della nave, incorniciata dalla struttura centrale a spirale e dallo scivolo di 11 piani: uno spazio vibrante e dinamico, un parco giochi attivo di giorno e di notte.\r

\r

Infine, ci sarà l'esperienza di nave nella nave di Msc Crociere dedicata solo agli ospiti che soggiornano in questa zona. Lo Yacht Club si trova nel punto più alto a prua: privacy, esclusività e lusso in un'atmosfera ricercata ed elegante, con servizio maggiordomo dedicato 24 ore su 24, imbarco e sbarco prioritario, aree esclusive di lounge e ristorazione e altro ancora.","post_title":"Le sette aree della World America: Msc svela i primi dettagli della sua prossima ammiraglia","post_date":"2024-04-05T10:08:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712311722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi per piccoli gruppi, durante i quali la sostenibilità è elemento fondamentale dell'esperienza, grazie a una scelta attenta di strutture e mezzi di trasporto eco-friendly. Travel World Escape lancia i propri primi tour di gruppo del 2024. \r

\r

Protagonisti della programmazione saranno il Giappone e il fascino del foliage (25 ottobre - 4 novembre), l'India, speciale fiera di Pushkar (8 - 19 novembre), le Notti magiche in Norvegia (2 - 6 dicembre) e l'Oman, tra natura e tradizione (20 - 28 dicembre).\r

\r

\"Durante ogni viaggio - si legge in una nota dell'operatore veneziano - un referente Travel World Escape sarà sempre presente per assistere e arricchire l'esperienza dei partecipanti, garantendo un valore aggiunto e un approccio personalizzato. Esperienze uniche e rigenerative costituiranno il fulcro stesso del viaggio\".","post_title":"Giappone, India, Norvegia e Oman protagoniste dei prossimi viaggi di gruppo Travel World Escape","post_date":"2024-04-04T12:39:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712234378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è anche il Mercure Roma Cinecittà tra le prossime nuove aperture di Accor in Europa. Caratterizzato da uno stile industriale ispirato al mondo cinematografico, l'hotel prenderà il marchio del gruppo francese il prossimo giugno e metterà a disposizione dei suoi ospiti 126 camere, un lounge bar, un ristorante, una sala fitness e quattro sale riunioni. Ma è in generale l'Europa che continua a essere al centro dei piani di sviluppo Accor, in particolare di quelli della propria divisione premium, midscale & economy, che nell'area attualmente conta circa 3 mila hotel distribuiti in oltre 40 Paesi.\r

\r

Nei primi mesi del 2024, la compagnia transalpina ha infatti già accolto diverse nuove strutture nel suo portfolio. Tra queste, spiccano il Tribe Milano Malpensa, primo ingresso del marchio di design in Italia, e il Mercure Tirana, struttura di debutto del brand in Albania. Parallelamente, Accor continua a espandere la famiglia ibis, con l'apertura di nuovi hotel nella fascia economy in Francia, Regno Unito e Romania. Nel segmento premium del gruppo, sono stati inoltre recentemente lanciati Swissôtel in Montenegro e in Georgia. In totale, dopo il record di acquisizioni dell'anno precedente, a dicembre 2023 la divisione pm&e di Accor aveva una pipeline di sviluppo di oltre 350 hotel e più di 45 mila camere in Europa e Nord Africa.\r

\r

\"Il Vecchio continente rappresenta la nostra casa storica e continua a offrire interessanti opportunità nel settore dell'ospitalità - sottolinea il ceo della divisione pm&e per l’Europa e il Nord Africa, Patrick Mendes -. Il 2024 segna in particolare il primo anno completo per l'organizzazione pm&e di Accor. E siamo pronti a esprimere tutto il potenziale di questa regione incredibilmente eterogenea quest'anno e in futuro\".\r

\r

Nel bacino del Mediterraneo, una delle aree chiave per la crescita di Accor, il gruppo sta quindi pianificando di espandere ulteriormente la propria presenza con nuove aperture in Italia (a Roma appunto, ma anche a Sondrio) e a Cipro (a Larnaca), attraverso i marchi Mercure e Handwritten Collection. Inoltre, è prevista una significativa espansione in Francia, con oltre 30 inaugurazioni programmate nella prima metà del 2024. Tra i momenti salienti della crescita europea, ci sono l'imminente apertura di Novotel ad Amburgo, in Germania e a Bruges, in Belgio. È previsto poi il debutto di ibis Styles in Islanda, a Reykjavik, e del marchio greet a Bruxelles, in Belgio, oltre all'apertura del primo Tribe in Lettonia, a Riga. Nel Regno Unito, Accor è pronta ad ampliare lo stesso brand con un nuovo hotel a Manchester, a cui si aggiungerà un ibis Styles presso l'aeroporto di Gatwick.\r

\r

Accor ha pianificato un forte sviluppo pure del portfolio premium, con aperture in vista quali il Mövenpick Resort & Spa Karpacz e il Mövenpick Wrocław, che segnano entrambi il debutto del marchio in Polonia, nonché il lancio del brand Pullman in Montenegro e Ungheria, oltre alla prossima inaugurazione di una nuova struttura Swissôtel in Romania. Nel New East, Accor continua a espandersi in destinazioni molto richieste, come la Georgia, con l’apertura del Novotel Tbilisi Center e dell'ibis Styles Batumi, oltre all'aggiunta del Mövenpick Winter Park Baku in Azerbaigian.\r

\r

\r

\r

Anche per la divisione luxury & lifestyle è peraltro previsto quest'anno un importante piano di crescita. Il suo portfolio globale ammonta a oggi a oltre 370 hotel di lusso e 150 strutture lifestyle, questi ultimi rappresentati dalla jv Ennismore. Nel 2024 sono in programma alcune importanti aperture europee, tra cui l'Hyde London City, l'Sls Barcelona, The Hoxton Vienna e il 25hours Hotel Paper Island a Copenaghen. A queste si aggiungeranno le inaugurazioni dei Fairmont Golden Prague e La Hacienda, sulla costa Del Sol, in Spagna.","post_title":"Accor: in Europa focus sull'offerta premium, midscale & economy. A Roma in arrivo il Mercure Cinecittà","post_date":"2024-04-04T11:41:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712230873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Fiandre e la bicicletta: un binomio quasi imprescindibile che diventa anche una forma di turismo sempre più apprezzata dai viaggiatori odierni.\r

\r

L'occasione per scoprire le più recenti novità proposte dalla destinazione per gli amanti delle due ruote è quella della prossima Fiera del Cicloturismo 2024, in calendario a Bologna dal 5 al 7 aprile. \r

\r

In scena i nuovi itinerari ciclabili Flanders' Finest: 16 percorsi che spaziano da 25 a 65 km e si immergono in paesaggi pittoreschi, borghi incantevoli e angoli nascosti delle Fiandre. La peculiarità di questi itinerari brevi è la loro adattabilità ad una giornata di esplorazione, in partenza dalle località principali, senza la necessità di cambi di hotel o preoccupazioni per il trasporto dei bagagli.\r

\r

Per coloro che invece preferiscono una vera e propria vacanza in bicicletta, gli Itinerari Ciclabili Iconici sono la soluzione ideale: nove percorsi tematici a lunga percorrenza, caratterizzati da varie lunghezze e livelli di difficoltà, incarnano l'anima ciclistica delle Fiandre. È possibile, per esempio scegliere di immergersi per qualche giorno nella natura della costa fiamminga e scoprire le installazioni artistiche della triennale Beaufort24 pedalando lungo l’itinerario costiero, oppure attraversare le caratteristiche città d’arte fiamminghe dove ogni angolo può rivelare un patrimonio culturale Unesco, o ancora ammirare i castelli lungo il fiume che collega Gent e Anversa seguendo l’itinerario della Schelda. Per chi ha più tempo e non vuole perdersi nulla, l’itinerario Fiandre di circa 900 chilometri unisce tutti i nove percorsi ed offre un’esperienza completa. \r

\r

A conferma della vocazione delle Fiandre per la cultura della bicicletta e di tutto quanto questa comporta per la vita di tutti i giorni, da segnalare che la prossima conferenza Velo-City si terrà a Gent dal 18 al 21 giugno 2024. Velo-City è la più grande conferenza internazionale dedicata alla bici e rappresenta un'importante opportunità per aggiornarsi, scambiare esperienze e definire politiche e strategie legate alla mobilità e alla sostenibilità.","post_title":"Fiandre: i nuovi itinerari per gli appassionati di bici in scena alla Fiera del Cicloturismo","post_date":"2024-04-04T11:14:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712229279000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono il Tenuta Primero Resort in Friuli Venezia-Giulia, le Mimose nelle Marche e l'Adriatico in Emilia-Romagna, le tre novità del 2024 di Club del Sole. Immediatamente dopo la notizia del prossimo aumento di capitale, il gruppo open-air forlivese annuncia una serie di new entry, parte di una politica di sviluppo ambiziosa che mira a raddoppiare i ricavi consolidati in quattro anni.\r

\r

“Siamo fiduciosi sulla strategia di crescita che abbiamo pianificato e che ci auguriamo ci permetterà di raggiungere importanti obiettivi nel prossimo quadriennio – dichiara Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole -. Il 2023 si è chiuso con ricavi consolidati pari a 100 milioni di euro, mentre la nostra stima per il 2024 parla di una crescita attesa superiore al 10%. Numeri che vanno di pari passo con un significativo aumento di presenze. Vogliamo contribuire a corroborare il tessuto economico del Paese anche attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro: nel 2028 puntiamo infatti ad avere in organico 2 mila risorse (1.300 nel 2023). Il nostro piano di sviluppo vedrà nei prossimi mesi ulteriori traguardi: l’acquisizione di nuove strutture in Trentino Alto-Adige ci consentirà di presidiare un territorio inedito per noi, rendendo, nel contempo, la nostra offerta valida per tutto l’anno. È in previsione, inoltre, il consolidamento della nostra presenza in Abruzzo”.\r

\r

In Friuli-Venezia Giulia, per quest'anno si aggiunge quindi al già noto Marina Julia Family Camping Village di Monfalcone (Gorizia) il Tenuta Primero Resort incastonato nella laguna di Grado, con le sue opzioni di alloggio che spaziano dai bungalow fino ad arrivare ai lodge di design recentemente installati, distribuiti su una superficie di ben 120 ettari. Oltre a uno yatch club, il villaggio vanta anche un golf club con percorso a 18 buche.\r

\r

Nelle Marche, precisamente a Porto Sant’Elpidio, dove il gruppo è già presente con la Risacca Family Camping Village, è stato poi acquisito il villaggio le Mimose. Affacciato direttamente sul mare, la struttura dispone di diverse amenities: oltre a vantare una piscina semi-olimpionica e una vasca dedicata ai piccoli ospiti, ci sono ben 140 lodge, di cui dieci recentemente rinnovati, e una sala convegni. La proprietà dà il benvenuto anche agli amici a quattro zampe, con servizi e attività dedicate.\r

\r

I nuovi ingressi non potevano non includere l’Emilia-Romagna, regione in cui il gruppo conta già ben 12 proprietà. Qui, a pochi passi dal centro e dalle saline di Cervia, si aggiunge al portfolio l’Adriatico, che propone un’offerta dedicata soprattutto alle famiglie. Una piscina semi-olimpionica e una con scivoli sono gli elementi che connotano la proprietà, sviluppata su un’area di 35 mila mq e dotata di 40 alloggi e 250 piazzole.\r

\r

Grazie a queste acquisizioni, il portfolio di Club del Sole raggiunge una maggior eterogeneità a livello di prodotto e tocca quota 23 strutture per un totale di più di 9 mila soluzioni abitative. Ma le novità 2024 non si fermano qua e comprendono anche un ampio progetto di rinnovamento: fra gli interventi in corso si annoverano infatti il completo restyling del Pineta Beach Village a Milano Marittima, nonché l’installazione di nuovi lodge di design e parchi gioco in varie strutture del gruppo. Novità in termini di spazi gastronomici interesseranno inoltre il Rimini Family Village, il cui stabilimento balneare farà da cornice all’inaugurazione di un nuovo ristorante, e l’Orbetello Family Camping Village, che vedrà un nuovo spazio ristorativo nell’area a bordo piscina.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Club del Sole: tre nuovi villaggi per il 2024. Obiettivo raddoppiare i ricavi in quattro anni","post_date":"2024-04-04T10:06:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1712225176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464836","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto i battenti ieri a Tel Aviv l'International Mediterranean Tourism Market, la principale fiera annuale focalizzata sull'industria del turismo in Israele: l'edizione 2024 segna sicuramente un importante traguardo poiché coincide con il trentennale della kermesse.\r

\r

Tra le realtà dall’alto profilo internazionali presenti spiccano enti del turismo, tra cui quelli della Grecia, della Repubblica Ceca, di Cipro, dell’India, dell’Azerbaigian e di Panama; compagnie crocieristiche, quali Norwegian Cruise Line, e istituzioni, come il Taipei Economic Cultural Office di Tel Aviv e l’Ambasciata del Salvador, oltre a diversi Dmc.\r

\r

Parole chiave della manifestazione (organizzata da Israel Travel News e dalla società di eventi Ortra Meeting Point, in collaborazione con il Ministero del Turismo di Israele e con il coinvolgimento di realtà quali la municipalità di Tel Aviv, The Israel Association of Travel Agencies & Consultants e l'Israel Hotel Association) “Engage”, “Connect”, “Create”.\r

\r

«Anche nel 2024 l’Imtm, giunto alla sua trentesima edizione, si conferma un appuntamento di primo piano per l’industria turistica di tutto il Paese, che non si è mai fermata e che continua lavorare per essere pronta ad accogliere i visitatori di tutto il mondo e per valorizzare ulteriormente le nostre risorse - commenta Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio del Turismo -. La folta partecipazione di realtà nazionali e la presenza di rilevanti realtà internazionali sono un segnale importante per tutto il comparto e testimoniano l’impegno per un settore vitale per la nostra economia, così come importanti sono le presentazioni degli studi effettuati dal Ministero e dall’Università Ben Gurion per il rilancio del turismo, che mettono in evidenza il desiderio di tornare a viaggiare nel nostro bellissimo Paese».","post_title":"Israele: a Tel Aviv la 30esima edizione dell'International Mediterranean Tourism Market","post_date":"2024-04-04T09:56:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1712224610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà una crociera da Barcellona a Roma, in programma dal 5 al 9 maggio, il secondo appuntamento con i Seminar at Sea di Royal Caribbean International dedicati agli agenti di viaggio di Europa, Medio Oriente e Africa. Dopo il successo dell'esperienza dell'anno scorso, la Oasis of the Seas ospiterà a bordo ben 400 agenti, nuovi al settore delle crociere o nuovi al brand, al fine di vivere un'esperienza diretta di ciò che sono le vacanze Rcl. Gli adv potranno vivere appieno Royal Caribbean in più modi. A partire dalle sessioni di formazione personalizzate del seminario che saranno disponibili in sei lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo, norvegese e inglese. Le sessioni saranno interattive e comprenderanno attività, dai giochi di ruolo ai quiz, che daranno agli agenti una visione d'insieme, oltre a strumenti e risorse che potranno sfruttare per pianificare la vacanza per i loro clienti.\r

\r

Gli agenti scopriranno anche la gamma di emozioni, opportunità per rilassarsi ed esperienze per tutte le età della Oasis. I punti salienti includono: il ponte piscina di ispirazione caraibica, completo del trio di scivoli Perfect Storm e dell'acquapark per bambini Splashaway Bay, l'Ultimate Abyss, uno scivolo a secco di dieci piani, e lo Spotlight Karaoke, uno dei tanti punti caldi per trascorrere una serata in perfetto stile downtown. Per quanto riguarda l'intrattenimento, i partecipanti potranno assistere a produzioni in scala reale su quattro palcoscenici: aria, ghiaccio, acqua e teatro, tra cui il famoso spettacolo di Broadway Cats e l'AquaTheater Aqua80. Inoltre, per la prima volta, i partecipanti potranno sperimentare escursioni a terra in alcune destinazioni selezionate.\r

\r

\"Sono entusiasta di accogliere a bordo un gruppo così numeroso di agenti e di dare loro la possibilità di sperimentare ciò che rende tanto popolari le nostre vacanze - spiega l'associate vice president Emea region di Royal Caribbean International, Gianni Rotondo -. Il successo dello scorso anno ha dimostrato l'impatto positivo di questo evento, che offre agli agenti di tutta Europa una grande opportunità di comprendere realmente il marchio e ciò che rende le nostre vacanze memorabili\".","post_title":"E' in calendario a maggio da Barcellona a Roma la nuova crociera Seminar at Sea di Rcl","post_date":"2024-04-03T11:46:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1712144812000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"United Airlines rafforza il proprio investimento su Milano Malpensa, anticipando di quasi un mese la ripresa del collegamento stagionale verso Chicago O'Hare.\r

\r

«Per l'estate 2024, United opererà il programma estivo transatlantico più ampio nella sua storia, offrendo una maggiore scelta di viaggio e la possibilità, attraverso i nostri hub negli Stati Uniti, di visitare numerose altre destinazioni in tutte le Americhe» afferma Walter Cianciusi, country sales manager Italy della compagnia statunitense.\r

\r

United è l'unico vettore che vola tra Milano e Chicago e offre più voli dall'Italia a Chicago rispetto a qualsiasi altro vettore.\r

\r

«La scelta che United ha compiuto di servire due gateways così rilevanti negli Stati Uniti va a completamento della strategia del nostro aeroporto e ci rende particolarmente soddisfatti anche in virtù dei risultati di traffico ottenuti - sottolinea Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. L’attuale estensione della stagionalità è il risultato della risposta del mercato Milano all’iniezione di capacità diretta su Chicago; la stimolazione della domanda sulla destinazione ha infatti portato ad una crescita dei volumi passeggeri del +70% rispetto alla stessa stagione del pre-pandemia».\r

\r

Il collegamento sarà operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner configurati con un totale di 243 posti - 28 posti flat-bed, completamente reclinabili, tutti con accesso al corridoio nella classe business United Polaris, 21 posti nella classe United Premium Plus e 194 posti in classe economica, inclusi 36 posti Economy PlusSM con spazio aggiuntivo per le gambe. \r

\r

Il prolungamento del servizio stagionale tra Milano e Chicago si basa sui collegamenti giornalieri annuali di United da Milano a New York-Newark e tra Roma e New York-Newark, oltre ai voli giornalieri stagionali da Venezia e Napoli a New York-Newark e da Roma a Chicago, Washington Dulles e San Francisco. La compagnia offre fino a undici servizi non-stop giornalieri dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate del 2024.","post_title":"United Airlines rilancia da Milano e anticipa di quasi un mese l'apertura dello stagionale per Chicago","post_date":"2024-04-03T11:44:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1712144695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464785","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passati già dieci anni dall'esordio di JoyCo’ in Africa Australe con il primo cliente Kiboko Adventures acquisito nel 2014. E' in quell'anno infatti che Gioja Tresoldi, dopo una lunga esperienza nel settore del tour operating e un intenso e arricchente biennio all’Ente del turismo Sudafricano, decide di creare la sua agenzia di rappresentanza, marketing e comunicazione. \"Una scelta dettata dalla ferma volontà di creare durevoli e profittevoli collaborazioni tra il trade italiano, di cui ben conosco le necessità, e brand di lungo e medio raggio che privilegiano un servizio di qualità e un prodotto in continua evoluzione\", spiega la stessa Gioja Tresoldi.\r

\r

Da allora JoyCo’ ha costantemente ampliato il proprio portfolio allargando il servizio a nuovi clienti nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente, anche grazie all’ingresso in agenzia di Silvia Testoni nel 2016. Oggi JoyCo’ conta ben otto rappresentanze: oltre a Kiboko Adventures Dmc, per overland in Sudafrica, Namibia e Botswana, ci sono Opentourafrica Dmc per Sudafrica, Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico, Paola Safaris Dmc per Kenya e Tanzania, Monarch Travel Dmc per il Marocco, Khimji’s House of Travel Dmc per l'Oman, Khimji Tourism Dmc per Dubai ed Emirati Arabi, Petra Nights Tours Dmc per Giordania, nonché Ayada Maldives, resort lusso nell’atollo di Gaafu\r

\r

“Sono fiera di apporre l’anniversario dei dieci anni sul nostro logo – aggiunge Gioja Tresoldi –. Guardo al futuro con la stessa grinta di quando ho iniziato, per continuare a creare nuove e stimolanti sinergie con diversi player del trade italiano. Quest’anno festeggiamo con l’organizzazione di ben tre fam tour in collaborazione con le dmc in Namibia, Oman e Giordania. Inoltre, nel corso dell’anno, ci sarà qualche sorpresa che coinvolgerà i nostri clienti e partner nel festeggiare tutti insieme il nostro decimo Co’mpleanno!”.","post_title":"Tre fam trip in programma per celebrare il decimo Co'mpleanno di JoyCo’","post_date":"2024-04-03T11:29:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1712143787000]}]}}