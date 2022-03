Domenico Muratore nominato hotel manager del nuovo Tornabuoni di Firenze

E’ Domenico Muratore l’hotel manager del Tornabuoni di Firenze (Unbound Collection by Hyatt). Romano di nascita, Muratore inizia la propria carriera nell’ospitalità proprio nella città Eterna, presso l’Hotel de Russie come manager nel comparto food & beverage, dopodiché si sposta al Park Hyatt di Milano, sempre nella divisione f&b, e quindi diventa food & beverage manager all’InterContinental De La Ville di Roma. Prima di approdare a Firenze, è infine hotel director of f&b presso il Westin Excelsior, Rome per quasi dieci anni.

“Sono onorato di entrare a far parte del team Tornabuoni, soprattutto in un momento in cui il turismo a Firenze sta vivendo una forte ripresa – dichiara lo stesso Muratore -. Si tratta infatti di un 5 stelle lusso dall’impronta dinamica e dotato di una forte personalità”.

Non è probabilmente un caso che per la direzione di questa struttura di 62 camere ricavata all’interno di un palazzo del Trecento (Minerbetti) sia stata scelta una figura con una forte esperienza in ambito f&b. L’hotel sarà infatti dotato a regime di ben cinque locali food & beverage, tra cui i due appena inaugurati il Magnifico Restaurant e Cafè. Le novità si aggiungono al Lucie Gourmet sul rooftop, al La Cave e al Butterfly Terrace, che debutterà la prossima primavera.