Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit Delphina compie trent’anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l’offerta “Prenota Prima” con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio. Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza. «Quest’anno – dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni – celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.



«Gli alberghi Delphina- dichiara l’amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. «Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».



Stagione 2023

Anche quest’anno l’organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell’ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L ‘azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto “Genuine Local Food Oriented®”, marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.

Dal 2018 l’azienda è entrata nella “Lounge” di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.



Allo stesso tempo avere in portafoglio una struttura così grande ha significato per noi uno sforzo lavorativo assiduo, per garantire riempimenti elevati per tutta la stagione. Siamo quindi fieri e soddisfatti dei risultati raggiunti. Questa è però solo una tappa del nostro percorso. Gran parte dell’introito è stato infatti eroso dall'aumento dei costi. Ciò però non ci fa demordere, anzi ci stimola a fare del nostro meglio per affrontare il 2023 con rinnovato entusiasmo. Aprendo le vendite in ottobre, abbiamo già dati di forecast molto confortanti, che si attestano attorno al + 49% rispetto al 2021”.\r

\r

Oltre all’ingresso nel gruppo alberghiero di nuove strutture, CdsHotels si impegna ad ampliare la gamma dei servizi offerti, proponendo per il 2023 un ricco calendario di settimane speciali dedicate ad attività sportive (scuole con professionisti di calcio/tennis/volley/nuoto) o tematiche ad hoc per adulti e bambini, quali per esempio la boy-scout week, la fitness week o ancora la settimana vintage che metterà in palio tour in auto d’epoca. Sempre lato prodotto, la compagnia ha anche stretto una partnership preferenziale con Grandi Navi Veloci, che si aggiunge a quella già sottoscritta lo scorso anno con Tirrenia, per favorire i collegamenti con le strutture in Sicilia.\r

\r

Tra le novità della programmazione si aggiunge poi l’inaugurazione delle camere e dei servizi dell’hotel Marelive, che lo scorso anno era proposto esclusivamente in formula residence. Con sette villaggi e cinque hotel, CdsHotels è oggi presente in Puglia e Sicilia, con l’obiettivo di approdare presto lungo altri litorali della Penisola, a partire da Calabria e Sardegna. “Stiamo da tempo cercando strutture da poter inserire nella nostra programmazione, che possano rispondere ai criteri di accoglienza che ci contraddistinguono: oltre a una posizione privilegiata sul mare, cerchiamo in particolare spazi dedicati alla ristorazione di qualità, nonché allo sport, al benessere e al divertimento di tutta la famiglia, soprattutto nel caso di villaggi.”, rivela Ada Miraglia.\r

\r

\r

\r

Sul fronte commerciale, infine, il gruppo investe sul trade presidiando le principali fiere di settore, organizzando educational, partecipando a workshop e promuovendo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e internazionale. La clientela di CdsHotels proviene infatti per il 69% dall’Italia, con Lombardia, Lazio e Campania in testa, e per il restante 31% dall’estero, che in questi ultimi anni ha registrato una notevole ripresa, in particolare dall’Europa Centrale (Germania, Francia, Uk e Svizzera).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"CdsHotels sale a 49,5 mln di fatturato, più 66% rispetto all'anno pre-Covid 2019","post_date":"2023-02-09T13:20:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675948843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439068","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cerimonia della moneta per l’Explora II, la seconda nave del nuovo brand di lusso Explora Journeys del gruppo Msc, per cui due monete d’oro sono state posate e sigillate nella chiglia della nave presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. L’antica cerimonia di tradizione marinara racconta di un gesto benaugurante che segna l'inizio della costruzione della nave. Ma per il gruppo Msc, Fincantieri, Genova e tutti i lavoratori rappresenta anche un momento importante di crescita per l’industria crocieristica italiana, che vedrà in prospettiva la consegna di sei navi Explora Journeys entro il 2028 (a Fincantieri è stata affidata la costruzione delle Explora I, II, III e IV, più un'opzione per la V e la VI, ndr)\r

\r

“Navi dal valore di 3 miliardi e mezzo per un indotto di circa 10 miliardi - spiega l'amministratore delegato del cantiere navale italiano, Pierroberto Folgiero -. Sono unità in cui il lusso si intreccia con la tecnologia e la sostenibilità, grazie al famoso made in Italy dell’ingegno: navi lussuose e di piccole dimensioni pensate per andare anche nelle località più difficili. Navi che seguono la road map della sostenibilità digital-green non legata solo ai carburanti ma anche alla capacità di Fincantieri di abbattere tutte le altre fonti di emissioni, poiché navi realizzate già a basse emissioni, fino al 33% in meno, valore che viene abbattuto del 55% con il carburante Lng”.\r

\r

Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc sottolinea inoltre il legame della compagnia con il territorio di Genova e con Fincantieri: “A Sestri Ponente è stato costruito il Rex, una delle più belle navi in assoluto, che nel 1933 ha conquistato il Nastro Azzurro. Genova è per noi il porto in cui movimentiamo più passeggeri al mondo. Vi operiamo ormai da 50 anni come cargo, crociere e oggi anche come traghetti, agenzia marittima, logistica e procurement. E da Genova nell’agosto 2020 è partita la prima crociera in pandemia della Msc Grandiosa, che ha dato il via alla ripresa del mercato crocieristico mondiale\".\r

\r

Le navi del brand Explora Jouneys saranno consegnate a partire dal 2024, al ritmo di una ogni anno per le prime quattro in progetto. Con la loro realizzazione, si produrrà nel complesso una ricaduta sull’economia genovese di 7 miliardi e un ritorno occupazionale nel cantiere e nel suo indotto di 2.500 persone, mentre a livello nazionale il contributo supererà i 15 miliardi. La Explora II effettuerà la prima crociera dall’agosto 2024 dal Mediterraneo verso il Medioriente, India e Africa. La Explora I, in fase di ultimazione nel cantiere di Monfalcone, invece, partirà il 17 luglio da Southampton verso il Nord Europa. Il suo battesimo a Civitavecchia è previsto per l’8 luglio.\r

\r

","post_title":"Al via la costruzione della Explora II: sarà operativa da agosto 2024","post_date":"2023-02-09T13:05:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675947906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439084\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valle dell'Erica, spiaggia de la Licciola[/caption]\r

\r

Delphina compie trent'anni e presenta alla Bit il nuovo catalogo del gruppo alberghiero sardo, con 12 hotel tra 5 stelle, 4 stelle superior e 4 stelle, residence esclusivi, 6 spa e ville tutte immerse in verdi parchi mediterranei affacciati sul mare tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara, nelle località di Cannigione, Palau, Santa Teresa Gallura, Isola Rossa e Badesi. Sta riscuotendo grande successo l'offerta \"Prenota Prima\" con lo sconto del 10% in scadenza a fine febbraio.\r

\r

Delphina presenterà il nuovo catalogo con una veste completamente rinnovata, che corona il raggiungimento di questo importante traguardo con le immagini che celebrano il colore del mare del nord Sardegna su cui si affacciano i suoi hotel e i resort e pensa ad un nuovo modo di guardare al futuro, credendo ancora di più nei valori che l’hanno accompagnata finora, valori che oggi si sono dimostrati di estrema attualità e rilevanza.\r

\r

«Quest’anno - dichiara il presidente e fondatore di Delphina Francesco Muntoni - celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.\r

\r

«Gli alberghi Delphina- dichiara l'amministratore delegato del gruppo Marco Muntoni- vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla “cultura degli stazzi”, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del “forestiero”, considerato sacro. Abbiamo la fortuna di avere con noi bravissimi collaboratori, che condividono l’orgoglio di far innamorare gli ospiti di questa meravigliosa terra, offrendo esperienze autentiche e memorabili. Tutti insieme ci impegniamo con entusiasmo per offrire una vacanza indimenticabile. \r

\r

«Collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort. Non commercializziamo e non gestiamo prodotti di terzi».\r

\r

Stagione 2023\r

\r

\r

Anche quest’anno l'organizzazione dei World Travel Awards, i premi più ambiti dal mondo del turismo internazionale, ha premiato Delphina hotels & resorts come il gruppo alberghiero indipendente più green del mondo e come il gruppo alberghiero migliore d’Italia. Una vittoria che riconferma i successi degli anni passati e premia la catena alberghiera sarda che ha da anni adottato politiche di crescita sostenibile nei confronti dell'ambiente e del territorio ed è in prima linea nel sostegno dell’economia locale. \r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo amore per la natura. Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana ad utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di CO2 negli ultimi 6 anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. L\r

\r

'azienda ha adottato importanti politiche plastic free, risparmiando circa 722.871 bottiglie di plastica negli ultimi 4 anni ed è anche impegnata nel sostegno ai fornitori locali con il progetto \"Genuine Local Food Oriented®\", marchio di qualità Delphina, a sostegno di una cucina sana basata su ingredienti genuini che rispettano la stagionalità, preferibilmente a km 0.\r

Dal 2018 l'azienda è entrata nella \"Lounge\" di Intesa San Paolo di Elite, il progetto di Borsa Italiana- Gruppo Euronext per le imprese ad alto potenziale realizzato in collaborazione con Confindustria.\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts con il nuovo catalogo alla Bit","post_date":"2023-02-09T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675947900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431847\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di un resort Bluserena[/caption]\r

\r

Direttori e vicedirettori, I e II chef, cuochi capo partita, pasticceri, pizzaioli, macellai e personale di cucina, I e II maître e personale di sala, barman e personale bar, front office manager e segretari di ricevimento, economi, responsabili bagnini e assistenti bagnanti, governanti hotel e camerieri ai piani, manutentori hotel, laureati/diplomati per tirocini nei reparti direzione alberghiera, ricevimento, booking, qualità, economato, amministrazione del personale. E' partita la campagna recruiting 2023 di Bluserena, che durante la stagione estiva conta circa 2.500 dipendenti.\r

Le ricerche sono attive per i suoi resort e hotel in Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le informazioni e le posizioni aperte sono disponibili nell’area Lavora Con Noi","post_title":"Al via la campagna recruiting per l'estate 2023 di Bluserena","post_date":"2023-02-09T10:29:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675938598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Swiss si aggiunge all'elenco delle compagnie aeree pronte a fare ritorno in Cina: dal prossimo 3 marzo il vettore ripristinerà i servizi passeggeri da e per Shanghai, con un volo settimanale da Zurigo. La rotta sarà poi servita da tre frequenze settimanali a partire da aprile. I voli saranno operati con Boeing 777-300Er o, in alternativa, con Airbus A340-300.\r

\r

\"Per noi è una priorità assoluta soddisfare la domanda che sta crescendo di nuovo per viaggiare tra questi due grandi centri d'affari e oltre - ha dichiarato Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer di Swiss -. Shanghai rimane uno dei punti chiave del nostro network in termini di viaggiatori in entrata e in uscita\".\r

\r

La compagnia aerea svizzera aveva sospeso i collegamenti di linea passeggeri tra Zurigo e Shanghai nell'aprile 2022 a causa delle restrizioni di viaggio imposte in risposta alla pandemia di coronavirus, e da allora i suoi servizi sulla rotta sono stati limitati a voli solo cargo.\r

\r

Oltre a riprendere i voli passeggeri Zurigo-Shanghai, il vettore aumenterà i voli da e per Hong Kong da cinque a sei frequenze settimanali nell'orario estivo 2023.","post_title":"Swiss ripristina i collegamenti sulla rotta Zurigo-Shanghai dal prossimo 3 marzo","post_date":"2023-02-09T10:06:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675937167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia era nell'aria da tempo. Ma ora arriva l'ufficialità. Nel giro di un triennio due delle quattro iconiche strutture di Smeralda Holding situate sull'omonima costa non saranno più griffate dal brand Luxury Collection. La compagnia proprietaria degli hotel, che fa capo alla Qatar Investment Authority, ha infatti firmato un accordo con il gruppo Lvmh per portare i marchi Belmond e Cheval Blanc rispettivamente al Romazzino e al Pitrizza. \r

\r

Il rebranding rientra in una più ampia strategia di differenziazione dell’offerta della costa Smeralda già annunciato dal ceo della holding omonima, Mario Ferraro, a giugno dell'anno scorso. Stando ai termini del nuovo accordo, il Romazzino riaprirà in particolare per la stagione 2024 con il nome di Romazzino, Belmond Hotel, Costa Smeralda. Il Pitrizza continuerà invece a essere operato sotto le insegne della Luxury Collection fino al 2026, quando sarà ridenominato Cheval Blanc Pitrizza, Costa Smeralda, dopo una serie di lavori di restyling.\r

\r

Nel piano di rinnovamento generale dell'offerta della costa Smeralda, un percorso iniziato nel 2017, rientra anche il progetto di introdurre operatori di rilievo nel settore della ristorazione, come il Nikki Beach, Zuma, Novikov, Beefbar e Matsuhisa.","post_title":"Smeralda: le insegne Belmond e Cheval Blanc su Pitrizza e Romazzino","post_date":"2023-02-09T10:04:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675937056000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry a Oristano per Baja Hotels. E' la prima importante novità dell'anno per l'operatore sardo, che aggiungerà a breve una nuova struttura al portfolio di gestioni dirette della compagnia alberghiera del gruppo Bhtm: \"Si tratta di un 5 stelle immerso in un contesto naturale straordinario, adiacente a un campo da golf – spiega il managing director e membro del board di Baja Hotel Travel Management e Gastaldi Holidays, Luca Battifora -. Si affianca agli altri nostri quattro indirizzi di Baja Sardinia a firma Baja Hotels: il Club Hotel, La Bisaccia, il Grand Relais dei Nuraghe e il residence Cormorani Alti. Ma tra le proprietà da tenere d’occhio quest’anno ci sono anche un paio di indirizzi di cui il nostro gruppo detiene i diritti di commercializzazione. A partire dal Sentido Orosei Beach, in esclusiva dallo scorso anno, fino ad arrivare alla new entry Torre Salinas di Muravera: 100 camere praticamente in spiaggia; struttura ideale per coppie che cercano una vacanza mare relax nel sud dell’isola\".\r

\r

Il mare Italia di Bhtm si presenta quindi con le carte in regola per un ottimo 2023, senza timore reverenziale alcuno, a fronte dell’apertura completa dei confini internazionali: \"Il ritorno alla piena fruibilità di tutte le destinazioni, o quasi, è un bene per tutti – prosegue Battifora -. Il nostro approccio non cambia: la strategia non guarda alle possibili variabili legate alle altre mete competitor, ma si concentra nell’offrire al mercato un portafoglio di prodotti distintivi e curati nel singolo dettaglio, convinti che qualità e competenza paghino sempre\".","post_title":"Baja Hotels: in arrivo un nuovo 5 stelle a Oristano","post_date":"2023-02-08T13:32:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1675863159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono i voli speciali di Dimensione Turismo per Cipro Nord e il Kaya Artemis Resort & Casino. Quest'anno il collegamento sarà effettuato da Bergamo con voli Cyprus Airlines ogni lunedì dal 17 luglio al 4 settembre, per soggiorni di sette giorni in formula nella struttura della baia di Famagosta.\r

\r

Il 5 stelle Kaya Artemis appartiene al gruppo turco Kaya ed è noto per la sua spiaggia e i servizi di livello. Prodotto di punta dell’offerta Dimensione Turismo, il tour operator ha creduto in questa destinazione per 14 anni, offrendo un viaggio all’insegna del relax e della comodità in formula ultra all-inclusive. Dal 2009 più di 20 mila persone hanno scoperto e amato l’isola, con una percentuale del 25% di repeaters.","post_title":"Dimensione Turismo: da Bergamo il volo speciale 2023 per il Kaya Artemis sulla baia di Famagosta","post_date":"2023-02-08T12:22:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675858947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption]\r

\r

Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale.\r

Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza.\r

\r

Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi.","post_title":"La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023","post_date":"2023-02-08T11:42:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856576000]}]}}