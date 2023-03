Cresce l’offerta del gruppo Felix in Sardegna con l’hotel La Baja, nell’Oristanese Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell’Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere. “Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione – aggiunge l’amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”. Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.

Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.\r

\r

“Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”.\r

\r

Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.","post_title":"Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese","post_date":"2023-03-28T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680007230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' composto da 27 appartamenti con cucina di design e sei camere il nuovo indirizzi mixed-use capitolino Palazzo Velabro. Brandizzato Design Hotels, apre all'interno della cornice dei Fori Imperiali e mira a offrire l'intimità di un soggiorno in una residenza privata e il comfort garantito dai servizi alberghieri, tra cui ristorante, sala fitness e cinema. Costruita nella prima metà del 1700 e trasformato negli anni ‘60 dall’architetto razionalista Luigi Moretti, la struttura è stata convertita a hotel grazie al progetto di interni dello studio milanese GaribaldiArchitects.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’apertura di Palazzo Velabro: un progetto che abbiamo curato e seguito negli ultimi due anni e che oggi apre in soft opening - sottolinea Cristina Paini, fondatrice e ceo della white label company Lhm, che gestisce l'hotel -. Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea a room is not enough e questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food. In un percorso sempre in divenire, elemento essenziale sarà quello del nostro personale, che seguirà il cliente alla scoperta di come vivere al meglio l’esperienza di Palazzo Velabro”.\r

\r

","post_title":"Apre a Roma la nuova strutture mixed-use Palazzo Velabro: un Design Hotels gestito dal gruppo Lhm","post_date":"2023-03-28T11:34:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680003288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442485\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La nuova suite Eva Mameli[/caption]\r

\r

Cinquanta camere, su 130 totali, completamente ristrutturate secondo principi eco-friendly e una piscina tutta nuova, circondata dalla vegetazione, con diverse zone idromassaggio, un pool bar inedito e uno speciale sound, firmato Bose, per gli aperitivi estivi a bordo vasca. Il 27 maggio l'hotel Abi d'Oru di Porto Rotondo riapre le proprie porte per la stagione 2023, con una veste rinnovata.\r

Pilastro dell'ospitalità della struttura è poi il forte legame con il territorio. E proprio per celebrare i caratteri e le personalità sarde, l'Abi d'Oru ha creato Al mare con: una collezione di sette suite e junior suite dedicate ai personaggi eminenti della storia e cultura della Sardegna. Un progetto che desidera portare gli ospiti alla scoperta di una parte importante dell’anima isolana. Ogni camera è un piccolo mondo, che racchiude l'eredità lasciata da personaggi noti: dalla giudicessa Eleonora d'Arborea al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda; da Antonio Gramsci alla designer Edina Altara; dalla grande artista Maria Lai a Eva Mameli, madre di Italo Calvino e prima donna in Italia a insegnare botanica all'università.\r

\r

Con tre ristoranti e altrettanti bar, l'Abi d'Oru vanta anche un'offerta gourmet tra le più ricche della costa, coordinata dall'executive chef Pierluigi Putzu. Per gli amanti del relax, c'è poi l'Abi Spa, mentre per la gioia dei più piccoli il nuovo spazio Bee Happy è riservato al divertimento dei bambini ed è realizzato con materiali certificati, eco-friendly, plastic free o riciclati. “L'Abi d'Oru sta continuando coraggioso il suo volo - racconta l'amministratore delegato della struttura, Diana Zuncheddu -. Gli investimenti sono stati e saranno tanti, ma la domanda degli ospiti che arriveranno e la risposta dinamica del nostro staff ci conforta e conferma che la strada è giusta. Sarà una stagione strepitosa e ci stiamo preparando per accogliere tutti al meglio, nella nostra meravigliosa casa sarda. I lavori di restyling riprenderanno questo inverno per arrivare alla conclusione per la stagione estiva 2024, con un investimento totale di oltre 20 milioni di euro”.","post_title":"Prosegue il restyling da 20 mln del sardo Abi d'Oru: 50 camere e piscina nuova per l'estate","post_date":"2023-03-28T10:46:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680000371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta 2x1 di Trenitalia per raggiungere le città svizzere continua fino al 16 aprile ed è valida per acquisti effettuati dal 3 marzo al 13 aprile 2023, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata.\r

\r

Grazie alla promo si può viaggiare in due, pagando un solo biglietto di 1a o di 2a classe, da Milano, Genova, Bologna e Venezia a Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Zurigo, Ginevra e tante altre città svizzere.\r

\r

Tra le proposte illustrate dall'Ente svizzero a Roma per sfruttare la promo e vivere un'esperienza a contatto con arte, design e fotografia, ci sono dieci musei di fama internazionale, situati in affascinanti cittadine.\r

\r

Ad esempio, il Technorama di Winterthur, science center dove scoprire centinaia di fenomeni del mondo della natura e della tecnica, il Museo della Carta di Basilea, il Museo etnografico Ballenberg (vicino a Brienz) e il Museo Olimpico a Losanna (il quarto più visitato della Svizzera e principale attrattiva culturale della città).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Continua la Promo 2x1 per raggiungere in treno i musei della Svizzera","post_date":"2023-03-28T09:00:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679994015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il grande recupero della cosiddetta ‘Toscana diffusa’ rispetto all’era pre pandemia, il forte balzo del turismo americano, le buone previsioni 2023 con la ripartenza dei mercati asiatici. Sono i tre punti messi in evidenza oggi nel corso della tavola rotonda organizzata all'interno di TourismA a Firenze.\r

\r

«Un’occasione unica per promuovere i nostri beni, la nostra cultura – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il ruolo che sta assumendo questo evento, anche a livello nazionale, è sempre più importante. Mano a mano che cresce una sensibilità culturale anche nelle nuove generazioni, la capacità evocativa dei siti archeologici trova sempre più un riferimento nel turismo di qualità. E questo è testimoniato soprattutto dai dati elaborati dal Centro Studi Turistici che mettono in evidenza questa grande capacità attrattiva».\r

\r

Sono ben 135 i comuni di piccole dimensioni, che compongono quella definita come ‘Toscana diffusa’. «Nel 2022 – ha proseguito Giani - hanno già superato il dato del 2019, dimostrando di avere capacità attrattive molto importanti e che vanno nella direzione di ciò che auspichiamo, ovvero la valorizzazione di quelle realtà meno ‘battute’ dai grandi flussi e con potenzialità ancora inespresse. Il nostro intento è ‘spostare’ la domanda con proposte di qualità e sostenibili, e su questo lavoriamo con Toscana Promozione Turistica ed i 28 ambiti».\r

\r

L’illustrazione dei dati, nel corso della tavola rotonda, è stata fatta dal direttore del Centro Studi Turistici, Alessandro Tortelli. «I dati 2022 sul turismo elaborati dalla Regione – spiega - mettono in evidenza un forte recupero rispetto al 2021, con alcune realtà che hanno già superato il dato 2019. Per ora il dato 2022, rispetto al 2019, deve ancora recuperare l’11%, ma la ripartenza dei mercati esteri è molto consistente. Il mercato americano, ad esempio, in confronto al 2021, è cresciuto del 336% toccando quasi i numeri pre covid».\r

\r

Infine uno sguardo al mercato estero. «E’ fortemente attratto dall’identità culturale della Toscana – ha concluso Tortelli - ed i dati elaborati mostrano anche qui un forte recupero, in particolare quelli americano, tedesco e olandese, oltre al consolidamento del mercato nazionale. Chi manca? Quelli asiatici. Nel 2022 quello cinese ancora non era ripartito e le proiezioni sul 2023 sono davvero positive».","post_title":"TourismA 2023, è la Toscana \"diffusa\" a trainare la ripresa del turismo","post_date":"2023-03-27T11:15:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679915742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines è protagonista dell'estate 2023 sulle rotte fra Europa e Stati Uniti: la compagnia collega con voli giornalieri Roma Fiumicino agli hub statunitensi di New York Jfk, Dallas Fort Worth e Chicago in aggiunta ai voli annuali Roma-Philadelphia e Milano Malpensa New York Jfk.\r

\r

Durante la summer il vettore opererà fino a 7 voli diretti giornalieri da Roma con l’introduzione di un secondo collegamento su New York Jfk e Dallas Fort Worth e la ripresa del collegamento su Charlotte. Dal prossimo 5 maggio riprenderà anche il volo diretto giornaliero tra Venezia e Philadelphia.\r

\r

Tutti i voli American Airlines tra gli Stati Uniti e l’Italia sono operati con Boeing 777-2 e Boeing 787-8 Dreamliner. L'offerta di posti nelle classi Premium include poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business, comode poltrone in Premium Economy, e posti in Main Cabin Extra, con wi-fi e intrattenimento a bordo disponibili in tutto l’aeromobile.","post_title":"American Airlines: fino a 7 voli giornalieri da Roma agli Stati Uniti durante l'estate","post_date":"2023-03-27T10:28:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679912911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mappamondo continua a puntare forte sul Giappone e, dopo aver chiuso con successo le vendite per l’Hanami, il periodo della fioritura dei ciliegi, nonché beneficiando già di un buon riscontro per il tour costruito ad hoc per la stagione del foliage a novembre, rafforza la propria programmazione dedicata al paese del Sol levante. La novità è rappresentata dall'itinerario estivo i kadobi di Obon: in Giappone, nei giorni a cavallo del Ferragosto, si celebra infatti l'Obon, una festività buddhista durante la quale è usanza accendere delle lanterne, in lingua locale kadobi.\r

\r

La quota a persona è di 3.890 euro, partenza l’11 agosto da Roma con volo diretto Ita Airways su Tokyo, e possibilità di avvicinamento da altre città italiane. “Il nuovo tour è in esclusiva per i soli clienti Mappamondo e a conferma immediata – spiega il product manager Daniele Fornari –. La possibilità di raggiungere Tokyo con un volo diretto Ita Airways, la guida in italiano durante le visite, la notte in un ryokan e alcune esperienze come la cerimonia del tè danno, penso, a questo itinerario un grande appeal. Tanto che registriamo già un buon interesse sui kadobi di Obon: un nome che è un deciso richiamo alle tradizioni del popolo giapponese proprio nel periodo di Ferragosto”.\r

\r

Ma la terra del Sol Levante ben si presta anche a itinerari combinati, in particolare per i viaggi di nozze. Mappamondo propone perciò un’offerta trasversale, capace di rispondere alle esigenze di target differenti. Tra i prodotti più richiesti ecco allora Giappone&Thailandia, per chi desidera un’estensione mare sempre in Asia, oppure Giappone&Polinesia, un viaggio sempre molto apprezzato dagli honeymooners. Infine, per prenotare in tutta serenità la propria vacanza, Mappamondo garantisce sempre il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore prima della partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.","post_title":"Cresce l'offerta Mappamondo sul Giappone con il tour ferragostano i kadobi di Obon","post_date":"2023-03-27T10:10:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679911824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugura ufficialmente Atheos Milano: il nuovo club del brand omonimo che sulle orme di un format di ospitalità ibrida come quello di Soho House si sta progressivamente espandendo in Italia. Il nuovo spazio meneghino ha aperto in zona Navigli e consente l'accesso ad aree riservate per i members del club, come la palestra e la possibilità di partecipare a sessioni di fitness, yoga, pilates e meditazione. Disponibile inoltre l’accesso al Doping bar durante il giorno e alla lounge privata del nuovo ristorante Zaia. A separare gli ambienti, curati dagli interior designer dello spagnolo Astet Studio, una tenda di velluto che garantisce ai members uno spazio accogliente dove sentirsi a casa. Tra i benefit a disposizione anche eventi esclusivi come i Club Talk e sconti sulle proposte food & beverage nonché sull'offerta di ospitalità nelle altre destinazioni del brand, compresa l’ultima acquisizione Aethos Monterosa, in Valle d’Aosta.\r

\r

“Quello di Aethos è un concetto olistico di ospitalità - spiega il fondatore e ceo di Aethos, Benjamin Habbel -. Con sedi in tutta Europa consentiamo ai nostri members di vivere esperienze varie, all’insegna del benessere e della condivisione: pilastri su cui si basa la filosofia della community. Il club è aperto a un pubblico vasto, anche alle fasce di età più giovani. È fondamentale che i members condividano i nostri valori, abbiano il desiderio di creare relazioni e di farsi promotori di cambiamenti positivi. Aethos prevede inoltre convenzioni con altri club nel mondo, da Londra a New York, per garantire ai nostri members un punto riferimento ovunque si trovino”.","post_title":"Apre a Milano l'Aethos club: nuovo format di ospitalità ibrida in stile Soho House","post_date":"2023-03-24T11:31:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679657483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di viaggi che percorrono sia le destinazioni da lungo tempo parte della programmazione del to, sia nuove destinazioni che saranno, a volte, proposte in occasione di eventi speciali. Glamour Tour Operator lancia i suoi nuovi itinerari con accompagnatore dall'Italia. Le tariffe sono all-inclusive, comprendendo tutti i costi base come visti, polizza assicurativa, tasse aeroportuali. Ed è naturalmente tutto commissionabile alle agenzie con una percentuale fissa. Con questa nuova proposta, Glamour intende quindi rivolgersi a quella clientela che ama il viaggio come meta di scoperta totale, autentica, ma che non vuole alcun pensiero\r

\r

Gli itinerari sono studiati per gruppi di massimo 15 partecipanti con hotel, ove possibile, che prediligono l’ubicazione centrale o nelle vicinanze di particolari attrattive, oppure con strutture dalle caratteristiche singolari. I gruppi saranno composti dai soli partecipanti Glamour e non faranno parte, se non in occasionali escursioni che per motivi organizzativi intrinsechi dovranno essere collettivi, di nessun altro gruppo. Tutti i servizi sono privati per Glamour. Tutti gli ingressi delle visite menzionate in itinerario saranno incluse. Non sempre i pasti saranno compresi ma, avendo l’ausilio di un accompagnatore, sarà facile per i clienti chiedere consiglio sulle migliori soluzioni disponibili. Se la partenza dei singoli partecipanti dovesse essere da diversi aeroporti italiani, l’accompagnatore partirà con la maggioranza del gruppo e incontrerà gli altri passeggeri nell’eventuale punto di smistamento del volo. Gli accompagnatori potranno essere sia i product manager di Glamour, sia esperti e accreditati tour leader. Alcuni tour potranno essere richiesti anche su base individuale.","post_title":"Glamour lancia i nuovi tour con accompagnatore dall'Italia","post_date":"2023-03-24T10:53:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679655211000]}]}}