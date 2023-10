Cresce il fatturato Voihotels sospinto dall’incremento di tariffe e arrivi internazionali Si allineano alle previsioni di crescita dell’intero gruppo le stime di chiusura delle divisione alberghiera di Alpitour. I bilanci di fine anno finanziario, che termina il prossimo 31 ottobre, dovrebbero infatti assegnare a Voihotels un fatturato in salita, tanto da raggiungere quota 170 – 180 milioni di euro. “E tutto ciò nonostante le difficoltà legate alla chiusura dello scalo di Catania per tre settimane – rivela il director of sales & marketing della divisione, Angelo La Riccia, in occasione dell’ultima fiera di Rimini -. In Sicilia abbiamo infatti sei strutture, tra cui tre VRetreats che godono di una percentuale di clientela straniera estremamente significativa”. A livello di prodotto, il brand omonimo, Voihotels, vede in particolare il proprio giro d’affari salire di circa il 6%, soprattutto a seguito degli incrementi delle tariffe medie. “Ma sono cresciute anche le presenze internazionali, grazie a una programmazione che quest’anno è partita decisamente prima – spiega La Riccia -. E per il 2024 prevediamo un incremento ancora più sensibile degli arrivi dall’estero”. A trainare le performance della divisione alberghiera è stato però soprattutto il marchio lusso VRetreats. A Venezia, per esempio, l’aumento è stato del 22%, a Taormina del 20%, quasi tutto ancora una volta legato alla crescita dei prezzi medi a camera, nonché all’incremento degli ospiti di origine internazionale. “Il mercato Usa è salito di quasi il 160% – sottolinea sempre La Riccia -. Su Taormina ha tra l’altro influito chiaramente l’effetto della serie White Lotus, ambientata nella città siciliana, così come la presenza di Four Seasons che ha contribuito a far crescere l’appeal della destinazione”. Per il prossimo futuro i progetti della divisione alberghiera di Alpitour si concentrano soprattutto sui restyling. “Sta partendo proprio in questo periodo la ristrutturazione del Voi Tanka in Sardegna, per un investimento di quasi 80 milioni di euro in quattro anni – conclude La Riccia -. I lavori prevedono solo una chiusura invernale e nella prima fase riguarderanno 165 camere. A inizio novembre inizierà invece il restyling delle 40 stanze del VRetreats di Siracusa con re-opening in calendario a Pasqua. L’intervento segue il rinnovamento di hall e spazi comuni già effettuato l’anno scorso. Infine al Donna Camilla Savelli di Roma rifaremo un’ottantina di camere su 100, chiudendo una parte della struttura dal mese prossimo fino a Pasqua”. Condividi

