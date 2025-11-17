Costa Azzurra: nel 2026 riapre il Como Le Beauvallon Torna un’icona della Costa Azzurra. L’hotel Le Beauvallon, costruito nel 1914, riaprirà i battenti il 24 aprile 2026. Si tratta di un prezioso omaggio alla Belle Époque, che ha ospitato personalità come Winston Churchill e Audrey Hepburn. «L’apertura di Le Beauvallon ad aprile 2026 segna un momento importante per il gruppo, una rara opportunità di stabilire la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive d’Europa. Arricchisce il nostro portfolio e rafforza il nostro impegno a offrire un servizio vicino ai nostri ospiti, con esperienze autentiche e una connessione profonda con il luogo» afferma il ceo, Olivier Jolivet. L’hotel La posizione di Como Le Beauvallon è unica, con alcune delle migliori viste della costa e l’accesso diretto al golfo di Saint-Tropez e tutta la Costa Azzurra. L’edificio principale occupa una posizione collinare in un parco privato di dieci acri, con palme, pini e prati ondulati. Il parco scende fino alla piscina sul lato della baia, verso il ristorante e il beach club. I tender degli yacht possono così essere ormeggiati di fronte alla proprietà e accedere al nuovo ristorante del beach club, Beauvallon Sur Mer. Gli ospiti dell’hotel che desiderano esplorare altre zone della Riviera francese possono prendere un motoscafo dal molo privato e godere di un viaggio gratuito di otto minuti verso il villaggio di pescatori di Saint-Tropez. Un secondo motoscafo è invece disponibile per portare gli ospiti alle spiagge di Ramatuelle e Pampelonne. La riapertura di Como Le Beauvallon segna un nuovo capitolo nella lunga storia dell’hotel, protagonista del glamour della riviera. A questo si aggiunge la proposta del ristorante signature Beauvallon Sur Mer con la sua vista sulla baia di Saint-Tropez. L’edificio storico ospita anche una palestra e le sale trattamenti Shambhala, che offrono terapie olistiche ispirate alla tradizione affermatasi per la sua eccellenza nel campo del benessere e dei trattamenti e perfezionata presso la Spa Shambhala Estate di Bali. La sensazione di soggiornare in una casa privata anziché in un hotel è presente in tutte le 42 camere e suite, ognuna delle quali è progettata in modo unico, molte delle quali presentano opere della collezione di arte contemporanea dell’hotel, accumulata nel corso dei decenni: più di 300 pezzi, tra cui sculture, installazioni e rare opere d’arte. Tutte le suite, tra cui la Como Suite, offrono una vista panoramica sulla baia, mentre le camere hill view si affacciano sulla campagna provenzale. Ogni ospite ha accesso a una dispensa lungo il corridoio che può essere rifornita di snack e bevande in qualsiasi momento della giornata o della notte. Condividi

