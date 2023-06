Club del Sole porta l’educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L’iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447693 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_411858" align="alignleft" width="300"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption] “Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia. “Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”. “Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”. Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo. “Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”. [post_title] => Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate» [post_date] => 2023-06-14T15:30:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686756624000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante". [post_title] => Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli [post_date] => 2023-06-14T12:54:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686747241000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Gesac ha ufficialmente presentato a Salerno il progetto di ampliamento dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Rispetto per l’ambiente, integrazione con il territorio, connessione con il paesaggio sono state le linee guida che il team di progetto ha condiviso, conciliando le esigenze tecniche e la modularità, necessaria per una futura estensibilità, con una scelta architettonica armonica con lo scenario dell’entroterra salernitano. “Un paesaggio nel paesaggio”. Situato a circa 20 chilometri da Salerno, lo scalo verrà ampliato attraverso tre interventi: il nuovo terminal - di circa 16.000 metri quadrati, che si svilupperà su due piani fuori e un piano interrato di 2.000 metri quadrati - il cui completamento è previsto per tappe successive; l’allungamento della pista di decollo fino a 2.200 metri; l’area di parcheggio e accesso all’aeroporto e un edificio polifunzionale di circa 2.000 metri quadrati. Il nuovo terminal nella sua configurazione iniziale accoglierà 3,3 milioni di passeggeri: saranno cinque i nuovi gate che verranno creati; la copertura a falde si svilupperà su una superficie di 17.000 metri quadrati di cui 3.400 metri quadrati saranno dedicati alla grande piazza coperta. L’area esterna, dedicata all’arrivo di shuttle bus, autobus di linea, taxi e parcheggi per la sosta breve e lunga coprirà circa 50.000 metri quadrati di superficie di cui il 40% sarà trattato a verde attraverso la realizzazione di aree dedicate e alberate e da blocchi inerbiti per gli stalli auto; il restante 60% sarà trattato con superfici drenanti. Alberature e pergole vegetalizzate contribuiranno a mitigare il calore generato dalle grandi superfici asfaltate di parcheggio. Il progetto è curato dallo studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia: "L’idea generatrice della proposta progettuale nasce dall’atmosfera, dalle tracce, dalla sapiente messa a valore del territorio naturale e agricolo dell’ampio contesto paesaggistico di una delle aree più preziose del Mediterraneo - ha commentato Alfonso Femia -. Il terminal deve costituire per il passeggero una parte del viaggio e della scoperta del territorio, inizio e fine di un’esperienza. Deve essere una educazione sentimentale alla realtà e ai nostri doveri per i luoghi che attraversiamo, incontriamo, conosciamo”. [post_title] => Salerno: tutti i numeri dell'ampliamento dell'aeroporto Costa d'Amalfi [post_date] => 2023-06-14T09:48:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686736129000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447632 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All'aeroporto di Trapani è stato inaugurato un nuovo Tourist information point, grazie all'iniziativa dell'Ente pro loco italiane, Epli che ne curerà la gestione attraverso le proprie associate di Marsala, Castelvetrano-Selinunte, San Vito lo Capo, Alcamo Marina, Nubia e Santa Ninfa. Il desk è stato inaugurato alla presenza del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, del presidente nazionale dell'Epli, Pasquale Ciurleo, del regionale, Salvo Zappalà e di Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale dell’Ente pro loco Sicilia, nonché responsabile del progetto. Sarà fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Ogni comune potrà contribuire contattando il responsabile, attraverso la pro loco di Marsala. «Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012 - ha dichiarato Ombra -. In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, c’è sempre un information point per i turisti. E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile raccontare le bellezze del territorio ai passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio per questo l’Ente nazionale Pro loco italiane. Auspico che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, e che diventi punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia. Attraverso l’info-point sarà anche possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo». [post_title] => All'aeroporto di Trapani debutta il primo Tourist information point [post_date] => 2023-06-14T09:05:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686733556000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447612" align="alignleft" width="300"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption] Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio. Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere. Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole. Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness. Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo. Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno. [post_title] => I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze [post_date] => 2023-06-13T13:37:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686663462000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca. Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno - 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine. “Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia - ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”. [post_title] => Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia [post_date] => 2023-06-13T12:07:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686658078000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447595 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447600" align="alignleft" width="300"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption] E' tornato operativo nelle scorso settimane - dopo tre anni di lavori di riqualificazione e un investimento da 300 milioni di dollari - il Nassau Cruise Port presso Prince George Wharf. L'intervento ha visto l'aggiunta di un sesto ormeggio, un nuovo terminal, attrazioni culturali – come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento. «Il nuovo Nassau Cruise Port offre un'esperienza completamente nuova per i crocieristi - ha commentato Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell'aviazione -. La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno.” Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo - un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione – realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy "Vola" Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano. "Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019", afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau. “Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme”. Sempre in tema record, all'inizio di quest'anno il Nassau Cruise Port ha accolto ben 28.554 crocieristi in un giorno, un numero impressionante mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas. [caption id="attachment_447601" align="alignright" width="300"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption] [post_title] => Bahamas: operativo il rinnovato Nassau Cruise Port. Attesi 4,2 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-06-13T11:47:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686656829000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => UrbanV, l'operatore italiano di vertiporti, ha siglato un memorandum d'intesa con Sita per sviluppare un'esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. Dal vertiporto di test di UrbanV situato all'aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. Sita metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l'emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (Aam), sviluppando nuovi standard operativi e un'esperienza digital-first per i passeggeri. Le due società collaboreranno inoltre per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana. UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVtole integrati nell'ecosistema dell'aviazione locale, come l'aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di Sita, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori Aam. [post_title] => UrbanV collabora con Sita e crea un'esperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a Roma [post_date] => 2023-06-13T11:10:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686654608000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi, da Villa d’Este alla Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani. Si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti della Penisola e il gran finale a Djerba, in Tunisia, il Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: torneo consolidato per le agenzie di viaggi del gruppo di proprietà di Msc Crociere, che da cinque anni a questa parte si è trasformato anche in un prodotto per vacanze sportive, in grado di favorire la destagionalizzazione dell'offerta e di migliorare le relazioni con i tour operator partner del programma Gold. La gara, giocata con la formula della celebre Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. «Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur di Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i quattro giorni di gara, nonché le premiazioni -.commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del gruppo Bluvacanze -. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità», [post_title] => Bluvacanze: si è chiuso a Djerba il Challenge, la "Ryder Cup" del network di casa Msc [post_date] => 2023-06-13T10:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686651320000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole porta leducazione digitale in vacanza con il progetto navigare consapevoli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3265,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_411858\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paolo Manca presidente Federalberghi Sardegna[/caption]\r

“Non si può pensare di trasmettere un’idea della Sardegna turistica basandosi esclusivamente sui prezzi praticati dal 12 al 19 agosto: in Sardegna ci sono vacanze per tutte le tasche, da aprile a novembre e l’Isola non è più cara di altre destinazioni”. È la posizione di Federalberghi Sardegna in merito alla ricerca di Assoutenti che definisce quelle del 2023 le “vacanze più care di sempre” e pone l’Isola tra le mete più costose in Italia.\r

“Il vero problema delle vacanze in Sardegna è l’eccessiva concentrazione stagionale. Sono anni che auspichiamo una redistribuzione dei flussi turistici - ricorda Paolo Manca, presidente regionale e vice presidente nazionale dell’associazione - ancora troppo concentrati nelle settimane centrali di agosto: l’intero sistema Italia dovrebbe riprogrammare i cicli lavoro-ferie come accade in altri Paesi europei. In questo modo, con una richiesta spalmata, il mercato si livellerebbe e i prezzi sarebbero più bilanciati. Ciò consentirebbe una migliore fruizione del territorio nei diversi periodi dell’anno”.\r

“Se parliamo di caro-vacanze dobbiamo partire innanzitutto dai trasporti - aggiunge il presidente degli albergatori sardi - dove l’aumento vertiginoso dei prezzi dei voli deriva dall’utilizzo improprio della continuità territoriale che, con l’esclusiva delle rotte, ha fatto lievitare i biglietti in maniera incontrollata su Roma e Milano. A ciò si aggiungono il calo delle frequenze dal resto d’Europa e i trasporti marittimi, con le navi che da anni praticano una politica di vendita concentrata sui tour operator, penalizzando i prezzi al dettaglio”. \r

Nello specifico del settore alberghiero “la stessa ricerca di Assoutenti, però - prosegue Manca -, certifica che in Sardegna si può fare una settimana di vacanza anche in quei giorni di agosto con meno di mille euro”. “Gli aumenti dei costi dei soggiorni riscontrati in generale, al netto degli errori dei sistemi di prenotazione, come quello delle vacanze da 20mila euro a San Teodoro - sottolinea il presidente regionale -, sono rincari obbligati, per coprire i costi energetici che gli albergatori hanno scaricato solo in parte sui prezzi finali, sopportandone il carico, proprio per non penalizzare eccessivamente il mercato”.\r

Ma ciò che non si considera nella ricerca di Assoutenti è da un lato la qualità delle strutture sarde, tra le più alte d’Italia nonostante la stagionalità e dall’altro l’elevata qualità dei servizi che può essere mantenuta solo ricorrendo a un gran numero di collaboratori qualificati e formati, che nei bilanci di un’azienda alberghiera è la principale voce di costo.\r

“Nel complesso - conclude Manca - analizzando i dati della ricerca e alla luce di tutti i fattori citati, che devono necessariamente essere presi in considerazione insieme, la Sardegna delle vacanze costa meno di altre destinazioni equivalenti per qualità, nel Mediterraneo. Proprio per questo consigliamo ai tantissimi viaggiatori che in questo momento stanno decidendo la meta delle proprie vacanze, di scegliere l’Isola e di farlo scommettendo sui mesi in cui i prezzi e i flussi di visitatori sono più bassi, come in questo mese di giugno, l’imminente luglio o settembre e ottobre”.","post_title":"Paolo Manca (Federalberghi Sardegna): «non c'è solo l'estate»","post_date":"2023-06-14T15:30:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1686756624000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.\r

\r

Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online.\r

\r

“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante\".","post_title":"Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli","post_date":"2023-06-14T12:54:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686747241000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Gesac ha ufficialmente presentato a Salerno il progetto di ampliamento dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Rispetto per l’ambiente, integrazione con il territorio, connessione con il paesaggio sono state le linee guida che il team di progetto ha condiviso, conciliando le esigenze tecniche e la modularità, necessaria per una futura estensibilità, con una scelta architettonica armonica con lo scenario dell’entroterra salernitano. “Un paesaggio nel paesaggio”.\r

\r

Situato a circa 20 chilometri da Salerno, lo scalo verrà ampliato attraverso tre interventi: il nuovo terminal - di circa 16.000 metri quadrati, che si svilupperà su due piani fuori e un piano interrato di 2.000 metri quadrati - il cui completamento è previsto per tappe successive; l’allungamento della pista di decollo fino a 2.200 metri; l’area di parcheggio e accesso all’aeroporto e un edificio polifunzionale di circa 2.000 metri quadrati.\r

\r

Il nuovo terminal nella sua configurazione iniziale accoglierà 3,3 milioni di passeggeri: saranno cinque i nuovi gate che verranno creati; la copertura a falde si svilupperà su una superficie di 17.000 metri quadrati di cui 3.400 metri quadrati saranno dedicati alla grande piazza coperta. L’area esterna, dedicata all’arrivo di shuttle bus, autobus di linea, taxi e parcheggi per la sosta breve e lunga coprirà circa 50.000 metri quadrati di superficie di cui il 40% sarà trattato a verde attraverso la realizzazione di aree dedicate e alberate e da blocchi inerbiti per gli stalli auto; il restante 60% sarà trattato con superfici drenanti. Alberature e pergole vegetalizzate contribuiranno a mitigare il calore generato dalle grandi superfici asfaltate di parcheggio.\r

\r

Il progetto è curato dallo studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia: \"L’idea generatrice della proposta progettuale nasce dall’atmosfera, dalle tracce, dalla sapiente messa a valore del territorio naturale e agricolo dell’ampio contesto paesaggistico di una delle aree più preziose del Mediterraneo - ha commentato Alfonso Femia -. Il terminal deve costituire per il passeggero una parte del viaggio e della scoperta del territorio, inizio e fine di un’esperienza. Deve essere una educazione sentimentale alla realtà e ai nostri doveri per i luoghi che attraversiamo, incontriamo, conosciamo”.","post_title":"Salerno: tutti i numeri dell'ampliamento dell'aeroporto Costa d'Amalfi","post_date":"2023-06-14T09:48:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686736129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All'aeroporto di Trapani è stato inaugurato un nuovo Tourist information point, grazie all'iniziativa dell'Ente pro loco italiane, Epli che ne curerà la gestione attraverso le proprie associate di Marsala, Castelvetrano-Selinunte, San Vito lo Capo, Alcamo Marina, Nubia e Santa Ninfa. Il desk è stato inaugurato alla presenza del presidente di Airgest, Salvatore Ombra, del presidente nazionale dell'Epli, Pasquale Ciurleo, del regionale, Salvo Zappalà e di Renato Bica, consigliere regionale e delegato provinciale dell’Ente pro loco Sicilia, nonché responsabile del progetto.\r

Sarà fornito materiale informativo e turistico, digitale e cartaceo, per l’attività di promozione del territorio e dei servizi istituzionali rivolti all’utenza. Ogni comune potrà contribuire contattando il responsabile, attraverso la pro loco di Marsala.\r

«Finalmente si realizza un progetto che avevo immaginato già dal mio primo mandato in Airgest, tra il 2007 al 2012 - ha dichiarato Ombra -. In tutti gli aeroporti che ho avuto modo di girare, c’è sempre un information point per i turisti. E, adesso, anche a Trapani, sarà possibile raccontare le bellezze del territorio ai passeggeri in arrivo. Sono estremamente contento e soddisfatto del lavoro che si è fatto e ringrazio per questo l’Ente nazionale Pro loco italiane. Auspico che l’iniziativa possa essere portata avanti, da ora e per sempre, e che diventi punto di riferimento informativo e turistico di tutti i comuni della nostra provincia. Attraverso l’info-point sarà anche possibile dare indicazioni su connettività e intermodalità da e verso il nostro scalo».","post_title":"All'aeroporto di Trapani debutta il primo Tourist information point","post_date":"2023-06-14T09:05:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686733556000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447612\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Tornabuoni di Firenze[/caption]\r

\r

Sono l'hotel Roma di Ortigia, a Siracusa, Palazzo Sant'Anna nel cuore di Lecce, il Cala Cuncheddi di Olbia, il Cervino tra le Alpi e il Tornabuoni di Firenze le ultime cinque new entry firmate VRetreats, che nel giro di poche settimane ha più che raddoppiato il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive per un totale di 570 camere. E altre tre sarebbero già in pipeline con apertura prevista entro la fine dell'anno, ha rivelato in occasione della presentazione alla stampa di Firenze, il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio.\r

\r

Ma quali sono nel dettaglio le novità? L’hotel Roma è uno storico albergo di Ortigia, ricavato da un antico palazzo di fine ‘800 e realizzato con la stessa pietra calcarea dei templi greci. Custodisce cortili interni e un giardino pensile ed è adiacente al Duomo. Dispone di un totale di 40 camere e suite, ristorante e bar. Al momento è allo studio un progetto di ristrutturazione degli ambienti comuni e delle camere.\r

\r

Sempre nel Sud Italia Palazzo Sant’Anna a Lecce è stato concepito come un piccolo albergo diffuso con corti, giardini e terrazze panoramiche. Dispone di 16 camere e suite, frutto della profonda ristrutturazione dei tre blocchi originari, due del ‘700 e uno del ‘300. I lavori hanno mantenuto la conformazione e la pietra leccese dell’antico convento, inserendo però elementi di estetica contemporanea, mobili di antiquariato e oggetti di design, oltre a tecniche bioenergetiche per migliorarne le performance e rendere l’ambiente sano e confortevole.\r

\r

Nella Sardegna nordorientale, si trova il Cala Cuncheddi: un resort da 85 camere e suite in stile contemporaneo a pochi passi dal mare e dalla spiaggia privata, su cui domina una piscina a sfioro. Si trova in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto e offre esperienze gourmet e wine tasting nelle sue sei aree f&b, tra cui il ristorante Zinnibiri che propone piatti a chilometri zero. La struttura dispone pure di una beauty spa con gazebo esterno vista mare e di uno spazio fitness.\r

\r

Il VRetreats Cervino ha un ruolo centrale nel posizionamento del brand, finora orientato a city hotel e resort di lusso sul mare. Questo 5 stelle si trova, infatti, sul confine italosvizzero nel cuore delle Alpi; è stato inaugurato a ottobre 2021, dopo una profonda ristrutturazione che ha trasformato una vecchia autorimessa in disuso in una proprietà di design, integrata con il territorio: il progetto si è servito di elementi naturali come legno e vetro per favorire l’integrazione con il contesto e rendere la struttura ecocompatibile, grazie anche a impianti innovativi. Dispone di 70 camere e suite, nonché di un ristorante di cucina tipica valdostana rivisitata in chiave innovativa e di un paio di bar. Un'area polifunzionale è in grado di ospitare eventi e banchetti per un massimo di 300 persone. A completare l'offerta, la Wellness by Adara spa di 615 metri quadrati, che include due piscine panoramiche, di cui una con idromassaggio, soft sauna e sauna finlandese, cascata di ghiaccio, bagno turco, palestra, area relax con tisaneria, camera del sale e diverse cabine per trattamenti e massaggi per la cura del viso e del corpo.\r

\r

Chiude la panoramica, l’acquisizione più recente: il Tornabuoni di Firenze, tra gli edifici più storici e simbolo di pregio e fascino sin dal XIII secolo, quando la famiglia Bombeni lo fece realizzare, poi passato agli inglesi Minerbetti, discendenti dei Becket. Oggi lo stile rievoca il Rinascimento, con 62 camere e suite dai colori forti e dai tessuti importanti, dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto: Henry James, la famiglia Agnelli, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, Barbara Bush, solo per citarne alcuni. Possiede una terrazza da cui ammirare la città, si trova nella via della moda ed è a pochi passi da ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza della Repubblica e dalla cattedrale Santa Maria del Fiore. L'offerta f&b si declina in due ristoranti, uno di cucina eclettica italiana, l'altro con piatti internazionali, nonché in un caffè e in una cantina al piano meno uno. Quattro infine gli spazi per piccoli meeting: oltre alla stessa cantina, è presente una sala riunioni da 14 posti a sedere, nonché un altro ambiente e un teatro capaci di ospitare 25 persone ciascuno.\r

\r

\r

\r

","post_title":"I dettagli dei cinque nuovi VRetreats a Siracusa, Lecce, Olbia, Cervinia e Firenze","post_date":"2023-06-13T13:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca.\r

\r

Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno - 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine.\r

\r

“Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia - ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”.\r

\r

","post_title":"Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia","post_date":"2023-06-13T12:07:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686658078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447600\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption]\r

E' tornato operativo nelle scorso settimane - dopo tre anni di lavori di riqualificazione e un investimento da 300 milioni di dollari - il Nassau Cruise Port presso Prince George Wharf. L'intervento ha visto l'aggiunta di un sesto ormeggio, un nuovo terminal, attrazioni culturali – come il Museo del Junkanoo e spazi dedicati agli eventi e all’intrattenimento.\r

«Il nuovo Nassau Cruise Port offre un'esperienza completamente nuova per i crocieristi - ha commentato Chester Cooper, vice Primo Ministro e Ministro del turismo, degli investimenti e dell'aviazione -. La cultura delle Bahamas risplenderà in tutte le aree del porto. Inoltre, il completamento dell’esteso progetto è una pietra miliare in questa nuova era per il turismo di Nassau, e un ideale benvenuto per i milioni di crocieristi che sbarcano qui ogni anno.”\r

Tra i nuovi servizi spicca il museo dedicato al Junkanoo - un’esperienza coinvolgente e una narrazione precisa della storia del festival culturale nazionale della destinazione – realizzato con il supporto degli esperti Arlene Nash Ferguson e Percy \"Vola\" Francis. In aggiunta, 40 spazi commerciali all’interno del porto garantiscono un’esperienza di shopping completa, dai beni di prima necessità ai prodotti locali e all’artigianato bahamiano.\r

\"Prevediamo una promettente crescita nel numero dei crocieristi nell’anno in corso, tali da superare i livelli record del 2019\", afferma Mike Maura, direttore del porto di Nassau. “Nel 2023 contiamo di raggiungere i 4,2 milioni di passeggeri e per il 2024 abbiamo già 4,5 milioni di conferme”.\r

Sempre in tema record, all'inizio di quest'anno il Nassau Cruise Port ha accolto ben 28.554 crocieristi in un giorno, un numero impressionante mai registrato prima. L’industria delle crociere rimane un indotto fondamentale per l’economia delle Bahamas.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_447601\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nassau Cruise Port (renderings)[/caption]","post_title":"Bahamas: operativo il rinnovato Nassau Cruise Port. Attesi 4,2 milioni di passeggeri","post_date":"2023-06-13T11:47:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686656829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"UrbanV, l'operatore italiano di vertiporti, ha siglato un memorandum d'intesa con Sita per sviluppare un'esperienza digitale per i passeggeri nei vertiporti di UrbanV a Roma, che entreranno in funzione nel 2024. \r

\r

Dal vertiporto di test di UrbanV situato all'aeroporto di Roma Fiumicino, le due parti progetteranno, testeranno e perfezioneranno un nuovo ecosistema operativo e di gestione dei passeggeri per supportare il primo volo tra Fiumicino e il centro di Roma. Sita metterà a disposizione la propria esperienza nel trasporto aereo per l'emergente settore della Mobilità Aerea Avanzata (Aam), sviluppando nuovi standard operativi e un'esperienza digital-first per i passeggeri.\r

\r

Le due società collaboreranno inoltre per testare e convalidare il progetto del concetto operativo di UrbanV a Roma e valutare le potenziali sinergie commerciali a livello mondiale per un go-to-market congiunto nel segmento della mobilità aerea avanzata e urbana. \r

\r

UrbanV prevede che i vertiporti siano interoperabili da più operatori eVtole integrati nell'ecosistema dell'aviazione locale, come l'aeroporto di Fiumicino. Ciò è in linea con la visione di Sita, secondo cui i sistemi vertiporti sono punti di peering e di aggregazione naturali, con componenti e servizi condivisi per facilitare lo scambio di dati, offrendo efficienza dei costi ed economie di scala a tutti gli operatori Aam.","post_title":"UrbanV collabora con Sita e crea un'esperienza digitale per i passeggeri dei vertiporti a Roma","post_date":"2023-06-13T11:10:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686654608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centinaia di partecipanti, anche in tappe di qualificazione infrasettimanali, nei circoli più prestigiosi, da Villa d’Este alla Mandria di Torino, passando per i golf course di Asiago e diversi altri green italiani. Si chiude con 160 gare nei percorsi più sfidanti della Penisola e il gran finale a Djerba, in Tunisia, il Challenge by Bluvacanze e Vivere&Viaggiare: torneo consolidato per le agenzie di viaggi del gruppo di proprietà di Msc Crociere, che da cinque anni a questa parte si è trasformato anche in un prodotto per vacanze sportive, in grado di favorire la destagionalizzazione dell'offerta e di migliorare le relazioni con i tour operator partner del programma Gold.\r

\r

La gara, giocata con la formula della celebre Ryder Cup, nasce da un progetto di Persimmon Golf, operatore specialista di tornei, di cui il Gruppo Bluvacanze è il main sponsor. «Quest’anno abbiamo avuto 24 finalisti, che hanno generato un gruppo di oltre 100 persone complessive per la tappa conclusiva: per tutti loro, le nostre agenzie hanno organizzato la settimana nel resort di Valtur di Djerba, attività per gli accompagnatori non-golfisti e i quattro giorni di gara, nonché le premiazioni -.commenta Francesco Guarneri, trade manager e responsabile agenzie dirette e customer care H24 del gruppo Bluvacanze -. Conclusa questa sfida, è già tempo di dare il via all’edizione 2023 che terminerà l’anno prossimo e, certamente, coinvolgerà almeno il doppio dei partecipanti: da passione inguaribile, il golf torna a essere un motore di viaggi di qualità»,","post_title":"Bluvacanze: si è chiuso a Djerba il Challenge, la \"Ryder Cup\" del network di casa Msc","post_date":"2023-06-13T10:15:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686651320000]}]}}