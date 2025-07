Club del Sole: lancia “Full + Camping + Life = 1 euro” per la Giornata mondiale del campeggio Una vacanza all’aria aperta, immersi nella natura, a 1 euro a notte? In occasione della Giornata mondiale del campeggio, Club del Sole – leader italiano dell’hospitality open-air – lancia la promozione “Full + Camping + Life = 1 euro”: un invito a scoprire in prima persona l’essenza del campeggio contemporaneo attraverso l’esperienza Full Life Holidays, il format che ha rivoluzionato il concetto di vacanza all’aria aperta unendo comfort e natura in un equilibrio perfetto. Fino al 20 luglio 2025, sarà possibile soggiornare in piazzola a solo 1 euro a notte, nelle strutture aderenti del Gruppo, versando esclusivamente la quota per le persone soggiornanti. Dalle coste alle montagne, Club del Sole invita tutti gli appassionati dell’open air a riscoprire il piacere di una vacanza autentica, fra paesaggi mozzafiato, spiagge dorate, escursioni in bicicletta e servizi dog-friendly. I Villaggi coinvolti nella promozione: Trentino Alto-Adige

Due nuove acquisizioni del Gruppo: Due Laghi Levico Family Collection, struttura affacciata sulle acque cristalline del Lago di Levico e Val di Fiemme Easy Camping Village, dove paesaggi mozzafiato, boschi di pini, larici secolari e le maestose Dolomiti fanno da cornice. Friuli Venezia-Giulia

Marina Julia Family Collection, con il suo iconico parco acquatico e il nuovo parco avventura Julia Adventures e Tenuta Primero Grado Family Collection, immerso nella laguna di Grado. Qui l’esperienza si arricchisce con Primero Splash Bay, un grande parco divertimenti sul mare, e le esclusive Waterdream, case galleggianti che offrono un soggiorno unico sull’acqua, tra libertà, comfort e natura. Emilia-Romagna

Marina Romea Easy Camping Village e Rivaverde Easy Camping Village, sui Lidi di Ravenna, Adriatico Cervia Easy Camping Village, nel cuore della riviera romagnola e Spina Family Collection, immerso nella natura del Delta del Po, sede anche del parco avventura Spina Adventures. Toscana e Abruzzo

Viareggio Family Collection, per chi ama la Versilia, e Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village, sulla Costa Teramana, ideale per vacanze tra sport, relax e convivialità. Il Villaggio, di recente acquisizione, offre tanti servizi pet-friendly: piscina dedicata, parco giochi e dog spray park. L’offerta è valida solo per le piazzole standard delle strutture indicate e prevede il pagamento della quota per le persone soggiornanti. Verificare sempre la disponibilità sul sito www.clubdelsole.com per poter godere delle Full Life Holidays firmate Club del Sole. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_382236" align="alignleft" width="300"] Un villaggio Club del Sole[/caption] Una vacanza all’aria aperta, immersi nella natura, a 1 euro a notte? In occasione della Giornata mondiale del campeggio, Club del Sole – leader italiano dell’hospitality open-air – lancia la promozione “Full + Camping + Life = 1 euro”: un invito a scoprire in prima persona l’essenza del campeggio contemporaneo attraverso l’esperienza Full Life Holidays, il format che ha rivoluzionato il concetto di vacanza all’aria aperta unendo comfort e natura in un equilibrio perfetto. Fino al 20 luglio 2025, sarà possibile soggiornare in piazzola a solo 1 euro a notte, nelle strutture aderenti del Gruppo, versando esclusivamente la quota per le persone soggiornanti. Dalle coste alle montagne, Club del Sole invita tutti gli appassionati dell’open air a riscoprire il piacere di una vacanza autentica, fra paesaggi mozzafiato, spiagge dorate, escursioni in bicicletta e servizi dog-friendly. I Villaggi coinvolti nella promozione: Trentino Alto-Adige Due nuove acquisizioni del Gruppo: Due Laghi Levico Family Collection, struttura affacciata sulle acque cristalline del Lago di Levico e Val di Fiemme Easy Camping Village, dove paesaggi mozzafiato, boschi di pini, larici secolari e le maestose Dolomiti fanno da cornice. Friuli Venezia-Giulia Marina Julia Family Collection, con il suo iconico parco acquatico e il nuovo parco avventura Julia Adventures e Tenuta Primero Grado Family Collection, immerso nella laguna di Grado. Qui l’esperienza si arricchisce con Primero Splash Bay, un grande parco divertimenti sul mare, e le esclusive Waterdream, case galleggianti che offrono un soggiorno unico sull’acqua, tra libertà, comfort e natura. Emilia-Romagna Marina Romea Easy Camping Village e Rivaverde Easy Camping Village, sui Lidi di Ravenna, Adriatico Cervia Easy Camping Village, nel cuore della riviera romagnola e Spina Family Collection, immerso nella natura del Delta del Po, sede anche del parco avventura Spina Adventures. Toscana e Abruzzo Viareggio Family Collection, per chi ama la Versilia, e Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village, sulla Costa Teramana, ideale per vacanze tra sport, relax e convivialità. Il Villaggio, di recente acquisizione, offre tanti servizi pet-friendly: piscina dedicata, parco giochi e dog spray park. L’offerta è valida solo per le piazzole standard delle strutture indicate e prevede il pagamento della quota per le persone soggiornanti. Verificare sempre la disponibilità sul sito www.clubdelsole.com per poter godere delle Full Life Holidays firmate Club del Sole. [post_title] => Club del Sole: lancia "Full + Camping + Life = 1 euro” per la Giornata mondiale del campeggio [post_date] => 2025-07-03T11:53:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751543636000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prenotazioni aperte per il Royal Beach Club Paradise Island: i viaggiatori che a partire da fine dicembre del 2025 faranno una crociera con scalo Nassau possono già acquistare in anticipo i pass giornalieri all-inclusive sul sito di Royal Caribbean, in vista dell'atteso debutto della destinazione a dicembre 2025. Gli ospiti potranno prendere il sole su due spiagge incontaminate e a bordo di tre piscine, godendo delle vibes rilassate della piscina The Deep End o del ritmo dei dj di The Floating Flamingo, il più grande swim-up bar del mondo. In tutto il beach club, gli ospiti potranno rifocillarsi con piatti locali in tre grill sulla spiaggia e 10 bar, e immergersi nella cultura delle Bahamas con musica dal vivo, intrattenimento, negozi di artigianato locale e altro ancora. E anche tutto il resto è incluso: trasferimento via mare di andata e ritorno, giochi da spiaggia per tutta la famiglia, Wi-Fi, ombrelloni e sedie a sdraio, armadietti e asciugamani. Sono previsti diversi pass giornalieri all-inclusive, che danno accesso alle esperienze e ai servizi da spiaggia del Royal Beach Club Paradise Island. Le famiglie potranno creare nuovi momenti da ricordare all'Ultimate Family Cabana, la prima cabana a due piani del marchio di vacanze. Questo rifugio privato offrirà una serie di servizi e dotazioni premium per ogni membro della famiglia, tra cui un emozionante scivolo, un distributore di bevande ghiacciate, un assistente personale e molto altro. Chi desidera sperimentare una modalità di relax totalmente nuova, sia nelle cabine in spiaggia che in quelle a bordo piscina, vivrà davvero qualcosa di inedito, grazie a un servizio di assistenza personale, lettini e servizio bevande dedicato, ombrellone, spazio per riporre i bagagli e asciugamani. Gli amanti dell’avventura potranno prenotare il lato est o ovest di The Party Deck, situato al secondo piano del The Floating Flamingo. Questo spazio privato a bordo piscina, che può ospitare fino a 12 persone, comprende un servizio di ristorazione dedicato e servizi unici, oltre a una vista mozzafiato sull'oceano e al ritmo incessante dei dj. Il Royal Beach Club Paradise Island sarà raggiungibile quindi da dicembre 2025, con vacanze da sei città. Grazie, infatti, a diverse partenze, ci sono più opportunità per visitare Nassau, tra cui una vacanza con tutte le esperienze e servizi firmati Royal Caribbean a bordo di Utopia of the Seas. Il Royal Beach Club Paradise Island rappresenta la prossima apertura della serie di destinazioni di ultima generazione del brand, tra cui figurano il Royal Beach Club Cozumel nel 2026, Lelepa all'inizio del 2027 e Perfect Day Mexico nell'autunno del 2027. [post_title] => Royal Caribbean: è prenotabile l'esperienza all inclusive a Bahamas, al Royal Beach Club Paradise Island [post_date] => 2025-07-03T10:44:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751539493000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493769 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry nella Grecia di Going Resort con il 5 stelle Amada Colossos Resort, struttura affacciata sulla spiaggia di Kallithea, nella costa orientale dell’isola di Rodi. Si trova nel territorio di Faliraki, a soli 3 km dalle sorgenti termali di Kallithea. Il resort rappresenta la sintesi della Going Stylosophy: un’accoglienza curata in ogni dettaglio, attenzione ai diversi target e con l’Amada Colossos una visione responsabile dell’ospitalità. La struttura si distingue per un concept trasversale che guarda sia al relax delle coppie sia al divertimento delle famiglie. Tutto è progettato per rispondere in modo specifico alle esigenze dei due pubblici: un’area del Main Restaurant è riservata agli adulti che desiderano privacy e tranquillità anche durante i pasti, mentre una sezione della piscina principale – una delle tre presenti – è riservata esclusivamente agli Over 16, con bar a bordo vasca. Per le famiglie, il resort mette a disposizione un’area dedicata con kids club, piscina separata e un parco acquatico con cinque scivoli, articolato per fasce d’età: bambini, adolescenti e adulti. Completano l’offerta sportiva campo da tennis, beach volley e una palestra attrezzata, mentre all’interno dell’hotel è presente anche una boutique. La proposta culinaria spazia attraverso cinque ristoranti, oltre a bistrot, snack bar e pool bar. I collegamenti aerei diretti per Rodi proseguono fino a fine agosto da Napoli (domenica), mentre sono fino a fine settembre da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa, il sabato. Da segnalare l'impegno green dell'Amada Colossos, che ha ottenuto la certificazione internazionale Travelife Gold per la sostenibilità delle strutture ricettive, a cui si aggiungono tre certificazioni Iso a garanzia della qualità e delle pratiche ambientali adottate. Il resort aderisce, inoltre, a iniziative solidali, tra le quali particolarmente significativo è il progetto di rinaturalizzazione delle foreste dell’isola. Infine, la Bandiera Blu assegnata alla spiaggia di Kallithea è la conferma dell’eccezionale qualità dell’acqua e della pulizia del litorale [post_title] => Going Resort Amada Colossos: new entry a Rodi nel segno della sostenibilità [post_date] => 2025-07-03T09:29:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751534957000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Th Resorts traguarda l'inverno 2025-25 con l'apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere. Una scelta strategica che consolida la posizione di Th come punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva. Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari. Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:. «Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo». In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale. [post_title] => Th Resorts gioca d'anticipo: è già in vendita la stagione neve 2025-26 [post_date] => 2025-07-02T11:03:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751454238000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mega ordine in casa Sas per la flotta regionale: la compagnia ha siglato un contratto per l'acquisto di 55 Embraer E-195 E2 (45 ordini fermi e 10 opzioni): secondo quanto specificato dal ceo del vettore scandinavo, Anko van der Werff, si tratta del più grande ordine di aeromobili direttamente da un costruttore dal 1996. Le consegne degli Embraer sono previste a partire dalla fine del 2027 e saranno distribuite in quattro anni, con la compagnia aerea che riceverà circa un nuovo aereo al mese. Il valore totale dell'ordine è di circa 4 miliardi di dollari. L'accordo va a supportare la «strategia di rinnovamento della flotta a lungo termine, che mira ad aumentare l'efficienza, a ridurre le emissioni e a sfruttare le future opportunità di crescita nel suo hub globale di Copenaghen e nel network scandinavo e internazionale». «Questo è un investimento ambizioso per il futuro di Sas e un importante passo avanti nella nostra trasformazione - ha sottolineato van der Werff -. L'Embraer E195-E2 è un velivolo di classe mondiale, che combina prestazioni eccezionali, efficienza dei consumi e comfort. Questo aereo è fondamentale per la crescita futura e per migliorare la connettività in Scandinavia e oltre. Ci siamo presi il tempo necessario per prendere la decisione giusta e questo importante investimento testimonia la nostra fiducia nel futuro e la forza dell'accordo che abbiamo raggiunto». [post_title] => Sas ordina fino a 55 Embraer E-195 per un valore di 4 miliardi di dollari. Consegne dal 2027 [post_date] => 2025-07-02T10:50:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751453442000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si prospetta un'estate da record all'orizzonte per il sistema balneare italiano grazie alla spinta sempre più forte degli stranieri, che per le proprie vacanze sceglieranno le mete balneari nostrane. Il caroprezzi, però, resta in agguato. L'osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc prevede 406 milioni 176mila presenze tra turisti e daily user (con un +0,3% rispetto alla passata stagione estiva e -1,4% sull'anno pre-Covid) e 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato (con un +2,3% sul 2024 e +5,8% rispetto al 2019). Nello specifico è previsto un calo della clientela italiana e un incremento interessante delle presenze turistiche di stranieri, che sono stimate a 100 milioni 898 mila presenze, pari ad un +5% sull'estate 2024. Anche se nella stagione estiva 2025 si assisterà a un rallentamento del caroprezzi dopo due anni in continua crescita, gli aumenti ci saranno comunque e trascorrere una vacanza in una destinazione balneare costerà il 5,5% a persona in più. Un incremento sostenuto ma comunque inferiore alla crescita che era stata rilevata nelle due stagioni precedenti, nelle quali si era raggiunto un incremento medio complessivo del +20,5% su base biennale. Aumento dei prezzi In particolare, gli alberghi delle località balneari nel centro-nord Italia hanno apportato un aumento di prezzo del loro listino pari al +3,5% e quelli di Sud Italia ed Isole del +5,2%, le strutture plein air (villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta) del +4,3% mentre le altre strutture ricettive extra-alberghiere (residenze turistico-alberghiere, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù) del +2,7%. L'aumento medio per il settore dell'hospitality nella sua totalità registrerà un incremento del +3,9%. I servizi di spiaggia hanno subìto un aumento complessivo che si attesta al +4,2% rispetto ai prezzi della scorsa estate. La ristorazione, sia essa tradizionale o veloce, al ristorante, al bar, in spiaggia, aumenta in maniera maggiore, vale a dire del +6,6%. La crescita dei costi del viaggio - con incidenza maggiore per quanto riguarda i costi per raggiungere la località (+9,1%) e inferiore con riferimento ai trasporti pubblici (+4,4%) - è quantificata in un complessivo +7,3%. Per le attività di "svago" (visite, escursioni, divertimento, parchi tematici su base nazionale) si spenderà qualcosa in più rispetto allo scorso anno: si tratta del +4,3%. Gli altri consumi (bar, gelaterie su base nazionale) subiranno un incremento che si attesta complessivamente al +5,7%. Anche quest'anno, infine, Jfc stila la classifica delle destinazioni balneari più apprezzate. La veneta Jesolo diventa la regina dell'estate 2025, con un punteggio complessivo di 3.421 voti, prendendo il posto di Rimini che si colloca in seconda posizione, vicinissima con 3.347 voti. In terza e quarta posizione altre due destinazioni romagnole: Riccione e Cervia Milano Marittima. [post_title] => Jfc: Il Mare Italia continua ad andare, ma i prezzi sono alle stelle [post_date] => 2025-07-01T12:04:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751371459000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo mezzi di trasporto sul mare per raggiungere Corsica, Sardegna e Baleari ma veri e propri laboratori galleggianti per osservare e difendere, attraverso specifiche azioni e progetti, il nostro mare. Le navi gialle e blu di Corsica Sardinia Ferries solcano il mare dal 1968 e da molto tempo sono impegnate a preservare l’ecosistema e la biodiversità marina. Un’attenzione continua e costante che si rivela in tante attività portate avanti in collaborazione con enti di ricerca, attività che rientrano nell’ampio eco programma della compagnia: Yellow Cares. Con la partecipazione alla diciannovesima stagione di “Monitoraggio cetacei nel Santuario Pelagos” di ISPRA, Fondazione Cima, Università di Pisa, Accademia del Leviatano ed EcoOcean, Corsica Sardinia Ferries conferma il suo sostegno al mondo della ricerca. I ricercatori imbarcati sui traghetti di Corsica Sardinia Ferries in partenza da Tolone, Nizza, Vado Ligure o Livorno, raccoglieranno, anche quest’anno, importantissimi dati sulla presenza dei cetacei e di altre specie di grande interesse per la scienza, come squali, mante e tartarughe, nel Santuario Pelagos. Il progetto, coordinato da ISPRA, è iniziato nel 2007 e ha permesso la raccolta di dati importantissimi per la conservazione delle specie di cetacei presenti in quest'area. Durante gli oltre 2.000 viaggi effettuati dagli studiosi, sono stati registrati più di 6.500 avvistamenti e oltre 45.000 esemplari totali e i dati raccolti hanno permesso di realizzare oltre 100 lavori, tra pubblicazioni, conferenze e tesi di laurea. Da tre anni questa attività fa parte di un Progetto europeo: il Life CONCEPTU MARIS, dedicato al miglioramento delle conoscenze sulla distribuzione e sullo stato di salute di cetacei e tartarughe in mare aperto. “I primi viaggi del 2025 lasciano sperare in una stagione ricca e dimostrano ancora una volta l'importanza di mantenere un programma di monitoraggio a lungo termine - afferma Paola Tepsich – ricercatrice di Fondazione Cima - dopo 19 anni, il mare riesce ancora a stupirci: quest’anno, già nel mese di maggio, abbiamo avvistato - tra Vado Ligure e Ile Rousse - per ben 2 volte gruppi di globicefali, di almeno 30 individui ciascuno, specie che in passato abbiamo incontrato sempre in estate inoltrata”. Di fatto ad oggi tutto il settore della navigazione si sta adeguando ad osservare una serie di regole per ridurre l’impatto sul mare. Nello specifico gli equipaggi di Corsica Sardinia Ferries seguono una formazione continua sulle specie e la biodiversità. “Ma se è vero che c’è sempre stata la consapevolezza dell’impatto della navigazione – aggiunge Tepsich – è anche vero che è mancata la stessa consapevolezza sul cambiamento climatico che interessa il mare , del quale si parla forse da due anni. Ad oggi la temperatura del Mar Ligure è aumentata di 5 gradi, ma attualmente non sappiamo ancora quali saranno gli scenari futuri. Ci limitiamo per ora ad evidenziare che il cambiamento è in atto ed è anche molto veloce”. L’acqua occupa la maggior parte del pianeta, ma l’uomo vive sulla terra, infatti la maggior parte dell’inquinamento viene dalla terra e poi di conseguenza interessa il mare. Non solo, ma l’incidenza della navigazione sulla salute del mare e dell’ambiente è irrisoria se paragonata ad altre forme di inquinamento. Questo non vuol dire che l’attenzione non deve essere alta. Proprio per questo le compagnie di navigazione stanno investendo a 360 gradi con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul mare. Nello specifico Corsica Sardinia Ferries, grazie alle best practice dell’eco navigazione, è riuscita tra il 2018 e il 2023 a ridurre le emissioni di CO2 del 18%. “Continuiamo a monitorare il cambiamento – conclude Tepsich – Lo studio iniziato nel 2007 ad oggi rappresenta la serie storica più lunga che ci consente di avere a disposizione un pool di dati, importanti per un settore, come quello del mare aperto, decisamente scoperto da questo punto di vista”. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries: osservare e proteggere il mare con l’eco programma Yellow Cares [post_date] => 2025-07-01T10:10:26+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => biodiversita-marina [1] => cambiamento-climatico-mare [2] => conservazione-cetacei [3] => corsica-sardinia-ferries [4] => eco-navigazione [5] => emissioni-co2 [6] => ferry-sostenibili [7] => fondazione-cima [8] => ispra [9] => life-conceptu-maris [10] => monitoraggio-cetacei [11] => ricerca-marina [12] => santuario-pelagos [13] => traghetti-ecologici [14] => yellow-cares ) [post_tag_name] => Array ( [0] => biodiversità marina [1] => cambiamento climatico mare [2] => conservazione cetacei [3] => Corsica Sardinia Ferries [4] => eco navigazione [5] => emissioni CO2 [6] => ferry sostenibili [7] => fondazione CIMA [8] => ISPRA [9] => Life Conceptu Maris [10] => monitoraggio cetacei [11] => ricerca marina [12] => Santuario Pelagos [13] => traghetti ecologici [14] => Yellow Cares ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751364626000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493619 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493620" align="alignleft" width="300"] Juan Carlos García Granda, ministro del turismo di Cuba[/caption] Juan Carlos García Granda, ministro del turismo di Cuba, propone di creare un visto per la regione simile al visto Schengen in Europa, con l'obiettivo di ridurre la burocrazia alle frontiere. "Dobbiamo iniziare a parlare di visti utilizzabili in più Paesi, come nel caso dell'area Schengen in Europa", ha affermato García Granda. Ha anche osservato che la strategia per tornare ai numeri del turismo pre-pandemico è quella di aumentare la connettività. "Di fronte a uno scenario così difficile, stiamo cercando di rafforzare i mercati che abbiamo sempre avuto, come Colombia, Messico e Brasile. Questo recupererebbe parzialmente la quota di mercato che abbiamo perso a favore degli Stati Uniti, a causa delle decisioni del governo statunitense, ma abbiamo anche una strategia per raggiungere mercati lontani e incoraggiarli a venire a Cuba. Abbiamo esempi come Turchia, Cina e Russia". Ha aggiunto: "Abbiamo già flussi che vogliamo incrementare. E vogliamo farlo offrendo un'offerta unica come regione che ci avvantaggia e che la condivide. I clienti non stanno raggiungendo solo Cuba, ma anche le Americhe, il che potrebbe essere molto più vantaggioso se si rivolgessero a più di un Paese", ha dichiarato García Granda a El País. [post_title] => Cuba lancia l'idea di un visto regionale simile a quello di Schengen [post_date] => 2025-07-01T10:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751364037000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_397781" align="alignleft" width="300"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption] Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere. Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale. «Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità. Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati». [post_title] => Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione [post_date] => 2025-06-30T15:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751296882000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole lancia full camping life 1 euro la giornata mondiale del campeggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":85,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2199,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_382236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un villaggio Club del Sole[/caption]\r

Una vacanza all’aria aperta, immersi nella natura, a 1 euro a notte? In occasione della Giornata mondiale del campeggio, Club del Sole – leader italiano dell’hospitality open-air – lancia la promozione “Full + Camping + Life = 1 euro”: un invito a scoprire in prima persona l’essenza del campeggio contemporaneo attraverso l’esperienza Full Life Holidays, il format che ha rivoluzionato il concetto di vacanza all’aria aperta unendo comfort e natura in un equilibrio perfetto.\r

Fino al 20 luglio 2025, sarà possibile soggiornare in piazzola a solo 1 euro a notte, nelle strutture aderenti del Gruppo, versando esclusivamente la quota per le persone soggiornanti.\r

Dalle coste alle montagne, Club del Sole invita tutti gli appassionati dell’open air a riscoprire il piacere di una vacanza autentica, fra paesaggi mozzafiato, spiagge dorate, escursioni in bicicletta e servizi dog-friendly.\r

\r

I Villaggi coinvolti nella promozione:\r

Trentino Alto-Adige\r

Due nuove acquisizioni del Gruppo: Due Laghi Levico Family Collection, struttura affacciata sulle acque cristalline del Lago di Levico e Val di Fiemme Easy Camping Village, dove paesaggi mozzafiato, boschi di pini, larici secolari e le maestose Dolomiti fanno da cornice.\r

\r

Friuli Venezia-Giulia\r

Marina Julia Family Collection, con il suo iconico parco acquatico e il nuovo parco avventura Julia Adventures e Tenuta Primero Grado Family Collection, immerso nella laguna di Grado. Qui l’esperienza si arricchisce con Primero Splash Bay, un grande parco divertimenti sul mare, e le esclusive Waterdream, case galleggianti che offrono un soggiorno unico sull’acqua, tra libertà, comfort e natura.\r

\r

Emilia-Romagna\r

Marina Romea Easy Camping Village e Rivaverde Easy Camping Village, sui Lidi di Ravenna, Adriatico Cervia Easy Camping Village, nel cuore della riviera romagnola e Spina Family Collection, immerso nella natura del Delta del Po, sede anche del parco avventura Spina Adventures.\r

\r

Toscana e Abruzzo\r

Viareggio Family Collection, per chi ama la Versilia, e Roseto degli Abruzzi Easy Camping Village, sulla Costa Teramana, ideale per vacanze tra sport, relax e convivialità. Il Villaggio, di recente acquisizione, offre tanti servizi pet-friendly: piscina dedicata, parco giochi e dog spray park.\r

\r

L’offerta è valida solo per le piazzole standard delle strutture indicate e prevede il pagamento della quota per le persone soggiornanti.\r

\r

Verificare sempre la disponibilità sul sito www.clubdelsole.com per poter godere delle Full Life Holidays firmate Club del Sole.","post_title":"Club del Sole: lancia \"Full + Camping + Life = 1 euro” per la Giornata mondiale del campeggio","post_date":"2025-07-03T11:53:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751543636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prenotazioni aperte per il Royal Beach Club Paradise Island: i viaggiatori che a partire da fine dicembre del 2025 faranno una crociera con scalo Nassau possono già acquistare in anticipo i pass giornalieri all-inclusive sul sito di Royal Caribbean, in vista dell'atteso debutto della destinazione a dicembre 2025.\r

\r

Gli ospiti potranno prendere il sole su due spiagge incontaminate e a bordo di tre piscine, godendo delle vibes rilassate della piscina The Deep End o del ritmo dei dj di The Floating Flamingo, il più grande swim-up bar del mondo. In tutto il beach club, gli ospiti potranno rifocillarsi con piatti locali in tre grill sulla spiaggia e 10 bar, e immergersi nella cultura delle Bahamas con musica dal vivo, intrattenimento, negozi di artigianato locale e altro ancora. E anche tutto il resto è incluso: trasferimento via mare di andata e ritorno, giochi da spiaggia per tutta la famiglia, Wi-Fi, ombrelloni e sedie a sdraio, armadietti e asciugamani.\r

\r

Sono previsti diversi pass giornalieri all-inclusive, che danno accesso alle esperienze e ai servizi da spiaggia del Royal Beach Club Paradise Island.\r

\r

Le famiglie potranno creare nuovi momenti da ricordare all'Ultimate Family Cabana, la prima cabana a due piani del marchio di vacanze. Questo rifugio privato offrirà una serie di servizi e dotazioni premium per ogni membro della famiglia, tra cui un emozionante scivolo, un distributore di bevande ghiacciate, un assistente personale e molto altro.\r

\r

Chi desidera sperimentare una modalità di relax totalmente nuova, sia nelle cabine in spiaggia che in quelle a bordo piscina, vivrà davvero qualcosa di inedito, grazie a un servizio di assistenza personale, lettini e servizio bevande dedicato, ombrellone, spazio per riporre i bagagli e asciugamani.\r

\r

Gli amanti dell’avventura potranno prenotare il lato est o ovest di The Party Deck, situato al secondo piano del The Floating Flamingo. Questo spazio privato a bordo piscina, che può ospitare fino a 12 persone, comprende un servizio di ristorazione dedicato e servizi unici, oltre a una vista mozzafiato sull'oceano e al ritmo incessante dei dj.\r

\r

Il Royal Beach Club Paradise Island sarà raggiungibile quindi da dicembre 2025, con vacanze da sei città. Grazie, infatti, a diverse partenze, ci sono più opportunità per visitare Nassau, tra cui una vacanza con tutte le esperienze e servizi firmati Royal Caribbean a bordo di Utopia of the Seas. Il Royal Beach Club Paradise Island rappresenta la prossima apertura della serie di destinazioni di ultima generazione del brand, tra cui figurano il Royal Beach Club Cozumel nel 2026, Lelepa all'inizio del 2027 e Perfect Day Mexico nell'autunno del 2027.","post_title":"Royal Caribbean: è prenotabile l'esperienza all inclusive a Bahamas, al Royal Beach Club Paradise Island","post_date":"2025-07-03T10:44:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751539493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry nella Grecia di Going Resort con il 5 stelle Amada Colossos Resort, struttura affacciata sulla spiaggia di Kallithea, nella costa orientale dell’isola di Rodi. Si trova nel territorio di Faliraki, a soli 3 km dalle sorgenti termali di Kallithea.\r

Il resort rappresenta la sintesi della Going Stylosophy: un’accoglienza curata in ogni dettaglio, attenzione ai diversi target e con l’Amada Colossos una visione responsabile dell’ospitalità.\r

La struttura si distingue per un concept trasversale che guarda sia al relax delle coppie sia al divertimento delle famiglie. Tutto è progettato per rispondere in modo specifico alle esigenze dei due pubblici: un’area del Main Restaurant è riservata agli adulti che desiderano privacy e tranquillità anche durante i pasti, mentre una sezione della piscina principale – una delle tre presenti – è riservata esclusivamente agli Over 16, con bar a bordo vasca.\r

Per le famiglie, il resort mette a disposizione un’area dedicata con kids club, piscina separata e un parco acquatico con cinque scivoli, articolato per fasce d’età: bambini, adolescenti e adulti. Completano l’offerta sportiva campo da tennis, beach volley e una palestra attrezzata, mentre all’interno dell’hotel è presente anche una boutique.\r

La proposta culinaria spazia attraverso cinque ristoranti, oltre a bistrot, snack bar e pool bar.\r

I collegamenti aerei diretti per Rodi proseguono fino a fine agosto da Napoli (domenica), mentre sono fino a fine settembre da Roma Fiumicino e da Milano Malpensa, il sabato.\r

\r

Da segnalare l'impegno green dell'Amada Colossos, che ha ottenuto la certificazione internazionale Travelife Gold per la sostenibilità delle strutture ricettive, a cui si aggiungono tre certificazioni Iso a garanzia della qualità e delle pratiche ambientali adottate. Il resort aderisce, inoltre, a iniziative solidali, tra le quali particolarmente significativo è il progetto di rinaturalizzazione delle foreste dell’isola. Infine, la Bandiera Blu assegnata alla spiaggia di Kallithea è la conferma dell’eccezionale qualità dell’acqua e della pulizia del litorale","post_title":"Going Resort Amada Colossos: new entry a Rodi nel segno della sostenibilità","post_date":"2025-07-03T09:29:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751534957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Th Resorts traguarda l'inverno 2025-25 con l'apertura delle vendite per diverse strutture in alcune delle più importanti località sciistiche italiane, da Courmayeur a Campiglio, da La Thuile a Corvara, fino a Marilleva, Pila e Sestriere.\r

\r

Una scelta strategica che consolida la posizione di Th come punto di riferimento dell’ospitalità invernale per le famiglie. Tra le principali novità della stagione spicca l’estensione della formula esclusiva “All You Can Ski” anche a Th Sestriere, struttura storica nata in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006, che si affianca così a Th Pila e Th Marilleva.\r

\r

Il pacchetto “All You Can Ski” prevede: 20 ore settimanali di lezioni di sci con maestri federali; skipass a prezzo agevolato; animazione e assistenza bambini dalle 9 alle 17 con accompagnamento alle lezioni, servizio pranzo e attività pomeridiane e serali; vestizione e ritiro post-corso curati dallo staff Th.\r

\r

Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, è disponibile nei resort di Pila e Marilleva il servizio “Baby Ski Play”, che integra corso di sci collettivo, accompagnamento in pista e assistenza completa, sempre all’interno di un’esperienza pensata su misura per i nuclei familiari.\r

\r

Th propone alle famiglie anche l’Infant Club (per bambini dai 6 mesi ai 3 anni), attivo nei resort di Pila, Marilleva, La Thuile e Sestriere:.\r

\r

«Con l’apertura anticipata delle vendite e l’estensione della formula “All You Can Ski” a una località iconica come Sestriere, rafforziamo il nostro impegno nel segmento neve – commenta Salvatore Piazza, coo di Th Resorts –. Tutti i nostri resort invernali si trovano in posizioni strategiche, inseriti nei migliori caroselli sciistici italiani, da Madonna di Campiglio a Courmayeur. Dopo un +15% di crescita nella stagione 2024/2025, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria: la neve resta infatti un asset strategico per lo sviluppo del gruppo».\r

\r

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, anche le strutture di Borca di Cadore rivestono un ruolo importante per la ricettività e per lo sviluppo di servizi legati alla montagna, in un territorio sempre più al centro della scena internazionale.","post_title":"Th Resorts gioca d'anticipo: è già in vendita la stagione neve 2025-26","post_date":"2025-07-02T11:03:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1751454238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mega ordine in casa Sas per la flotta regionale: la compagnia ha siglato un contratto per l'acquisto di 55 Embraer E-195 E2 (45 ordini fermi e 10 opzioni): secondo quanto specificato dal ceo del vettore scandinavo, Anko van der Werff, si tratta del più grande ordine di aeromobili direttamente da un costruttore dal 1996.\r

\r

Le consegne degli Embraer sono previste a partire dalla fine del 2027 e saranno distribuite in quattro anni, con la compagnia aerea che riceverà circa un nuovo aereo al mese. Il valore totale dell'ordine è di circa 4 miliardi di dollari.\r

\r

L'accordo va a supportare la «strategia di rinnovamento della flotta a lungo termine, che mira ad aumentare l'efficienza, a ridurre le emissioni e a sfruttare le future opportunità di crescita nel suo hub globale di Copenaghen e nel network scandinavo e internazionale».\r

\r

«Questo è un investimento ambizioso per il futuro di Sas e un importante passo avanti nella nostra trasformazione - ha sottolineato van der Werff -. L'Embraer E195-E2 è un velivolo di classe mondiale, che combina prestazioni eccezionali, efficienza dei consumi e comfort. Questo aereo è fondamentale per la crescita futura e per migliorare la connettività in Scandinavia e oltre. Ci siamo presi il tempo necessario per prendere la decisione giusta e questo importante investimento testimonia la nostra fiducia nel futuro e la forza dell'accordo che abbiamo raggiunto».\r

\r

","post_title":"Sas ordina fino a 55 Embraer E-195 per un valore di 4 miliardi di dollari. Consegne dal 2027","post_date":"2025-07-02T10:50:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751453442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si prospetta un'estate da record all'orizzonte per il sistema balneare italiano grazie alla spinta sempre più forte degli stranieri, che per le proprie vacanze sceglieranno le mete balneari nostrane. Il caroprezzi, però, resta in agguato.\r

\r

L'osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc prevede 406 milioni 176mila presenze tra turisti e daily user (con un +0,3% rispetto alla passata stagione estiva e -1,4% sull'anno pre-Covid) e 33 miliardi 714 milioni di euro di fatturato (con un +2,3% sul 2024 e +5,8% rispetto al 2019).\r

\r

Nello specifico è previsto un calo della clientela italiana e un incremento interessante delle presenze turistiche di stranieri, che sono stimate a 100 milioni 898 mila presenze, pari ad un +5% sull'estate 2024.\r

\r

Anche se nella stagione estiva 2025 si assisterà a un rallentamento del caroprezzi dopo due anni in continua crescita, gli aumenti ci saranno comunque e trascorrere una vacanza in una destinazione balneare costerà il 5,5% a persona in più. Un incremento sostenuto ma comunque inferiore alla crescita che era stata rilevata nelle due stagioni precedenti, nelle quali si era raggiunto un incremento medio complessivo del +20,5% su base biennale.\r

Aumento dei prezzi\r

In particolare, gli alberghi delle località balneari nel centro-nord Italia hanno apportato un aumento di prezzo del loro listino pari al +3,5% e quelli di Sud Italia ed Isole del +5,2%, le strutture plein air (villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta) del +4,3% mentre le altre strutture ricettive extra-alberghiere (residenze turistico-alberghiere, B&B, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù) del +2,7%. L'aumento medio per il settore dell'hospitality nella sua totalità registrerà un incremento del +3,9%.\r

\r

I servizi di spiaggia hanno subìto un aumento complessivo che si attesta al +4,2% rispetto ai prezzi della scorsa estate. La ristorazione, sia essa tradizionale o veloce, al ristorante, al bar, in spiaggia, aumenta in maniera maggiore, vale a dire del +6,6%. La crescita dei costi del viaggio - con incidenza maggiore per quanto riguarda i costi per raggiungere la località (+9,1%) e inferiore con riferimento ai trasporti pubblici (+4,4%) - è quantificata in un complessivo +7,3%.\r

\r

Per le attività di \"svago\" (visite, escursioni, divertimento, parchi tematici su base nazionale) si spenderà qualcosa in più rispetto allo scorso anno: si tratta del +4,3%. Gli altri consumi (bar, gelaterie su base nazionale) subiranno un incremento che si attesta complessivamente al +5,7%.\r

\r

Anche quest'anno, infine, Jfc stila la classifica delle destinazioni balneari più apprezzate. La veneta Jesolo diventa la regina dell'estate 2025, con un punteggio complessivo di 3.421 voti, prendendo il posto di Rimini che si colloca in seconda posizione, vicinissima con 3.347 voti. In terza e quarta posizione altre due destinazioni romagnole: Riccione e Cervia Milano Marittima.","post_title":"Jfc: Il Mare Italia continua ad andare, ma i prezzi sono alle stelle","post_date":"2025-07-01T12:04:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751371459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Non solo mezzi di trasporto sul mare per raggiungere Corsica, Sardegna e Baleari ma veri e propri laboratori galleggianti per osservare e difendere, attraverso specifiche azioni e progetti, il nostro mare.\r

\r

Le navi gialle e blu di Corsica Sardinia Ferries solcano il mare dal 1968 e da molto tempo sono impegnate a preservare l’ecosistema e la biodiversità marina.\r

\r

Un’attenzione continua e costante che si rivela in tante attività portate avanti in collaborazione con enti di ricerca, attività che rientrano nell’ampio eco programma della compagnia: Yellow Cares.\r

\r

Con la partecipazione alla diciannovesima stagione di “Monitoraggio cetacei nel Santuario Pelagos” di ISPRA, Fondazione Cima, Università di Pisa, Accademia del Leviatano ed EcoOcean, Corsica Sardinia Ferries conferma il suo sostegno al mondo della ricerca.\r

\r

I ricercatori imbarcati sui traghetti di Corsica Sardinia Ferries in partenza da Tolone, Nizza, Vado Ligure o Livorno, raccoglieranno, anche quest’anno, importantissimi dati sulla presenza dei cetacei e di altre specie di grande interesse per la scienza, come squali, mante e tartarughe, nel Santuario Pelagos.\r

\r

Il progetto, coordinato da ISPRA, è iniziato nel 2007 e ha permesso la raccolta di dati importantissimi per la conservazione delle specie di cetacei presenti in quest'area.\r

\r

Durante gli oltre 2.000 viaggi effettuati dagli studiosi, sono stati registrati più di 6.500 avvistamenti e oltre 45.000 esemplari totali e i dati raccolti hanno permesso di realizzare oltre 100 lavori, tra pubblicazioni, conferenze e tesi di laurea.\r

\r

Da tre anni questa attività fa parte di un Progetto europeo: il Life CONCEPTU MARIS, dedicato al miglioramento delle conoscenze sulla distribuzione e sullo stato di salute di cetacei e tartarughe in mare aperto.\r

\r

“I primi viaggi del 2025 lasciano sperare in una stagione ricca e dimostrano ancora una volta l'importanza di mantenere un programma di monitoraggio a lungo termine - afferma Paola Tepsich – ricercatrice di Fondazione Cima - dopo 19 anni, il mare riesce ancora a stupirci: quest’anno, già nel mese di maggio, abbiamo avvistato - tra Vado Ligure e Ile Rousse - per ben 2 volte gruppi di globicefali, di almeno 30 individui ciascuno, specie che in passato abbiamo incontrato sempre in estate inoltrata”.\r

\r

Di fatto ad oggi tutto il settore della navigazione si sta adeguando ad osservare una serie di regole per ridurre l’impatto sul mare. Nello specifico gli equipaggi di Corsica Sardinia Ferries seguono una formazione continua sulle specie e la biodiversità.\r

\r

“Ma se è vero che c’è sempre stata la consapevolezza dell’impatto della navigazione – aggiunge Tepsich – è anche vero che è mancata la stessa consapevolezza sul cambiamento climatico che interessa il mare , del quale si parla forse da due anni. Ad oggi la temperatura del Mar Ligure è aumentata di 5 gradi, ma attualmente non sappiamo ancora quali saranno gli scenari futuri. Ci limitiamo per ora ad evidenziare che il cambiamento è in atto ed è anche molto veloce”.\r

\r

L’acqua occupa la maggior parte del pianeta, ma l’uomo vive sulla terra, infatti la maggior parte dell’inquinamento viene dalla terra e poi di conseguenza interessa il mare. Non solo, ma l’incidenza della navigazione sulla salute del mare e dell’ambiente è irrisoria se paragonata ad altre forme di inquinamento. Questo non vuol dire che l’attenzione non deve essere alta. Proprio per questo le compagnie di navigazione stanno investendo a 360 gradi con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul mare. Nello specifico Corsica Sardinia Ferries, grazie alle best practice dell’eco navigazione, è riuscita tra il 2018 e il 2023 a ridurre le emissioni di CO2 del 18%.\r

\r

“Continuiamo a monitorare il cambiamento – conclude Tepsich – Lo studio iniziato nel 2007 ad oggi rappresenta la serie storica più lunga che ci consente di avere a disposizione un pool di dati, importanti per un settore, come quello del mare aperto, decisamente scoperto da questo punto di vista”.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: osservare e proteggere il mare con l’eco programma Yellow Cares","post_date":"2025-07-01T10:10:26+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":["biodiversita-marina","cambiamento-climatico-mare","conservazione-cetacei","corsica-sardinia-ferries","eco-navigazione","emissioni-co2","ferry-sostenibili","fondazione-cima","ispra","life-conceptu-maris","monitoraggio-cetacei","ricerca-marina","santuario-pelagos","traghetti-ecologici","yellow-cares"],"post_tag_name":["biodiversità marina","cambiamento climatico mare","conservazione cetacei","Corsica Sardinia Ferries","eco navigazione","emissioni CO2","ferry sostenibili","fondazione CIMA","ISPRA","Life Conceptu Maris","monitoraggio cetacei","ricerca marina","Santuario Pelagos","traghetti ecologici","Yellow Cares"]},"sort":[1751364626000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493620\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Juan Carlos García Granda, ministro del turismo di Cuba[/caption]\r

\r

Juan Carlos García Granda, ministro del turismo di Cuba, propone di creare un visto per la regione simile al visto Schengen in Europa, con l'obiettivo di ridurre la burocrazia alle frontiere.\r

\r

\"Dobbiamo iniziare a parlare di visti utilizzabili in più Paesi, come nel caso dell'area Schengen in Europa\", ha affermato García Granda.\r

\r

Ha anche osservato che la strategia per tornare ai numeri del turismo pre-pandemico è quella di aumentare la connettività. \"Di fronte a uno scenario così difficile, stiamo cercando di rafforzare i mercati che abbiamo sempre avuto, come Colombia, Messico e Brasile. Questo recupererebbe parzialmente la quota di mercato che abbiamo perso a favore degli Stati Uniti, a causa delle decisioni del governo statunitense, ma abbiamo anche una strategia per raggiungere mercati lontani e incoraggiarli a venire a Cuba. Abbiamo esempi come Turchia, Cina e Russia\".\r

\r

Ha aggiunto: \"Abbiamo già flussi che vogliamo incrementare. E vogliamo farlo offrendo un'offerta unica come regione che ci avvantaggia e che la condivide. I clienti non stanno raggiungendo solo Cuba, ma anche le Americhe, il che potrebbe essere molto più vantaggioso se si rivolgessero a più di un Paese\", ha dichiarato García Granda a El País.","post_title":"Cuba lancia l'idea di un visto regionale simile a quello di Schengen","post_date":"2025-07-01T10:00:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751364037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_397781\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino[/caption]\r

Formare giovani talenti direttamente in azienda per rispondere alla carenza di personale qualificato nel settore turistico: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra ITS Academy Turismo Piemonte e Federalberghi. Lo strumento chiave è l’alto apprendistato, un contratto che permette ai giovani di studiare e lavorare contemporaneamente, imparando sul campo nelle strutture ricettive di Torino e provincia. Le imprese, grazie a questo modello, formano risorse su misura, in linea con le proprie esigenze, riducendo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. ITS Academy garantisce selezione attenta, tutoraggio continuo e programmi costruiti con gli imprenditori. \r

Nello specifico, il percorso in zlto apprendistato è dedicato agli studenti del corso di Hospitality Manager, la figura responsabile della gestione e dell’organizzazione di diversi aspetti all’interno delle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. A partire dal prossimo anno scolastico, dopo un primo anno in aula, gli studenti dell’ITS potranno entrare direttamente nelle strutture alberghiere.\r

Gli imprenditori possono formare nuove risorse secondo le proprie esigenze, avviando un percorso che ha l’obiettivo di consolidare competenze e garantire continuità nel personale.\r

«Poter formare e fidelizzare nuove risorse – sottolineano la presidente di Ascom e di Fondazione ITS Academy Turismo Piemonte Maria Luisa Coppa e il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio - rappresenta un vantaggio competitivo per gli imprenditori che puntano sulla qualità del servizio. La proposta di ITS Academy Turismo Piemonte va esattamente in questa direzione: ogni studente viene formato secondo le reali esigenze della struttura ricettiva, garantendo un inserimento progressivo e mirato. Le aziende hanno così il vantaggio di formare una risorsa su misura, modellando il percorso di crescita in base alle proprie necessità.\r

Ma non sono mai da sole: ITS Academy affianca le imprese con tutor dedicati, per assicurare il massimo supporto nel percorso formativo. ITS Academy Turismo Piemonte si propone, dunque, come un collegamento diretto tra formazione e mondo del lavoro, offrendo agli albergatori la possibilità di integrare nel proprio organico giovani motivati e preparati».","post_title":"Federalberghi Torino e ITS Academy, l'alleanza per la formazione","post_date":"2025-06-30T15:21:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751296882000]}]}}