C’è anche l’Italia nel mirino della nuova compagnia alberghiera lanciata dal to Der Touristik

Si chiama Dr Hospitality e nasce dalla joint venture tra il gruppo Der Touristik (uno dei principali operatori tedeschi dei viaggi dopo Tui) e il conglomerato Deutsche Seereederei. Si tratta di una nuova compagnia alberghiera che inizialmente si occuperà dell’operatività e delle strategie marketing di 16 hotel e resort a marchio A-Rosa, Aja, Henri Hotels, Louis C. Jacob e Hotel Neptun.

Ma gli obiettivi del nuovo progetto sono ambiziosi, tanto da ambire a diventare il punto di riferimento del mercato europeo per l’offerta di ospitalità sostenibile e attenta all’ambiente in location facilmente raggiungibili via treno, autobus o auto. E tra i target su cui si focalizzeranno i piani di espansione della compagnia c’è anche l’Italia, insieme a tutta l’area alpina, nonché al Baltico e al mare del Nord.

La nuova joint venture sarà partecipata con quote paritarie al 50% da Der Touristik e Deutsche Seereederei. L’accordo attende ancora l’ok delle autorità antitrust tedesche.