CdsHotels Terrasini: focus su qualità, mercati internazionali e prodotto mice “Ce ne siamo innamorati a prima vista anche se nevicava, cosa stranissima in Sicilia, e sembrava di essere in una giungla. Ricordo che era tutto incolto e a stento si vedeva il mare”. Così Ada Miraglia racconta il primo impatto con il Terrasini – Città del Mare, rilevato nel 2019 da CdsHotels. “Per qualche anno, anche se la struttura non era chiusa, venivano usate circa 300 camere su 803 – prosegue la direttrice commerciale della compagnia con base a Lecce a margine di Obiettivo X: l’evento di Ota Viaggi organizzato proprio all’interno della struttura siciliana -. Ma ce ne siamo innamorati nonostante la bufera di neve: il panorama è meraviglioso. Abbiamo quindi approfittato della pandemia per ristrutturarla. E’ stata dura ma in tre anni siamo riusciti a renderla presentabile. Adesso bisogna pensare ai dettagli che per noi di CdsHotels sono molto importanti. I nostri clienti se lo aspettano: dobbiamo garantire loro i nostri standard qualitativi, a seconda che vadano nei nostri sette villaggi o nei nostri cinque Hotel Collection. Adesso a Taormina ne stiamo aprendo un altro: il Baia Taormina. Per tanto tempo abbiamo cercato una struttura adatta e finalmente l’abbiamo trovata: un 4 stelle superior che conta 120 camere e che porta a sei i nostri Hotel Collection”. Dopo la pandemia, la guerra: quali le conseguenze per voi? “In realtà questo villaggio, a fine pandemia e nonostante la guerra nel 2022, come era prevedibile è esploso e il 2023 sta andando benissimo. Quest’anno abbiamo già periodi con 750 stanze prenotate”. Quali sono i vostri mercati di riferimento? “Lavoriamo tantissimo con l’estero, praticamente con tutti i mercati europei e anche con il Canada. Riusciamo a riempire quasi tutto il periodo di bassa stagione con gli stranieri e anche a luglio e ad agosto, quando nelle nostre strutture arrivano molti italiani, un 30% è ancora rappresentato da clientela internazionale”. Come sono i rapporti con le agenzie di viaggio? “Collaboriamo tantissimo con loro. Abbiamo due canali di vendita online: uno per il b2b, per le quasi 1.300 agenzie che ci scelgono, e uno per il b2c”. Ota Viaggi ha organizzato, qui a Città del mare, Obiettivo X 2023, un evento con quasi 400 ospiti. Come vi muovete nell’ambito degli eventi e dei congressi? “In effetti, tra le strutture più richieste per il mice c’è proprio il CdsHotels Terrasini – Città del Mare. Un complesso dalle potenzialità enormi. A due passi dall’aeroporto di Palermo, con i suoi ampi spazi dotati delle migliori tecnologie, le grandi aree comuni e ambienti esterni, è divenuto un importante punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano sia la magnifica vegetazione, sia la posizione a picco sul mare. In questi due anni abbiamo avuto eventi importantissimi. Per esempio l’anno scorso abbiamo ospitato un moto raduno di 2.500 Harleysti provenienti da tutte le parti del mondo, alcuni anche dalla Nuova Zelanda. Strutture per grandi eventi ce ne sono molto poche. Per questo abbiamo creato altre cinque sale congressi e richiesto i permessi per una tensostruttura da 1.500 posti“.

L'Italia, infatti, scala la classifica e si piazza al quinto posto tra i mercati di provenienza principali.\r

\r

Durante il primo quadrimestre dell'anno in corso le strutture ricettive del Paese hanno registrato 1,7 milioni di arrivi da tutto il mondo (sui 3,8 milioni complessivi), con un aumento di ben l’87% rispetto al 2022. \r

Il podio della classifica incoming è naturalmente occupato dai Paesi limitrofi (Germania, Slovacchia e Polonia), logisticamente e culturalmente favoriti, ma subito dopo spicca proprio l’Italia, che - seconda solo alla Gran Bretagna - conquista il quinto posto con 86.684 presenze e soprattutto con l’aumento maggiore rispetto all’anno precedente: +167%.\r

\r

La dichiarazione ufficiale da parte dell’Oms di fine pandemia, le ritrovate fiducia e serenità, gli alti standard di percezione di sicurezza in Cechia saranno infatti più che mai di supporto alla campagna promozionale di Czech Tourism Italia, sempre più concentrata su temi cari al pubblico italiano - cultura, arte, famiglia, green, vacanze attive - e sulla proposta sempre più ampia e specifica di prodotti di nicchia ad alto gradimento, come enogastronomia e tradizione brassicola, cicloturismo, vacanze esperienziali, artigianato e folklore, vie tematiche.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Rep. Ceca: segno più degli arrivi stranieri nel primo quadrimestre, specie dall'Italia","post_date":"2023-05-17T09:00:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684314002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un treno composto da 15 carrozze di lusso che viaggeranno sulla rete di Etihad Rail. Dopo il Dream of the Desert, versione saudita del Treno della Dolce Vita, il progetto delle crociere ferroviarie targato Arsenale approda anche negli Emirati e in tutta l'area del Golfo. Il ceo della compagnia italiana, Paolo Barletta, ha infatti recentemente siglato un memorandum d'intesa con l'amministratore delegato di Etihad Rail, Shadi Malak, in occasione della prima giornata della fiera Middle East Rail.\r

\r

Questo progetto consentirà ad Arsenale di accedere alla rete ferroviaria nazionale degli Emirati, che collega tutto il Paese, nonché alla rete prevista nei sei stati del Golfo Persico riuniti nel Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc). Il treno attraverserà le città di Abu Dhabi e Dubai, fino alle destinazioni naturalistiche di Fujairah, con le sue montagne a picco sul mare proprio al confine con l'Oman, e al deserto di Liwa con la sua oasi famosa in tutto il mondo, vicino alla stazione ferroviaria di Mezeira'a.\r

\r

“Siamo entusiasti di collaborare con Etihad Rail con un progetto unico, che promuove la scoperta di un territorio magico ed emozionante al di fuori delle rinomate destinazioni di Abu Dhabi e Dubai - commenta lo stesso Barletta -. La crociera ferroviaria è il presente e il futuro del turismo e Arsenale vuole renderla disponibile nei luoghi più belli del mondo, introducendo questo nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile. Siamo lieti di annunciare l’approdo di Arsenale nel mercato del turismo degli Emirati Arabi Uniti\".\r

\r

Con il completamento della rete di Etihad Rail, Arsenale inizierà la fase di produzione del treno, che sarà completamente personalizzato in omaggio alla cultura e al patrimonio emiratino. La produzione, l’artigianato, la qualità dei servizi di bordo, il design degli interni e il know-how saranno italiani e il marchio made in Italy sarà la base su cui verrà sviluppato l’intero progetto. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate con sedi in Puglia e Sicilia: un impulso importante per l’industria italiana, sia per il turismo di lusso, sia per il settore ferroviario.","post_title":"Dopo l'Arabia Saudita per il Treno della Dolce Vita si aprono anche le porte degli Emirati","post_date":"2023-05-16T13:05:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684242300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gattinoni Business Travel ha ricevuto per la terza volta il più alto riconoscimento agli Ima Italian travel awards come “Miglior Travel Management Company con fatturato sopra i 40 milioni di euro” mentre BTExpert viene nuovamente premiata come “Miglior Self Booking Tool” grazie alla sua soluzione applicativa Click&Go. \r

\r

La cerimonia di premiazione della decima edizione si è tenuta ieri lunedì 15 maggio presso Villa Necchi Campiglio a Milano e ha visto una nutrita partecipazione di oltre 200 aziende della filiera del business travel tra travel manager e fornitori.\r

\r

«Negli ultimi anni abbiamo vinto diversi premi, ma il 2022 è stato un anno particolare per il bt, difficile e pieno di ostacoli; quindi, il riconoscimento assume un valore ancora maggiore e spero possa rappresentare una gratificazione e motivo d’orgoglio per tutti i colleghi del bt - commenta Eros Candilotti, direttore business travel Gruppo Gattinoni -. Aver garantito un servizio di qualità, verso clienti sempre più esigenti, tra mille contrarietà, principalmente legate alla difficoltà di reperire Consulenti di Business Travel qualificati, problematiche operative di vettori e aeroporti e la crescita esponenziale della domanda, ci rende sinceramente molto fieri e ci stimola a voler perseguire un livello di efficienza ancora maggiore, perché il nostro obiettivo è di migliorare ulteriormente il livello del servizio a 360°. Dobbiamo ringraziare i clienti per la fiducia accordataci e tutti i nostri collaboratori per la disponibilità, la passione e la tenacia con cui hanno affrontato e stanno affrontando questi anni di ripresa che si stanno rivelando estremamente sfidanti. Questo premio lo dedico totalmente a loro».\r

\r

I premi sono stati ritirati dal presidente Franco Gattinoni, unitamente a Eros Candilotti ed Elena Carlino per la categoria Business Travel, e unitamente a Riccardo Zanotto ed Elena Carlino per la sezione Miglior Self Booking Tool. \r

\r

Commenta Riccardo Zanotto, Managing Director di BTExpert: «Sono molto orgoglioso di questo premio in continuità con quelli ottenuti negli scorsi anni. Dimostrano l’ottimo lavoro svolto e che la strada intrapresa è quella giusta per affermarci come player di riferimento nel mercato tailor made del Business Travel. Siamo stati ambiziosi e le scelte strategiche fatte negli ultimi anni sono state giuste. Non ci fermeremo qui e continueremo ad affermarci soprattutto adesso che siamo più grandi essendo entrati nel Gruppo Gattinoni. La mia menzione speciale va al nostro team IT, ma il merito è come sempre di tutti colleghi per la loro passione e professionalità».\r

","post_title":"Gattinoni Business Travel vince per la terza volta l'Italian Mission Travel","post_date":"2023-05-16T12:34:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684240488000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sostenibilità in tutte le sue declinazioni, ambientale, economica e sociale. E' stato questo il tema al centro del Mediterranean European Economic Tourism Forum 2023. L'appuntamento, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto per la prima volta a Stresa, dopo sette incontri in Sardegna, dove il forum è stato ideato da Portale Sardegna, oggi entrato in Destination Italia Group. L’evento è stata anche l'occasione per consegnare al ministro del Turismo, Daniela Santanché, la “Carta dei principi del turismo sostenibile”, stilata da un comitato scientifico di 50 esperti coordinati da Edoardo Colombo, autore di Turismo Mega Trend.\r

\r

«Nel futuro sarà fondamentale il concorso di innovazione e sostenibilità - ha spiegato lo sesso Colombo -. Il turismo sostenibile non è una forma speciale di viaggio. Piuttosto tutte le forme di turismo dovrebbero sforzarsi di essere più sostenibili. La sostenibilità a lungo termine richiede quindi un adeguato equilibrio degli aspetti ambientali, economici e socio-culturali dello sviluppo». Per questo, come ricorda Dina Ravera, chairman Destination Italia Group, «durante il Meet Forum gli esperti hanno lavorato insieme sul tema, con l’intento di aiutare la filiera a capire le opportunità, a sviluppare proposte e ad appoggiarsi alle istituzioni per implementarle. Grazie a questa Carta si potrà accedere a strumenti e misuratori unicamente propri alle metriche convenzionalmente utilizzate a livello internazionale. Il che consentirà a un cliente o a un operatore estero di orientarsi, comparando le nostre performance con quelle del competitor. Poi, per crescere, dovremo fare sistema diventando veramente bravi come Italia ad attrarre turismo di qualità straniero».\r

\r

Al termine dei due giorni di lavori del forum i partecipanti hanno condiviso le psrincipali proposte concrete emerse nei lavori comuni, mettendole a disposizione delle istituzioni e degli stakeholder del mondo del turismo. La tavola rotonda finale ha visto gli interventi di importanti figure del settore: Luca Patané, presidente Fto e ceo Uvet, Franco Gattinoni, vicepresidente Fto e founder Gattinoni, Francesca Marino, passengers department manager Grimaldi Lines, Sara Digiesi, ceo Bwh Hotel Group, Paolo Manca, vicepresidente Federalberghi, e Stefano Conti, direttore risorse umane Trenitalia. Tanti gli stimoli, tante le idee, una passione comune: il nostro paese. «Il brand Italia è una magia, un insieme di elementi: l’ospitalità e l’attrattività data dalla cultura e dallo shopping - ha concluso infatti Patané -. Chiedo al governo di dedicarsi alla sua crescita».\r

\r

[gallery ids=\"445592,445593,445591\"]\r

\r

","post_title":"Al Meet Forum 2023 presentata una Carta per misurare la sostenibilità","post_date":"2023-05-16T12:18:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684239486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante.\r

\r

L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto. \r

\r

Nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. \r

\r

L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria.\r

\r

Il Relais offre una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. \r

\r

La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche. \r

\r

Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose.\r

\r

A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. \r

\r

Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. \r

\r

\r

\r

","post_title":"La Casina Ricchi, nuovo agriturismo relais tra i Colli Mantovani","post_date":"2023-05-16T11:44:22+00:00","category":["alberghi","incoming"],"category_name":["Alberghi","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684237462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto si appresta a fare il suo ingresso in una stagione estiva segnata da un vero e proprio boom di arrivi. Nei primi quattro mesi del 2023, il paese ha registrato una crescita del 33% dei turisti rispetto all'anno scorso e per l'intero anno punta a totalizzare 15 milioni di arrivi, secondo quanto dichiarato dal Ministro del Turismo e delle Antichità, Ahmed Issa.\r

\r

Di pari passo dovrebbero crescere anche le entrate derivanti dal turismo: 13,6 miliardi di dollari nel 2023 per poi salire fino a 17,9 miliardi di dollari entro la fine del 2026.\r

\r

Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority, sottolinea come il principale mercato di provenienza dei flussi turistici sia l'Europa, Germania in testa, ma c'è attesa per la crescita dei visitatori arabi grazie al lancio del visto turistico di ingresso multiplo di cinque anni.\r

\r

Il ceo ha sottolineato che la campagna promozionale \"Your Expectations are History\", lanciata lo scorso marzo, continuerà fino a giugno sui mercati turistici chiave dell'Egitto, tra cui Germania, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Paesi del Golfo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Nel mirino tutte le tipologie di turisti con la promozione della diversità e della ricchezza dei prodotti turistici egiziani.\r

\r

L'0biettivo dichiarato, al 2028, è quello di raggiungere i 30 milioni di arrivi, in pratica il doppio rispetto ai 15 milioni previsti per quest'anno.\r

\r

","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: 15 milioni di arrivi stimati nel 2023, che raddoppieranno entro il 2028","post_date":"2023-05-16T11:40:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684237236000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445643\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro, Paola Frigerio, Davide Volpe e Simone Frigerio[/caption]\r

\r

Nuovo assetto societario per Travel Expert: in seguito ad un accordo siglato il 12 maggio, il Gruppo Frigerio Viaggi ha acquisito il 51% delle quote, diventando così socio di maggioranza del network, che oggi conta 70 Personal Travel Expert in tutta Italia. Il restante 49% resta suddiviso tra i soci fondatori: Davide Volpe al 35% attraverso la digital company Trident e Luigi Porro al 14%.\r

\r

L’accordo prevede anche l’ingresso di Davide Volpe nella compagine di Fritechnology al 13%, la società del Gruppo Frigerio Viaggi specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i professionisti del travel, le aziende e i viaggiatori.\r

\r

\r

Si consolida in questo modo la partnership industriale avviata con successo da 18 mesi, dando vita ad un polo che comprende complessivamente 82 consulenti di viaggio. L’accordo è finalizzato a potenziare ulteriormente la business unit dei consulenti di viaggio, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 entro la fine del 2024.\r

\r

Una crescita progressiva e sostenibile, basata su 3 asset strategici: innovazione tecnologica, rafforzamento del potere contrattuale nei confronti dei fornitori ed economie di scala nella gestione dell’amministrazione e degli altri fattori di produzione.\r

Le dichiarazioni\r

\r

Luigi Porro, founder Travel Expert, dichiara: „Dopo un breve periodo di fidanzamento, la nostra realtà si è consolidata, diventando matura per un matrimonio che porterà maggiori benefici a tutti gli attori coinvolti, rendendo ancora più competitivi i servizi e i prodotti a disposizione dei consulenti di viaggio. Questa operazione era nei nostri obiettivi sin dall’inizio: ci siamo presi un periodo per rodare le sinergie e verificare che fosse la decisione migliore sul lungo termine. La nostra squadra cresce oggi anche con l’inserimento di un Area Manager, che avrà il compito di coordinare lo sviluppo della rete capitalizzando al massimo il trend di ripresa del settore, e di un Social Media Manager dedicato».\r

\r

Paola Frigerio, travel marketing & network director Gruppo Frigerio Viaggi, aggiunge: «Il mercato della distribuzione organizzata è in costante trasformazione e richiede flessibilità e capacità di adattamento. Abbiamo scelto di investire ulteriormente nel settore dei consulenti di viaggio, attraverso l’accordo con Travel Expert, perché riteniamo questa figura importante e complementare. Tutti i professionisti del settore, consulenti di viaggio ed agenzie, che oggi desiderano restare nel mercato devono essere in grado di intercettare sia il cliente incline al fai-da-te o all’utilizzo di ota internazionali, riportandolo nell’alveo del turismo organizzato, sia il cliente alto spendente che ha la necessità di una consulenza personalizzata».\r

\r

Transizione digitale\r

\r

Centrale nella strategia di sviluppo il ruolo della tecnologia, in linea con gli obiettivi legati alla transizione digitale del turismo richiamati dai principali stakeholders.\r

\r

Davide Volpe, Founder Travel Expert, commenta: “Questa operazione ci permette di creare sinergie su risorse e know-how per affrontare nuovi ambiziosi progetti, destinati a innovare profondamente le modalità operative del settore. L’obiettivo è di preservare il valore del turismo organizzato, in termini di qualità ed esperienza, avvicinandolo alle nuove generazioni di consumatori e ponendo fine ad uno storico gap”.\r

\r

«Il turismo è il settore che amiamo e che ci ha visto crescere nel corso degli anni – conclude Simone Frigerio, direttore generale del Gruppo Frigerio Viaggi – e siamo felici di avere dei partner con cui condividere strumenti, valori ed obiettivi. Condividiamo con Travel Expert un approccio ambizioso e determinato e l’obiettivo primario: la soddisfazione del cliente».","post_title":"Il Gruppo Frigerio Viaggi acquisisce il 51% di Travel Expert","post_date":"2023-05-16T11:26:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684236409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Enit, Ivana Jelinic durante l’evento Obiettivo X 2023 organizzato da Ota Viaggi in Sicilia, a Terrasini ha dichiarato che sarà «un ottimo anno per il turismo in Italia, ma certamente da migliorare visto che siamo dietro la Spagna. Il viaggiatore extra europeo sceglie in primis il continente e dopo il Paese o i Paesi da visitare. Il Paese da visitare viene dunque in seconda battuta. Anche se le seconde e terze generazioni di viaggiatori asiatici, quelli più giovani sono, ormai, più propensi a visitare un solo Paese e non come venti anni fa 7 capitali in 5 giorni»\r

\r

«Siamo in fase di trasformazione, stiamo ripartendo come società per azioni, anche se siamo in attesa del decreto ministeriale gli obiettivi saranno quelli di continuare a puntare sulla comunicazione e vogliamo concentrarci sulla diversificazione dei mercati su cui promuovere il brand Italia - ha continuato Ivana Jelinic -. Oggi il mondo del turismo è cambiato.\r

\r

La pandemia e la guerra ci hanno insegnato che non è saggio ed è molto rischioso concentrarsi solo su alcuni Paesi, è necessario differenziare e stringere accordi con nuovi mercati, che siano gli operatori turistici a scegliere dove investire e ricercare specifiche nicchie su cui lavorare, noi siamo convinti che possiamo dare un’offerta molto diversificata».\r

\r

[caption id=\"attachment_445637\" align=\"aligncenter\" width=\"502\"] Un momento della convention Obiettivo X di Ota Viaggi[/caption]\r

Mice\r

«Per quanto riguarda gli eventi sul fronte del Mice per il 2024, saranno tantissimi, questo anche grazie alla collaborazione con il Convention Bureau Italia. Sappiamo bene che in Italia c'è una grossa carenza di strutture congressuali, soprattutto di strutture congressuali di grandissime dimensioni che possano accogliere un grande numero di congressisti e su questo bisogna lavorare».\r

\r

«L’Enit con le 26 sedi nel mondo e 9 in Europa ha come scopo la promozione dell’Italia e proprio per questo si stanno aprendo altre sedi – continua Ivana Jelinic - Sono stata in sud America, in India, sono tornata da poco da Dubai. In India è stata da poco inaugurata una nostra sede, perché è vero che solo il 2% della popolazione indiana ha una capacità di spesa tale da permettersi il lusso di viaggiare, ma è il 2% su una popolazione di 1,5 miliardi e questi sono numeri molto interessanti.\r

Briatore\r

Un’altra sede sarà, a breve, aperta negli Emirati arabi e molto probabilmente in Sud Africa ed in tanti altri mercati emergenti e strategici. Questi insieme a mercati più piccoli, ma con una forte voglia di conoscere il nostro Paese, come il Kazakistan ed altri paesi intorno alla Russia non colpite da embarghi e restrizioni che hanno voglia d’ Italia. Ad esempio con un’attività di scouting, abbiamo scoperto che in Vietnam, uno degli sport più praticati e non vissuto in maniera elitaria è il golf - ed alcune piccole realtà italiane si son portati a case ottimi contratti, anche su questo potrebbero e dovrebbero concentrarsi i nostri operatori».\r

\r

«Magari, meglio lui di un burocrate o di uno qualsiasi. Può essere simpatico o meno, ma Briatore è un personaggio che nel business ha fatto cose straordinarie ed inoltre in giro per il mondo è una delle persone più conosciute» questa la risposta alla domanda rivoltale sulla possibile nomina di Flavio Briatore alla presidenza di Enit.","post_title":"Jelinic: «Un ottimo anno per il turismo in Italia. Ma dobbiamo migliorare»","post_date":"2023-05-16T11:21:23+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684236083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi per massimo otto persone verso l'Africa Australe e di massimo sei partecipanti per l'Africa Equatoriale. Gli itinerari Explora, immaginati per piccoli gruppi e confezionati su misura, sono il cuore del prodotto African Explorer, che da 50 anni opera e lavora sul continente a sud del Mediterraneo. Per queste proposte anche le sistemazioni sono selezionate accuratamente e sempre in piccole strutture, per avere un alto livello di contatto con l’ambiente circostante. Infine, le esperienze, che normalmente sono proposte come extra, in questi tour sono incluse nel programma.\r

\r

Un ottimo esempio dell’attenzione nella selezione delle escursioni è dato dal Sudafrica, destinazione su cui il to guidato da Alessandro Simonetti si sta concentrando particolarmente quest’anno. Nei programmi dedicati sono infatti comprese l'escursione a Hermanus, pittoresco villaggio sulla Garden Route dove si trova la migliore postazione al mondo per avvistare le balene (da giugno a ottobre), oppure l'esperienza all'Elephant Whispers, centro di ricerca e tutela degli elefanti, dove è possibile interagire con queste creature. Nello stesso filone di viaggi, African Explorer ha peraltro studiato programmi anche verso Namibia, Tanzania, Kenya, Uganda, Botswana. E presto metterà sul mercato tour specifici per il Marocco e il Madagascar. Tale è il successo che l’operatore ha riscosso negli anni con la formula Explorer, che la medesima filosofia è stata declinata anche al resto del mondo, con tutti quei programmi che rientrano sotto il brand World Explorer.\r

\r

\"Gli anni di pandemia hanno cambiato l'idea del viaggio di gruppo e il modo di affrontarlo - spiega lo stesso Simonetti -. Per questo abbiamo indirizzato il nostro studio, il lavoro e i progetti adottando un nuovo approccio al mercato, dando vita a una collezione di viaggi e partenze che potessero soddisfare le esigenze di chi desidera esplorare le destinazioni in gruppo e, allo stesso tempo, salvaguardando l'esclusività e i ritmi di un viaggio individuale. Il centro del progetto è ovviamente la filosofia Explorer, dove l'esclusività e l'eccellenza non sono fini a loro stesse, ma vengono interpretate come strumenti per creare itinerari emozionali, perché siamo ben consapevoli di occuparci del bene più prezioso dei nostri viaggiatori: il tempo per sognare\".","post_title":"Cresce l'offerta esperienziale di African Explorer: focus sul Sudafrica; in arrivo Marocco e Madagascar","post_date":"2023-05-16T10:18:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1684232334000]}]}}