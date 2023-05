Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W? Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr. Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l’intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L’operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l’acquisizione a febbraio dell’80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%). I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L’albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025. Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L’arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d’Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr. Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%). I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025. Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari. [post_title] => Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W? [post_date] => 2023-05-05T13:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683293283000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444913 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto presso gli stabilimenti Fincantieri di Marghera il float out della Queen Anne, prossimo arrivo della flotta Cunard. La cerimonia segna la conclusione della prima fase di costruzione dell'unità, che ora passa all’allestimento degli interni. Bagnata da una bottiglia di Prosecco italiano, simbolicamente lanciata dalla madrina Roberta Mundula, la duecentoquarantanovesima nave battente bandiera Cunard ha toccato ufficialmente l'acqua per la prima volta esattamente 365 giorni prima di salpare per il suo viaggio inaugurale a Lisbona il 3 maggio 2024. La cerimonia di float out segue la posa della chiglia avvenuta a settembre, quando una moneta beneaugurante è stata incorporata nella chiglia dalla capitana Inger Thorhauge, insieme a una moneta originale del Regno Unito. "Entrando in servizio nel maggio 2024, la Queen Anne, al fianco delle Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth, costituirà un magnifico quartetto - sottolinea il presidente di Carnival Uk, Sture Myrmell -. Ma soprattutto sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente". “Per più di 180 anni, questa compagnia ha costantemente perfezionato l'esperienza di crociera fino a farla diventare un viaggio senza tempo - aggiunge in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Cunard per l’Italia -. Siamo sicuri che la Queen Anne raggiungerà un nuovo apice”. [post_title] => Float out negli stabilimenti Fincantieri di Marghera per la Queen Anne di casa Cunard [post_date] => 2023-05-05T10:21:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683282061000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444902 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un progetto dello studio Urquiola, che reinterpreta l'architettura Razionalista del palazzo originale di fine anni ‘50, farà il proprio debutto in piazzetta Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, il primo indirizzo milanese del brand W di casa Marriott. Ospitato in un edificio di proprietà del gruppo Statuto, il W Milan conterà 116 camere, incluse 15 suite, e sarà inaugurato il prossimo autunno. La struttura offrirà inoltre una serie di ristoranti e bar con una proposta di cucina giapponese e italiana, che si avvarrà tra l'altro della collaborazione con lo chef stellato Andrea Berton. Immancabile poi la classica W Lounge, ma a disposizione degli ospiti ci sarà anche un rooftop panoramico, completo di piscina. La sera il bar sul tetto del palazzo, l'Aria, oltre a cibo e cocktail contemporanei proporrà anche sessioni di dj set. [post_title] => In autunno il debutto del brand W di casa Marriott a Milano [post_date] => 2023-05-05T10:10:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683281415000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia. “We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere. Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area. Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024. Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. [post_title] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna [post_date] => 2023-05-04T12:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683204968000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444859 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ed Etihad Airways rafforzano l'esistente partnership di interlinea con un nuovo memorandum di intesa. L'accordo tra i due vettori, unico nel suo genere, mira a incrementare il turismo verso gli Emirati Arabi Uniti dai principali mercati di provenienza, consentendo ai passeggeri di sperimentare più di una destinazione grazie a un unico itinerario. In base alla nuova intesa, siglata in occasione dell'Arabian Travel Market, quest'estate i passeggeri di ciascuna compagnia aerea potranno acquistare un unico biglietto per volare a Dubai o ad Abu Dhabi, con ritorno senza soluzione di continuità attraverso l'altro aeroporto. L' accordo offre inoltre ai viaggiatori che intendono scoprire gli Emirati Arabi la flessibilità di un biglietto unico per l'intero viaggio e un comodo check-in per i bagagli. Inizialmente ciascun vettore si concentrerà sull'attrarre visitatori negli Eau sviluppando il traffico in entrata da punti selezionati in Europa e Cina. L'accordo "open jaw" consentirà ai visitatori di coprire la maggior parte del territorio possibile quando esplorano Abu Dhabi, Dubai o qualsiasi altra destinazione degli Emirati Arabi Uniti, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di tornare a casa dall'aeroporto di arrivo. I clienti che viaggiano negli Emirati Arabi Uniti avranno anche l'opzione di "voli multi-città", e potranno scegliere di viaggiare da una città dei network di entrambi i vettori e di tornare comodamente in un altro punto servito da Emirates o Etihad. [post_title] => Emirates ed Etihad ampliano l'accordo di interlinea per incentivare gli arrivi negli Eau [post_date] => 2023-05-04T10:55:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683197714000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un’epoca che tende a sintetizzare le esperienze in versione digitale, quella di immergersi in una dimensione in cui le cose prendono letteralmente forma assume i connotati di un’avventura reale. Nel cuore della Food Valley, Parma2064 apre allora alle famiglie e ai bambini le porte del caseificio di Fidenza, dove la Cooperativa Agrinascente produce oltre 30mila forme – appunto – di un pluripremiato Parmigiano Reggiano. È il luogo in cui avviene quel tipo di magia antica che porta il latte a diventare un formaggio unico al mondo, attraverso le fasi di un procedimento che lascia senza a bocca aperta chi ha la fortuna di scoprirlo e contemplarlo. Nella struttura accanto al casello dell’A1 di Fidenza, vicino al Fidenza Village, la visita comincia dall’alchemico sapore dell’ambiente delle caldere, dove tutto comincia con l’ipnotico momento della cagliatura, prosegue nell’imponente magazzino di stagionatura, tra mastodontiche torri casearie dal caratteristico colore giallo, e si conclude con il traguardo dell’immancabile e meritata degustazione. Prezzi: Biglietto standard per singoli o gruppi 15 euro; Bambini fino a 6 anni 3 euro; Biglietto Famiglia 1 (2 adulti e 2 bambini 6-12 anni) 40 euro; Biglietto Famiglia 2 (2 adulti e 1 bambino 6-12 anni) 35 euro. Per prenotare: visite@2064.it [post_title] => Fidenza, nel caseificio Parma2064 visite guidate alla scoperta dei segreti del Parmigiano [post_date] => 2023-05-04T10:46:26+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683197186000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => PromPerù accende i riflettori sulla regione Nord della destinazione, con un webinar dedicato che si svolgerà il prossimo 16 maggio, alle 15.30. Se il Perù è celebre per la deliziosa gastronomia, così come per la ricca cultura e la storia dalle radici lontane, la parte settentrionale non fa eccezione ed è un’area dal fascino unico, grazie ai tesori archeologici, artistici e naturali: siti d’interesse storico millenari e appartenuti ad antiche civiltà, una cultura unica che si tramanda nelle popolazioni locali che abitano queste terre, una strabiliante biodiversità che ospita specie uniche al mondo e molto altro ancora. Inoltre, la Cordigliera delle Ande, le spiagge dell'oceano Pacifico e la lussureggiante Foresta Amazzonica creano uno scenario incredibile e che lascia a bocca aperta. Il webinar sarà un'occasione per conoscere meglio tanti aspetti di questa parte della destinazione e ispirare i potenziali clienti a scoprire un “volto inedito” del Perù, grazie alla presenza e all'esperienza diretta di esperti del settore turistico che, in lingua inglese, guideranno gli utenti in un viaggio virtuale alla scoperta delle bellezze e delle meraviglie di questa terra. Inoltre, tutti coloro che rimarranno connessi fino al termine dell’appuntamento parteciperanno all'estrazione - post webinar - di un pranzo o una cena in un ristorante peruviano in Italia. Non solo, parteciperanno anche all'estrazione – prevista a dicembre 2023 - per aggiudicarsi un posto nel fam trip 2024. Quindi partecipando al webinar e completando la formazione online Perù Agent si avrà una doppia chance di poter partecipare al fam trip del prossimo anno. [post_title] => PromPerù porta alla ribalta il Nord della destinazione con un webinar dedicato [post_date] => 2023-05-04T10:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683196937000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444803 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova livrea, con un tocco che rimanda alle radici Costa della nave. Con il debutto del Fun Italian Style di Carnival Cruise Line, la Venezia sfoggia un vestito nuovo di zecca. La classica banda rossa sullo scafo delle unità della compagnia Usa è stata in particolare dipinta di giallo, per richiamare il colore distintivo del fumaiolo che contraddistingue le due navi di provenienza Costa che stanno per entrare in flotta: la Venezia quest'anno e la Firenze nel 2024. Attualmente Carnival Venezia sta completando i lavori di trasformazione in Spagna. Il prossimo 29 maggio si presenterà nelle sue nuove vesti pronta per partire da Barcellona per una crociera transatlantica di 15 giorni con arrivo al Manhattan Cruise Terminal di New York, che sarà il suo home port per tutto l’anno a partire dal 15 giugno. La Venezia può ospitare più di 5 mila passeggeri e offrirà 22 itinerari di dieci diverse durate, con scali in 25 porti e 14 paesi. “C’è molto interesse per questo nuovo stile di crociera dove il gusto italiano si sposa con il divertimento Carnival, unito alla facilità dei collegamenti con New York”, commenta una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia [post_title] => Svelata la nuova veste della ex Costa Venezia in divisa Carnival [post_date] => 2023-05-03T13:19:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683119980000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima Hyatt, con gli Studios, poi Hilton, che ha annunciato il lancio di un inedito marchio extended-stay in arrivo nel prossimo futuro. E ora Marriott. Anche se in quest'ultimo caso si tratta al momento di un semplice accenno fatto dal presidente e ceo Tony Capuano, in occasione della presentazione della prima trimestrale dell'anno. L'idea, racconta Hotel News Now, è quella di inaugurare a breve un nuovo brand per soggiorni lunghi ancora una volta dedicato al segmento midscale. A livello di performance, il gruppo con base nel Maryland ha quindi sciorinato numeri particolarmente positivi con i ricavi medi per camera disponibile (revpar) a +34,3% anno su anno. Il dato risente ovviamente degli effetti della variante Omicron, che imperversava durante il periodo gennaio-marzo 2022, ma ha comunque permesso al management di aggiustare verso l'alto le previsioni per l'intero 2023. Le stime parlano adesso di un incremento del revpar che si dovrebbe aggirare in un raggio compreso tra il 10% e il 13%. La presentazione della trimestrale è stata infine l'occasione per annunciare anche la chiusura dell'accordo per l'acquisizione del brand City Express per 100 milioni di dollari. L'operazione porterà nel portfolio Marriott circa 17 mila camere nei Caraibi e in America Latina. [post_title] => Dopo Hyatt e Hilton anche Marriott pensa a un nuovo brand extended-stay a vocazione midscale [post_date] => 2023-05-03T11:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683114372000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "castello sgr acquisisce il complesso di poltu quatu in arrivo un altro hotel w" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1906,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr.\r

\r

Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%).\r

\r

I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025.\r

\r

Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari.","post_title":"Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W?","post_date":"2023-05-05T13:28:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683293283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolto presso gli stabilimenti Fincantieri di Marghera il float out della Queen Anne, prossimo arrivo della flotta Cunard. La cerimonia segna la conclusione della prima fase di costruzione dell'unità, che ora passa all’allestimento degli interni. Bagnata da una bottiglia di Prosecco italiano, simbolicamente lanciata dalla madrina Roberta Mundula, la duecentoquarantanovesima nave battente bandiera Cunard ha toccato ufficialmente l'acqua per la prima volta esattamente 365 giorni prima di salpare per il suo viaggio inaugurale a Lisbona il 3 maggio 2024. La cerimonia di float out segue la posa della chiglia avvenuta a settembre, quando una moneta beneaugurante è stata incorporata nella chiglia dalla capitana Inger Thorhauge, insieme a una moneta originale del Regno Unito.\r

\r

\"Entrando in servizio nel maggio 2024, la Queen Anne, al fianco delle Queen Mary 2, Queen Victoria e Queen Elizabeth, costituirà un magnifico quartetto - sottolinea il presidente di Carnival Uk, Sture Myrmell -. Ma soprattutto sarà la prima volta dal 1999 che Cunard avrà quattro navi in servizio simultaneamente\". “Per più di 180 anni, questa compagnia ha costantemente perfezionato l'esperienza di crociera fino a farla diventare un viaggio senza tempo - aggiunge in una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Cunard per l’Italia -. Siamo sicuri che la Queen Anne raggiungerà un nuovo apice”.","post_title":"Float out negli stabilimenti Fincantieri di Marghera per la Queen Anne di casa Cunard","post_date":"2023-05-05T10:21:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683282061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un progetto dello studio Urquiola, che reinterpreta l'architettura Razionalista del palazzo originale di fine anni ‘50, farà il proprio debutto in piazzetta Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, il primo indirizzo milanese del brand W di casa Marriott. Ospitato in un edificio di proprietà del gruppo Statuto, il W Milan conterà 116 camere, incluse 15 suite, e sarà inaugurato il prossimo autunno.\r

\r

La struttura offrirà inoltre una serie di ristoranti e bar con una proposta di cucina giapponese e italiana, che si avvarrà tra l'altro della collaborazione con lo chef stellato Andrea Berton. Immancabile poi la classica W Lounge, ma a disposizione degli ospiti ci sarà anche un rooftop panoramico, completo di piscina. La sera il bar sul tetto del palazzo, l'Aria, oltre a cibo e cocktail contemporanei proporrà anche sessioni di dj set.\r

\r

","post_title":"In autunno il debutto del brand W di casa Marriott a Milano","post_date":"2023-05-05T10:10:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683281415000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia.\r

\r

“We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere.\r

\r

Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area.\r

\r

Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024.\r

\r

Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. \r

\r

Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. ","post_title":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna","post_date":"2023-05-04T12:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683204968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444859","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ed Etihad Airways rafforzano l'esistente partnership di interlinea con un nuovo memorandum di intesa. L'accordo tra i due vettori, unico nel suo genere, mira a incrementare il turismo verso gli Emirati Arabi Uniti dai principali mercati di provenienza, consentendo ai passeggeri di sperimentare più di una destinazione grazie a un unico itinerario. \r

In base alla nuova intesa, siglata in occasione dell'Arabian Travel Market, quest'estate i passeggeri di ciascuna compagnia aerea potranno acquistare un unico biglietto per volare a Dubai o ad Abu Dhabi, con ritorno senza soluzione di continuità attraverso l'altro aeroporto. L' accordo offre inoltre ai viaggiatori che intendono scoprire gli Emirati Arabi la flessibilità di un biglietto unico per l'intero viaggio e un comodo check-in per i bagagli.\r

Inizialmente ciascun vettore si concentrerà sull'attrarre visitatori negli Eau sviluppando il traffico in entrata da punti selezionati in Europa e Cina. L'accordo \"open jaw\" consentirà ai visitatori di coprire la maggior parte del territorio possibile quando esplorano Abu Dhabi, Dubai o qualsiasi altra destinazione degli Emirati Arabi Uniti, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di tornare a casa dall'aeroporto di arrivo. I clienti che viaggiano negli Emirati Arabi Uniti avranno anche l'opzione di \"voli multi-città\", e potranno scegliere di viaggiare da una città dei network di entrambi i vettori e di tornare comodamente in un altro punto servito da Emirates o Etihad.","post_title":"Emirates ed Etihad ampliano l'accordo di interlinea per incentivare gli arrivi negli Eau","post_date":"2023-05-04T10:55:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683197714000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un’epoca che tende a sintetizzare le esperienze in versione digitale, quella di immergersi in una dimensione in cui le cose prendono letteralmente forma assume i connotati di un’avventura reale.\r

\r

Nel cuore della Food Valley, Parma2064 apre allora alle famiglie e ai bambini le porte del caseificio di Fidenza, dove la Cooperativa Agrinascente produce oltre 30mila forme – appunto – di un pluripremiato Parmigiano Reggiano. È il luogo in cui avviene quel tipo di magia antica che porta il latte a diventare un formaggio unico al mondo, attraverso le fasi di un procedimento che lascia senza a bocca aperta chi ha la fortuna di scoprirlo e contemplarlo. Nella struttura accanto al casello dell’A1 di Fidenza, vicino al Fidenza Village, la visita comincia dall’alchemico sapore dell’ambiente delle caldere, dove tutto comincia con l’ipnotico momento della cagliatura, prosegue nell’imponente magazzino di stagionatura, tra mastodontiche torri casearie dal caratteristico colore giallo, e si conclude con il traguardo dell’immancabile e meritata degustazione.\r

\r

Prezzi: Biglietto standard per singoli o gruppi 15 euro; Bambini fino a 6 anni 3 euro; Biglietto Famiglia 1 (2 adulti e 2 bambini 6-12 anni) 40 euro; Biglietto Famiglia 2 (2 adulti e 1 bambino 6-12 anni) 35 euro. Per prenotare: visite@2064.it\r

\r

\r

\r

","post_title":"Fidenza, nel caseificio Parma2064 visite guidate alla scoperta dei segreti del Parmigiano","post_date":"2023-05-04T10:46:26+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683197186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"PromPerù accende i riflettori sulla regione Nord della destinazione, con un webinar dedicato che si svolgerà il prossimo 16 maggio, alle 15.30. Se il Perù è celebre per la deliziosa gastronomia, così come per la ricca cultura e la storia dalle radici lontane, la parte settentrionale non fa eccezione ed è un’area dal fascino unico, grazie ai tesori archeologici, artistici e naturali: siti d’interesse storico millenari e appartenuti ad antiche civiltà, una cultura unica che si tramanda nelle popolazioni locali che abitano queste terre, una strabiliante biodiversità che ospita specie uniche al mondo e molto altro ancora. Inoltre, la Cordigliera delle Ande, le spiagge dell'oceano Pacifico e la lussureggiante Foresta Amazzonica creano uno scenario incredibile e che lascia a bocca aperta.\r

Il webinar sarà un'occasione per conoscere meglio tanti aspetti di questa parte della destinazione e ispirare i potenziali clienti a scoprire un “volto inedito” del Perù, grazie alla presenza e all'esperienza diretta di esperti del settore turistico che, in lingua inglese, guideranno gli utenti in un viaggio virtuale alla scoperta delle bellezze e delle meraviglie di questa terra. \r

Inoltre, tutti coloro che rimarranno connessi fino al termine dell’appuntamento parteciperanno all'estrazione - post webinar - di un pranzo o una cena in un ristorante peruviano in Italia. Non solo, parteciperanno anche all'estrazione – prevista a dicembre 2023 - per aggiudicarsi un posto nel fam trip 2024. Quindi partecipando al webinar e completando la formazione online Perù Agent si avrà una doppia chance di poter partecipare al fam trip del prossimo anno.","post_title":"PromPerù porta alla ribalta il Nord della destinazione con un webinar dedicato","post_date":"2023-05-04T10:42:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683196937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova livrea, con un tocco che rimanda alle radici Costa della nave. Con il debutto del Fun Italian Style di Carnival Cruise Line, la Venezia sfoggia un vestito nuovo di zecca. La classica banda rossa sullo scafo delle unità della compagnia Usa è stata in particolare dipinta di giallo, per richiamare il colore distintivo del fumaiolo che contraddistingue le due navi di provenienza Costa che stanno per entrare in flotta: la Venezia quest'anno e la Firenze nel 2024.\r

\r

Attualmente Carnival Venezia sta completando i lavori di trasformazione in Spagna. Il prossimo 29 maggio si presenterà nelle sue nuove vesti pronta per partire da Barcellona per una crociera transatlantica di 15 giorni con arrivo al Manhattan Cruise Terminal di New York, che sarà il suo home port per tutto l’anno a partire dal 15 giugno. La Venezia può ospitare più di 5 mila passeggeri e offrirà 22 itinerari di dieci diverse durate, con scali in 25 porti e 14 paesi. “C’è molto interesse per questo nuovo stile di crociera dove il gusto italiano si sposa con il divertimento Carnival, unito alla facilità dei collegamenti con New York”, commenta una nota Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia","post_title":"Svelata la nuova veste della ex Costa Venezia in divisa Carnival","post_date":"2023-05-03T13:19:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683119980000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima Hyatt, con gli Studios, poi Hilton, che ha annunciato il lancio di un inedito marchio extended-stay in arrivo nel prossimo futuro. E ora Marriott. Anche se in quest'ultimo caso si tratta al momento di un semplice accenno fatto dal presidente e ceo Tony Capuano, in occasione della presentazione della prima trimestrale dell'anno. L'idea, racconta Hotel News Now, è quella di inaugurare a breve un nuovo brand per soggiorni lunghi ancora una volta dedicato al segmento midscale.\r

\r

A livello di performance, il gruppo con base nel Maryland ha quindi sciorinato numeri particolarmente positivi con i ricavi medi per camera disponibile (revpar) a +34,3% anno su anno. Il dato risente ovviamente degli effetti della variante Omicron, che imperversava durante il periodo gennaio-marzo 2022, ma ha comunque permesso al management di aggiustare verso l'alto le previsioni per l'intero 2023. Le stime parlano adesso di un incremento del revpar che si dovrebbe aggirare in un raggio compreso tra il 10% e il 13%.\r

\r

La presentazione della trimestrale è stata infine l'occasione per annunciare anche la chiusura dell'accordo per l'acquisizione del brand City Express per 100 milioni di dollari. L'operazione porterà nel portfolio Marriott circa 17 mila camere nei Caraibi e in America Latina. ","post_title":"Dopo Hyatt e Hilton anche Marriott pensa a un nuovo brand extended-stay a vocazione midscale","post_date":"2023-05-03T11:46:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683114372000]}]}}