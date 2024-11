Bwh primo gruppo alberghiero partner del programma fedeltà Trenitalia e Bwh Il gruppo Bwh è la prima compagnia alberghiera partner del programma fedeltà Trenitalia. “La collaborazione con Bwh Hotels rappresenta un passaggio importante nel percorso di ampliamento della nostra visione di viaggio, che intende offrire ai soci CartaFreccia un’esperienza sempre più integrata, anche nell’ambito dell’accommodation alberghiera – spiega il direttore marketing di Trenitalia, Mario Alovisi -. Scegliendo le strutture Bwh per i propri soggiorni, e quindi gli hotel a brand WorldHotels, Best Western e Sure Hotel, i soci CartaFreccia potranno non solo accumulare e convertire i punti del programma ma anche sperimentare benefici esclusivi”. “Per il nostro gruppo collaborare con Trenitalia significa premiare ulteriormente i nostri affezionati clienti completando così l’intera esperienza di viaggio: dalla scelta di un mezzo sostenibile per i loro viaggi, ai soggiorni pensati per le diverse esigenze, siano esse di lavoro o piacere – aggiunge la head of marketing & communication di Bwh Hotels Italia & Malta, Rosa Giglio -. In questo modo creiamo un circolo virtuoso per i clienti, che possono accumulare punti viaggiando e soggiornando, con un incentivo a scegliere nuovamente i nostri servizi. Inoltre la partnership rappresenta un’opportunità straordinaria, poiché offre ai nostri hotel una visibilità ancora più ampia, grazie ai voucher soggiorno Bwh presenti nel catalogo CartaFreccia Collection, che potranno essere richiesti dai soci della stessa CartaFreccia utilizzando i punti premio accumulati”. Condividi

