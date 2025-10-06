Bristol Palace Genova: mercati esteri in crescita e nuovo investimento in wellness per il 2026 Estate positiva per l’Hotel Bristol Palace, storico 5 stelle del centro città, che si avvia alla chiusura del 2025 con numeri in crescita sia sul fronte leisure sia su quello MICE. A confermarlo è il direttore Giovanni Ferrando, alla guida della struttura dal 2008, che anticipa anche i progetti in cantiere per il 2026: dall’installazione di un ascensore storico al ripristino di nuovi spazi destinati a wellness e ristorazione. Con lui abbiamo fatto il punto sulla stagione, sui mercati esteri più rilevanti e sulle prospettive future. Una stagione positiva, spinta anche dal meteo «Da aprile in avanti è stato un crescendo – racconta Ferrando – settembre si è confermato un mese eccellente. Oggi la booking window si è accorciata moltissimo: i clienti guardano le previsioni, controllano la disponibilità online e prenotano al volo. È il meteo a determinare spesso i flussi turistici, e questo ha reso l’annata molto positiva». Ma il direttore non si accontenta: «Raggiunti gli obiettivi, ci sono sempre nuovi traguardi da inseguire. Tutto dipende dalla capacità di Genova di essere catalizzatore di eventi: quando la città è attrattiva, si genera un indotto che porta beneficio a hotel e strutture. È un loop virtuoso: eventi, ospitalità adeguata, soddisfazione dei visitatori e passaparola autentico». Mercati esteri: Usa, Francia e nuove sorprese dall’Est Per quanto riguarda i mercati internazionali, Ferrando sottolinea l’importanza dei “vicini” Francia e Svizzera, con i francesi che in certi periodi diventano addirittura il primo mercato. Ma non mancano le sorprese: «Gli Stati Uniti restano solidi, ma sono i nuovi collegamenti aerei a spostare gli equilibri. Il volo su Bucarest, ad esempio, ha generato un flusso inatteso dalla Romania, un mercato emergente e con clientela alto-spendente. Stesso discorso per la Polonia, che vive una fase di crescita economica e di forte propensione al viaggio». Il leisure si consolida, ma resta il tema del congressuale. «Il segmento MICE è strategico per Genova. Come vicepresidente del Convention Bureau cittadino credo molto nel lavoro di squadra: servono collegamenti aerei annuali e una promozione mirata per attrarre eventi di respiro internazionale». Le novità per il 2026: ascensore storico, wellness e nuovo outlet ristorativo Se il 2025 è stato un anno di conferme, il 2026 sarà quello dei progetti. «Abbiamo deliberato l’installazione di un nuovo ascensore che ricalcherà quello originale del Bristol: a vista, con accesso diretto sul nostro scalone monumentale e arrivo fino al tetto. Sarà funzionale non solo per gli ospiti – parliamo di circa 50 mila presenze annue – ma anche per il futuro sviluppo dei piani fondi». Lì infatti nascerà una nuova area wellness, un servizio di alto livello per completare l’offerta e arricchire l’esperienza degli ospiti.

«Stiamo lavorando anche all’apertura di un nuovo outlet ristorativo al piano strada, che consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta gastronomica» commenta il direttore. Ferrando segue i lavori in prima persona: «Considero il Bristol la mia seconda casa, dopo 34 anni di servizio. Ho iniziato in concierge consegnando le iconiche chiavi pesanti con i portachiavi in ottone, e nel 2008 sono diventato direttore. Per questo ci tengo a seguire ogni cantiere come fosse casa mia». Con mercati esteri in consolidamento, una spinta sul MICE e nuovi investimenti in wellness e ristorazione, il Bristol Palace rafforza dunque la propria posizione a Genova, puntando a un 2026 in ulteriore crescita. Condividi

