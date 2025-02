Il brand Nh Collection sbarca sull’isola emiratina di Al Marjan Il brand Nh Collection sbarca sull’isola di Al Marjan nell’emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l’inizio del 2028. A solo un’ora dall’aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all’aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking. La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell’area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe”, sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l’Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell’Emirato all’inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l’apertura dell’Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell’Europa e dell’Americhe. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking. La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe. [post_title] => Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan [post_date] => 2025-02-28T11:17:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740741469000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo sviluppo turistico di Ras Al Khaimah passa, anche, da quello alberghiero. Comparto cruciale che risponde attraverso sette dei principali gruppi a livello mondiale che, per la prima volta, si sono impegnati a supportare la vision dell'emirato come destinazione del futuro. Protagonisti Marriott International, Hilton, Accor, Ihg Hotels & Resorts, Ennismore, Rotana e Radisson Hotel Group, che recentemente hanno incontrato Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ras Al Khaimah, e Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority. Durante questi incontri, ciascun leader ha discusso i piani di espansione e la strategia di crescita della propria azienda nella Regione, firmando una dichiarazione di intenti per confermare il proprio impegno per lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità dell'Emirato. Con questa dichiarazione ogni leader si è impegnato a contribuire alla prosperità dell'economia turistica di Ras Al Khaimah e alla crescita dell'Emirato come destinazione di eccellenza per viaggiare, vivere e lavorare, in linea con la Vision 2030 di Ras Al Khaimah, che mira a promuovere la crescita attraverso tre componenti chiave dello sviluppo sostenibile: economia, società e ambiente. «Il turismo è un pilastro fondamentale dell'economia di Ras Al Khaimah e un elemento chiave per la qualità della vita - afferma Raki Phillips -. Il nostro obiettivo è far sì che il turismo contribuisca per un terzo al Pil dell'Emirato e creare oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2030. L'impegno assunto dai nostri partner dell'ospitalità riafferma la nostra visione di guidare a una crescita sostenibile e di posizionare Ras Al Khaimah come una destinazione turistica globale, dove le performance economiche e la qualità della vita vanno di pari passo». L'emirato conta oggi 56 hotel e resort, per un totale di oltre 8.000 camere in tutti i segmenti: dalle proprietà extralusso a 5 stelle alle opzioni di fascia media e per famiglie. Nel 2024 Ras Al Khaimah ha accolto 1,28 milioni di visitatori, in linea con l'obiettivo della destinazione ad accogliere 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030. [post_title] => Ras Al Khaimah stringe un patto con 7 gruppi alberghieri per lo sviluppo turistico [post_date] => 2025-02-27T11:57:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740657469000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la Garonna, nel Sud-Ovest del Paese, la principale novità di quest'anno della Francia di Avalon Waterways. Si affianca ai grandi classici Reno e Danubio, alla Mosella, oltre che ai canali di Belgio e Olanda. Accanto a quelle da Bordeaux troveranno inoltre spazio, nel 2025, le nuove partenze tra Borgogna e Provenza lungo il corso dei fiumi Saona e Rodano, con imbarchi a Chalon-sur-Saône e Arles. “Esiste una Francia profonda e sconosciuta ai più che, attualmente, per le adv ha grandissimi margini di crescita", commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia. Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti: “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata, soprattutto da un pubblico appassionato di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”. I punti focali dell’inserimento in calendario della Garonna, e della Dordogna, sono dunque la raggiungibilità del porto di partenza e sbarco, Bordeaux, e le specificità del territorio attraversato: tra le escursioni proposte, infatti, non mancano mai degustazioni vinicole in località rinomate in tutto il mondo come la Médoc, Blaye e Libourne. “I vigneti che costeggiano questi due fiumi – prosegue Baldini – fanno da sfondo, oltre che alla splendida Bordeaux, alle graziose architetture di alcuni dei più interessanti villaggi medievali di tutta la Francia, costellati di torri e castelli, oltre che dal pittoresco estuario della Gironda”. Partenze: 27 maggio, 10 giugno, 25 luglio, 12, 19 e 26 agosto, 2 settembre. Spostandoci verso il Sud-Est della Francia, tra le regioni di Borgogna e Provenza, questa esclusiva crociera fluviale propone, partendo da Chalon, il corso della Saona fino alla confluenza nel Rodano, per svelare i segreti di Tournon, della esoterica Lione e della città papale di Avignone. La crociera termina in otto giorni ad Arles, cara a Van Gogh, e conosciutissima per il meraviglioso anfiteatro romano. “Anche in questo caso scegliamo e proponiamo una Francia alternativa, lontana dalle rotte principali. Da Lione, capitale gastronomica e secondo centro del Paese, ad Avignone, città papale, fino al magnetismo artistico della vangoghiana Arles, questo itinerario offre una ricchissima prospettiva su due regioni del paese ancora poco note all’Italia”. Partenze: 8 luglio, 5, 12, 29 e 26 agosto. Nb: la partenza del 5 agosto proporrà l’itinerario inverso, da Arles a Chalon. Restando nel medesimo ambito geografico, approfondisce infine l’esplorazione del Rodano un itinerario concentrato tra le località di Arles e Lione, che propone tour in bici tra i fenicotteri rosa del delta Mediterraneo del fiume, un’escursione guidata in kayak nelle Gorges de l’Ardèche, e tante attività tra gusto e cultura per apprezzare, ancora una volta con lentezza e senza fretta, un’area dai flussi turistici meno intensi. Partenze: 29 aprile, 23 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio. [post_title] => Avalon Waterways ridisegna l'offerta sulla Francia [post_date] => 2025-02-27T10:52:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740653536000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485533 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay. I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo. Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi. Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio. «I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto). Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale». [post_title] => Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa [post_date] => 2025-02-27T09:15:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740647707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio. “L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. "Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato. [post_title] => Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection [post_date] => 2025-02-26T12:38:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740573492000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour approda su TikTok grazie alla collaborazione con l'agenzia creativa Uasabi. L’occasione per aggiungere un medium di contatto diretto con il pubblico è la nuova campagna 2025 giocata sul superamento dei cliché all’interno dei villaggi turistici: "Nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni", corroborato dal claim "Ci vediamo là!" a rafforzare l'identità del brand. Metriche e sintassi del social mirano quindi a proseguire e allargare lo storytelling dei “cercatori di luoghi comuni” ampliandolo in termini di formati e target, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Alpitour come brand top of mind nel mondo dei viaggi. "La collaborazione con Uasabi per il lancio e la gestione del nostro canale TikTok rappresenta un passo importante per il brand Alpitour nell’impegno a innovarsi sempre per raggiungere i viaggiatori in modi nuovi e coinvolgenti - spiega il media & communication manager Alessio Agricola -. TikTok è un'opportunità per ispirare le persone a immaginare, progettare e vivere ogni fase del loro viaggio, condividendo non solo le destinazioni, ma anche le emozioni e le esperienze che rendono ogni viaggio indimenticabile”. [post_title] => Alpitour sbarca su TikTok in collaborazione con l'agenzia Uasabi [post_date] => 2025-02-25T11:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740484676000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485363" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Lido di Venezia[/caption] Doppia novità per il gruppo Soges, che allo stesso tempo esce per la prima volta dai confini toscani e debutta come white label company. La compagnia fiorentina ha infatti siglato un contratto di affitto nove più nove con Step Real Estate per la gestione del futuro Meliá Venezia Lido, già noto con il nome di Hotel Helvetia. L'affiliazione al brand spagnolo è frutto di un ulteriore accordo di franchising. La proprietà verrà inaugurata il prossimo 30 giugno. Situata sul Gran Viale del Lido di Venezia in un complesso degli anni Venti completamente ristrutturato, sarà un 4 stelle superior dotato di 60 camere, un ristorante e un bar. Con questa new entry salgono a 12 gli hotel operati da Soges, dieci dei quali gestiti con il marchio in house Place of Charme. Il valore della locazione a regime, a partire dalla terza annualità, sarà di 1,5 milioni di euro all'anno più Iva, mentre il contratto di franchising ha una durata di 18 anni, salvo un diritto di cessazione anticipata di Soges al verificarsi di certe condizioni dopo 48 mesi. "Questa operazione segna un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di ampliare il nostro portafoglio - commenta il presidente Soges, Paolo Galardi -. La scelta di investire in questa nuova location riflette il nostro impegno a puntare su destinazioni di grande attrattiva turistica, dove i visitatori possono vivere esperienze capaci di unire comfort e autenticità". [post_title] => Soges sbarca al Lido di Venezia come white label company di un Meliá [post_date] => 2025-02-25T11:42:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740483723000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485321 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai. In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura. Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder. «La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer. «Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio». [post_title] => Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione [post_date] => 2025-02-25T10:18:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740478734000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà alto più di 500 metri il nuovo sviluppo alberghiero e residenziale di Corinthia Hotels e Dubai General Properties. Situato all'interno di un complesso a due torri sulla Sheikh Zayed Road della città emiratina, nei pressi del Museum of the Future, la proprietà si svilupperà su due torri collegate da una lobby sospesa a oltre 200 metri di altezza. Il nuovo complesso ospiterà quindi anche il 5 stelle Corinthia Dubai, insieme a serviced apartments e attici firmati dalla stessa compagnia alberghiera. Presente pure Corinthia Wellness, una spa di nuova generazione con piscine interne ed esterne, attrezzature fitness, personal trainer e un team di esperti dedicati al benessere. L’accesso al complesso sarà garantito da quattro ingressi distinti, assicurando una gestione fluida del traffico. Dubai General Properties ha incaricato AtkinsRéalis come studio di architettura e consulente ingegneristico principale. La gestione del progetto sarà affidata alla società Qp del gruppo Corinthia, con il completamento previsto entro il 2030. La struttura includerà anche spazi per eventi e un grande salone con viste su Jumeirah Beach, oltre a cinque ristoranti e bar con panorami sulla città e sul mare. Tra le strutture del complesso vi saranno anche piscine panoramiche e private per gli attici e gli appartamenti. Previsto pure un private club e ampi spazi verdi. Con una superficie edificata totale di circa 330 mila metri quadrati, le torri offriranno viste sullo skyline di Sheikh Zayed Road, sul Burj Khalifa, sul Burj Al Arab e su Jumeirah Beach. Il punto culminante del progetto sarà la piscina a cielo aperto più alta del mondo, situata a oltre 500 metri d’altezza. [post_title] => Corinthia apre un hotel a Dubai con la piscina a cielo aperto più alta del mondo [post_date] => 2025-02-24T13:43:38+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740404618000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "brand nh collection sbarca sullisola emiratina al marjan" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":861,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola di Al Marjan nell'emirato di Ras Al Khaimah, con una struttura di 156 chiavi prevista per l'inizio del 2028. A solo un'ora dall'aeroporto internazionale di Dubai, e a 30 minuti da quello di Ras Al Khaimah, la struttura disporrà di 120 camere e suite con vista sulla spiaggia, oltre a 36 appartamenti. A disposizione degli ospiti anche quattro ristoranti e bar, una palestra e una piscina all'aperto, un miniclub e una sala giochi, un negozio e uno spazio di coworking.\r

\r

La proprietà è di Rrs International Development, sviluppatore immobiliare con oltre due decenni di esperienza nel mercato del real estate di lusso degli Eau. “Siamo entusiasti di annunciare la crescente presenza del nostro brand Nh Collection all’interno dell'area mediorientale, oltre che nelle sue tradizionali regioni operative in Europa e nelle Americhe\", sottolinea il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier. Il gruppo gestisce attualmente 17 strutture negli Emirati Arabi Uniti, distribuite tra quattro dei suoi marchi, tra cui l'Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, inaugurato nell'Emirato all'inizio del 2024. Il brand NH Collection ha fatto il suo debutto nel Paese con l'apertura dell'Nh Collection Dubai The Palm nel febbraio 2023, che è stata pure la sua prima struttura al di fuori dei confini dell'Europa e dell'Americhe.","post_title":"Il brand Nh Collection sbarca sull'isola emiratina di Al Marjan","post_date":"2025-02-28T11:17:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740741469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo sviluppo turistico di Ras Al Khaimah passa, anche, da quello alberghiero. Comparto cruciale che risponde attraverso sette dei principali gruppi a livello mondiale che, per la prima volta, si sono impegnati a supportare la vision dell'emirato come destinazione del futuro.\r

\r

Protagonisti Marriott International, Hilton, Accor, Ihg Hotels & Resorts, Ennismore, Rotana e Radisson Hotel Group, che recentemente hanno incontrato Saud bin Saqr Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Ras Al Khaimah, e Raki Phillips, ceo di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.\r

\r

Durante questi incontri, ciascun leader ha discusso i piani di espansione e la strategia di crescita della propria azienda nella Regione, firmando una dichiarazione di intenti per confermare il proprio impegno per lo sviluppo del settore turistico e dell'ospitalità dell'Emirato. Con questa dichiarazione ogni leader si è impegnato a contribuire alla prosperità dell'economia turistica di Ras Al Khaimah e alla crescita dell'Emirato come destinazione di eccellenza per viaggiare, vivere e lavorare, in linea con la Vision 2030 di Ras Al Khaimah, che mira a promuovere la crescita attraverso tre componenti chiave dello sviluppo sostenibile: economia, società e ambiente.\r

\r

«Il turismo è un pilastro fondamentale dell'economia di Ras Al Khaimah e un elemento chiave per la qualità della vita - afferma Raki Phillips -. Il nostro obiettivo è far sì che il turismo contribuisca per un terzo al Pil dell'Emirato e creare oltre 20.000 posti di lavoro entro il 2030. L'impegno assunto dai nostri partner dell'ospitalità riafferma la nostra visione di guidare a una crescita sostenibile e di posizionare Ras Al Khaimah come una destinazione turistica globale, dove le performance economiche e la qualità della vita vanno di pari passo».\r

\r

L'emirato conta oggi 56 hotel e resort, per un totale di oltre 8.000 camere in tutti i segmenti: dalle proprietà extralusso a 5 stelle alle opzioni di fascia media e per famiglie. Nel 2024 Ras Al Khaimah ha accolto 1,28 milioni di visitatori, in linea con l'obiettivo della destinazione ad accogliere 3,5 milioni di visitatori all’anno entro il 2030.","post_title":"Ras Al Khaimah stringe un patto con 7 gruppi alberghieri per lo sviluppo turistico","post_date":"2025-02-27T11:57:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740657469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la Garonna, nel Sud-Ovest del Paese, la principale novità di quest'anno della Francia di Avalon Waterways. Si affianca ai grandi classici Reno e Danubio, alla Mosella, oltre che ai canali di Belgio e Olanda. Accanto a quelle da Bordeaux troveranno inoltre spazio, nel 2025, le nuove partenze tra Borgogna e Provenza lungo il corso dei fiumi Saona e Rodano, con imbarchi a Chalon-sur-Saône e Arles.\r

\r

“Esiste una Francia profonda e sconosciuta ai più che, attualmente, per le adv ha grandissimi margini di crescita\", commenta Barbara Baldini, product manager European markets della compagnia. Il nuovo itinerario, con imbarco e sbarco a Bordeaux, avrà una durata di otto notti: “Si tratta di una zona della Francia sempre più ricercata e apprezzata, soprattutto da un pubblico appassionato di raffinate esperienze in cantina e di vini pregiati. La scelta di investire su quest’area, inoltre, è dettata dalla comodità di un hub come Bordeaux, ben collegato ai principali aeroporti della penisola italiana e delle isole”.\r

\r

I punti focali dell’inserimento in calendario della Garonna, e della Dordogna, sono dunque la raggiungibilità del porto di partenza e sbarco, Bordeaux, e le specificità del territorio attraversato: tra le escursioni proposte, infatti, non mancano mai degustazioni vinicole in località rinomate in tutto il mondo come la Médoc, Blaye e Libourne. “I vigneti che costeggiano questi due fiumi – prosegue Baldini – fanno da sfondo, oltre che alla splendida Bordeaux, alle graziose architetture di alcuni dei più interessanti villaggi medievali di tutta la Francia, costellati di torri e castelli, oltre che dal pittoresco estuario della Gironda”. Partenze: 27 maggio, 10 giugno, 25 luglio, 12, 19 e 26 agosto, 2 settembre. \r

\r

Spostandoci verso il Sud-Est della Francia, tra le regioni di Borgogna e Provenza, questa esclusiva crociera fluviale propone, partendo da Chalon, il corso della Saona fino alla confluenza nel Rodano, per svelare i segreti di Tournon, della esoterica Lione e della città papale di Avignone. La crociera termina in otto giorni ad Arles, cara a Van Gogh, e conosciutissima per il meraviglioso anfiteatro romano.\r

“Anche in questo caso scegliamo e proponiamo una Francia alternativa, lontana dalle rotte principali. Da Lione, capitale gastronomica e secondo centro del Paese, ad Avignone, città papale, fino al magnetismo artistico della vangoghiana Arles, questo itinerario offre una ricchissima prospettiva su due regioni del paese ancora poco note all’Italia”. Partenze: 8 luglio, 5, 12, 29 e 26 agosto. Nb: la partenza del 5 agosto proporrà l’itinerario inverso, da Arles a Chalon.\r

\r

Restando nel medesimo ambito geografico, approfondisce infine l’esplorazione del Rodano un itinerario concentrato tra le località di Arles e Lione, che propone tour in bici tra i fenicotteri rosa del delta Mediterraneo del fiume, un’escursione guidata in kayak nelle Gorges de l’Ardèche, e tante attività tra gusto e cultura per apprezzare, ancora una volta con lentezza e senza fretta, un’area dai flussi turistici meno intensi. Partenze: 29 aprile, 23 maggio, 10 e 24 giugno, 22 luglio.","post_title":"Avalon Waterways ridisegna l'offerta sulla Francia","post_date":"2025-02-27T10:52:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740653536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485533","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines Holidays si espande oltre i confini nazionali e raggiunge una serie di mercati chiave: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze della compagnia aerea finora operativa solo in Turchia, debutta infatti in Europa, Regno Unito, Corea del Sud, Messico, Australia e altri paesi, in partnership con Hbx e Perfectstay.\r

\r

I turisti possono così organizzare voli, hotel, tour, attività, noleggio auto, trasferimenti aeroportuali, assicurazioni e altro ancora con pochi passaggi online: un'evoluzione che segna una significativa pietra miliare nell'obiettivo di Turkish Airlines di fornire esperienze di qualità e agevoli ai viaggiatori di tutto il mondo.\r

\r

Il lancio negli Stati Uniti è già programmato nei prossimi mesi.\r

\r

Per celebrare il lancio globale è stata lanciata una campagna promozionale: i viaggiatori che prenoteranno il loro primo pacchetto vacanza o tour in Turchia attraverso la piattaforma riceveranno l'accesso alla lounge dell'aeroporto. Inoltre, potranno usufruire di sconti fino a 350 € in base alla spesa totale effettuata durante il periodo di lancio.\r

\r

«I passeggeri in partenza dalla Turchia hanno apprezzato la comodità di prenotare l'intero viaggio attraverso Turkish Airlines Holidays. Ora stiamo estendendo questa comoda esperienza ai viaggiatori di tutto il mondo, rendendo la pianificazione delle vacanze più facile che mai e rafforzando la nostra presenza globale» ha commentato il ceo della compagnia di bandiera turca, Bilal Ekşi (nella foto).\r

\r

Nicolas Huss, ceo di Hbx ha aggiunto: «Grazie a questa collaborazione, i passeggeri possono ora migliorare i loro viaggi combinando i voli con il nostro vasto repertorio globale di accommodation, trasferimenti, autonoleggi ed esperienze, alimentato dall'avanzata tecnologia per la creazione di pacchetti di Perfect Stay, per creare la vacanza ideale».","post_title":"Turkish Airlines Holidays: la piattaforma per la vendita di pacchetti vacanze sbarca in Europa","post_date":"2025-02-27T09:15:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740647707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"New entry siciliana per il gruppo Bwh che accoglie il Principe d’Aragona di Modica, con il brand Sure Hotel Collection by Best Western. La struttura è prenotabile già dallo scorso dicembre per soggiorni a partire dal 18 marzo, data prevista per la riapertura. La new entry è un 4 stelle situato nel cuore della città. Dispone di 35 camere e due sale meeting: la Gialla, con una capienza fino a 30 persone e la Arancio, che può accoglierne fino a 80. A ciò si aggiungono una piscina scoperta, accessibile nelle stagioni più calde, un ristorante, un lounge bar, una terrazza panoramica e un ampio parcheggio.\r

\r

“L'ingresso del nostro hotel nel network Bwh rappresenta un passo importante, sia per la struttura, sia per la città che ci ospita, che guarda sempre più a un futuro internazionale, senza mai dimenticare le sue radici storiche\", commenta Raimondo Minardo, in rappresentanza del gruppo omonimo proprietario dalla struttura gestita da Mh Hospitality. \"Questa affiliazione segna un passo importante nella strategia di espansione del nostro gruppo e consolida la nostra presenza in una delle destinazioni più affascinanti e ricche di storia della Sicilia”, aggiunge il chief development officer di Bwh Hotels Italia & Malta, Fabrizio Doria. Il Principe d’Aragona è guidato dal general manager del gruppo Mh Hospitality, Felice Di Donato.","post_title":"Bwh cresce in Sicilia con il Principe d'Aragona. Diventerà un Sure Hotel Collection","post_date":"2025-02-26T12:38:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740573492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour approda su TikTok grazie alla collaborazione con l'agenzia creativa Uasabi. L’occasione per aggiungere un medium di contatto diretto con il pubblico è la nuova campagna 2025 giocata sul superamento dei cliché all’interno dei villaggi turistici: \"Nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni\", corroborato dal claim \"Ci vediamo là!\" a rafforzare l'identità del brand.\r

\r

Metriche e sintassi del social mirano quindi a proseguire e allargare lo storytelling dei “cercatori di luoghi comuni” ampliandolo in termini di formati e target, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Alpitour come brand top of mind nel mondo dei viaggi.\r

\r

\r

\r

\"La collaborazione con Uasabi per il lancio e la gestione del nostro canale TikTok rappresenta un passo importante per il brand Alpitour nell’impegno a innovarsi sempre per raggiungere i viaggiatori in modi nuovi e coinvolgenti - spiega il media & communication manager Alessio Agricola -. TikTok è un'opportunità per ispirare le persone a immaginare, progettare e vivere ogni fase del loro viaggio, condividendo non solo le destinazioni, ma anche le emozioni e le esperienze che rendono ogni viaggio indimenticabile”.","post_title":"Alpitour sbarca su TikTok in collaborazione con l'agenzia Uasabi","post_date":"2025-02-25T11:57:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740484676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485363\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Lido di Venezia[/caption]\r

\r

Doppia novità per il gruppo Soges, che allo stesso tempo esce per la prima volta dai confini toscani e debutta come white label company. La compagnia fiorentina ha infatti siglato un contratto di affitto nove più nove con Step Real Estate per la gestione del futuro Meliá Venezia Lido, già noto con il nome di Hotel Helvetia. L'affiliazione al brand spagnolo è frutto di un ulteriore accordo di franchising.\r

\r

La proprietà verrà inaugurata il prossimo 30 giugno. Situata sul Gran Viale del Lido di Venezia in un complesso degli anni Venti completamente ristrutturato, sarà un 4 stelle superior dotato di 60 camere, un ristorante e un bar. Con questa new entry salgono a 12 gli hotel operati da Soges, dieci dei quali gestiti con il marchio in house Place of Charme. Il valore della locazione a regime, a partire dalla terza annualità, sarà di 1,5 milioni di euro all'anno più Iva, mentre il contratto di franchising ha una durata di 18 anni, salvo un diritto di cessazione anticipata di Soges al verificarsi di certe condizioni dopo 48 mesi.\r

\r

\"Questa operazione segna un traguardo significativo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di ampliare il nostro portafoglio - commenta il presidente Soges, Paolo Galardi -. La scelta di investire in questa nuova location riflette il nostro impegno a puntare su destinazioni di grande attrattiva turistica, dove i visitatori possono vivere esperienze capaci di unire comfort e autenticità\".","post_title":"Soges sbarca al Lido di Venezia come white label company di un Meliá","post_date":"2025-02-25T11:42:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740483723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485321","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I passeggeri che scelgono di viaggiare con Qatar Airways potranno presto chiedere a un agente di viaggio dotato di intelligenza artificiale di prenotare i loro voli: è questa la più recente innovazione della compagnia aerea che rivoluziona il booking attraverso Sama Ai.\r

\r

In pratica Sama, l'assistente di volo virtuale dotata di intelligenza artificiale, è ora disponibile su QVerse, app e sito web del vettore e rende la prenotazione semplice e personalizzata: Sama interagisce infatti in modo naturale con i viaggiatori attraverso la voce e la chat, guidandoli in ogni fase del viaggio. Grazie a una prenotazione intuitiva e potenziata dall'intelligenza artificiale, i viaggiatori possono chiedere a Sama -24 ore su 24 - informazioni sui voli in base alle quali sarà lei stessa a creare un itinerario su misura.\r

\r

Il nuovo strumento è stato lanciato dalla compagnia in occasione del Web Summit Qatar 2025, insieme ad altre innovazioni, Dream Destination - The Pulse, QVerse Multi-Sensory Experience, AI Menu, Privilege Club Collection e Reward Seat Finder.\r

\r

«La partnership di Qatar Airways con Web Summit Qatar illustra il nostro impegno verso l'innovazione e sottolinea la nostra ricerca di adottare progressi tecnologici all'avanguardia per offrire esperienze leader ai passeggeri» afferma il ceo del Gruppo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer.\r

\r

«Qatar Airways sta sfruttando sempre più le tecnologie innovative per migliorare e semplificare l'esperienza del cliente - continua il cco, Thierry Antinori -. Puntiamo a fornire ai nostri passeggeri l'eccellenza dal momento in cui aprono l'applicazione mobile o il sito web di Qatar Airways, e il nostro team ha sviluppato strumenti di intelligenza artificiale digitale per guidare e coinvolgere i passeggeri durante le loro esperienze di prenotazione e di viaggio».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Qatar Airways: l'intelligenza artificiale debutta in un nuovo tool di prenotazione","post_date":"2025-02-25T10:18:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740478734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà alto più di 500 metri il nuovo sviluppo alberghiero e residenziale di Corinthia Hotels e Dubai General Properties. Situato all'interno di un complesso a due torri sulla Sheikh Zayed Road della città emiratina, nei pressi del Museum of the Future, la proprietà si svilupperà su due torri collegate da una lobby sospesa a oltre 200 metri di altezza.\r

\r

Il nuovo complesso ospiterà quindi anche il 5 stelle Corinthia Dubai, insieme a serviced apartments e attici firmati dalla stessa compagnia alberghiera. Presente pure Corinthia Wellness, una spa di nuova generazione con piscine interne ed esterne, attrezzature fitness, personal trainer e un team di esperti dedicati al benessere. L’accesso al complesso sarà garantito da quattro ingressi distinti, assicurando una gestione fluida del traffico.\r

\r

Dubai General Properties ha incaricato AtkinsRéalis come studio di architettura e consulente ingegneristico principale. La gestione del progetto sarà affidata alla società Qp del gruppo Corinthia, con il completamento previsto entro il 2030. La struttura includerà anche spazi per eventi e un grande salone con viste su Jumeirah Beach, oltre a cinque ristoranti e bar con panorami sulla città e sul mare. Tra le strutture del complesso vi saranno anche piscine panoramiche e private per gli attici e gli appartamenti. Previsto pure un private club e ampi spazi verdi. Con una superficie edificata totale di circa 330 mila metri quadrati, le torri offriranno viste sullo skyline di Sheikh Zayed Road, sul Burj Khalifa, sul Burj Al Arab e su Jumeirah Beach. Il punto culminante del progetto sarà la piscina a cielo aperto più alta del mondo, situata a oltre 500 metri d’altezza.","post_title":"Corinthia apre un hotel a Dubai con la piscina a cielo aperto più alta del mondo","post_date":"2025-02-24T13:43:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740404618000]}]}}