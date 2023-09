Boscareto Resort dopo la ristrutturazione presenta il nuovo direttore, Marco Filippi Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, dopo la ristrutturazione, torna ad accogliere i suoi ospiti in queste settimane, con una lunga lista di novità, dalle camere, ai giardini, al ristorante gastronomico, che lo rendono un indirizzo nuovo e unico nel panorama dell’ospitalità luxury in Langa. Il filo conduttore è un lusso consolidato, capace di offrire relax profondo e comfort assoluto, unito a una ristrutturazione che ha messo la natura, il paesaggio e il territorio al centro di ogni elemento di nuova concezione. La riapertura è anche l’occasione per annunciare il nuovo direttore, Marco Filippi, che lascia il suo incarico all’Hotel de Russie di Roma – Gruppo Rocco Forte e torna nelle Langhe, da dove proviene la sua famiglia e dove ha lavorato per molti anni. «Sono particolarmente felice di tornare a lavorare in questa parte del Piemonte – spiega il direttore – divenuta in questi ultimi anni una meta di spicco nel panorama del lusso internazionale. Sono consapevole degli importanti investimenti realizzati dalla famiglia Dogliani nella rivisitazione del Resort, e il mio obiettivo sarà farlo diventare ancora di più la destinazione preferita di questo meraviglioso territorio». Una parte importante della ristrutturazione ha riguardato la rimodulazione di spazi preesistenti, dai quali sono derivate dieci nuove camere. Di queste, due grandi suite, di cui una con corner cucina a scomparsa, due junior suite e una deluxe al primo piano e cinque roof top junior suite con meravigliosi terrazzi affacciati sulle colline al piano mansardato. Le 39 camere già esistenti sono state rinnovate e reinterpretate mantenendo intatto il loro spirito originario. Fra le novità più importanti alla riapertura, il ristorante gastronomico La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti. Gli ospiti de Il Boscareto Resort & Spa troveranno inoltre un nuovo suggestivo giardino nella zona ricevimento, prima adibita a parcheggio, frutto di una grande opera volta a mettere in risalto la natura togliendo completamente le automobili dalla visuale. Per ottenere questo risultato è stato costruito un grande garage sotterraneo capace di ospitare 63 automobili, Le novità proseguono all’ingresso del Resort, con un’area lobby rimodulata e ampliata, e con gli ambienti del Bistrot Sunsì, anch’essi rivisitati negli arredi, nei tessuti e nella distribuzione degli spazi. Rimangono immutati invece alcuni fra gli ambienti più amati del Resort, come la Sala delle acque e la Spa, e gli spazi funzionali, dedicati a eventi e meeting. Valentina Dogliani, padrona di casa de Il Boscareto Resort & Spa, racconta: «Siamo molto felici del risultato di questa profonda rivisitazione del Resort. Abbiamo lavorato a lungo, passato in esame ogni ambiente e ogni aspetto della struttura, con l’obiettivo di mantenere tutti i punti di forza e le caratteristiche più apprezzate e, contestualmente, di sviluppare una nuova esperienza Boscareto, attuale, personalizzata, unica. Oggi torniamo ad accogliere i nostri amati ospiti con l’entusiasmo e l’energia della prima apertura». Condividi

Le Maldive sono infatti il rifugio da sempre ambito da chi desidera staccare la spina e immergersi nella natura, godendo dei piaceri più semplici: passeggiate sulla sabbia bianca, tuffi tra pesci multicolori e aperitivi al tramonto scrutando l’orizzonte.\r

\r

A Malè Nord, a soli 15 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Velana, su un atollo di 40 mila metri quadrati e 691 metri di sabbia bianchissima sorge il Kagi Maldives: un resort consigliato da Gastaldi Holidays dove poter trascorrere momenti di profondo relax, riscoprendo i piccoli piaceri della vita. Qui le architetture maldiviane di pregio si sposano con un design contemporaneo, minimale e raffinato. Il benessere e la privacy sono garantiti e il servizio è attento e premuroso. Oltre ai tre ristoranti e ai tre bar, il fiore all’occhiello del resort è il centro benessere sospeso sul mare, che propone trattamenti olistici per ritrovare il ritmo e la riconnessione tra corpo, anima e mente.\r

\r

Nell’atollo di Raa, a 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale, il to genovese propone invece il Furaveri Island Resort & Spa: un complesso di recente apertura realizzato nel pieno rispetto della natura. Immersa in giardini tropicali, la struttura dispone di sei tipologie di camere, due ristoranti e un bar. La spa offre un approccio olistico al benessere, lavorando su corpo, mente e spirito attraverso trattamenti d’ispirazione tradizionale asiatica e maldiviana abbinati a pratiche curative ayurvediche e alla cucina sana.\r

\r

","post_title":"Gastaldi Holidays: vacanze detox al Kagi Maldives e al Furaveri Island","post_date":"2023-09-11T12:53:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694436807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La novità era già nota dallo scorso giugno, da quando il presidente e amministratore delegato di Alpitour World, Gabriele Burgio, aveva presentato proprio a Firenze le cinque new entry VRetreats della prima parte dell'anno. Ma ora arriva l'ufficializzazione del rebranding della struttura toscana: il Tornabuoni, già parte di The Unbound Collection by Hyatt, è entrato a far parte della collezione lusso della divisione alberghiera del gruppo.\r

\r

Situata in uno degli edifici più antichi di Firenze, simbolo di pregio e fascino sin dal tredicesimo secolo, realizzata dalla famiglia Bombeni e poi passata alla famiglia inglese Minerbetti, discendente dei Becket, la struttura oggi presenta uno stile che rievoca il Rinascimento. Un luogo dove si respira ancora l’arte di chi, negli anni, lo ha scelto per soggiornarvi: Henry James, John Steinbeck, l’attore Fredric March, Lord Spencer, la famiglia Agnelli e Barbara Bush, solo per citarne alcuni.\r

\r

Situato in una posizione strategica, all’incrocio della storica via de’ Tornabuoni, di piazza Santa Trinità e di via del Parione, l'hotel dispone di 62 camere e suite curate dall’interior designer Andrea Auletta. La proposta culinaria si declina in quattro spazi differenti, inclusa una terrazza, e una cantina polivalente. Al piano terra il ristorante Il Magnifico celebra i sapori della tradizione gastronomica toscana mentre Il Magnifico Cafè è l'ideale per chi è alla ricerca di una cucina ispirata ai bistrot, abbinata a un buon bicchiere di vino o cocktail dal sapore internazionale. Al quarto piano la Butterfly Terrace, aperta anche al pubblico esterno, è la scelta perfetta per chi desidera bere qualcosa ammirando i tetti di Firenze e la cupola del Brunelleschi, mentre il Lucie Gourmet Restaurant è il fine dining, di prossima apertura, che si contraddistingue sia per la cucina tradizionale italiana sia per quella più internazionale. Per gli amanti del buon vino, La Cave, la cantina al piano meno uno vanta una collezione unica di bottiglie di vino italiane e champagne francesi, con la possibilità di organizzare degustazioni, così come eventi e cene private.\r

\r

Tra gli altri servizi a disposizione degli ospiti, il concierge 24 ore su 24, una piccola cantina a disposizione in ogni suite per gustare una selezione di vini e una palestra completamente attrezzata, con la possibilità di allenarsi con un personal trainer o prendere parte a sessioni private di yoga.","post_title":"VRetreats ufficializza la new entry Tornabuoni di Firenze","post_date":"2023-09-11T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694436030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Boscareto Resort & Spa di Serralunga d’Alba, dopo la ristrutturazione, torna ad accogliere i suoi ospiti in queste settimane, con una lunga lista di novità, dalle camere, ai giardini, al ristorante gastronomico, che lo rendono un indirizzo nuovo e unico nel panorama dell’ospitalità luxury in Langa.\r

\r

Il filo conduttore è un lusso consolidato, capace di offrire relax profondo e comfort assoluto, unito a una ristrutturazione che ha messo la natura, il paesaggio e il territorio al centro di ogni elemento di nuova concezione. La riapertura è anche l’occasione per annunciare il nuovo direttore, Marco Filippi, che lascia il suo incarico all’Hotel de Russie di Roma – Gruppo Rocco Forte e torna nelle Langhe, da dove proviene la sua famiglia e dove ha lavorato per molti anni. «Sono particolarmente felice di tornare a lavorare in questa parte del Piemonte – spiega il direttore - divenuta in questi ultimi anni una meta di spicco nel panorama del lusso internazionale. Sono consapevole degli importanti investimenti realizzati dalla famiglia Dogliani nella rivisitazione del Resort, e il mio obiettivo sarà farlo diventare ancora di più la destinazione preferita di questo meraviglioso territorio».\r

\r

Una parte importante della ristrutturazione ha riguardato la rimodulazione di spazi preesistenti, dai quali sono derivate dieci nuove camere. Di queste, due grandi suite, di cui una con corner cucina a scomparsa, due junior suite e una deluxe al primo piano e cinque roof top junior suite con meravigliosi terrazzi affacciati sulle colline al piano mansardato. Le 39 camere già esistenti sono state rinnovate e reinterpretate mantenendo intatto il loro spirito originario.\r

\r

Fra le novità più importanti alla riapertura, il ristorante gastronomico La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti.\r

\r

Gli ospiti de Il Boscareto Resort & Spa troveranno inoltre un nuovo suggestivo giardino nella zona ricevimento, prima adibita a parcheggio, frutto di una grande opera volta a mettere in risalto la natura togliendo completamente le automobili dalla visuale. Per ottenere questo risultato è stato costruito un grande garage sotterraneo capace di ospitare 63 automobili,\r

\r

Le novità proseguono all’ingresso del Resort, con un’area lobby rimodulata e ampliata, e con gli ambienti del Bistrot Sunsì, anch’essi rivisitati negli arredi, nei tessuti e nella distribuzione degli spazi.\r

\r

Rimangono immutati invece alcuni fra gli ambienti più amati del Resort, come la Sala delle acque e la Spa, e gli spazi funzionali, dedicati a eventi e meeting. Valentina Dogliani, padrona di casa de Il Boscareto Resort & Spa, racconta: «Siamo molto felici del risultato di questa profonda rivisitazione del Resort. Abbiamo lavorato a lungo, passato in esame ogni ambiente e ogni aspetto della struttura, con l’obiettivo di mantenere tutti i punti di forza e le caratteristiche più apprezzate e, contestualmente, di sviluppare una nuova esperienza Boscareto, attuale, personalizzata, unica. Oggi torniamo ad accogliere i nostri amati ospiti con l’entusiasmo e l’energia della prima apertura».","post_title":"Boscareto Resort dopo la ristrutturazione presenta il nuovo direttore, Marco Filippi","post_date":"2023-09-11T12:20:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694434839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Popoli, tradizioni, emozioni e culture lontane. E' quello che racchiudono i profondi ritratti del fotografo e giornalista di viaggio Sergio Ardissone, protagonisti della mostra Testimoni – Un mondo che scompare, di cui è prevista l’inaugurazione giovedì 14 settembre alle 18.30 presso lo spazio culturale Ferrobedò in via Moscova 40 a Milano, e che sarà visitabile gratuitamente fino al 29 settembre.\r

\r

Gli scatti in esposizione, realizzati dall’autore di libri e reportage, sono il risultato di 30 anni di viaggi in più di 70 Paesi come guida per Focus Himalaya Travel, il tour operator gestito da Daniele Tonani specializzato delle regioni himalayane, dei paesi del Sud-Est asiatico e di tutto il continente americano. Focus punta su un turismo più consapevole e lento, privilegiando mete spesso poco considerate, con l’obiettivo di migliorare la qualità del viaggiare.\r

\r

Dai sentieri himalayani ai ghiacciai artici, dalle antiche carovaniere asiatiche fino agli infuocati deserti africani, il fotografo e accompagnatore turistico astigiano, che durante le spedizioni non si è mai separato dalla sua Reflex, ha scattato immagini capaci di evocare storie di vita autentiche e suggestive e raccontare di luoghi dove il tempo pare essersi fermato. Istantanee alla ricerca dell’anima più profonda, di culti millenari e di consuetudini perfezionatesi per vivere e sopravvivere in terre per lo più isolate e inospitali.\r

\r

Oggi, quegli scatti rimangono a testimoniare l’esistenza di un mondo che già a distanza di trent’anni si è trasformato inesorabilmente, talvolta a causa di conflitti, molte volte a causa del trascorrere del tempo che, a poco a poco, cancella l’esistenza del passato. Volti senza nome, appartenenti a popoli misteriosi – Inuit, Kirghisi, Rabari, Apatani, Miju Mishmi, El Molo, Turkana, Borana, Mursi, Karo, Hammer, Dassanech – che trasportano in un viaggio visivo unico attraverso paesaggi remoti e popoli affascinanti.\r

\r

Il percorso espositivo presenta una serie di immagini raccolte da Ardissone lungo la via della Seta, nel Sud-Est asiatico, in Tibet e Nepal, in India, in Etiopia e Kenia, nell’Artico canadese. Ogni fotografia è una finestra aperta su mondi ignoti, testimoni autentici delle tradizioni umane. L’appuntamento è dal 14 al 29 settembre 2023 presso lo spazio Ferrobedò in via Moscova 40, Milano.","post_title":"Focus Himalaya Travel: a Milano una mostra sugli scatti della guida Sergio Ardissone","post_date":"2023-09-11T11:56:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694433412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato già sopra i livelli 2019. Si confermano le previsioni di luglio del gruppo Quality. Anzi al momento i numeri tendono verso la parte più alta della già ottimistica forbice previsionale di due mesi fa, quando si pensava di chiudere a livelli pari o appena superiori ai 165 milioni di euro di quattro anni fa (110 milioni nel 2022, ndr). \"L’estate 2023 è stata una delle più difficili dal punto di vista operativo a causa degli incendi, dei tifoni e delle tante difficoltà che la parte volata del viaggio ha subito - racconta il direttore commerciale dell'operatore torinese, Marco Peci -. Dal punto di vista del fatturato è però andata oltre le aspettative, anche se la disponibilità dei posti volo, e in alcuni casi anche dei servizi a terra, ha limitato la possibilità di soddisfare tutta la domanda potenziale. Stati uniti, Europa, Giappone, Indonesia, Uzbekistan, Messico e Canada sono solo alcune delle destinazioni che hanno registrato le migliori performance, anche paragonandole al periodo pre-Covid\".\r

\r

Proprio il Giappone è peraltro uno dei grandi ritorni di un anno, il 2023, che ha visto la ripartenza in Oriente di altre mete fondamentali quali l'India e la Cina. \"Si tratta di destinazioni oggi in condizioni di appeal molto diverse tra loro - riprende Peci -. Il Giappone, come dicevo, è uno dei best seller 2023: tutte le linee di prodotto e tipologie di viaggio sono state apprezzate. È uno dei Paesi più trendy al mondo. Discorso diverso invece per l’india, che è in sensibile ricrescita ma ancora non al livello del periodo pre-Covid, Ma soprattutto per la Cina che necessiterebbe di una grande promozione da parte dell’ente del turismo. Bisogna ripartire dalle fondamenta e con un approccio molto diverso dalla promozione che se ne faceva in passato.\r

\r

Peci è tornato recentemente in Cina dopo tre anni di assenza e decine di viaggi fatti negli ultimi 25 anni: \"L’ho trovata più bella che mai. Ha tutti gli ingredienti giusti per essere ancora una delle destinazioni turistiche più importanti al mondo, grazie alle bellezze che custodisce, culturali e naturalistiche, allo stile di vita dei cinesi che offre scorci di futuro e passato unici, alle esperienze assolutamente uniche che si possono fare e alle infrastrutture che sono tra le migliori al mondo. Il problema è che la percezione che abbiamo qui in Occidente della destinazione è fortemente distonica rispetto a quanto offra realmente. Ci sono pregiudizi che chi ama viaggiare dovrebbe superare soprattutto quando, come in questo caso, sono spesso senza reale fondamento\".","post_title":"Fatturato Quality oggi già sopra i livelli 2019. Ma la Cina è da ripensare","post_date":"2023-09-08T12:36:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694176564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451824","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ) “dà i numeri” e offre, dal 6 al 23 dicembre, pernottamenti e skipass gratuiti sulle Dolomiti.\r

\r

Il resort dal cuore green offre servizi speciali per gli sciatori, 2.500 mq di aree wellness e una cucina gourmet con prodotti biologici locali e regionali. Tra i plus dedicati ai patiti delle piste: la ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, il deposito sci interno con scalda-scarponi, ogni settimana ciaspolate ed escursioni guidate e ski safari guidati dai padroni di casa e dalle guide alpine.\r

\r

A disposizione l’esclusiva Dolomites Sky Spa - riservata agli adulti - dell’avveniristico Excelsior Dolomites Lodge e la Dolomites Family Spa dedicata alle famiglie.\r

\r

Dolomiti Super Première valida dal 6 al 23 dicembre 2023 comprende: 4 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 3, oppure 8 giorni di vacanza e di sci al prezzo di 6. L'offerta è valida sia per il soggiorno sia per lo skipass per il Plan de Corones o per il Dolomiti Superski. Inoltre a disposizione sconto del 20% sul noleggio dell'attrezzatura da sci nei noleggi sci convenzionati e 15% di sconto sulle lezioni di sci nelle scuole sci che partecipano all'iniziativa (min. 3 giorni di corso di sci di gruppo o min. 3 ore di lezione di sci individuale). Sono compresi anche “Dolomites Life pensione gourmet ¾” con buffet a colazione, pranzo leggero, merenda pomeridiana con dolci appena sfornati e snack salati, frutta e tè e cena gourmet servita al tavolo; Excelsior Cocktail Bar con raffinate creazioni e sensazionali cocktail show con effetti speciali dei barman; accesso alle aree benessere; Ski-in, ski-out con la posizione perfetta direttamente sulle piste: dall'hotel, accesso diretto alle piste del Plan de Corones e dell’Alta Badia/Sellaronda; ogni settimana: ski safari con Werner Call; First-line-skiing e giornate sulle piste in compagnia; due escursioni invernali e ciaspolate guidate a settimana; info e cartine e maestro di sci in hotel (su prenotazione e a pagamento). Prezzo a partire da 582 euro a persona per quattro notti.\r

\r

","post_title":"Excelsior Dolomites Life Resort, dal 6 al 23 dicembre pernottamenti e sky pass gratuiti sulle Dolomiti","post_date":"2023-09-08T12:11:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694175074000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 24 settembre 2023 è la Giornata Internazionale del buon vivere slow, slogan e filosofia di Cittaslow. Giunta alla 14a edizione, Cittaslow Sunday è l’occasione per promuovere universalmente concetti e progetti di Cittaslow. \r

\r

In questo giorno ogni comune appartenente a Cittaslow organizza una o più iniziative nel proprio territorio ispirandosi al concetto del buon vivere slow. Sindaci delle piccole città della rete, cittadini, ma anche viaggiatori ospiti possono portare il proprio contributo concreto per la sensibilizzazione di queste tematiche a favore di una qualità di vita migliore. \r

\r

Tra le numerose Cittaslow coinvolte c’è Greve in Chianti, in Toscana, dove di recente l’amministrazione comunale in collaborazione con Cai Firenze ha inaugurato una nuova rete sentieristica. Sei percorsi ad anello storico-naturalistici, corredati di segnaletica e accessibili a tutti, per oltre 70 km di camminate alla scoperta del territorio. \r

\r

Dalla Toscana scendiamo fino alla Puglia, dove la Cittaslow Cisternino presenta diversi trail a stretto contatto con la natura. Tra gli itinerari: Monti Comunali, Marinelli, Monte Castel Pagano, Monte Specchia-Cirasulo. Il paesaggio è quello tipico della Murgia e della Valle d’Itria, con masserie e tratturi contornati da muretti a secco e alberi monumentali di olivi e carrubi. E ancora roccia calcarea che si alterna a ricca vegetazione di macchia mediterranea, boschi misti a pino d’Aleppo con esemplari secolari, terrazzamenti e trulli, cisterne d’acqua fino al maestoso acquedotto pugliese. Un interessante itinerario naturalistico è quello che da Monte Pizzuto conduce a un sito geologico rappresentato da un affioramento su roccia carbonatica di numerosissime tracce di molluschi fossili tipici del Cretaceo, risalenti quindi a 150-65 milioni di anni fa.\r

\r

Protagonista dello Slow Tourism è anche la bicicletta che permette di esplorare il territorio con lentezza, godendosi i panorami e i rapporti con gli abitanti del posto, un mezzo perfettamente sostenibile che sposa la mobilità dolce.\r

\r

Riflettori accesi, a questo proposito, sulla Cittaslow Pineto, in Abruzzo, che si conferma ComuneCiclabile, grazie ai 4 “bikesmile” assegnati anche quest’anno da Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta).\r

\r

Ci spostiamo in Liguria dove la Cittaslow Levanto mette a disposizione degli amanti della bicicletta la ciclabile che porta a Framura, un itinerario da percorrere lentamente per godere dei panorami mozzafiato sul mare. Il facile percorso pianeggiante segue il tracciato ferroviario dismesso e riqualificato e si snoda anche tra le antiche gallerie del treno, ben illuminate e segnalate, che grazie a una ristrutturazione conservativa dona alla pista un aspetto d’altri tempi. Le arcate delle gallerie inoltre formano delle terrazze naturali con splendide viste sulle calette sottostanti.\r

\r

L’autunno tra l’altro è la stagione ideale per assaggiare specialità culinarie originali e uniche. Tra i prodotti di stagione, il tartufo è una vera prelibatezza da degustare ad esempio nella Cittaslow Acqualagna nelle Marche che propone la sua Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ma anche ad Abbiategrasso in Lombardia, nell’ambito della manifestazione AbbiateGusto. È un’occasione per provare ricette tipiche e conoscere nuovi utilizzi in cucina. \r

\r

Dal tartufo all’olio, protagonista in diverse Cittaslow umbre con “Frantoi aperti”, tra cui Todi e Amelia con il suo AmerinOlio. Sono appuntamenti che permettono di valorizzare le piccole produzioni locali attraverso degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, visite ai frantoi, laboratori didattici, ma anche passeggiate e momenti musicali tra gli ulivi. \r

\r

\r

","post_title":"CittàSlow Sunday, 24 settembre a spasso e in bici per l’Italia","post_date":"2023-09-08T11:14:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1694171694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling a caccia di nuovi piloti nell'intento di \"coprire i posti vacanti necessari per poter operare ai livelli di attività del 2019\". In un messaggio pubblicato sui social media ripreso da Preferente.com, la compagnia del gruppo Iag dichiara che \"continuiamo a fare progressi nel nostro piano di trasformazione che ci permetterà di rimanere il riferimento low cost nei mercati in cui operiamo, garantendo al contempo la nostra competitività e sostenibilità futura\".\r

\r

Il vettore è alla ricerca di primi ufficiali per i suoi A320 basati a Barcellona. I requisiti sono consultabili attraverso il sito web Vueling.\r

\r

Come sottolineato da Preferente.com, Vueling sta trattando con il personale per adeguare i costi \"al fine di essere competitivi\". Il ceo, Marco Sansavini, ha avvertito che \"finché non chiuderemo gli accordi non potremo continuare a investire nella crescita e nel rinnovo della flotta\". Le prospettive sembrano però positive: \"Le trattative si stanno muovendo in una direzione costruttiva\".","post_title":"Vueling alla ricerca di nuovi piloti per riportare l'operatività ai livelli 2019","post_date":"2023-09-08T10:18:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694168331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si celebrerà al Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa il trentesimo anniversario di Glamour to. L'occasione? La terza edizione del Glamour Exclusive Weekend: la convention ideata con l’intento di premiare le agenzie top italiane. In programma dal 30 settembre al 1° di ottobre, il fine settimane sarà anche un'opportunità di aggiornamento e di incontro con i top partner del settore travel e infine come momento di relax in cui godere della bellezza del territorio.\r

\r

Il programma prevede dunque momenti dedicati a premiazioni, workshop e incontri formativi, nonché momenti di convivialità, relax e tempo libero per godere appieno della location. Faranno parte della convention anche numerosi tra i partner più importanti di Glamour To: compagnie aeree, enti del turismo, catene alberghiere, compagnie di crociera e fornitori di servizi. Saranno presentate pure le ultime novità e i progetti di Glamour, che registra una crescita superiore al 2019 e in linea con il 2022. Tra queste, il catalogo per le festività natalizie (Natale, Capodanno ed Epifania) con voli di linea e hotel in allotment e tour con accompagnatore in diverse combinazioni di pacchetti e proposte interessanti. Inoltre nuove destinazione e nuove collaborazioni con partner commerciali. In più programmazione per l’anno 2024 con pacchetti già prenotabili e con conferme immediate.","post_title":"Glamour festeggia i 30 anni con l'Exclusive Weekend al Renaissance il Ciocco","post_date":"2023-09-08T10:13:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694168012000]}]}}