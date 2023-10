Bluserena: vendite aperte per il rinnovato Sansicario Majestic L’Hotel Sansicario Majestic ha aperto le vendite: la struttura situata nel comprensorio sciistico della Vialattea, l’unico di Bluserena Hotels & Resorts in una località di montagna, è pronto ad accogliere gli ospiti con un look & feel del tutto nuovo in linea con la nuova vision del gruppo, e con il processo di rebranding portato avanti dall’azienda nell’ultimo anno. Il resort aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre dopo un significativo restyling: gli ospiti troveranno un’atmosfera alpina elegante e un design moderno e confortevole che si riflette in ogni spazio, nella nuova ampia e luminosa lobby con vista sulle montagne, decorata con materiali locali come la pietra e il legno, e sedute in pelle e ornate da caldi tessuti invernali; nelle camere rinnovate, che vantano materassi e guanciali nuovi per un sano e confortevole riposo, e valorizzate da elementi in perfetto stile montano, con leggeri tocchi di design alpino e complementi d’arredo che enfatizzano il contesto come immagini a tema sciistico di celebri fotografi e tessuti tartan. Tra le novità ci sono le Romantic Suite (da circa 45 metri quadrati), rinnovati ristorante e bar. Come tutte le strutture Bluserena, anche l’Hotel Sansicario Majestic è la destinazione ideale per le famiglie, grazie ai tanti servizi ad hoc tra cui un’ampia gamma di attività per bambini, miniclub, animazione e scuola sci. Oltre alla sua posizione privilegiata, l’hotel offre una gamma completa di servizi per il benessere, tra cui una palestra, una piscina coperta riscaldata con vista sulla montagna e un centro wellness. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453329 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Hotel Sansicario Majestic ha aperto le vendite: la struttura situata nel comprensorio sciistico della Vialattea, l’unico di Bluserena Hotels & Resorts in una località di montagna, è pronto ad accogliere gli ospiti con un look & feel del tutto nuovo in linea con la nuova vision del gruppo, e con il processo di rebranding portato avanti dall’azienda nell’ultimo anno. Il resort aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre dopo un significativo restyling: gli ospiti troveranno un’atmosfera alpina elegante e un design moderno e confortevole che si riflette in ogni spazio, nella nuova ampia e luminosa lobby con vista sulle montagne, decorata con materiali locali come la pietra e il legno, e sedute in pelle e ornate da caldi tessuti invernali; nelle camere rinnovate, che vantano materassi e guanciali nuovi per un sano e confortevole riposo, e valorizzate da elementi in perfetto stile montano, con leggeri tocchi di design alpino e complementi d’arredo che enfatizzano il contesto come immagini a tema sciistico di celebri fotografi e tessuti tartan. Tra le novità ci sono le Romantic Suite (da circa 45 metri quadrati), rinnovati ristorante e bar. Come tutte le strutture Bluserena, anche l’Hotel Sansicario Majestic è la destinazione ideale per le famiglie, grazie ai tanti servizi ad hoc tra cui un'ampia gamma di attività per bambini, miniclub, animazione e scuola sci. Oltre alla sua posizione privilegiata, l'hotel offre una gamma completa di servizi per il benessere, tra cui una palestra, una piscina coperta riscaldata con vista sulla montagna e un centro wellness. [post_title] => Bluserena: vendite aperte per il rinnovato Sansicario Majestic [post_date] => 2023-10-04T11:57:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696420645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Gattinoni riflette sui suoi valori e strategie promuovendo una serie di incontri con esperti in occasione del 40° anno dalla fondazione dell’azienda. Al centro degli eventi, realizzati in collaborazione con Forbes Italia, 4 grandi aree tematiche: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Il secondo appuntamento ha preso in esame il tema: “La sostenibilità è un’opportunità”, sottolineando l’importanza per le aziende di attuare politiche sostenibili, di cui valutare l’impatto su ambiente, consumatori e dipendenti. Ha aperto la serata Isabella Maggi (marketing & communication director Gattinoni) sottolineando il desiderio del Gruppo di «raccontare questi valori in modo diverso, con le voci di aziende impegnate nella sostenibilità e seguendo gli obiettivi dei nostri business». Al microfono si sono poi alternati Sheyla Biasini (head of Sales Up2You) che ha raccontato la crescita di un’azienda che ha la mission di «rendere la sostenibilità accessibile alle aziende. Analizziamo le emissioni di ogni evento (consumi elettrici, catering, luci, condizionamento e mezzi utilizzati dagli ospiti per l’avvicinamento) - prosegue - e definiamo le strategie di riduzione e la compensazione per rendere l’occasione carbon-neutral». Il percorso verso la sostenibilità investe tutta l’area della mobilità. « Il settore del trasporto aereo è in trasformazione da decenni - afferma infatti Cristina Lazzaroni (coordinator sustainability Air-France KLM per i mercati East Mediterranean) - Il processo di decarbonizzazione è iniziato già nel 1999 perché negli ultimi 40 anni il trasporto passeggeri è decuplicato e il trasporto merci è cresciuto 13 volte. Per questo sin dal 2009 investiamo nel SAF, il carburante alternativo». Maria Paola De Rosa (head of trade and charter sales Trenitalia) ricorda che: «Il nostro ruolo è quello di fare da traino nell’intermodalità, con un utilizzo più ampio dei servizi di trasporto condivisi, che funziona solo se c’è sinergia tra i vari vettori, sin dall’acquisto di un biglietto unico». Il mondo dell’automotive era rappresentato da Fabio Pressi (presidente e AD A2A E-Mobility). «Parlando di tecnologia e innovazione noi , installiamo le colonnine azzurre per la ricarica dei mezzi elettrici. La Commissione Europea ha fissato al 2035 la cessazione della vendita di vetture endotermiche. L’Italia dovrà adeguarsi, perché oggi è il fanalino di coda con il suo 8% di presenza di auto elettriche rispetto all’84% della Norvegia». Per concludere è fondamentale l’apporto della ricerca che si conduce in strutture come il campus di Kilometro Rosso. «Il nostro parco scientifico unisce 80 aziende. - sottolinea Roberto Marelli (development director Kilometro Rosso) - Siamo nati nel 2009 per aiutare le aziende a fare innovazione e sostenere lo sviluppo del sistema economico: già da 4 anni la nostra missione si è spostata verso la sostenibilità». «Il viaggio verso la sostenibilità è una grande Travel Experience - conclude Isabella Maggi - Gattinoni vuole fare la propria parte. Fino al 2030 intraprenderemo un percorso aziendale con una serie di attenzioni nelle nostre sedi e nella proposta di viaggi sostenibili ai clienti. C’è tanta consapevolezza e al consumatore attento si chiederà di dare un piccolo contributo sul suo viaggio per renderlo carbon-neutral, sostenendo dei progetti che possano compensare l’anidride carbonica prodotta». [gallery ids="453260,453261,453262,453263,453264,453265"] [post_title] => Il Gruppo Gattinoni parla di sostenibilità nel 40° anno di storia [post_date] => 2023-10-03T14:33:35+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696343615000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453254 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà anche Adyen alla prossima fiera di Rimini, in programma dal'11 al 13 ottobre (padiglione A2 – stand 062). Un‘occasione per gli operatori del settore travel & hospitality di approfondire, insieme a questa piattaforma tecnologico-finanziaria che gestisce i pagamenti di molte aziende a livello globale tra cui Qc Terme, Raffles Hotel Singapore, B&B Hotels e Louvre Hotels, le opportunità di crescita generate da strategie di investimento focalizzate sulla tecnologia, sulla scalabilità e sull'ottimizzazione dei processi, a partire dai pagamenti. Vantaggi che emergono anche da una recente ricerca svolta dalla stessa Adyen a livello internazionale: nell’attuale contesto, in cui l’elevato tasso di inflazione influisce sulle abitudini di consumo, non sorprende infatti che per il 50% degli imprenditori alberghieri italiani il calo del potere d'acquisto dei viaggiatori sia la principale preoccupazione del momento. A confronto, l'impatto dell'inflazione è stato menzionato solo dal 18% degli intervistati in Francia e dal 38% degli americani. Investire in tecnologia per ottimizzare i processi, può quindi contribuire ad affrontare il futuro: per esempio, in relazione alle priorità di business da sviluppare nel corso del prossimo anno, il 29% delle aziende italiane del settore alberghiero cita come obiettivi la riduzione dei costi, l'efficientamento dell'attività e gli investimenti nell’innovaztiione. Per quanto riguarda i pagamenti, il 42% intende invesre in tecnologie per migliorare l'esperienza del cliente e il 38% vorrebbe investire in soluzioni innovative. “L’integrazione delle transazioni di tutti i canali in un'unica piattaforma globale semplifica le procedure coinvolgendo i diversi comparti aziendali, dal finance all’It fino al servizio clienti e il marketing - spiega il global head of hospitality di Adyen, Mark Rademaker -. Le aziende alberghiere italiane che già utilizzano un sistema di Unified Commerce dichiarano di aver percepito un miglioramento nella fidelizzazione dei clienti, e il 60% segnala anche un aumento delle vendite, dell'efficienza e della strategia di gestione dei dati”. [post_title] => Adyen alla fiera di Rimini per parlare di innovazione It nei processi di pagamento [post_date] => 2023-10-03T13:04:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696338298000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da venerdì 6 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì da Paura, appunto ogni venerdì dalle 17 alle 22, dedicati ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età. Il divertimento a tema inizierà già dal Welcome Show con il corpo di ballo di Gardaland Resort che, per l’occasione, riserverà agli ospiti ben due sorprese coinvolgendoli in un’esibizione da paura. Divertimento raddoppiato nelle Scary Zone, le aree delimitate e infestate di zombie, mostri e creature spaventose che, dopo il grande successo dello scorso anno, metteranno di nuovo alla prova il coraggio degli ospiti di Gardaland Park: un’avventura forte ma in perfetto stile con il mood di Gardaland Magic Halloween, disponibile tutti i venerdì. Lungo i viali del parco tanti saranno poi i momenti di divertimento: dalla postazione make-up a tema horror alle mostroband itineranti, fino alle novità pensate ad hoc per la nuova stagione come Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto. Imperdibili gli appuntamenti con i nuovi e coinvolgenti spettacoli a partire dal Buffalo Stage con Windigo, al teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica fino al Gardaland Theatre dove, oltre al nuovo live show Nautilus, andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca. Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween ogni area del parco si vestirà a tema offrendo agli ospiti nuove e coinvolgenti avventure: la Foresta Incantata, infatti, si trasformerà nel Bosco Stregato e, anche il Cinema 4D si animerà di un mostruoso divertimento con una nuova programmazione tutta da scoprire. Il divertimento sarà davvero no-stop e si raddoppierà il 31 ottobre quando, in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura. [post_title] => Dal 6 ottobre torna l'appuntamento con il Gardaland Magic Halloween [post_date] => 2023-10-03T12:49:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696337399000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo due anni di ristrutturazione, riapre completamente rinnovato l'unico Relais & Châteaux della capitale austriaca: il The Amauris Vienna è un boutique hotel il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza. La proprietà dispone di 45 camere e 17 suite, tra cui l'Opera di 120 metri quadrati e la Loft di 72 mq. A completare l'offerta il ristorante gourmet Glasswing, guidato dall'executive chef Alexandru Simon, a cui si aggiunge l'omonimo bar&bistro gestito dall'head bartender Maximilian Wölle. Al Fresco dining è invece lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena. Situata nell'antico chiostro dell'edificio, la Amauris Spa include tra le altre cose una piscina coperta, il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale, un'area umida e una palestra equipaggiata Technogym. La proprietà che ospita l'hotel, un tempo residenza nobiliare, fu costruita nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann ed è tornata a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese Hoppe + Partners Zt e dell'architetto croato Nikola Arambasic dello studio Ocd Arhitekti (per i dettagli di interior). Oggi intende incarnare la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del diciannovesimo secolo incontra l'eleganza contemporanea. [post_title] => Riapre completamente rinnovato il The Amauris: unico Relais & Châteaux di Vienna [post_date] => 2023-10-03T11:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696332267000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molti gli eventi enogastronomici più appetitosi da vivere con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Così, la stagione dei tartufi e dei funghi, delle castagne e dell’uva che si fa vino, diventa l’occasione ghiotta per sperimentare le eccellenze della Food Valley partecipando a manifestazioni, fiere e rassegne originali, seguendo gli itinerari del gusto tracciati da Visit Emilia. Tra le colline di Parma, dove gli 8 Musei del Cibo invitano a vivere storie e sapori di prodotti tipici come il Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, il Museo del Parmigiano Reggiano e il Museo del Culatello, dal 15 ottobre al 19 novembre 2023 si celebra la Festa del Tartufo Nero di Fragno, occasione per visitare anche il borgo di Calestano. In Val Taro, invece, il 21 e 22 e poi il 28 e 29 ottobre si tiene la 10° Fiera del Tartufo di Bedonia, un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del diamante della terra. Gli appassionati di formaggio possono approfittare della rassegna Caseifici Aperti il 7 e l’8 ottobre 2023.Il viaggio nel gusto continua poi, in Bassa Parmense, dove è il maiale il protagonista della riuscita rassegna November Porc, che si svolge dal 3 al 26 novembre nelle terre del Culatello, tra Sissa, Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca. I sapori d’autunno inondano di profumi anche gli splendidi castelli dell’Emilia, come il Castello di Paderna a Pontenure (PC), che il 7 e l’8 ottobre apre i suoi cortili e il suo grande parco per I Frutti del Castello. Restando nel territorio, che può vantare filari preziosi di vigneti lungo la Strada dei Vini e dei Colli Piacentini, si brinda con la Fiera dei Vini di Piacenza Expo dal 18 al 20 novembre, la mostra mercato delle produzioni vitivinicole italiane. Anche lo splendido abitato medievale di Vigoleno, tra i Borghi più Belli d’Italia, invita ad assaporare calici d’autore e il tipico Vin Santo nella manifestazione Vinoleno d’inverno, il 18 e il 19 novembre. A Piacenza, il nettare degli dei non è solo il vino, ma anche il miele: dal 27 al 29 ottobre 2023 si tiene Apimell. I più golosi devono visitare Castel San Giovanni l’11 e 12 novembre per deliziarsi con Cioccolandia, che chiama a raccolta i maître chocolatiers. A Bobbio, un altro spettacolare borgo emiliano che affascina con il suo Ponte del Diavolo, il 10 dicembre si celebra la Sagra della Lumaca, inoltre, è da non perdere la Croccantata del 17 dicembre, che metterà alla prova gli artigiani del tipico dolce bobbiese a base di mandorle e zucchero. La stagione del foliage è l’occasione per assaporare i tipici “ciccioli” durante la Festa d’Autunno dei Ciccioli Balsamici di Albinea, che si terrà il 28 e il 29 ottobre 2023, in un’alchimia di sapori e degustazioni, tra cui non mancherà l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. C’è un comune, inoltre, dove i norcini si sfidano per creare il miglior Cicciolo d’Oro: l’appuntamento è a Campagnola Emilia il 3 dicembre. Sull’Appennino Reggiano si spandono gli aromi delle castagne, celebrate a Cinquecerri Ventasso il 14 ottobre e a Cervarezza il 15 ottobre con la Festa della Castagna. A Marola, nel comune di Carpineti, il frutto d’autunno è festeggiato con una storica 59° edizione l’8, il 15 e il 22 ottobre, con uno scenografico padellone da record. Inoltre, il 15 ottobre è la data sia della Festa del Marrone del Faieto a Casina, sia di quella di Felina, a Castelnovo ne’ Monti, dove svetta la Pietra di Bismantova. A Cavola di Toano, invece, è il gioiello della terra a far ingolosire i visitatori con la 35° Festa del Tartufo nelle domeniche del 12 e del 19 novembre. ­ [post_title] => Visit Emilia, autunno alla scoperta delle eccellenze della Food Valley [post_date] => 2023-10-03T10:58:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696330711000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aegean entra di gran carriera nell'inverno con 18 nuove rotte verso 14 Paesi (rispetto all'orario invernale dello scorso anno), ampliando al contempo le operazioni in Medio Oriente, Nord Africa, Balcani ed Europa. L'operativo consente ora ai passeggeri di Atene di esplorare nuove destinazioni, come Dubai, Luxor, Sharm El Sheikh, Innsbruck, Bratislava, Baku, Chisinau, e per la prima volta si potrà raggiunge Il Cairo da Salonicco con un volo diretto. Continueranno ad operare alcune rotte aperte durante l'estate, da Atene a Bristol e Birmingham, Malaga, Bilbao, Tallin, Riga, Tunisia e Barcellona da Salonicco, a sostegno della destagionalizzazione; verrà poi aggiunto un secondo volo giornaliero da Atene a Francoforte. La compagnia continuerà ad operare poi voli regolari da/per Rodi, Heraklion e Kalamata fino a novembre, mentre l'inizio della nuova stagione estiva è previsto per marzo 2024. Nella stessa direzione, Aegean sta operando voli charter da Rodi, nell'ambito di un programma speciale realizzato in collaborazione con tour operator stranieri, che offre 35.000 posti disponibili, verso 22 destinazioni europee in 8 Paesi, tra ottobre-dicembre 2023 e febbraio-maggio 2024. Intanto, tra gennaio e settembre 2023 Aegean ha trasportato oltre 11,9 milioni di passeggeri (7,1 milioni sul network internazionale), con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati della compagnia sono stati positivi anche nel terzo trimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022 (che aveva già registrato una forte performance), con un totale di 5,3 milioni di passeggeri: in crescita sia il traffico passeggeri domestico, del 17%, che quello internazionale, del 18%. Complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno, il traffico passeggeri della rete internazionale di Aegean da e per l'aeroporto "Eleftherios Venizelos" di Atene è aumentato del 38%, mentre nello stesso periodo l'aumento del traffico passeggeri internazionale all'aeroporto "Makedonia" di Salonicco ha superato il 45% rispetto all'anno precedente. [post_title] => Aegean amplia il network invernale con nove nuove rotte [post_date] => 2023-10-03T09:37:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696325849000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates celebra i suoi primi 10 anni di voli diretti tra Milano e New York, periodo in cui ha trasportato sulla rotta oltre 1,8 milioni di passeggeri. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita, a favorire fruttuosi i collegamenti commerciali e turistici, oltre ad aver avvantaggiato entrambe le economie. Emirates è l'unica compagnia aerea a offrire un servizio di First Class per questa rotta e a operare in regime di quinta libertà dall'Italia; la tratta è servita da aeromobili Airbus A380 e Boeing 777. Per ospitare l'A380, Emirates ha aperto - nel 2013 - una lounge dedicata nell'aeroporto di Malpensa. Al termine del suo decimo anniversario di servizi tra la "capitale della moda del mondo" e la città più visitata degli Stati Uniti, « voli di Emirates hanno trasportato oltre 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York, con esportazioni dall'Italia che vanno dall'abbigliamento agli articoli alimentari e gioielli - sottolinea una nota del vettore di Dubai -. Dagli Stati Uniti, in cima alla lista delle materie prime frequentemente esportate in Italia, si trovano abbigliamento, tessuti, ricambi e prodotti chimici utilizzati in vari settori. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates Skycargo, trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway, a ulteriore dimostrazione dell’impegno di Emirates nel sostenere le economie e le imprese locali in entrambi i Paesi». Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l'Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona. [post_title] => Emirates e i dieci anni sulla Milano-New York: oltre 1,8 mln di passeggeri trasportati [post_date] => 2023-10-03T09:00:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696323621000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caboverdetime apre le vendite per la stagione invernale, con partenze, ogni sabato da Milano Orio al Serio, dal 23 dicembre 2023 sino al 30 aprile 2024. Tutte le strutture sono proposte con volo diretto dall’Italia: il Clubhotel Halos Casa Resort, il Sobrado Boutique Hotel, il Melia Dunas Beach Resort & Spa, il Melia Llana Beach Resort & Spa, l’Hilton Cabo Verde Sal Resort e infine il Robinson Cabo Verde. Le tariffe oggi disponibili con la formula Prenota prima permettono un risparmio fino a 580 euro a coppia, la garanzia del miglior prezzo e la possibilità di poter fare un eventuale cambio nome e cambio data senza costi. Alla tariffa Prenota prima sono anche abbinabili altri numerosi vantaggi. In primis il nuovo Viaggia green – avvicinamento. Se l’aeroporto di partenza viene raggiunto con mezzi pubblici, (bus, treno o aereo), Caboverdetime offre un contributo che va fino a un massimo di 100 euro a persona direttamente in estratto conto. Importante novità di prodotto per questo inverno 23/24 è poi il restyling completo della zona ristorante del Sobrado Boutique Hotel. “Il Sobrado è sempre più apprezzato dalla clientela italiana – racconta il direttore commerciale, Pietro Dusi -. Da questo inverno gli ospiti avranno perciò la possibilità di scegliere anche il nuovo trattamento Full board plus, che prevede colazione, pranzo e cena a buffet con bevande. Gli ospiti potranno inoltre usufruire dell’all inclusive dell'Halos Beach Bar, situato sulla nostra spiaggia privata, del servizio spiaggia e del nuovo servizio navetta gratuito hotel /spiaggia/hotel. La nostra volontà è di voler creare una sempre maggior sinergia tra le due strutture di proprietà di Caboverdetime. Gli ospiti potranno tra l'altro usufruire del servizio animazione diurno nella spiaggia Halos Beach e di quello serale al Clubhotel Halos Casa Resort”. [post_title] => Aperte le vendite Caboverdetime per la stagione invernale [post_date] => 2023-10-02T12:06:17+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696248377000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bluserena vendite aperte per il rinnovato sansicario majestic" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":45,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2126,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453329","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Hotel Sansicario Majestic ha aperto le vendite: la struttura situata nel comprensorio sciistico della Vialattea, l’unico di Bluserena Hotels & Resorts in una località di montagna, è pronto ad accogliere gli ospiti con un look & feel del tutto nuovo in linea con la nuova vision del gruppo, e con il processo di rebranding portato avanti dall’azienda nell’ultimo anno. \r

\r

Il resort aprirà i battenti il prossimo 21 dicembre dopo un significativo restyling: gli ospiti troveranno un’atmosfera alpina elegante e un design moderno e confortevole che si riflette in ogni spazio, nella nuova ampia e luminosa lobby con vista sulle montagne, decorata con materiali locali come la pietra e il legno, e sedute in pelle e ornate da caldi tessuti invernali; nelle camere rinnovate, che vantano materassi e guanciali nuovi per un sano e confortevole riposo, e valorizzate da elementi in perfetto stile montano, con leggeri tocchi di design alpino e complementi d’arredo che enfatizzano il contesto come immagini a tema sciistico di celebri fotografi e tessuti tartan.\r

\r

Tra le novità ci sono le Romantic Suite (da circa 45 metri quadrati), rinnovati ristorante e bar. Come tutte le strutture Bluserena, anche l’Hotel Sansicario Majestic è la destinazione ideale per le famiglie, grazie ai tanti servizi ad hoc tra cui un'ampia gamma di attività per bambini, miniclub, animazione e scuola sci.\r

\r

Oltre alla sua posizione privilegiata, l'hotel offre una gamma completa di servizi per il benessere, tra cui una palestra, una piscina coperta riscaldata con vista sulla montagna e un centro wellness.","post_title":"Bluserena: vendite aperte per il rinnovato Sansicario Majestic","post_date":"2023-10-04T11:57:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696420645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Gattinoni riflette sui suoi valori e strategie promuovendo una serie di incontri con esperti in occasione del 40° anno dalla fondazione dell’azienda. \r

Al centro degli eventi, realizzati in collaborazione con Forbes Italia, 4 grandi aree tematiche: creatività ed eventi, etica e sostenibilità, tecnologia e viaggi, persone e wellbeing. Il secondo appuntamento ha preso in esame il tema: “La sostenibilità è un’opportunità”, sottolineando l’importanza per le aziende di attuare politiche sostenibili, di cui valutare l’impatto su ambiente, consumatori e dipendenti. \r

Ha aperto la serata Isabella Maggi (marketing & communication director Gattinoni) sottolineando il desiderio del Gruppo di «raccontare questi valori in modo diverso, con le voci di aziende impegnate nella sostenibilità e seguendo gli obiettivi dei nostri business». \r

Al microfono si sono poi alternati Sheyla Biasini (head of Sales Up2You) che ha raccontato la crescita di un’azienda che ha la mission di «rendere la sostenibilità accessibile alle aziende. Analizziamo le emissioni di ogni evento (consumi elettrici, catering, luci, condizionamento e mezzi utilizzati dagli ospiti per l’avvicinamento) - prosegue - e definiamo le strategie di riduzione e la compensazione per rendere l’occasione carbon-neutral». Il percorso verso la sostenibilità investe tutta l’area della mobilità. «\r

Il settore del trasporto aereo è in trasformazione da decenni - afferma infatti Cristina Lazzaroni (coordinator sustainability Air-France KLM per i mercati East Mediterranean) - Il processo di decarbonizzazione è iniziato già nel 1999 perché negli ultimi 40 anni il trasporto passeggeri è decuplicato e il trasporto merci è cresciuto 13 volte. Per questo sin dal 2009 investiamo nel SAF, il carburante alternativo». \r

Maria Paola De Rosa (head of trade and charter sales Trenitalia) ricorda che: «Il nostro ruolo è quello di fare da traino nell’intermodalità, con un utilizzo più ampio dei servizi di trasporto condivisi, che funziona solo se c’è sinergia tra i vari vettori, sin dall’acquisto di un biglietto unico». Il mondo dell’automotive era rappresentato da Fabio Pressi (presidente e AD A2A E-Mobility). «Parlando di tecnologia e innovazione noi , installiamo le colonnine azzurre per la ricarica dei mezzi elettrici. \r

La Commissione Europea ha fissato al 2035 la cessazione della vendita di vetture endotermiche. L’Italia dovrà adeguarsi, perché oggi è il fanalino di coda con il suo 8% di presenza di auto elettriche rispetto all’84% della Norvegia». Per concludere è fondamentale l’apporto della ricerca che si conduce in strutture come il campus di Kilometro Rosso. \r

«Il nostro parco scientifico unisce 80 aziende. - sottolinea Roberto Marelli (development director Kilometro Rosso) - Siamo nati nel 2009 per aiutare le aziende a fare innovazione e sostenere lo sviluppo del sistema economico: già da 4 anni la nostra missione si è spostata verso la sostenibilità». «Il viaggio verso la sostenibilità è una grande Travel Experience - conclude Isabella Maggi - Gattinoni vuole fare la propria parte. Fino al 2030 intraprenderemo un percorso aziendale con una serie di attenzioni nelle nostre sedi e nella proposta di viaggi sostenibili ai clienti. C’è tanta consapevolezza e al consumatore attento si chiederà di dare un piccolo contributo sul suo viaggio per renderlo carbon-neutral, sostenendo dei progetti che possano compensare l’anidride carbonica prodotta».\r

[gallery ids=\"453260,453261,453262,453263,453264,453265\"]","post_title":"Il Gruppo Gattinoni parla di sostenibilità nel 40° anno di storia","post_date":"2023-10-03T14:33:35+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696343615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà anche Adyen alla prossima fiera di Rimini, in programma dal'11 al 13 ottobre (padiglione A2 – stand 062). Un‘occasione per gli operatori del settore travel & hospitality di approfondire, insieme a questa piattaforma tecnologico-finanziaria che gestisce i pagamenti di molte aziende a livello globale tra cui Qc Terme, Raffles Hotel Singapore, B&B Hotels e Louvre Hotels, le opportunità di crescita generate da strategie di investimento focalizzate sulla tecnologia, sulla scalabilità e sull'ottimizzazione dei processi, a partire dai pagamenti.\r

\r

Vantaggi che emergono anche da una recente ricerca svolta dalla stessa Adyen a livello internazionale: nell’attuale contesto, in cui l’elevato tasso di inflazione influisce sulle abitudini di consumo, non sorprende infatti che per il 50% degli imprenditori alberghieri italiani il calo del potere d'acquisto dei viaggiatori sia la principale preoccupazione del momento. A confronto, l'impatto dell'inflazione è stato menzionato solo dal 18% degli intervistati in Francia e dal 38% degli americani.\r

\r

Investire in tecnologia per ottimizzare i processi, può quindi contribuire ad affrontare il futuro: per esempio, in relazione alle priorità di business da sviluppare nel corso del prossimo anno, il 29% delle aziende italiane del settore alberghiero cita come obiettivi la riduzione dei costi, l'efficientamento dell'attività e gli investimenti nell’innovaztiione. Per quanto riguarda i pagamenti, il 42% intende invesre in tecnologie per migliorare l'esperienza del cliente e il 38% vorrebbe investire in soluzioni innovative.\r

\r

“L’integrazione delle transazioni di tutti i canali in un'unica piattaforma globale semplifica le procedure coinvolgendo i diversi comparti aziendali, dal finance all’It fino al servizio clienti e il marketing - spiega il global head of hospitality di Adyen, Mark Rademaker -. Le aziende alberghiere italiane che già utilizzano un sistema di Unified Commerce dichiarano di aver percepito un miglioramento nella fidelizzazione dei clienti, e il 60% segnala anche un aumento delle vendite, dell'efficienza e della strategia di gestione dei dati”.","post_title":"Adyen alla fiera di Rimini per parlare di innovazione It nei processi di pagamento","post_date":"2023-10-03T13:04:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1696338298000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da venerdì 6 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì da Paura, appunto ogni venerdì dalle 17 alle 22, dedicati ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età. Il divertimento a tema inizierà già dal Welcome Show con il corpo di ballo di Gardaland Resort che, per l’occasione, riserverà agli ospiti ben due sorprese coinvolgendoli in un’esibizione da paura.\r

\r

Divertimento raddoppiato nelle Scary Zone, le aree delimitate e infestate di zombie, mostri e creature spaventose che, dopo il grande successo dello scorso anno, metteranno di nuovo alla prova il coraggio degli ospiti di Gardaland Park: un’avventura forte ma in perfetto stile con il mood di Gardaland Magic Halloween, disponibile tutti i venerdì.\r

\r

Lungo i viali del parco tanti saranno poi i momenti di divertimento: dalla postazione make-up a tema horror alle mostroband itineranti, fino alle novità pensate ad hoc per la nuova stagione come Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto. Imperdibili gli appuntamenti con i nuovi e coinvolgenti spettacoli a partire dal Buffalo Stage con Windigo, al teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica fino al Gardaland Theatre dove, oltre al nuovo live show Nautilus, andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca.\r

\r

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween ogni area del parco si vestirà a tema offrendo agli ospiti nuove e coinvolgenti avventure: la Foresta Incantata, infatti, si trasformerà nel Bosco Stregato e, anche il Cinema 4D si animerà di un mostruoso divertimento con una nuova programmazione tutta da scoprire. Il divertimento sarà davvero no-stop e si raddoppierà il 31 ottobre quando, in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura.\r

\r

","post_title":"Dal 6 ottobre torna l'appuntamento con il Gardaland Magic Halloween","post_date":"2023-10-03T12:49:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696337399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo due anni di ristrutturazione, riapre completamente rinnovato l'unico Relais & Châteaux della capitale austriaca: il The Amauris Vienna è un boutique hotel il cui nome trae ispirazione dalla farfalla monarca Amauris, simbolo di eleganza e leggerezza. La proprietà dispone di 45 camere e 17 suite, tra cui l'Opera di 120 metri quadrati e la Loft di 72 mq. A completare l'offerta il ristorante gourmet Glasswing, guidato dall'executive chef Alexandru Simon, a cui si aggiunge l'omonimo bar&bistro gestito dall'head bartender Maximilian Wölle. Al Fresco dining è invece lo spazio outdoor da cui ammirare la città durante una colazione, pranzo, aperitivo o cena. Situata nell'antico chiostro dell'edificio, la Amauris Spa include tra le altre cose una piscina coperta, il cui tetto di vetro apribile lascia filtrare la luce naturale, un'area umida e una palestra equipaggiata Technogym.\r

\r

La proprietà che ospita l'hotel, un tempo residenza nobiliare, fu costruita nel 1860 dagli architetti Flattich e Schumann ed è tornata a splendere grazie alla firma dello studio di architettura viennese Hoppe + Partners Zt e dell'architetto croato Nikola Arambasic dello studio Ocd Arhitekti (per i dettagli di interior). Oggi intende incarnare la grandiosità e la grazia di Vienna, in un indirizzo dove il glamour dello stile del diciannovesimo secolo incontra l'eleganza contemporanea.","post_title":"Riapre completamente rinnovato il The Amauris: unico Relais & Châteaux di Vienna","post_date":"2023-10-03T11:24:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696332267000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molti gli eventi enogastronomici più appetitosi da vivere con Visit Emilia, la Terra dello Slow Mix tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia.\r

Così, la stagione dei tartufi e dei funghi, delle castagne e dell’uva che si fa vino, diventa l’occasione ghiotta per sperimentare le eccellenze della Food Valley partecipando a manifestazioni, fiere e rassegne originali, seguendo gli itinerari del gusto tracciati da Visit Emilia.\r

\r

Tra le colline di Parma, dove gli 8 Musei del Cibo invitano a vivere storie e sapori di prodotti tipici come il Museo del Fungo Porcino di Borgotaro, il Museo del Parmigiano Reggiano e il Museo del Culatello, dal 15 ottobre al 19 novembre 2023 si celebra la Festa del Tartufo Nero di Fragno, occasione per visitare anche il borgo di Calestano. In Val Taro, invece, il 21 e 22 e poi il 28 e 29 ottobre si tiene la 10° Fiera del Tartufo di Bedonia, un altro appuntamento imperdibile per gli amanti del diamante della terra. Gli appassionati di formaggio possono approfittare della rassegna Caseifici Aperti il 7 e l’8 ottobre 2023.Il viaggio nel gusto continua poi, in Bassa Parmense, dove è il maiale il protagonista della riuscita rassegna November Porc, che si svolge dal 3 al 26 novembre nelle terre del Culatello, tra Sissa, Polesine Parmense, Zibello e Roccabianca. \r

\r

I sapori d’autunno inondano di profumi anche gli splendidi castelli dell’Emilia, come il Castello di Paderna a Pontenure (PC), che il 7 e l’8 ottobre apre i suoi cortili e il suo grande parco per I Frutti del Castello. Restando nel territorio, che può vantare filari preziosi di vigneti lungo la Strada dei Vini e dei Colli Piacentini, si brinda con la Fiera dei Vini di Piacenza Expo dal 18 al 20 novembre, la mostra mercato delle produzioni vitivinicole italiane. Anche lo splendido abitato medievale di Vigoleno, tra i Borghi più Belli d’Italia, invita ad assaporare calici d’autore e il tipico Vin Santo nella manifestazione Vinoleno d’inverno, il 18 e il 19 novembre. A Piacenza, il nettare degli dei non è solo il vino, ma anche il miele: dal 27 al 29 ottobre 2023 si tiene Apimell.\r

\r

I più golosi devono visitare Castel San Giovanni l’11 e 12 novembre per deliziarsi con Cioccolandia, che chiama a raccolta i maître chocolatiers. A Bobbio, un altro spettacolare borgo emiliano che affascina con il suo Ponte del Diavolo, il 10 dicembre si celebra la Sagra della Lumaca, inoltre, è da non perdere la Croccantata del 17 dicembre, che metterà alla prova gli artigiani del tipico dolce bobbiese a base di mandorle e zucchero.\r

\r

La stagione del foliage è l’occasione per assaporare i tipici “ciccioli” durante la Festa d’Autunno dei Ciccioli Balsamici di Albinea, che si terrà il 28 e il 29 ottobre 2023, in un’alchimia di sapori e degustazioni, tra cui non mancherà l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia. C’è un comune, inoltre, dove i norcini si sfidano per creare il miglior Cicciolo d’Oro: l’appuntamento è a Campagnola Emilia il 3 dicembre. Sull’Appennino Reggiano si spandono gli aromi delle castagne, celebrate a Cinquecerri Ventasso il 14 ottobre e a Cervarezza il 15 ottobre con la Festa della Castagna. A Marola, nel comune di Carpineti, il frutto d’autunno è festeggiato con una storica 59° edizione l’8, il 15 e il 22 ottobre, con uno scenografico padellone da record. Inoltre, il 15 ottobre è la data sia della Festa del Marrone del Faieto a Casina, sia di quella di Felina, a Castelnovo ne’ Monti, dove svetta la Pietra di Bismantova. A Cavola di Toano, invece, è il gioiello della terra a far ingolosire i visitatori con la 35° Festa del Tartufo nelle domeniche del 12 e del 19 novembre.\r

\r

\r

\r

\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, autunno alla scoperta delle eccellenze della Food Valley","post_date":"2023-10-03T10:58:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1696330711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453179","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean entra di gran carriera nell'inverno con 18 nuove rotte verso 14 Paesi (rispetto all'orario invernale dello scorso anno), ampliando al contempo le operazioni in Medio Oriente, Nord Africa, Balcani ed Europa.\r

\r

L'operativo consente ora ai passeggeri di Atene di esplorare nuove destinazioni, come Dubai, Luxor, Sharm El Sheikh, Innsbruck, Bratislava, Baku, Chisinau, e per la prima volta si potrà raggiunge Il Cairo da Salonicco con un volo diretto.\r

\r

Continueranno ad operare alcune rotte aperte durante l'estate, da Atene a Bristol e Birmingham, Malaga, Bilbao, Tallin, Riga, Tunisia e Barcellona da Salonicco, a sostegno della destagionalizzazione; verrà poi aggiunto un secondo volo giornaliero da Atene a Francoforte.\r

\r

La compagnia continuerà ad operare poi voli regolari da/per Rodi, Heraklion e Kalamata fino a novembre, mentre l'inizio della nuova stagione estiva è previsto per marzo 2024. Nella stessa direzione, Aegean sta operando voli charter da Rodi, nell'ambito di un programma speciale realizzato in collaborazione con tour operator stranieri, che offre 35.000 posti disponibili, verso 22 destinazioni europee in 8 Paesi, tra ottobre-dicembre 2023 e febbraio-maggio 2024.\r

\r

Intanto, tra gennaio e settembre 2023 Aegean ha trasportato oltre 11,9 milioni di passeggeri (7,1 milioni sul network internazionale), con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I risultati della compagnia sono stati positivi anche nel terzo trimestre dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022 (che aveva già registrato una forte performance), con un totale di 5,3 milioni di passeggeri: in crescita sia il traffico passeggeri domestico, del 17%, che quello internazionale, del 18%.\r

\r

Complessivamente, nei primi nove mesi dell'anno, il traffico passeggeri della rete internazionale di Aegean da e per l'aeroporto \"Eleftherios Venizelos\" di Atene è aumentato del 38%, mentre nello stesso periodo l'aumento del traffico passeggeri internazionale all'aeroporto \"Makedonia\" di Salonicco ha superato il 45% rispetto all'anno precedente.","post_title":"Aegean amplia il network invernale con nove nuove rotte","post_date":"2023-10-03T09:37:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696325849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates celebra i suoi primi 10 anni di voli diretti tra Milano e New York, periodo in cui ha trasportato sulla rotta oltre 1,8 milioni di passeggeri. Più di 6.000 voli in entrambe le direzioni hanno contribuito a soddisfare la domanda su una rotta poco servita, a favorire fruttuosi i collegamenti commerciali e turistici, oltre ad aver avvantaggiato entrambe le economie.\r

Emirates è l'unica compagnia aerea a offrire un servizio di First Class per questa rotta e a operare in regime di quinta libertà dall'Italia; la tratta è servita da aeromobili Airbus A380 e Boeing 777. Per ospitare l'A380, Emirates ha aperto - nel 2013 - una lounge dedicata nell'aeroporto di Malpensa. \r

Al termine del suo decimo anniversario di servizi tra la \"capitale della moda del mondo\" e la città più visitata degli Stati Uniti, « voli di Emirates hanno trasportato oltre 37.000 tonnellate di merci tra Milano e New York, con esportazioni dall'Italia che vanno dall'abbigliamento agli articoli alimentari e gioielli - sottolinea una nota del vettore di Dubai -. Dagli Stati Uniti, in cima alla lista delle materie prime frequentemente esportate in Italia, si trovano abbigliamento, tessuti, ricambi e prodotti chimici utilizzati in vari settori. In media, ogni anno, la divisione cargo della compagnia aerea, Emirates Skycargo, trasporta quasi 4.000 tonnellate di merci tra i due gateway, a ulteriore dimostrazione dell’impegno di Emirates nel sostenere le economie e le imprese locali in entrambi i Paesi».\r

Oltre al servizio tra Milano e New York, Emirates opera due ulteriori voli transatlantici tra le Americhe e l'Europa, collegando Atene e Newark attraverso un volo diretto così come Città del Messico a Barcellona. ","post_title":"Emirates e i dieci anni sulla Milano-New York: oltre 1,8 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2023-10-03T09:00:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696323621000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caboverdetime apre le vendite per la stagione invernale, con partenze, ogni sabato da Milano Orio al Serio, dal 23 dicembre 2023 sino al 30 aprile 2024. Tutte le strutture sono proposte con volo diretto dall’Italia: il Clubhotel Halos Casa Resort, il Sobrado Boutique Hotel, il Melia Dunas Beach Resort & Spa, il Melia Llana Beach Resort & Spa, l’Hilton Cabo Verde Sal Resort e infine il Robinson Cabo Verde. Le tariffe oggi disponibili con la formula Prenota prima permettono un risparmio fino a 580 euro a coppia, la garanzia del miglior prezzo e la possibilità di poter fare un eventuale cambio nome e cambio data senza costi.\r

\r

Alla tariffa Prenota prima sono anche abbinabili altri numerosi vantaggi. In primis il nuovo Viaggia green – avvicinamento. Se l’aeroporto di partenza viene raggiunto con mezzi pubblici, (bus, treno o aereo), Caboverdetime offre un contributo che va fino a un massimo di 100 euro a persona direttamente in estratto conto. Importante novità di prodotto per questo inverno 23/24 è poi il restyling completo della zona ristorante del Sobrado Boutique Hotel.\r

\r

“Il Sobrado è sempre più apprezzato dalla clientela italiana – racconta il direttore commerciale, Pietro Dusi -. Da questo inverno gli ospiti avranno perciò la possibilità di scegliere anche il nuovo trattamento Full board plus, che prevede colazione, pranzo e cena a buffet con bevande. Gli ospiti potranno inoltre usufruire dell’all inclusive dell'Halos Beach Bar, situato sulla nostra spiaggia privata, del servizio spiaggia e del nuovo servizio navetta gratuito hotel /spiaggia/hotel. La nostra volontà è di voler creare una sempre maggior sinergia tra le due strutture di proprietà di Caboverdetime. Gli ospiti potranno tra l'altro usufruire del servizio animazione diurno nella spiaggia Halos Beach e di quello serale al Clubhotel Halos Casa Resort”.","post_title":"Aperte le vendite Caboverdetime per la stagione invernale","post_date":"2023-10-02T12:06:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696248377000]}]}}