Bluserena celebra l’apertura di stagione con “Welcome Summer” Bluserena Hotels & Resorts lancia “Welcome Summer”, una proposta speciale pensata per il ponte del 2 giugno. Dal 30 maggio al 2 giugno 2026 sarà possibile soggiornare anche per una sola notte a Ethra Reserve, in Puglia, a condizioni dedicate “Welcome Summer”. Le strutture coinvolte L’iniziativa coinvolge due delle strutture simbolo del complesso Ethra Reserve di Castellaneta Marina – Valentino Resort e Calanè Resort, immerse nella riserva naturale di Stornara, tra pinete mediterranee, spiagge di sabbia chiara e servizi dedicati alle famiglie. In entrambe le strutture è inclusa la formula Soft Inclusive, l’evoluzione della classica pensione completa firmata Bluserena, che comprende pensione completa, bevande ai pasti, consumazioni disponibili durante la giornata e un accesso settimanale al ristorante regionale “La Trattoria”. Inoltre, bambini e ragazzi fino a 12 anni soggiornano gratuitamente. Tra i punti di forza dei resort, piscine immerse nel verde, spiaggia privata incorniciata dalle dune, un’ampia proposta sportiva e numerosi servizi dedicati alle famiglie: Mini Club, Teen e Young Club, animazione, musica, spettacoli e attività per tutte le età, oltre alla possibilità di vivere il territorio attraverso escursioni ed esperienze outdoor. Condividi

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Il programma\r

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Per due finestre dell’estate, 11-19 luglio e 25 luglio-2 agosto, il calendario ordinario si interrompe per lasciare spazio alle Full Mountain Weeks, riservate esclusivamente ai possessori delle card: in programma un trekking teatrale in quota, uno show cooking dello chef Andrea Mainardi con i prodotti dei casari locali e un trekking con il trail runner Marco Olmo per scoprire i benefici dello sport, immersi nella natura.\r

Il programma estivo ha tra i suoi eventi di riferimento Water Music Festival, in calendario dal 3 luglio al 6 settembre. La rassegna porta la musica sui laghi alpini e sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l’acqua non è solo sfondo ma parte integrante del progetto.\r

Si rinnova infine anche l’appuntamento con Alba in Quota, cinque occasioni per vivere il sorgere del sole in alta montagna tra il Roccolo Ventura a 1.700 metri (il 19 luglio a Temù) e il ghiacciaio Presena a 3.000 metri (il 26 luglio, il 14, 21 e 26 agosto). Per consentire l’esperienza, gli impianti aprono prima dell’alba e accompagnano la salita in quota, fino ai punti panoramici da cui osservare la luce del mattino che raggiunge le vette dell’Adamello-Presanella.","post_title":"Pontedilegno Tonale lancia l'Active Summer: ogni giorno un'idea diversa","post_date":"2026-05-27T11:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779882508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio organizzato dal prossimo 15 giugno.\r

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’associazione Tralenuvole – offrirà l’opportunità di vivere un’estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le attrazioni di Mirabilandia e di Mirabeach.\r

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Un'iniziativa per il territorio\r

Il Summer Camp è aperto anche alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del territorio che, da quest’anno, potranno usufruire anche di un servizio di accompagnamento con mezzi pubblici. Un tutor del Summer Camp accompagnerà i ragazzi - dai 6 anni su - che da Ravenna vorranno raggiungere il centro estivo in autobus sia all’andata che al ritorno.\r

«Con grande soddisfazione riproponiamo per il secondo anno il Mirabilandia Summer Camp, che si è dimostrata una scommessa vincente. Tutti i genitori con bambini in età scolare affrontano il periodo estivo come un momento complesso per la gestione dei figli durante la pausa scolastica. Per questo abbiamo voluto creare uno strumento per aiutare la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dei nostri collaboratori ma, fin da subito, ci siamo resi conto che poteva essere un’opportunità anche per il territorio e le tante adesioni della scorsa edizione ci hanno dato ragione. Confidiamo che anche quest’anno si possa offrire a tanti bambini e ragazzi l’opportunità di vivere un’estate unica e spensierata» spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia e Mirabeach.\r

Il Mirabilandia Summer Camp sarà attivo dal 15 giugno al 28 agosto (ad eccezione del periodo 10-14 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.\r

","post_title":"Mirabilandia Summer Camp: al via la seconda edizione","post_date":"2026-05-27T11:34:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779881661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515234","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itabus compie 5 anni dal suo debutto nei viaggi su gomma di lunga percorrenza: dal 2021 ad oggi ha trasportato 8 milioni di passeggeri (ogni bus ha massimo 73 posti), ha percorso oltre 100 milioni di bus chilometri, registrando di anno in anno una crescita della produzione pari al 20%.\r

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Oggi Itabus offre oltre 4.000 tratte servite con più di 120 destinazioni (quasi raddoppiate dall’avvio del servizio), garantendo una copertura capillare del territorio e offrendo una frequenza costante sulle principali tratte: 52 viaggi al giorno tra Roma e Napoli, 30 tra Roma e Firenze, 22 tra la Puglia e Napoli/Roma, 20 sulla Roma – Milano.\r

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Un network che si estende dalla Sicilia al Piemonte, toccando grandi città e piccoli centri urbani con grande domanda di trasporto, che a partire dal 2024 ha varcato i confini nazionali. Oggi Itabus connette dall’Italia numerose località estere tra cui Parigi, Lione, Grenoble, Montpellier, Perpignan, Barcellona, Zurigo e Lubiana.\r

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Grazie ad una flotta di proprietà, con 100 mezzi Man - tutti alimentati con il diesel HVOlution di Enilive, un biocarburante al 100% da materie prime rinnovabili - Itabus negli anni ha costruito un ventaglio di servizi ancillari per i viaggiatori, fino a lanciare di recente il proprio programma fedeltà.\r

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Per il futuro l’obiettivo è continuare a crescere, a partire già dalla prossima stagione estiva: nuovi collegamenti in direzione delle principali destinazioni balneari italiane ed integrazione delle mete turistiche stagionali con le direttrici nazionali ad alta domanda. \r

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«Siamo solo agli inizi di questa avventura - dichiara l'amministratore delegato Francesco Fiore -. Dopo soli 5 anni di viaggio abbiamo raggiunto già risultati soddisfacenti. Ad oggi viaggiamo in tutte le fasce della giornata, notte compresa, e raggiungiamo centri strategici in Italia e all’estero. Abbiamo introdotto nel corso del tempo sinergie con treni e navi. Negli anni abbiamo costruito un network in grado di rispondere alle esigenze di viaggio dei passeggeri, offrendo un ventaglio di offerte accessorie. Per il futuro gli obiettivi principali sono: continuare ad espandere il network e la frequenza in Italia, dove ormai abbiamo un’ottima capillarità, ed incrementare le rotte internazionali, servendo sempre più nazioni, accrescendo il numero di servizi, destinazioni e viaggiatori».","post_title":"Itabus al giro di boa dei primi 5 anni di attività con 8 mln di passeggeri trasportati","post_date":"2026-05-27T11:24:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779881080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi Rome[/caption]\r

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Anantara Hotels & Resorts celebra il 25° anniversario con una campagna globale: \"25 Years of unforgettable journeys\". Da un singolo resort in Thailandia a oltre 50 hotel e resort in 24 Paesi nel mondo: un traguardo che festeggia le destinazioni, le persone e gli ospiti che hanno dato vita al brand.\r

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Il brand è stato fondato nel 2001 da William Heinecke, chairman e founder di Minor International, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di un marchio alberghiero di lusso capace di offrire soggiorni immersivi e basati sull’esperienza. La sua visione: un brand capace di valorizzare la scoperta culturale attraverso design ispirati alle tradizioni locali, cucina del territorio ed esperienze uniche. Il nome Anantara viene dal sanscrito e significa “senza fine“: un richiamo alla scoperta, ai nuovi orizzonti e al viaggio come esperienza di vita.\r

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«Creare Anantara resta uno dei traguardi professionali di cui vado più fiero - spiega William Heinecke -. Costruire il brand da zero ci ha dato l’opportunità di applicare quanto appreso gestendo hotel in Thailandia per oltre 20 anni e di soddisfare la crescente domanda di viaggiatori esigenti, alla ricerca di esperienze locali memorabili e avventure autentiche, senza rinunciare a sistemazioni di lusso in cui tornare ogni sera».\r

La storia\r

Il primo resort, Anantara Hua Hin Resort, ha aperto le sue porte il 4 marzo 2001 nella località balneare di Hua Hin, a tre ore da Bangkok. Da Hua Hin, il brand si è espanso in tutta la Thailandia con Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort nel nord del Paese e Anantara Bophut Koh Samui Resort nel sud, entrambe strutture firmate dal paesaggista Bill Bensley. L’espansione internazionale è iniziata nel 2006 con Anantara Dhigu Maldives Resort, primo progetto del marchio al di fuori della Thailandia e vera prova del suo potenziale globale, aprendo la strada allo sviluppo in Medio Oriente, Africa, Asia e, negli anni successivi, Europa. Nel 2015, il rebranding di una storica proprietà di Bangkok come Anantara Siam Bangkok Hotel ha rappresentato un traguardo personale per William Heinecke e un passaggio strategico per il brand, segnando la sua evoluzione da brand legato ai resort a realtà dell’hospitality presente anche nelle grandi metropoli internazionali.\r

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Negli ultimi anni, Minor Hotels ha ampliato la presenza di Anantara Hotels & Resorts nelle più iconiche destinazioni europee, aggiungendo nuove proprietà ad Amalfi, Amsterdam, Budapest, Dublino, Nizza, Roma e Vienna. L’espansione proseguirà con nuove aperture previste in Australia, Giappone, Egitto, Argentina, Croazia, Turks e Caicos e Stati Uniti. Nel 2026 il brand lancerà inoltre i Tented Camps, a partire da Anantara Tented Camp Kafue River, situato accanto al Kafue National Park, la più grande e antica riserva naturale del Paese.\r

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«Anantara ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del portfolio luxury di Minor Hotels negli ultimi 25 anni - ha dichiarato Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International -. Il nostro obiettivo resta una crescita attenta e disciplinata, fedele ai valori fondanti di Anantara, dove esperienze immersive, forte senso del luogo e autentica connessione culturale guidano il modo e i luoghi in cui il brand evolve».\r

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Al centro delle celebrazioni per l’anniversario del brand c’è la serie People Who Inspire, che racconta le storie di 25 collaboratori il cui talento e la cui passione definiscono l’esperienza degli ospiti nelle diverse proprietà del gruppo. Ogni profilo darà voce ad artigiani, esperti di conservazione, guide spirituali e figure storiche dell’ospitalità — persone che rendono unici gli hotel Anantara nel mondo e ci ricordano che il cuore dell’hospitality è la connessione umana.\r

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Un’impresa su 4 (24,5%), infatti, registra un aumento delle prenotazioni, mentre il 45% degli operatori vede una sostanziale tenuta rispetto all’estate 2025.\r

Le tensioni internazionali stanno, nei fatti, ridisegnando i flussi turistici globali, favorendo quelle destinazioni, come l’Italia, che continuano ad essere percepite come sicure e facilmente accessibili. \r

È quanto emerge dall’ultima indagine, rivolta a 2.500 imprese ricettive, svolta da Isnart per Unioncamere nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio. \r

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Domanda internazionale\r

Per il periodo estivo luglio-agosto 2026, le previsioni Isnart stimano 171,8 milioni di presenze turistiche complessive, di cui oltre 89 milioni riconducibili alla componente non residente (pari al 52,0% del totale), confermando il ruolo centrale della domanda internazionale nella stagione estiva italiana. \r

In questo scenario, rispetto allo stesso periodo del 2025, si avrebbe una crescita media del +4,6%, sostenuta soprattutto dalla componente estera (+8,3%), mentre la domanda italiana si manterrebbe su livelli sostanzialmente stabili. \r

A supporto del quadro previsivo, il mercato ricettivo alternativo registra già 9,6 milioni di prenotazioni acquisite per il core estivo 2026, in aumento del +18,4% rispetto agli stessi mesi del 2025 (8,1 milioni). \r

Le prenotazioni già registrate equivalgono al 56,8% del consuntivo estivo 2025, contro il 47,6% rilevato nel 2024, segnalando un rafforzamento dell’anticipo di prenotazione e, soprattutto, una stagione che presenta volumi già rilevanti di domanda acquisita.\r

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Domanda internazionale in rafforzamento, stabilità della domanda interna\r

Il 48,7% degli operatori segnala la tenuta delle prenotazioni della domanda interna ed il 31,8% un aumento della clientela domestica; dato che sale al 34,7% per le prenotazioni dall’estero. Tra i mercati più promettenti spiccano Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera, seguiti dai principali Paesi europei. \r

Le imprese hanno reagito per tempo all’aumento dell’incertezza, puntando su una maggiore flessibilità nelle prenotazioni ed il rafforzamento dei canali diretti (34,9%) e investendo sul consolidamento del mercato di prossimità (sia domestico che europeo, a discapito del long haul).\r

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Prezzi\r

Sul fronte dei prezzi, dalle Elaborazioni Isnart e Bmti su dati Istat, continuano a crescere i prezzi dei servizi turistici: ad aprile 2026 ristoranti, bar, pizzerie e simili segnano +3,2% annuo e oltre +10% rispetto a tre anni fa. Anche il comparto ricettivo registra un +1,7% annuo e +13,9% sul 2023, con aumenti più marcati per villaggi vacanze e campeggi (+7,1% su base annua).","post_title":"Isnart: 171 milioni di presenze in estate. Bene gli stranieri. Salgono i prezzi","post_date":"2026-05-27T10:58:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1779879527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_510281\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Amato[/caption]\r

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Welcome Travel Group annuncia con soddisfazione il riconoscimento ricevuto in occasione dei Tap Awards 2026, l’appuntamento internazionale con cui Tap Air Portugal celebra i partner che si sono distinti a livello globale per risultati commerciali, collaborazione e sviluppo del business.\r

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L’edizione 2026 dell’evento si è svolta a Porto presso il cruise terminal del Porto di Leixões, iconica struttura affacciata sull’oceano Atlantico e tra i simboli più rappresentativi della moderna riqualificazione del waterfront cittadino. La serata ha riunito operatori e protagonisti del settore turistico provenienti da diversi mercati internazionali.\r

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Il premio conferma il valore della collaborazione tra Tap Air Portugal e Welcome Travel Group e premia il contributo del network nello sviluppo delle vendite long haul, segmento sempre più strategico per il mercato italiano.\r

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A rappresentare Welcome Travel Group durante la cerimonia è stato Vittorio Amato, responsabile commerciale vettori del network, che ha commentato: «Ricevere questo riconoscimento da Tap Air Portugal è motivo di orgoglio e rappresenta la conferma del lavoro quotidiano svolto dalle agenzie del nostro metwork. La sinergia con partner di valore come Tap ci consente di offrire ai clienti soluzioni di viaggio sempre più competitive e di qualità, consolidando al tempo stesso il ruolo consulenziale delle nostre agenzie. Questo premio appartiene a tutta la rete Welcome Travel Group».\r

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","post_title":"Tap premia Welcome Travel Group ai Tap Awards 2026","post_date":"2026-05-27T10:50:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779879040000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada entra decisa nella summer 2026 con il ritorno delle rotte stagionali lungo raggio e il lancio di alcune destinazioni completamente nuove: secondo i dati forniti da Oag, la compagnia di bandiera canadese opererà in media 68 voli a lungo raggio su 80 rotte nel mese di giugno. La maggior parte di questi voli partirà dagli hub di Montreal-Trudeau e Toronto Pearson.\r

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Da giugno, i passeggeri in partenza da Montreal potranno volare direttamente a Nantes: è la prima volta che Air Canada volerà verso la storica città sulla Loira. E sono delle novità assolute per il Canada altre due rotte, entrambe al decollo da Montreal: una è diretta a Palma di Maiorca e l’altra a Catania.\r

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Le novità da Toronto prevedono invece, sempre da giugno, il decollo del volo per Shanghai Pudong, riprendendo così il collegamento che era stato sospeso nel 2020 a causa delle cancellazioni dovute alla pandemia. Anche Budapest è nella lista delle destinazioni che tornano, precedentemente servita da Air Canada Rouge.\r

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Il terzo nuovo collegamento previsto a giugno giugno (anche se tecnicamente non considerato “a lungo raggio”) è quello per Ponta Delgado, nelle Azzorre:questa rotta potrebbe essere competitiva, poiché è servita anche da Azores Airlines. Anche WestJet inizierà a operare la stessa rotta a partire da metà mese. ","post_title":"L'estate di Air Canada nel segno del lungo raggio. Catania inclusa","post_date":"2026-05-27T10:13:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779876832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515200\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci e Luigi Leone[/caption]\r

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Creo sta lavorando a una selezione di proposte pensate per l’estate 2026 che combinano accessibilità, qualità e tutte le garanzie del turismo organizzato. «Le persone hanno ancora voglia di viaggiare, di staccare e fare un’esperienza di valore - commenta Anya Bracci, direttrice commerciale di Creo -. Quello che cambia oggi è il modo di scegliere: c’è più attenzione al budget, più prudenza e maggiore bisogno di sentirsi tutelati. Per questo stiamo costruendo proposte che rendano il viaggio più accessibile senza rinunciare a qualità e serenità».\r

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Il tour operator sta preparando una programmazione dedicata a partenze estive con quote indicative entro i 3.000 euro a coppia, con itinerari che spaziano dalle destinazioni a breve e medio raggio fino a quelle a lungo raggio.\r

Summer city break\r

Tra le proposte già disponibili ci sono i “Summer city break” dedicati a Canada e Stati Uniti, weekend lunghi e soggiorni urbani costruiti con attenzione ai servizi e ad esperienze selezionate, attraverso formule pensate per rendere più accessibili destinazioni spesso percepite come impegnative.\r

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Accanto al Nord America, la programmazione comprende anche itinerari in Europa, come il Portogallo di “Fado flow”, il Cammino di Santiago negli ultimi 100 chilometri da Sarria e la Boemia con la Piccola Polonia, oltre a proposte in Marocco tra città imperiali, deserto e kasbah, viaggi in Turchia alla scoperta della Cappadocia, soggiorni a Malta e destinazioni a lungo raggio come Sudafrica, Thailandia e Sri Lanka, in formula smart.\r

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«Non parliamo di viaggi costruiti semplicemente sul prezzo - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto -. Dietro ogni proposta c’è un lavoro attento di costruzione dell’itinerario, di selezione dei servizi e di ricerca del miglior equilibrio tra qualità, comfort e accessibilità. L’obiettivo è permettere ai viaggiatori di partire sapendo di poter contare su un itinerario ben costruito e servizi affidabili».\r

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Accanto alla costruzione del viaggio, Creo continua inoltre a investire sulle formule di tutela incluse nel turismo organizzato. La copertura “Viaggio Sicuro Plus”, con un contributo integrativo contenuto rispetto alla formula base, consente infatti di riconsiderare la partenza fino a 11 giorni prima del viaggio, per qualsiasi motivo, ampliando al tempo stesso coperture e assistenza durante tutta l’esperienza.\r

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«Crediamo che oggi il valore del turismo organizzato sia questo - conclude Luigi Leone -: permettere alle persone di continuare a viaggiare con costi chiari, itinerari costruiti bene e qualcuno che si occupi realmente di tutto, dalla partenza al rientro».","post_title":"Creo rilancia sull'estate con i \"Summer city break\"","post_date":"2026-05-27T09:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779875717000]}]}}