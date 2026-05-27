Mirabilandia Summer Camp: al via la seconda edizione Seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio organizzato dal prossimo 15 giugno. L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’associazione Tralenuvole – offrirà l’opportunità di vivere un’estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le attrazioni di Mirabilandia e di Mirabeach. Un’iniziativa per il territorio Il Summer Camp è aperto anche alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del territorio che, da quest’anno, potranno usufruire anche di un servizio di accompagnamento con mezzi pubblici. Un tutor del Summer Camp accompagnerà i ragazzi – dai 6 anni su – che da Ravenna vorranno raggiungere il centro estivo in autobus sia all’andata che al ritorno. «Con grande soddisfazione riproponiamo per il secondo anno il Mirabilandia Summer Camp, che si è dimostrata una scommessa vincente. Tutti i genitori con bambini in età scolare affrontano il periodo estivo come un momento complesso per la gestione dei figli durante la pausa scolastica. Per questo abbiamo voluto creare uno strumento per aiutare la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dei nostri collaboratori ma, fin da subito, ci siamo resi conto che poteva essere un’opportunità anche per il territorio e le tante adesioni della scorsa edizione ci hanno dato ragione. Confidiamo che anche quest’anno si possa offrire a tanti bambini e ragazzi l’opportunità di vivere un’estate unica e spensierata» spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia e Mirabeach. Il Mirabilandia Summer Camp sarà attivo dal 15 giugno al 28 agosto (ad eccezione del periodo 10-14 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Condividi

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Più che un elenco di attività, il progetto punta a costruire un programma quotidiano capace di accompagnare gli ospiti alla scoperta del territorio, distribuendo lungo tutta la settimana escursioni, appuntamenti sportivi e proposte family con il supporto di professionisti della montagna, tra cui guide alpine, maestri di bike e accompagnatori di media montagna.\r

«Vogliamo rendere la vacanza ancora più semplice da vivere, aiutando chi arriva a orientarsi tra le tante possibilità offerte dal comprensorio - spiega Michele Bertolini, direttore del consorzio Pontedilegno-Tonal -. L’idea è permettere al pubblico di scegliere ogni giorno un’esperienza diversa, mettendo in connessione sport, natura e identità del territorio».\r

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Il programma\r

Il programma cambia ogni giorno e segue il ritmo della settimana con un’offerta che attraversa tutte le anime della montagna estiva. Si va dai corsi di mountain bike per ragazzi al Junior Bike Park di Ponte di Legno ai tour guidati in e-bike tra il passo Tonale e Vermiglio; dai trekking lungo il sentiero della Pace e la galleria della Guerra Bianca sul Presena fino alle discese in rafting sul fiume Noce. Accanto alle attività più sportive trovano spazio anche percorsi faunistici nel parco nazionale dello Stelvio, barefoot walking, escursioni didattiche e giochi pensati per le famiglie. Tra gli appuntamenti non mancano esperienze dal taglio più culturale come le visite guidate a Vermiglio, il borgo della Val di Sole che ha fatto da sfondo all’omonimo film, premiato alla mostra del cinema di Venezia e ai David di Donatello.\r

Il meccanismo si basa sulla stretta collaborazione con le strutture ricettive del territorio: chi soggiorna nelle realtà convenzionate riceve gratuitamente l’Adamello Card o la Val di Sole Guest Card Pontedilegno-Tonale, che dà accesso ogni giorno a un’attività gratuita, oltre a sconti sulle altre esperienze in calendario e a tariffe agevolate per impianti e trasporti. Il programma completo con tutte le info è consultabile su questa pagina.\r

Per due finestre dell’estate, 11-19 luglio e 25 luglio-2 agosto, il calendario ordinario si interrompe per lasciare spazio alle Full Mountain Weeks, riservate esclusivamente ai possessori delle card: in programma un trekking teatrale in quota, uno show cooking dello chef Andrea Mainardi con i prodotti dei casari locali e un trekking con il trail runner Marco Olmo per scoprire i benefici dello sport, immersi nella natura.\r

Il programma estivo ha tra i suoi eventi di riferimento Water Music Festival, in calendario dal 3 luglio al 6 settembre. La rassegna porta la musica sui laghi alpini e sulla passerella galleggiante del lago Valbiolo, dove l’acqua non è solo sfondo ma parte integrante del progetto.\r

Si rinnova infine anche l’appuntamento con Alba in Quota, cinque occasioni per vivere il sorgere del sole in alta montagna tra il Roccolo Ventura a 1.700 metri (il 19 luglio a Temù) e il ghiacciaio Presena a 3.000 metri (il 26 luglio, il 14, 21 e 26 agosto). Per consentire l’esperienza, gli impianti aprono prima dell’alba e accompagnano la salita in quota, fino ai punti panoramici da cui osservare la luce del mattino che raggiunge le vette dell’Adamello-Presanella.","post_title":"Pontedilegno Tonale lancia l'Active Summer: ogni giorno un'idea diversa","post_date":"2026-05-27T11:48:28+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779882508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio organizzato dal prossimo 15 giugno.\r

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’associazione Tralenuvole – offrirà l’opportunità di vivere un’estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le attrazioni di Mirabilandia e di Mirabeach.\r

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Un'iniziativa per il territorio\r

Il Summer Camp è aperto anche alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del territorio che, da quest’anno, potranno usufruire anche di un servizio di accompagnamento con mezzi pubblici. Un tutor del Summer Camp accompagnerà i ragazzi - dai 6 anni su - che da Ravenna vorranno raggiungere il centro estivo in autobus sia all’andata che al ritorno.\r

«Con grande soddisfazione riproponiamo per il secondo anno il Mirabilandia Summer Camp, che si è dimostrata una scommessa vincente. Tutti i genitori con bambini in età scolare affrontano il periodo estivo come un momento complesso per la gestione dei figli durante la pausa scolastica. Per questo abbiamo voluto creare uno strumento per aiutare la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dei nostri collaboratori ma, fin da subito, ci siamo resi conto che poteva essere un’opportunità anche per il territorio e le tante adesioni della scorsa edizione ci hanno dato ragione. Confidiamo che anche quest’anno si possa offrire a tanti bambini e ragazzi l’opportunità di vivere un’estate unica e spensierata» spiega Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia e Mirabeach.\r

Il Mirabilandia Summer Camp sarà attivo dal 15 giugno al 28 agosto (ad eccezione del periodo 10-14 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.\r

","post_title":"Mirabilandia Summer Camp: al via la seconda edizione","post_date":"2026-05-27T11:34:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1779881661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi Rome[/caption]\r

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Anantara Hotels & Resorts celebra il 25° anniversario con una campagna globale: \"25 Years of unforgettable journeys\". Da un singolo resort in Thailandia a oltre 50 hotel e resort in 24 Paesi nel mondo: un traguardo che festeggia le destinazioni, le persone e gli ospiti che hanno dato vita al brand.\r

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Il brand è stato fondato nel 2001 da William Heinecke, chairman e founder di Minor International, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di un marchio alberghiero di lusso capace di offrire soggiorni immersivi e basati sull’esperienza. La sua visione: un brand capace di valorizzare la scoperta culturale attraverso design ispirati alle tradizioni locali, cucina del territorio ed esperienze uniche. Il nome Anantara viene dal sanscrito e significa “senza fine“: un richiamo alla scoperta, ai nuovi orizzonti e al viaggio come esperienza di vita.\r

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«Creare Anantara resta uno dei traguardi professionali di cui vado più fiero - spiega William Heinecke -. Costruire il brand da zero ci ha dato l’opportunità di applicare quanto appreso gestendo hotel in Thailandia per oltre 20 anni e di soddisfare la crescente domanda di viaggiatori esigenti, alla ricerca di esperienze locali memorabili e avventure autentiche, senza rinunciare a sistemazioni di lusso in cui tornare ogni sera».\r

La storia\r

Il primo resort, Anantara Hua Hin Resort, ha aperto le sue porte il 4 marzo 2001 nella località balneare di Hua Hin, a tre ore da Bangkok. Da Hua Hin, il brand si è espanso in tutta la Thailandia con Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort nel nord del Paese e Anantara Bophut Koh Samui Resort nel sud, entrambe strutture firmate dal paesaggista Bill Bensley. L’espansione internazionale è iniziata nel 2006 con Anantara Dhigu Maldives Resort, primo progetto del marchio al di fuori della Thailandia e vera prova del suo potenziale globale, aprendo la strada allo sviluppo in Medio Oriente, Africa, Asia e, negli anni successivi, Europa. Nel 2015, il rebranding di una storica proprietà di Bangkok come Anantara Siam Bangkok Hotel ha rappresentato un traguardo personale per William Heinecke e un passaggio strategico per il brand, segnando la sua evoluzione da brand legato ai resort a realtà dell’hospitality presente anche nelle grandi metropoli internazionali.\r

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Negli ultimi anni, Minor Hotels ha ampliato la presenza di Anantara Hotels & Resorts nelle più iconiche destinazioni europee, aggiungendo nuove proprietà ad Amalfi, Amsterdam, Budapest, Dublino, Nizza, Roma e Vienna. L’espansione proseguirà con nuove aperture previste in Australia, Giappone, Egitto, Argentina, Croazia, Turks e Caicos e Stati Uniti. Nel 2026 il brand lancerà inoltre i Tented Camps, a partire da Anantara Tented Camp Kafue River, situato accanto al Kafue National Park, la più grande e antica riserva naturale del Paese.\r

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«Anantara ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del portfolio luxury di Minor Hotels negli ultimi 25 anni - ha dichiarato Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International -. Il nostro obiettivo resta una crescita attenta e disciplinata, fedele ai valori fondanti di Anantara, dove esperienze immersive, forte senso del luogo e autentica connessione culturale guidano il modo e i luoghi in cui il brand evolve».\r

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Al centro delle celebrazioni per l’anniversario del brand c’è la serie People Who Inspire, che racconta le storie di 25 collaboratori il cui talento e la cui passione definiscono l’esperienza degli ospiti nelle diverse proprietà del gruppo. Ogni profilo darà voce ad artigiani, esperti di conservazione, guide spirituali e figure storiche dell’ospitalità — persone che rendono unici gli hotel Anantara nel mondo e ci ricordano che il cuore dell’hospitality è la connessione umana.\r

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","post_title":"Anantara festeggia \"25 Years of unforgettable journeys\"","post_date":"2026-05-27T11:23:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779880988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515220\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Biella[/caption]\r

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In occasione di Arte al Centro 2026, la storica rassegna annuale a Biella giunta alla sua ventottesima edizione, si è parlato di accoglienza, intesa come pratica culturale e civile capace di generare ascolto e incontro, affiancata da una visione del turismo come strumento di consapevolezza e responsabilità.\r

A dare forma a questa visione, due grandi novità strettamente collegate: l'inaugurazione di hotel Cittadellarte, un vero e proprio \"dispositivo artistico\" in cui soggiornare tra camere d'autore e mostre diffuse, e il lancio di Terme Culturali, percorsi immersivi per gruppi e aziende dove la pratica artistica partecipata fa per la mente e la creatività ciò che l’acqua e i massaggi fanno per il corpo.\r

Arte cantiere per il futuro\r

Arte al Centro 2026 è la conferma di una vocazione che Cittadellarte porta avanti da quasi trent'anni: l'arte non è solo specchio singolare del presente, ma cantiere plurale del futuro. Con questa giornata inaugurale, che ha fatto da apripista a un programma espositivo visitabile fino al 31 dicembre, la Fondazione mantiene salda una rotta chiara in cui arte, sostenibilità e impatto sociale non sono più mondi separati, ma tappe di uno stesso viaggio.\r

L’hotel Cittadellarte è una struttura ricettiva concepita come dispositivo artistico. Le 31 camere hanno accolto la mostra “L’ospite inatteso” di Giuseppe Stampone, curata da Ilaria Bernardi: ogni stanza presenta un’opera dell’artista, trasformando l’hotel in uno spazio espositivo da vivere attraverso l’esperienza del soggiorno.\r

Il progetto ha esplorato il tema dell’ospitalità nelle sue molteplici dimensioni - culturale, sociale ed esistenziale - invitando a riflettere sul rapporto con l’altro e sul significato dell’accoglienza. Le opere hanno instaurato un dialogo intimo con gli ospiti, mentre negli spazi comuni una selezione di fotografie d’archivio ha raccontato la storia della Fondazione e delle precedenti edizioni della rassegna.","post_title":"Hotel Cittadellarte: a Biella un \"dispositivo artistico\" in cui soggiornare","post_date":"2026-05-27T10:29:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1779877776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada entra decisa nella summer 2026 con il ritorno delle rotte stagionali lungo raggio e il lancio di alcune destinazioni completamente nuove: secondo i dati forniti da Oag, la compagnia di bandiera canadese opererà in media 68 voli a lungo raggio su 80 rotte nel mese di giugno. La maggior parte di questi voli partirà dagli hub di Montreal-Trudeau e Toronto Pearson.\r

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Da giugno, i passeggeri in partenza da Montreal potranno volare direttamente a Nantes: è la prima volta che Air Canada volerà verso la storica città sulla Loira. E sono delle novità assolute per il Canada altre due rotte, entrambe al decollo da Montreal: una è diretta a Palma di Maiorca e l’altra a Catania.\r

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Le novità da Toronto prevedono invece, sempre da giugno, il decollo del volo per Shanghai Pudong, riprendendo così il collegamento che era stato sospeso nel 2020 a causa delle cancellazioni dovute alla pandemia. Anche Budapest è nella lista delle destinazioni che tornano, precedentemente servita da Air Canada Rouge.\r

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Il terzo nuovo collegamento previsto a giugno giugno (anche se tecnicamente non considerato “a lungo raggio”) è quello per Ponta Delgado, nelle Azzorre:questa rotta potrebbe essere competitiva, poiché è servita anche da Azores Airlines. Anche WestJet inizierà a operare la stessa rotta a partire da metà mese. ","post_title":"L'estate di Air Canada nel segno del lungo raggio. Catania inclusa","post_date":"2026-05-27T10:13:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779876832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515200\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anya Bracci e Luigi Leone[/caption]\r

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Creo sta lavorando a una selezione di proposte pensate per l’estate 2026 che combinano accessibilità, qualità e tutte le garanzie del turismo organizzato. «Le persone hanno ancora voglia di viaggiare, di staccare e fare un’esperienza di valore - commenta Anya Bracci, direttrice commerciale di Creo -. Quello che cambia oggi è il modo di scegliere: c’è più attenzione al budget, più prudenza e maggiore bisogno di sentirsi tutelati. Per questo stiamo costruendo proposte che rendano il viaggio più accessibile senza rinunciare a qualità e serenità».\r

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Il tour operator sta preparando una programmazione dedicata a partenze estive con quote indicative entro i 3.000 euro a coppia, con itinerari che spaziano dalle destinazioni a breve e medio raggio fino a quelle a lungo raggio.\r

Summer city break\r

Tra le proposte già disponibili ci sono i “Summer city break” dedicati a Canada e Stati Uniti, weekend lunghi e soggiorni urbani costruiti con attenzione ai servizi e ad esperienze selezionate, attraverso formule pensate per rendere più accessibili destinazioni spesso percepite come impegnative.\r

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Accanto al Nord America, la programmazione comprende anche itinerari in Europa, come il Portogallo di “Fado flow”, il Cammino di Santiago negli ultimi 100 chilometri da Sarria e la Boemia con la Piccola Polonia, oltre a proposte in Marocco tra città imperiali, deserto e kasbah, viaggi in Turchia alla scoperta della Cappadocia, soggiorni a Malta e destinazioni a lungo raggio come Sudafrica, Thailandia e Sri Lanka, in formula smart.\r

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«Non parliamo di viaggi costruiti semplicemente sul prezzo - aggiunge Luigi Leone, direttore prodotto -. Dietro ogni proposta c’è un lavoro attento di costruzione dell’itinerario, di selezione dei servizi e di ricerca del miglior equilibrio tra qualità, comfort e accessibilità. L’obiettivo è permettere ai viaggiatori di partire sapendo di poter contare su un itinerario ben costruito e servizi affidabili».\r

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Accanto alla costruzione del viaggio, Creo continua inoltre a investire sulle formule di tutela incluse nel turismo organizzato. La copertura “Viaggio Sicuro Plus”, con un contributo integrativo contenuto rispetto alla formula base, consente infatti di riconsiderare la partenza fino a 11 giorni prima del viaggio, per qualsiasi motivo, ampliando al tempo stesso coperture e assistenza durante tutta l’esperienza.\r

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«Crediamo che oggi il valore del turismo organizzato sia questo - conclude Luigi Leone -: permettere alle persone di continuare a viaggiare con costi chiari, itinerari costruiti bene e qualcuno che si occupi realmente di tutto, dalla partenza al rientro».","post_title":"Creo rilancia sull'estate con i \"Summer city break\"","post_date":"2026-05-27T09:55:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779875717000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il vino italiano continua a trovare nell’enoturismo uno dei suoi asset più redditizi. Non solo promozione del territorio o storytelling rurale: oggi le visite in cantina incidono direttamente sui bilanci aziendali, alimentando vendite, investimenti e nuovi modelli di ospitalità. È quanto emerge dall’Osservatorio ilGolosario Wine Tour sul turismo in cantina, realizzato su un campione di 1.700 aziende italiane, che fotografa un comparto sempre più centrale nelle strategie del sistema vitivinicolo nazionale.\r

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Il dato che colpisce maggiormente riguarda l’impatto commerciale: oltre il 60% delle cantine dichiara infatti di aver incrementato le vendite dirette grazie alle attività enoturistiche, mentre quasi un’azienda su quattro segnala crescite comprese tra l’11% e il 30%. Un indicatore che conferma come l’esperienza in cantina sia diventata un vero driver di business, capace di trasformare il visitatore in cliente fidelizzato.\r

Nuovi target in crescita e investimenti\r

A cambiare è anche il profilo del pubblico. Secondo quasi il 70% delle aziende intervistate, sono i Millennials il segmento che registra la crescita più marcata nella domanda di esperienze legate al vino. Un target che cerca autenticità, relazione con il territorio e formule sempre meno standardizzate.\r

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Non sorprende allora che l’82% dei visitatori privilegi oggi esperienze integrate: tour tra vigne e barricaie, degustazioni abbinate alla cucina locale, soggiorni in campagna e attività outdoor stanno progressivamente sostituendo la degustazione tradizionale come proposta principale. Il vino diventa così parte di un ecosistema esperienziale più ampio, in cui ospitalità e lifestyle assumono un peso strategico.\r

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Le aziende sembrano aver colto pienamente il cambio di paradigma. Il 40% delle cantine prevede infatti nuovi investimenti dedicati all’accoglienza, con focus su sale degustazione, strutture ricettive e ristorazione. Un segnale che racconta l’evoluzione del vigneto italiano verso modelli sempre più vicini all’hôtellerie diffusa e al turismo esperienziale.\r

ilGolosario Wine Tour\r

Dentro questo scenario si inserisce l’uscita de ilGolosario Wine Tour 2026, la guida firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti, disponibile in libreria dal 27 maggio e giunta alla quinta edizione. Il volume recensisce 1.775 cantine distribuite in 75 territori del vino lungo tutta la Penisola, restituendo la mappa di un’Italia enologica sempre più orientata all’ospitalità.\r

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La fotografia del settore è eloquente: 423 cantine propongono servizi di ristorazione, 716 consentono soggiorni in vigna e 91 si presentano come Relais di Charme, a conferma di un investimento crescente nell’accoglienza di qualità. E cresce anche la vocazione internazionale: 121 aziende hanno scelto di integrare contenuti e approfondimenti in lingua inglese, intercettando un turismo straniero sempre più interessato alle esperienze wine&food italiane.","post_title":"Enoturismo, cresce il business in cantina: oltre il 60% aumenta le vendite dirette","post_date":"2026-05-27T09:52:27+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["enoturismo","wine-tour"],"post_tag_name":["enoturismo","wine tour"]},"sort":[1779875547000]}]}}