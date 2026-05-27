Lüftner Cruises: Amadeus Aurea ridefinisce gli standard del luxury river cruising Amadeus Aurea entra a far parte della flotta Lüftner Cruises. Eleganza, innovazione tecnologica e sostenibilità si incontrano in questa nuova nave, pronta a ridefinire gli standard del luxury river cruising navigando su Reno e Danubio. La cerimonia ufficiale di battesimo si è svolta ad Amsterdam, dove Kristie Keller, proprietaria di Addicted to Adventures e partner di lunga data del marchio Amadeus, ha ricoperto il ruolo di madrina. In linea con la tradizione marittima, ha battezzato la nave rompendo una bottiglia di champagne contro la prua che poi ha salpato dal porto di Amsterdam per un’esclusiva crociera inaugurale. La nave Con i suoi 135 metri di lunghezza, Amadeus Aurea rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia Amadeus ed offre esperienze di viaggio lungo i più iconici fiumi europei, nel rispetto dell’ambiente. Può ospitare fino a 158 ospiti in ambienti spaziosi progettati per il massimo comfort e le viste panoramiche sul fiume. La nave dispone di suite panoramiche di ampie dimensioni con balconi privati walk-out e di cabine luminose ed elegantemente arredate. Gli spazi pubblici includono un’area spa e fitness, il Café Vienna e un ampio ponte solarium con spazi aperti, una piscina riscaldata e il Lido Bar. Amadeus Aurea introduce tecnologie ambientali avanzate: un sistema di propulsione ibrida intelligente contribuisce a ridurre le emissioni, mentre i pannelli solari, i sistemi di recupero del calore e una gestione energetica all’avanguardia garantiscono operazioni efficienti a bordo. Tra gli itinerari che effettuerà Amadeus Aurea lungo Reno e Danubio, spicca la Classical Rhine Cruise, un viaggio da Amsterdam a Basilea che tocca le atmosfere del Medio Reno, i vigneti della Mosella e città come Strasburgo, Colonia e Coblenza. Sul Danubio, gli ospiti possono sperimentare l’itinerario circolare Rapsodia del Danubio da Passau, con visite alle capitali imperiali di Vienna e Budapest, nonché il viaggio Danubio Blu da Norimberga a Passau. Tra le proposte più esclusive, le crociere di 14 giorni tra Bucarest e Amsterdam e gli itinerari lungo il Danubio orientale fino a Bucarest e al delta del Danubio, alla scoperta dell’Europa centrale e balcanica attraverso culture, tradizioni e panorami in continua trasformazione. Durante il periodo delle feste natalizie, Amadeus Aurea opererà anche la crociera Magia dell’Avvento da Strasburgo a Colonia, combinando i tradizionali mercatini di Natale con l’eleganza delle crociere fluviali di lusso. «Con Amadeus Aurea continuiamo il nostro impegno verso un futuro del turismo fluviale sempre più responsabile, senza rinunciare all’eccellenza e al comfort che contraddistinguono il marchio Amadeus – ha dichiarato Wolfgang Lüftner, fondatore e ceo di Lüftner Cruises -. I viaggiatori di oggi desiderano esperienze significative senza compromettere la qualità e il nostro obiettivo è offrire esattamente questo: un’esperienza di crociera fluviale raffinata che sia al tempo stesso responsabile e lussuosa senza compromessi». «Siamo certi che questa nuova unità, pensata per un pubblico italiano sempre più attento alla qualità del viaggio e all’autenticità delle destinazioni, saprà conquistare sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle crociere fluviali, sia gli ospiti più esperti alla ricerca di comfort, esclusività e servizio di alto livello» aggiunge Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia. Condividi

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Guardando al futuro, il dirigente esprime cauto ottimismo sul fatto che la situazione potrebbe stabilizzarsi verso la fine dell’anno: «Da settembre a ottobre, il calo degli arrivi potrebbe aggirarsi tra il 5% e il 7%» per poi attestarsi a fine anno tra il 10% e il 15%.\r

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A pesare sulla performance c'è sicuramente la crescente incertezza tra i viaggiatori, che ha modificato in modo significativo il comportamento di prenotazione. «Stiamo assistendo a un forte spostamento verso le prenotazioni last minute, ed è così che si evolverà l'anno». C'è poi da considerare anche la riduzione della capacità aerea per Cipro che, unita a una domanda più debole, sta influenzando i prezzi dei biglietti.\r

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Papacharalambous ha spiegato che l’aumento dei costi del carburante e la più ampia incertezza geopolitica sono fattori chiave che contribuiscono alla situazione attuale, in particolare in relazione al Regno Unito, il principale mercato turistico dell'isola.\r

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Inoltre, un trend che interessa tutta Europa, vede le prenotazioni diminuire e i viaggiatori prediligere soluzioni di turismo domestico.","post_title":"Cipro conta su una stabilizzazione degli arrivi, malgrado il calo di inizio anno","post_date":"2026-05-27T12:56:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1779886567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Amadeus Aurea entra a far parte della flotta Lüftner Cruises. Eleganza, innovazione tecnologica e sostenibilità si incontrano in questa nuova nave, pronta a ridefinire gli standard del luxury river cruising navigando su Reno e Danubio.\r

La cerimonia ufficiale di battesimo si è svolta ad Amsterdam, dove Kristie Keller, proprietaria di Addicted to Adventures e partner di lunga data del marchio Amadeus, ha ricoperto il ruolo di madrina. In linea con la tradizione marittima, ha battezzato la nave rompendo una bottiglia di champagne contro la prua che poi ha salpato dal porto di Amsterdam per un’esclusiva crociera inaugurale.\r

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La nave\r

Con i suoi 135 metri di lunghezza, Amadeus Aurea rappresenta l’evoluzione più avanzata della filosofia Amadeus ed offre esperienze di viaggio lungo i più iconici fiumi europei, nel rispetto dell’ambiente. Può ospitare fino a 158 ospiti in ambienti spaziosi progettati per il massimo comfort e le viste panoramiche sul fiume. La nave dispone di suite panoramiche di ampie dimensioni con balconi privati walk-out e di cabine luminose ed elegantemente arredate. Gli spazi pubblici includono un'area spa e fitness, il Café Vienna e un ampio ponte solarium con spazi aperti, una piscina riscaldata e il Lido Bar.\r

Amadeus Aurea introduce tecnologie ambientali avanzate: un sistema di propulsione ibrida intelligente contribuisce a ridurre le emissioni, mentre i pannelli solari, i sistemi di recupero del calore e una gestione energetica all'avanguardia garantiscono operazioni efficienti a bordo.\r

Tra gli itinerari che effettuerà Amadeus Aurea lungo Reno e Danubio, spicca la Classical Rhine Cruise, un viaggio da Amsterdam a Basilea che tocca le atmosfere del Medio Reno, i vigneti della Mosella e città come Strasburgo, Colonia e Coblenza.\r

Sul Danubio, gli ospiti possono sperimentare l'itinerario circolare Rapsodia del Danubio da Passau, con visite alle capitali imperiali di Vienna e Budapest, nonché il viaggio Danubio Blu da Norimberga a Passau.\r

Tra le proposte più esclusive, le crociere di 14 giorni tra Bucarest e Amsterdam e gli itinerari lungo il Danubio orientale fino a Bucarest e al delta del Danubio, alla scoperta dell’Europa centrale e balcanica attraverso culture, tradizioni e panorami in continua trasformazione. Durante il periodo delle feste natalizie, Amadeus Aurea opererà anche la crociera Magia dell'Avvento da Strasburgo a Colonia, combinando i tradizionali mercatini di Natale con l'eleganza delle crociere fluviali di lusso.\r

«Con Amadeus Aurea continuiamo il nostro impegno verso un futuro del turismo fluviale sempre più responsabile, senza rinunciare all’eccellenza e al comfort che contraddistinguono il marchio Amadeus – ha dichiarato Wolfgang Lüftner, fondatore e ceo di Lüftner Cruises -. I viaggiatori di oggi desiderano esperienze significative senza compromettere la qualità e il nostro obiettivo è offrire esattamente questo: un'esperienza di crociera fluviale raffinata che sia al tempo stesso responsabile e lussuosa senza compromessi». \r

«Siamo certi che questa nuova unità, pensata per un pubblico italiano sempre più attento alla qualità del viaggio e all’autenticità delle destinazioni, saprà conquistare sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle crociere fluviali, sia gli ospiti più esperti alla ricerca di comfort, esclusività e servizio di alto livello» aggiunge Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi, che rappresenta la compagnia in Italia.","post_title":"Lüftner Cruises: Amadeus Aurea ridefinisce gli standard del luxury river cruising","post_date":"2026-05-27T12:46:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1779886004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair alza la posta su Bratislava dove, per l'inverno 2026-27, baserà un quarto Boeing 737 che consentirà di ampliare l'operativo fino a 23 rotte, puntando così a superare i 2,2 milioni di passeggeri all'anno, con una crescita prevista del 125% del traffico nella capitale slovacca.\r

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L'espansione è successiva alla decisione delle autorità slovacche di ridurre le tasse ambientali, i diritti aeroportuali e le spese di navigazione aerea, rendendo Bratislava uno degli aeroporti in più rapida crescita in Europa nel 2026.\r

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Il network di rotte servite da Bratislava prevede quindi quattro novità verso Paphos, Tirana, Torino e Varsavia-Modlin. Queste destinazioni completano una rete invernale che conta appunto 23 rotte, tra cui Alicante, Atene, Bari, Barcellona, Bruxelles-Charleroi, Dublino, Eindhoven, Lamezia Terme, Lanzarote, Londra-Stansted, Malaga, Malta, Manchester, Milano-Malpensa, Napoli, Palermo, Roma-Ciampino, Salonicco, Trapani, oltre a Paphos e Tirana, già presenti nel programma estivo 2026 e prolungate in inverno.\r

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Secondo Ryanair, «questa crescita rapida è dovuta alle politiche a favore della crescita della Slovacchia - tra cui l’assenza di tasse ambientali e la riduzione dei diritti di controllo del traffico aereo – che offrono ai cittadini e ai visitatori slovacchi una scelta ancora più ampia di viaggi a basso costo, rafforzando al contempo la posizione di Bratislava come uno degli aeroporti in più rapida crescita in Europa».","post_title":"Ryanair, quarto B737 a Bratislava e poker di nuove rotte: c'è anche Torino","post_date":"2026-05-27T12:05:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779883529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515236\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anantara Palazzo Naiadi Rome[/caption]\r

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Anantara Hotels & Resorts celebra il 25° anniversario con una campagna globale: \"25 Years of unforgettable journeys\". Da un singolo resort in Thailandia a oltre 50 hotel e resort in 24 Paesi nel mondo: un traguardo che festeggia le destinazioni, le persone e gli ospiti che hanno dato vita al brand.\r

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Il brand è stato fondato nel 2001 da William Heinecke, chairman e founder di Minor International, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di un marchio alberghiero di lusso capace di offrire soggiorni immersivi e basati sull’esperienza. La sua visione: un brand capace di valorizzare la scoperta culturale attraverso design ispirati alle tradizioni locali, cucina del territorio ed esperienze uniche. Il nome Anantara viene dal sanscrito e significa “senza fine“: un richiamo alla scoperta, ai nuovi orizzonti e al viaggio come esperienza di vita.\r

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«Creare Anantara resta uno dei traguardi professionali di cui vado più fiero - spiega William Heinecke -. Costruire il brand da zero ci ha dato l’opportunità di applicare quanto appreso gestendo hotel in Thailandia per oltre 20 anni e di soddisfare la crescente domanda di viaggiatori esigenti, alla ricerca di esperienze locali memorabili e avventure autentiche, senza rinunciare a sistemazioni di lusso in cui tornare ogni sera».\r

La storia\r

Il primo resort, Anantara Hua Hin Resort, ha aperto le sue porte il 4 marzo 2001 nella località balneare di Hua Hin, a tre ore da Bangkok. Da Hua Hin, il brand si è espanso in tutta la Thailandia con Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort nel nord del Paese e Anantara Bophut Koh Samui Resort nel sud, entrambe strutture firmate dal paesaggista Bill Bensley. L’espansione internazionale è iniziata nel 2006 con Anantara Dhigu Maldives Resort, primo progetto del marchio al di fuori della Thailandia e vera prova del suo potenziale globale, aprendo la strada allo sviluppo in Medio Oriente, Africa, Asia e, negli anni successivi, Europa. Nel 2015, il rebranding di una storica proprietà di Bangkok come Anantara Siam Bangkok Hotel ha rappresentato un traguardo personale per William Heinecke e un passaggio strategico per il brand, segnando la sua evoluzione da brand legato ai resort a realtà dell’hospitality presente anche nelle grandi metropoli internazionali.\r

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Negli ultimi anni, Minor Hotels ha ampliato la presenza di Anantara Hotels & Resorts nelle più iconiche destinazioni europee, aggiungendo nuove proprietà ad Amalfi, Amsterdam, Budapest, Dublino, Nizza, Roma e Vienna. L’espansione proseguirà con nuove aperture previste in Australia, Giappone, Egitto, Argentina, Croazia, Turks e Caicos e Stati Uniti. Nel 2026 il brand lancerà inoltre i Tented Camps, a partire da Anantara Tented Camp Kafue River, situato accanto al Kafue National Park, la più grande e antica riserva naturale del Paese.\r

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«Anantara ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo del portfolio luxury di Minor Hotels negli ultimi 25 anni - ha dichiarato Dillip Rajakarier, group ceo di Minor International -. Il nostro obiettivo resta una crescita attenta e disciplinata, fedele ai valori fondanti di Anantara, dove esperienze immersive, forte senso del luogo e autentica connessione culturale guidano il modo e i luoghi in cui il brand evolve».\r

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Al centro delle celebrazioni per l’anniversario del brand c’è la serie People Who Inspire, che racconta le storie di 25 collaboratori il cui talento e la cui passione definiscono l’esperienza degli ospiti nelle diverse proprietà del gruppo. Ogni profilo darà voce ad artigiani, esperti di conservazione, guide spirituali e figure storiche dell’ospitalità — persone che rendono unici gli hotel Anantara nel mondo e ci ricordano che il cuore dell’hospitality è la connessione umana.\r

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Fino a poco tempo le previsioni sul termine di consegna del primo A350-1000Ulr di Qantas puntavano a fine dell'anno, un'ambizione che era stata recentemente alimentata dall'uscita di un nuovo A350 dalla catena di montaggio di Tolosa.\r

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Nei giorni scorsi, invece, Bloomberg ha riferito che il primo dei 12 A350-1000Ulr verrà consegnato nell'aprile 2027, il che significa che Qantas dovrà attendere ancora un po' prima di lanciare il volo diretto più lungo del mondo.\r

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Qantas ha confermato ai media il ritardo, precisando che il primo aeromobile entrerà in flotta nell’aprile 2027, mentre i quattro velivoli successivi seguiranno a «breve distanza».\r

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«Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Airbus sul processo di consegna e certificazione che ci consentirà di avviare l’operatività di questi voli a lunghissimo raggio che entreranno nella storia», ha dichiarato un portavoce di Qantas.\r

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Fornendo ulteriori dettagli sullo stato di avanzamento del suo primo A350-1000Ulr, la compagnia aerea ha dichiarato che l'aereo si trova ora nell'officina di verniciatura a Tolosa e che i voli di prova inizieranno entro poche settimane.\r

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Una volta operativo, Qantas offrirà voli non-stop dall’aeroportointernazionale di Sydney Kingsford Smith sia all’aeroporto di Londra-Heathrow che al John F. Kennedy di New York, coprendo quasi 10.000 miglia nautiche in circa 22 ore. Un'autonomia estesa dunque, garantita da un serbatoio di carburante aggiuntivo da 20.000 litri, installato nella parte posteriore dell’aeromobile.","post_title":"Qantas: la consegna del primo A350-1000Ulr slitta all'aprile 2027","post_date":"2026-05-27T10:50:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779879055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietjet Air lancerà il suo primo collegamento di linea a lungo raggio verso l'Europa il prossimo ottobre, segnando una tappa fondamentale per la compagnia aerea low cost vietnamita nell'espansione del proprio business model oltre i confini asiatici.\r

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A partire dal 10 ottobre, Vietjet effettuerà quindi voli bisettimanali tra Hanoi e Praga utilizzando l'Airbus A330, con uno scalo tecnico ad Almaty, in Kazakistan. La nuova rotta fa di Praga la prima destinazione di linea della compagnia aerea in Europa, dopo i precedenti voli charter verso la Russia e il Kazakistan.\r

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Sebbene Vietjet operi da tempo con aeromobili A330 su rotte verso mete quali l’Australia, l’India e il Kazakistan, offrendo un mix orientato al valore che combina posti in business class in stile low cost e tariffe in classe economica, la compagnia aerea sta ora rapidamente ampliando le proprie ambizioni.\r

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Con oltre 120 aeromobili già in servizio e un portafoglio ordini che supera i 400 velivoli, Vietjet si sta posizionando come uno dei gruppi aerei in più rapida crescita in Asia, nonché come un ambizioso concorrente di operatori low cost a lungo raggio affermati come Scoot e AirAsia X.\r

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«Questa nuova rotta rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di Vietjet volta a diventare un gruppo aeronautico globale» ha dichiarato il ceo del vettore, Nguyen Thanh Son. Ha inoltre aggiunto che la compagnia aerea intende lanciare ulteriori rotte europee nel prossimo futuro per collegare maggiormente il Vietnam e la Thailandia con il Vecchio Continente.","post_title":"Vietjet vara l'espansione europea con il decollo della Hanoi-Praga in ottobre","post_date":"2026-05-27T09:15:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779873349000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate 2026 di Gardaland Resort prende il via sabato 30 maggio con la riapertura di Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego in Europa.\r

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«Dopo un’ottima risposta registrata durante i ponti primaverili, sostenuta da condizioni meteo favorevoli e da una domanda sempre più orientata verso il turismo esperienziale, guardiamo con entusiasmo anche al ponte del 2 giugno - commenta Daniela Bricola, vice president attraction Gardaland -. Il ponte sta già mostrando segnali positivi sul fronte delle prenotazioni. Per Gardaland Resort rappresenta un passaggio strategico che anticipa una stagione estiva ricca di proposte uniche in Italia»\r

Il parco acquatico\r

Con una superficie di 15.000 metri quadrati, Legoland Water Park è il luogo ideale per vivere una giornata fuori dall’ordinario. Qui ogni ospite può scegliere come vivere la giornata: lasciarsi travolgere dagli scivoli di Jungle Adventures, rilassarsi nelle aree più tranquille come Jungle Oasis e Pirate Bay oppure vivere un’esperienza creativa personalizzando il proprio gommone Lego prima di partire lungo il Lego River Adventure, il fiume lento che attraversa la Miniland, l’area dove alcuni dei monumenti italiani più iconici sono stati riprodotti in scala 1:20 con migliaia di mattoncini Lego. Dal Colosseo alla torre di Pisa, passando per la basilica di San Marco, fino al Duomo di Milano e alla Milano contemporanea, con il tram giallo e i grattacieli, il percorso diventa un viaggio tra gioco, scoperta e immaginazione.\r

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La creatività trova ampio spazio anche nella Lego Creation Island, dove gli ospiti possono costruire barche Lego personalizzate o decorare un gigantesco castello di sabbia, mentre chi ama il divertimento più dinamico può scegliere tra gli scivoli Jumbo Rapids, Crocodile Creek e Flamingo Falls oppure immergersi al Beach Party, l’area multilivello tra spruzzi d’acqua, scivoli colorati e maxi-secchiate. Anche i più piccoli trovano un’area interamente pensata per loro in Duplo Splash, tra mini-scivoli, animali acquatici e giochi interattivi ispirati alle regioni polari e alla giungla.\r

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","post_title":"Legoland Water Park Gardaland: comincia l'estate","post_date":"2026-05-27T09:15:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1779873309000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Skytrax le ha nuovamente assegnato a Ita Airways una valutazione di 4 stelle per il 2026: un risultato che riflette l’elevata qualità del servizio e i rigorosi standard della compagnia aerea.\r

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Il rating complessivo del vettore nei vari parametri è rimasto stabile rispetto al 2025, con alcuni indicatori (cibo e bevande, servizi a bordo, atmosfera in cabina e servizi aeroportuali) che hanno registrato un miglioramento rispetto all’anno precedente.\r

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«Mantenendo la valutazione Skytrax a 4 stelle anche per il 2026, Ita Airways ribadisce con orgoglio che l’attenzione al cliente è al centro della propria strategia - ha dichiarato Lorenza Maggio, chief strategy, integration, It & touchpoints della compagnia aerea -. Questo risultato riflette il forte impegno di tutto il nostro team nel garantire un’esperienza memorabile ai nostri stimati ospiti, mentre continuiamo a rafforzare la nostra offerta di servizi».\r

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Skytrax è un’organizzazione indipendente con sede nel Regno Unito specializzata nella valutazione e nel confronto della qualità dei servizi offerti da compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo. La sua analisi comparativa, basata su audit professionali, è riconosciuta come un benchmark mondiale per gli standard di qualità del servizio: le compagnie aeree vengono valutate secondo un quadro globale unificato e coerente, con diverse centinaia di criteri di valutazione che coprono le principali aree di servizio.","post_title":"Ita Airways: Skytrax conferma le 4 stelle alla compagnia aerea","post_date":"2026-05-27T09:00:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1779872424000]}]}}