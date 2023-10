B&B Hotels festeggia i propri 15 anni in Italia. Obiettivo 150 strutture nella penisola Compie 15 anni l’avventura di B&B Hotels in Italia. Il gruppo, che oggi vanta oltre 700 indirizzi nel mondo, nella nostra penisola gestisce al momento un totale di 65 strutture che si apprestano a diventare 70 entro la fine dell’anno, ponendosi come uno dei brand alberghieri più diffusi nel nostro paese. “La nostra visione per il prossimo decennio è quella di diventare la catena alberghiera di riferimento in Italia con 150 hotel – rivela la ceo e presidente di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria, Liliana Comitini -. Già entro il 2023 raggiungeremo le 70 strutture, in un anno record che già ha visto undici aperture: due in Sicilia e due in Liguria, fra cui quella nell’iconica Santa Margherita Ligure, una in Veneto, Piemonte, Toscana e la prima in Puglia entro fine anno. A queste si aggiungono le prime due aperture in franchising in Lombardia. Porteremo avanti i nostri obiettivi affrontando le sfide economiche del momento attuale e della ricerca di immobili adatti per continuare la nostra espansione in tutta la penisola”. Condividi

