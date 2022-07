B&B Hotels cresce anche in Slovenia con l’apertura di una struttura a Maribor

B&B Hotels raddoppia in Slovenia, con l’apertura di una struttura a Maribor. Dopo l’inaugurazione nel 2019 del B&B Hotel Ljubljana Park, proprietà completamente green nel centro della capitale, il gruppo transalpino apre il B&B Hotel Maribor, situato nel cuore dell’omonima città. L’albergo dispone di 102 camere totali nelle tipologie doppia, matrimoniale e tripla.

“Siamo orgogliosi di ampliare la nostra offerta in Slovenia inaugurando una nuovissima struttura in una destinazione dalla forte vena turistica – spiega il presidente e amministratore delegato di B&B Hotels Italia, Valerio Duchini -. Maribor con le sue piste da sci, i sentieri escursionistici e le piste ciclabili offre davvero un vero e proprio tesoro di esperienze. Da qui partiremo per ampliare ancora di più la nostra presenza nell’Est Europa, con l’obiettivo di raggiungere un portafoglio internazionale di oltre 700 hotel entro la fine dell’anno, ovvero più di 65 mila camere”.