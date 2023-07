Articoli che potrebbero interessarti:

Lo avevamo anticipato già quasi due anni fa, ma ora arriva l'ufficializzazione: l'Ortea Palace di Siracusa si affilia all'Autograph Collection e diventa in questo modo la prima struttura siciliana del soft brand di casa Marriott, anticipando di poche settimane il debutto del ristrutturato Mangia's Brucoli. La proprietà è operata da Russotti Gestioni, il più grande franchisee Marriott nella Penisola. Situato nel centro storico di Siracusa, sull'isola di Ortigia, l'Ortea Palace, Autograph Collection è stato ricavato dalla conversione dell'antico ufficio postale della città e dispone di 75 camere e suite. Il ristorante The Courtyard offre piatti delle cucina mediterranea, mentre sul rooftop lounge si possono assaporare ricette della tradizione italiana. L'hotel include inoltre un centro fitness e una spa con piscina coperta, nonché cinque spazi per eventi. Autograph Collection sbarca in Sicilia all'Ortea Palace di Siracusa 2023-06-30 Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019). Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni. Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%). Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta 2023-06-30 "È un impegno considerevole, ma continueremo a investire nelle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili durante le loro vacanze - ha spiegato il presidente Club Med, Henri Giscard d’Estaing, in occasione della cerimonia d'inaugurazione ufficiale -. Noi crediamo nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo dieci nostri resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025”. Club Med punta sulla montagna d'estate: inaugurato il primo Exclusive Collection sulle Alpi 2023-06-30 Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l'azienda del gruppo Viaggi dell'Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l'Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d'impresa, incluse l'ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo. Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall'Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. "Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo". Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife 2023-06-29 Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia. Dopo l'apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l'intervento su "Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull'economia del turismo" a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard). Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding). Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb). Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels). Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari 2023-06-29 Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d'Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti". Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell'alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute. "Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un'ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l'incremento d'inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale". Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l'11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. "I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri". Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22% 2023-06-29 A Santa Margherita di Belice (AG), piccolo borgo siciliano risorto dal devastante terremoto del 1968, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò, ovvero in quel che è la Donnafugata del romanzo "Il Gattopardo". Attese almeno 15 mila presenze (il 5 agosto alle ore 21) per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa", mentre per il ciclo del Festival Gattopardiano Siamo nell'intera area dei Sicani, nella terra di Planeta, Settesoli, Feudo Arancio di Cellaro, Barbera, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj, con una DOC di riferimento spinta dal Cavaliere Planeta, tra le più interessanti del panorama enologico. Ma è anche la zona di Menfi, bandiera Blu per il mare pulito e Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino. Il Premio viene istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell’autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi, con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo. Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall’Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione, tra gli altri, con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk di Taormina. [post_title] => Costa del Mito, migliaia di turisti attesi per il Festival Gattopardiano [post_date] => 2023-06-28T15:12:07+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687965127000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio gratuito a bordo delle proprie navi per gli amici a quattro zampe e i volontari dell’associazione che li accompagnano verso la famiglia adottiva o in strutture più idonee per la loro salvaguardia e benessere. Gnv rinnova la partnership con Enpa, l'associazione protezionistica italiana dedita alla tutela, al benessere e alla protezione degli animali, con lo scopo di garantire ai cani randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore. Durante il viaggio, nella tratta Palermo-Genova, gli amici a quattro zampe avranno quindi la possibilità di alloggiare e pernottare nelle speciali cabine a loro dedicate: un servizio che Gnv offre dal 2008 a tutti i propri passeggeri, per dare loro l’opportunità di viaggiare insieme ai propri animali in spazi attrezzati, muniti di una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e di un servizio quotidiano di sanificazione. Le navi, inoltre, dispongono di un’area dedicata sul ponte esterno in cui gli animali sono liberi di passeggiare insieme ai propri padroni. “La nostra compagnia è stata tra le prime a offrire a bordo un servizio dedicato agli animali da compagnia, riservando agli amici a quattro zampe lo stesso grado di cura e attenzione per il benessere che ha per i propri passeggeri - sottolinea il passengers sales and marketing staff director della compagnia, Matteo Della Valle -. Ma abbiamo voluto andare anche oltre, mettendo a disposizione le nostre navi per aiutare i cani siciliani a navigare verso un futuro migliore. In Enpa e nei loro volontari abbiamo trovato il partner ideale per dare un contributo concreto intervenendo contro il randagismo e l’abbandono estivo.” Gnv ha inoltre siglato una nuova partnership con Elanco, azienda che fornisce prodotti e servizi per la salute e il benessere degli animali. L’accordo prevede che da maggio a settembre 2023 tutti i passeggeri c sulle linee italiane della compagnia, inclusi i volontari Enpa, insieme al proprio cane o gatto ricevano per il proprio amico a quattro zampe un welcome kit composto da esclusive ciotole brandizzate. [post_title] => Prosegue l'impegno di Gnv per la tutela dei cani randagi: rinnovata la partnership con Enpa [post_date] => 2023-06-28T10:02:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687946550000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro. “L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. [post_title] => Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905 [post_date] => 2023-06-27T12:03:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687867408000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "autograph collection sbarca in sicilia allortea palace di siracusa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":967,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo avevamo anticipato già quasi due anni fa, ma ora arriva l'ufficializzazione: l'Ortea Palace di Siracusa si affilia all'Autograph Collection e diventa in questo modo la prima struttura siciliana del soft brand di casa Marriott, anticipando di poche settimane il debutto del ristrutturato Mangia's Brucoli. La proprietà è operata da Russotti Gestioni, il più grande franchisee Marriott nella Penisola.\r

\r

Situato nel centro storico di Siracusa, sull'isola di Ortigia, l'Ortea Palace, Autograph Collection è stato ricavato dalla conversione dell'antico ufficio postale della città e dispone di 75 camere e suite. Il ristorante The Courtyard offre piatti delle cucina mediterranea, mentre sul rooftop lounge si possono assaporare ricette della tradizione italiana. L'hotel include inoltre un centro fitness e una spa con piscina coperta, nonché cinque spazi per eventi.","post_title":"Autograph Collection sbarca in Sicilia all'Ortea Palace di Siracusa","post_date":"2023-06-30T15:22:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688138542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_268359\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo Starhotels Collezione Savoia Excelsior Palace di Trieste[/caption]\r

\r

Dopo i due anni complessi del Covid, la classifica dei principali gruppi alberghieri italiani per fatturato torna ad assumere una connotazione più familiare all'era pre-pandemica. Il tutto, certo, senza trascurare qualche inevitabile aggiustamento. Stando ai dati raccolti da Pambianco, in particolare, Starhotels riconquista saldamente la vetta della top 10 con un giro d'affari complessivo nel 2022 di 241 milioni di euro (era seconda nel 2021, ma con appena 75 milioni di euro; nel 2019 era 216 mln), mentre il gruppo Una si riprende la seconda piazza con 146 milioni (67 mln nel 2021, 128 mln nel 2019). Hotelturist (gruppo Th) si issa invece sul gradino più basso del podio (142 mln vs 62 mln nel 2021 e 94 mln nel 2019), scalzando la divisione alberghiera di Alpitour, ora quarta con un giro d'affari di 134 mln (81 mln nel 2021; 109 mln nel 2019).\r

\r

Quinto posto quindi per Sardegna Resorts (106 mln nel 2022; 73 mln nel 2021; 88 mln nel 2019), seguita da Bluserena (96 mln nel 2022; 69 mln nel 2021; 79 mln nel 2019). Balzo in avanti poi per Cogeta Palacehotels Gestioni, la nuova proprietà del brand Baglioni che approda in settima piazza (80 mln nel 2022; era fuori dalla top 10 negli anni precedenti). A seguire, il gruppo Villa d'Este (79 mln nel 2022; 35 mln nel 2021; 54 mln nel 2019) e Aeroviaggi (78 mln nel 2022; 59 mln nel 2021; 86 mln nel 2019). Ulteriore new entry in top 10 è infine Hnh Hospitality, a quota 71 milioni.\r

\r

Lo studio Pambianco getta inoltre uno sguardo sui margini operativi lordi. In questo caso è il gruppo Villa d'Este a spiccare con un ebitda margin del 40%, seguito da Starhotels (34%), Sardegna Resorts (30%), Bluserena (20%) e la divisione alberghiera del gruppo Alpitour (15%, ma il brand lusso VRetreats è al 30%).","post_title":"Ranking italiano fatturato dell'ospitalità: Starhotels torna in vetta","post_date":"2023-06-30T11:16:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688123774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato inaugurato ufficialmente la scorsa settimana il primo resort della Exclusive Collection di Club Med sulle Alpi. Con l'apertura della struttura in Val d’Isère, la compagnia ha anche dato il via alla stagione estiva in montagna. Il Club Med Exclusive Collection Val d’Isère include ora 216 camere completamente rinnovate, grazie a un investimento di 51 milioni di euro, a opera della stessa Club Med e del partner immobiliare Sci Assurances di Crédit Mutuel. Il resort impiega direttamente da 250 a 280 persone, generando quasi altrettanti posti di lavoro indiretti.\r

\r

\"È un impegno considerevole, ma continueremo a investire nelle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili durante le loro vacanze - ha spiegato il presidente Club Med, Henri Giscard d’Estaing, in occasione della cerimonia d'inaugurazione ufficiale -. Noi crediamo nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo dieci nostri resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025”.","post_title":"Club Med punta sulla montagna d'estate: inaugurato il primo Exclusive Collection sulle Alpi","post_date":"2023-06-30T10:05:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688119558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo passo verso la certificazione ufficiale che l’azienda del gruppo Viaggi dell’Elefante mira a conseguire nel prossimo futuro: lo scorso 22 giugno è stato riconosciuto a Ecoluxury lo status di Partner Travelife. Il titolo evidenzia gli sforzi implementati dai marchi associati Ecoluxury (Ecoluxury Retreats of the World, Ecoluxury Travel ed Ecoluxury Fair), in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. I brand ottemperano in particolare a oltre 100 criteri in relazione alla gestione aziendale, alla gamma di prodotto, alla scelta di fornitori e informazione alla clientela. Lo standard del livello Travelife Partner è in linea con l’Iso 26000 per i temi della responsabilità sociale d’impresa, incluse l’ambiente, la biodiversità, i diritti umani e le relazioni in ambito lavorativo.\r

\r

Ecoluxury partecipa inoltre al progetto Sustour finanziato dall’Unione Europea nel periodo 2020-2023, con lo scopo di promuovere la sostenibilità nel settore tour operator e agenzie di viaggi, attraverso un approccio mirato al business. L'iniziativa supporta oltre 600 tra imprese di piccole e medie dimensioni di 35 Paesi europei, affinché migliorino le proprie performance in materia di sostenibilità, attraverso la formazione e opportunità di apprendimento e insegnamento. “Il riconoscimento dello status di Travelife Partner a Ecoluxury è un merito al nostro modello di sviluppo imprenditoriale - sottolinea Enrico Ducrot, ideatore e ceo del laboratorio Ecoluxury -. La filiera coinvolta è impegnata nel perseguire la stessa missione: usare il turismo di alta gamma per la transizione verso una economia più sostenibile. Le aziende del nostro gruppo, il tour operator Viaggi dell'Elefante, le agenzie di viaggi Ecoluxury Travel, la collection Ecoluxury Retreats of the World e l'Ecoluxury Fair, lavorano unite al conseguimento di questo obiettivo”.","post_title":"Sostenibilità: i marchi Ecoluxury dei Viaggi dell'Elefante diventano Partner Travelife","post_date":"2023-06-29T11:43:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688039039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia.\r

\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard).\r

\r

Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding).\r

Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb).\r

\r

Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels).","post_title":"Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari","post_date":"2023-06-29T11:11:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688037115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”.\r

\r

Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute.\r

\r

\"Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale\".\r

\r

Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”.","post_title":"Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22%","post_date":"2023-06-29T10:04:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688033062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448632","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Santa Margherita di Belice (AG), piccolo borgo siciliano risorto dal devastante terremoto del 1968, nel magnifico scenario dello storico Palazzo Filangeri-Cutò, ovvero in quel che è la Donnafugata del romanzo “Il Gattopardo”. Attese almeno 15 mila presenze (il 5 agosto alle ore 21) per la consegna del 18° Premio Letterario Internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, mentre per il ciclo del Festival Gattopardiano arriveranno circa 50mila turisti nei meravigliosi territori della Costa del Mito, 150 chilometri di costa sabbiosa e riserve naturali, su cui si affacciano antichi borghi.\r

\r

La cerimonia del Premio, infatti, è programmata all’interno del Festival Gattopardiano che prenderà il via il 3 agosto tra letture e incontri con gli autori, la musica con noti artisti e l’Orchestra Sinfonica Siciliana, l’alta cucina, il vino delle migliori cantine e l’ottima pasticceria della Sicilia sud-occidentale: saranno presentati il timballo del Principe e il Trionfo di Gola, obbedendo alle citazioni del “Gattopardo”, occasione imperdibile per conoscere le tradizioni e le produzioni dei grani antichi locali, nonché la genuinità delle produzioni agricole autoctone.\r

\r

Siamo nell'intera area dei Sicani, nella terra di Planeta, Settesoli, Feudo Arancio di Cellaro, Barbera, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj, con una DOC di riferimento spinta dal Cavaliere Planeta, tra le più interessanti del panorama enologico. Ma è anche la zona di Menfi, bandiera Blu per il mare pulito e Bandiera Verde per le spiagge a misura di bambino.\r

\r

Il Premio viene istituito nel 2003 per valorizzare e interpretare il legame profondo dell’autore del “Gattopardo” Giuseppe Tomasi, con i luoghi e il paesaggio, fonte di ispirazione di uno dei romanzi più tradotti del ‘900, e che, a sua volta, ispirò il film capolavoro di Luchino Visconti, passato alla memoria per le scene indimenticabili del sontuoso ballo.\r

\r

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall’Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione, tra gli altri, con la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio ha la direzione scientifica di Bernardo Campo, già presidente del Parco archeologico della Valle dei Templi e commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia.La manifestazione, per la parte letteraria, si avvale della direzione artistica di Antonella Ferrara, presidente del Taobuk di Taormina.","post_title":"Costa del Mito, migliaia di turisti attesi per il Festival Gattopardiano","post_date":"2023-06-28T15:12:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687965127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio gratuito a bordo delle proprie navi per gli amici a quattro zampe e i volontari dell’associazione che li accompagnano verso la famiglia adottiva o in strutture più idonee per la loro salvaguardia e benessere. Gnv rinnova la partnership con Enpa, l'associazione protezionistica italiana dedita alla tutela, al benessere e alla protezione degli animali, con lo scopo di garantire ai cani randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore.\r

\r

Durante il viaggio, nella tratta Palermo-Genova, gli amici a quattro zampe avranno quindi la possibilità di alloggiare e pernottare nelle speciali cabine a loro dedicate: un servizio che Gnv offre dal 2008 a tutti i propri passeggeri, per dare loro l’opportunità di viaggiare insieme ai propri animali in spazi attrezzati, muniti di una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e di un servizio quotidiano di sanificazione. Le navi, inoltre, dispongono di un’area dedicata sul ponte esterno in cui gli animali sono liberi di passeggiare insieme ai propri padroni.\r

\r

“La nostra compagnia è stata tra le prime a offrire a bordo un servizio dedicato agli animali da compagnia, riservando agli amici a quattro zampe lo stesso grado di cura e attenzione per il benessere che ha per i propri passeggeri - sottolinea il passengers sales and marketing staff director della compagnia, Matteo Della Valle -. Ma abbiamo voluto andare anche oltre, mettendo a disposizione le nostre navi per aiutare i cani siciliani a navigare verso un futuro migliore. In Enpa e nei loro volontari abbiamo trovato il partner ideale per dare un contributo concreto intervenendo contro il randagismo e l’abbandono estivo.”\r

\r

Gnv ha inoltre siglato una nuova partnership con Elanco, azienda che fornisce prodotti e servizi per la salute e il benessere degli animali. L’accordo prevede che da maggio a settembre 2023 tutti i passeggeri c sulle linee italiane della compagnia, inclusi i volontari Enpa, insieme al proprio cane o gatto ricevano per il proprio amico a quattro zampe un welcome kit composto da esclusive ciotole brandizzate.","post_title":"Prosegue l'impegno di Gnv per la tutela dei cani randagi: rinnovata la partnership con Enpa","post_date":"2023-06-28T10:02:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687946550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro.\r

\r

“L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico.","post_title":"Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905","post_date":"2023-06-27T12:03:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687867408000]}]}}