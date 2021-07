Il brand del gruppo Marriott, Delta Hotels, sbarca in Italia al siciliano Rg Naxos

Sarà il siciliano Rg Naxos Hotel la prima struttura tricolore, seconda nell’Unione europea, di Delta Hotels: il brand canadese acquisito dal gruppo Marriott nel 2015, la cui offerta è per ora maggiormente concentrata in Nord America. L’albergo è di proprietà di Russotti Gestioni Hotels, il più grande franchisee Marriott nella Penisola, che si appresta a brandizzare con un altro marchio della compagnia Usa anche la sua struttura siracusana: l’Ortea Palace Luxury Hotel è infatti destinato a entrare a breve in Autograph Collection.

E non finisce qui, perché Russotti Gestioni avrebbe tutte le intenzioni di mettere le insegne Marriott anche al Russott Hotel Venezia S. Giuliano (ex Ramada), così da avere tutti i suoi cinque alberghi di proprietà, di categoria upscale e luxury per un totale di circa 1.500 camere, affiliati a qualche marchio del gruppo con sede nel Maryland.