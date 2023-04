Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un’esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici. Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature. Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige. Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti. Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort. Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino. Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax. Castel Fragsburg – Merano – Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo – Wellness & Health – 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma Il Falconiere Relais & Spa – Cortona – Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio – Spa & Relax – Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte

Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa



San Montano Resort & Spa – Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all’interno dell’agrumeto vista mare – 2 giorni/ 1 notte – Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre – Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato

2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino Hotel Metropole – Venezia – Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale – Spa & Massage – 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443146 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422484" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,50% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. A partire da queste stime condivise, la fintech Scalapay ha recentemente condotto uno studio sugli effetti del modello buy now pay later (bnpl) analizzando i dati di oltre 3.500 brand, inclusi alcuni protagonisti dell'industria dei viaggi. Si scopre così che le esigenze e le aspettative dei consumatori e-commerce sono aumentate. E ciò ha portato i rivenditori ad adattarsi rapidamente a questo trend, sforzandosi di garantire ai propri acquirenti metodi di pagamento dinamici e un processo di checkout efficiente e produttivo (fattore determinate per arrivare alla conclusione dell’acquisto). Secondo le statistiche, il 21% degli utenti web non completa infatti il check-out se la procedura di pagamento è più lunga di 1 minuto, mentre il 15% abbandona l’acquisto se non trova tra le opzioni il proprio metodo di pagamento preferito. Il punto di forza dei servizi bnpl è dunque legato alla user experience. Un modello che, sostiene la ricerca, in Italia negli ultimi anni ha portato a un aumento del 48% del valore medio degli ordini, dell'11% del tasso di conversione e del 64% di tasso di acquisto ripetuto, generando inoltre un incremento del 55% dei clienti totali. Il mercato buy now pay later ha inoltre un tasso di crescita annuo del 27% e supererà i 3 miliardi di euro complessivi entro il 2026. Le ragioni sono molteplici: la principale è l'esperienza di acquisto più rapida e semplificata (52%), seguita dai servizi sicuri (27%), dai marchi affidabili (9%) e dallo stesso frazionamento del pagamento (6%). Anche il settore del travel ha raggiunto notevoli risultati con Scalapay. Qui il buy now pay later è responsabile oggi, secondo i dati della fintech, del 12% di tutte le transazioni online. La soluzione bnpl incide anche sull’aumento del valore medio della transazione, fino a un +45%, mentre 500 euro è l’importo medio degli acquisti effettuati dai clienti online e nei negozi fisici dei brand che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. Infine, un ultimo dato da evidenziare, è la percentuale di ordini provenienti dai clienti che utilizzano già Scalapay: si aggira intorno al 48%, rispetto al totale degli ordini effettuati. "Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner - commenta il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In particolare nel segmento dei viaggi, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del buy now pay later. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel & resort, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze, abbiamo infatti raccolto numeri preziosi, che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e di aiutare la travel industry a utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing". [post_title] => Scalapay: il modello bnpl ha generato il 12% delle transazioni travel online in Italia [post_date] => 2023-04-05T12:16:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696993000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici. Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature. Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige. Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti. Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort. Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino. Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax. Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato 2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit [post_title] => Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici [post_date] => 2023-04-05T12:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696767000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. "Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi". Il neo presidente ha rimarcato come "la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa". [post_title] => Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa [post_date] => 2023-04-05T12:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680696047000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443144" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption] Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano. “La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”. Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019. “Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”. A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”. “L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”. Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo. Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”. Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture. [post_title] => Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti [post_date] => 2023-04-05T11:55:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680695707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere. La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano. Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport). Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo. A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti» Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima. Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane». [caption id="attachment_443135" align="alignleft" width="300"] Nicola Ucci[/caption] [post_title] => “Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna [post_date] => 2023-04-05T11:13:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680693215000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In primavera proseguono le iniziative per festeggiare con il pubblico i trent’anni dell’Acquario di Genova: ad aprile la struttura propone “DA 30 ANNI IMMERSI NELLA NATURA”, contest on line a cui possono partecipare coloro che hanno comprato un biglietto per la visita all’Acquario e si sono iscritti al mini sito dedicato https://concorso30anni.acquariodigenova.it/. A maggio, l’Acquario offre al suo pubblico un palinsesto di incontri quotidiani con i suoi esperti. Il contest di aprile mette in palio 30 posti per un’escursione in mare aperto di avvistamento cetacei per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos Oltre alle novità primaverili, l’Acquario di Genova propone le esperienze collaterali alla visita: - il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità. - “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita. - “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane. - “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 5 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff. - Esclusivamente per i giovanissimi, proseguono le Notti con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte. Ogni sabato e domenica La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone i “Science snack” per approfondire di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente. Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista. CrocierAcquario Dal 2 aprile ripartono le escursioni di avvistamento cetacei. Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare. [post_title] => Primavera all’Acquario Genova, dagli eventi per i 30 anni alle crociere per avvistare i cetacei [post_date] => 2023-04-05T10:55:03+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680692103000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443108 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una minicrociera di sei giorni e cinque notti con partenza l'8 maggio da Napoli e arrivo a Bari il 13 dello stesso mese. E' la nuova inedita proposta targata Msc e dedicata a chi non riesce ad aspettare l’estate per staccare la spina. Il tutto per una tariffa speciale che, grazie alla promo Msc Special, consente di prenotare il viaggio a partire da 199 euro per persona, tasse e oneri portuali inclusi. Protagonista della crociera è la Opera, per un itinerario inedito che permetterà di imbarcarsi sul versante occidentale della nostra penisola e di navigare verso le acque del mare Egeo, consentendo ai passeggeri di visitare l’isola di Creta, passando per la famosa gola di San Giorgio fino a raggiungere Kritsa. All'ingresso della cittadina sarà possibile visitare la chiesa bizantina di Panagia Kera con affreschi risalenti a 700 anni fa. A Santorini sarà inoltre possibile vivere l’avventura di una gita a bordo di un fuoristrada alla scoperta dell’isola. [post_title] => Nuova minicrociera Msc: si parte l'8 maggio da Napoli per il mare Egeo. Sbarco a Bari il 13 [post_date] => 2023-04-05T10:41:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680691307000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443097 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Swiss sperimenterà per tre mesi, insieme a un partner esterno, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per effettuare il conteggio dei passeggeri durante l'imbarco dei voli. "La digitalizzazione della procedura di conteggio dei passeggeri - spiega una nota della compagnia aerea - mira a migliorare la sicurezza e contemporaneamente ad alleggerire il carico di lavoro del personale di cabina. A tal fine, su alcuni voli Swiss in partenza da Zurigo tra aprile e giugno, verrà temporaneamente installata una telecamera in cabina durante il processo di imbarco, per registrare i passeggeri e determinarne il numero totale”. Le registrazioni saranno utilizzate esclusivamente per addestrare l'app nel processo di imbarco. Dovrà essere in grado, ad esempio, di distinguere se un passeggero ha un neonato in braccio e dovrà funzionare perfettamente anche in condizioni di luce difficili. I risultati saranno analizzati costantemente durante la fase di sperimentazione per migliorare l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. Data la natura sperimentale del nuovo approccio, il personale di bordo effettuerà anche un conteggio parallelo dei passeggeri utilizzando la procedura manuale consolidata sui voli interessati. I passeggeri dei voli interessati saranno informati della sperimentazione prima di imbarcarsi. Al termine dei test, il vettore analizzerà i risultati e deciderà il seguito da dare e l'eventuale introduzione del sistema. [post_title] => Swiss testa l’intelligenza artificiale per il conteggio dei passeggeri in fase d’imbarco [post_date] => 2023-04-05T10:39:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680691153000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443036 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte la stagione del gruppo Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia, grazie a un calendario di riaperture inaugurato lo scorso mese di marzo, che sta proseguendo per tutto aprile. Dopo la stagione estiva molto positiva dello scorso anno, che ha beneficiato tra l'altro delle aperture del Trs Ibiza Hotel e dell'Hard Rock Hotel Marbella, la compagnia spagnola prevede un buon periodo pasquale, con tassi di occupazione intorno all'80% in termini globali. Questo dato rappresenta un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 ed è accompagnato da un aumento del 15% del revpar rispetto all'anno precedente. Il primo hotel Palladium ad aprire le sue porte è stato quindi proprio l'Hard Rock Marbella: operativo dal 3 marzo, l'albergo sarà operativo tutto l'anno. All'hotel di Malaga sono seguiti, a partire dal 31 marzo, il Grand Palladium White Island Resort & Spa, l'Hard Rock Hotel Ibiza, i Palladium Hotel Cala Llonga e Palmyra a Ibiza, nonché il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Italia. Il 21 aprile riprenderà quindi le attività l'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, mentre il 28 sarà il turno dei Palladium Hotel Menorca, Trs Ibiza Hotel, Bless Hotel Ibiza e Agroturismo Sa Talaia. L'ultimo ad aggiungersi alla lista delle riapertura sarà il Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa che, dopo aver completato la ristrutturazione, ripartirà il prossimo 1° di giugno. Tra le novità dell'anno, si segnala infatti proprio il Grand Palladium Palace Ibiza nella rinomata Playa d'en Bossa, che è stato sottoposto a un profondo restyling, dedicato alle sue 411 camere, l'ingresso principale e varie aree comuni. Nelle vicinanze, anche l'iconico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel è stato sottoposto a una ristrutturazione. L'Hard Rock Hotel Marbella, che ha aperto le porte per la prima volta nel luglio 2022, ha poi completato i lavori di restauro dell'edificio, riunendo un totale di 383 camere in due torri: l'Oasis e la Nirvana. L'Hard Rock Hotel Ibiza punta invece quest'anno sulla tecnologia, con un robot cameriere e hostess che servirà i clienti del 3rdHalf, il bar sportivo dell'hotel. Inoltre, ci sarà una nuova area per bambini e un'area di arrampicata per i più piccoli; per chi vuole tenersi in forma durante le vacanze, la palestra dell'hotel, Body Rock, sarà uno spazio più aperto con vista sul mare; e per gli ospiti appassionati di musica, l'hotel ospiterà diversi concerti fin dalla sua apertura. Allo stesso modo, il Bless Hotel Ibiza, darà il via alla stagione dopo che il suo ristorante di punta, l'Etxeko Ibiza di Martín Berasategui, è stato premiato con la sua prima stella Michelin all'ultimo gala della guida di fama mondiale. Spostandosi sulla Costa del Sol, in particolare a Puerto Banús, l'Hard Rock Hotel Marbella inaugura l'edificio Oasis con nuove categorie di camere di lusso: le Rock suite, spaziose con ampio soggiorno e scrivania e le Rock Star suite di 140 metri quadrati, con area di servizio, spogliatoio e varie memorabilia, tra cui le scarpe di Celia Cruz e un abito di Shakira. Offriranno inoltre il late check-out soggetto a disponibilità, letto balinese in piscina e servizi vip. Gli ospiti potranno inoltre usufruire della nuova Rock Spa, con un circuito benessere completo, tre cabine e l'esclusivo menu di trattamenti Rhythm and Motion, che rende questo spazio benessere un luogo unico per vivere una vacanza rilassante. [post_title] => Al via la stagione Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia. Molte le novità dell'anno [post_date] => 2023-04-04T11:57:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680609441000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "autentico hotels proposte benessere vivere nella natura contesti unici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2305,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443146","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_422484\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Il mercato dell'e-commerce raggiungerà i 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,50% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. A partire da queste stime condivise, la fintech Scalapay ha recentemente condotto uno studio sugli effetti del modello buy now pay later (bnpl) analizzando i dati di oltre 3.500 brand, inclusi alcuni protagonisti dell'industria dei viaggi.\r

\r

Si scopre così che le esigenze e le aspettative dei consumatori e-commerce sono aumentate. E ciò ha portato i rivenditori ad adattarsi rapidamente a questo trend, sforzandosi di garantire ai propri acquirenti metodi di pagamento dinamici e un processo di checkout efficiente e produttivo (fattore determinate per arrivare alla conclusione dell’acquisto). Secondo le statistiche, il 21% degli utenti web non completa infatti il check-out se la procedura di pagamento è più lunga di 1 minuto, mentre il 15% abbandona l’acquisto se non trova tra le opzioni il proprio metodo di pagamento preferito.\r

\r

Il punto di forza dei servizi bnpl è dunque legato alla user experience. Un modello che, sostiene la ricerca, in Italia negli ultimi anni ha portato a un aumento del 48% del valore medio degli ordini, dell'11% del tasso di conversione e del 64% di tasso di acquisto ripetuto, generando inoltre un incremento del 55% dei clienti totali. Il mercato buy now pay later ha inoltre un tasso di crescita annuo del 27% e supererà i 3 miliardi di euro complessivi entro il 2026. Le ragioni sono molteplici: la principale è l'esperienza di acquisto più rapida e semplificata (52%), seguita dai servizi sicuri (27%), dai marchi affidabili (9%) e dallo stesso frazionamento del pagamento (6%).\r

\r

Anche il settore del travel ha raggiunto notevoli risultati con Scalapay. Qui il buy now pay later è responsabile oggi, secondo i dati della fintech, del 12% di tutte le transazioni online. La soluzione bnpl incide anche sull’aumento del valore medio della transazione, fino a un +45%, mentre 500 euro è l’importo medio degli acquisti effettuati dai clienti online e nei negozi fisici dei brand che utilizzano Scalapay come metodo di pagamento. Infine, un ultimo dato da evidenziare, è la percentuale di ordini provenienti dai clienti che utilizzano già Scalapay: si aggira intorno al 48%, rispetto al totale degli ordini effettuati.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner - commenta il partnerships director travel di Scalapay, Matteo Ciccalé -. In particolare nel segmento dei viaggi, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del buy now pay later. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel & resort, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze, abbiamo infatti raccolto numeri preziosi, che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e di aiutare la travel industry a utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing\".\r

\r

","post_title":"Scalapay: il modello bnpl ha generato il 12% delle transazioni travel online in Italia","post_date":"2023-04-05T12:16:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680696993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ogni struttura della collezione Autentico Hotels propone di vivere un'esperienza con le eccellenze del territorio e soprattutto di regalarsi una coccola di benessere e relax a contatto con la natura in contesti unici.\r

\r

Nelle 16 strutture Autentico Hotels si possono vivere esperienze indimenticabili perché ognuna offre quanto di meglio si possa desiderare in termini di servizio e attenzione personalizzata al cliente in tutte le sue sfumature.\r

\r

Castel Fragsburg, l’antico maniero di caccia sopra Merano, è pronto ad accogliere per la nuova stagione con rituali di bellezza e trattamenti curativi creati e preparati al momento seguendo il concetto di benessere alchemico basato su una conoscenza secolare e tradizionale delle erbe e della natura dell’Alto Adige.\r

\r

Anche la campagna toscana regala emozioni uniche dove riscoprire l’armonia di corpo e mente in un luogo senza tempo: siamo sulle colline della Valdichiana al Falconiere Relais & Spa che nella sua Thesan Spa risveglia i sensi in armonia con la terra toscana e i suoi prodotti.\r

\r

Avvolto dai magici toni del blu Il San Montano Resort & Spa di Ischia offre un’esperienza di soggiorno totalmente incentrato sul proprio benessere grazie al suo parco piscine con 8 vasche termali panoramiche e la prima e unica Spa di Ischia vista mare per un completo relax di corpo e mente. Una sauna in grotta naturale e un massaggio per due circondati dal profumo dei limoni nell’agrumeto arricchiscono l’offerta di relax e benessere del resort.\r

\r

Sempre in tema marino, a picco sul mare delle 5 Terre, Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è una vera parentesi per l’io, per prendersi il proprio tempo, per vivere uno spazio rilassante, discreto e libero e scoprire un silenzio inaspettato. Le docce emozionali, la sauna e i bagni turchi con aromaterapia, la vasca Kneipp sono soltanto una piccola parte del percorso riservato gratuitamente ad ogni ospite, benessere che prosegue anche all’esterno con la nuova sauna panoramica e due jacuzzi riscaldate in giardino.\r

\r

Per chi predilige abbinare relax e benessere alla visita di una città d’arte, Venezia ha sempre il suo fascino e l’Hotel Metropole rappresenta un tuffo nella storia e nell’arte, oltre che nel benessere con la sua SPA di ispirazione orientale da prenotare anche ad uso esclusivo per concedersi un momento di puro relax.\r

\r

Castel Fragsburg – Merano - Assaporare sensuali momenti di benessere nel 5 stelle più piccolo del Sud Tirolo - Wellness & Health - 6 giorni / 5 notti. Da € 1.397 € per persona in camera doppia con prima colazione e trattamenti da programma\r

\r

Il Falconiere Relais & Spa - Cortona - Ritemprarsi, rilassarsi, vivere un momento fuori dal tempo e offrire al proprio corpo solo il meglio - Spa & Relax - Parentesi benessere per due -2 giorni/1 notte\r

Da € 1.020 in camera doppia per 2 persone con colazione e cena, trattamento di 50 minuti a persona e accesso libero alla Spa\r

\r

San Montano Resort & Spa - Ischia. L’esperienza unica di un massaggio di coppia personalizzato all'interno dell’agrumeto vista mare - 2 giorni/ 1 notte - Da € 311 a notte in camera doppia vista giardino per 2 persone con colazione e cancellazione gratuita\r

\r

Golfo Dei Poeti Relais & Spa – 5 Terre - Tempo, silenzio e spazio in un luogo incantato\r

2 giorni/ 1 notte. Da € 430 a notte in camera doppia classica con prima colazione, accesso al percorso umido SPA, alle piscine esterne con solarium, alle 2 jacuzzi riscaldate e alla sauna panoramica in giardino\r

\r

Hotel Metropole - Venezia - Sensazioni che coinvolgono tutti i sensi in un ambiente eccentrico, avvolgente, eclettico, sensuale - Spa & Massage - 2 giorni/ 1 notte. Da € 770 la camera doppia per 2 persone con colazione, uso esclusivo della SPA per 90 minuti, un massaggio rilassante agli oli aromatici da 25 minuti e Spa Kit ","post_title":"Autentico Hotels, proposte benessere per vivere nella natura in contesti unici","post_date":"2023-04-05T12:12:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680696767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Donald Payen è il nuovo presidente della Mauritius Tourism Promotion Authority (Mtpa), ufficialmente in carica dallo scorso 3 aprile. \"Sono onorato per la continua fiducia che mi è stata accordata - ha dichiarato Payen -. Sono stato membro del dell'Ufficio del Turismo in diverse vesti, sin dalla mia prima nomina nel 2003 e sono ansioso di portare avanti il lavoro svolto per costruire meglio il (turismo). In questo contesto, vorrei rendere omaggio ai miei predecessori e a tutti coloro che hanno lavorato e che continuano a farlo per il loro contributo a fare del turismo un pilastro importante della nostra economia, un pilastro di cui tutti possiamo essere orgogliosi\".\r

\r

Il neo presidente ha rimarcato come \"la nostra priorità resta il ritorno al livello di attività che avevamo prima della pandemia. Ci concentreremo sul raggiungimento di questo obiettivo nel vero spirito di partenariato pubblico/privato guidato dal Ministero del Turismo, che rimane la pietra miliare del modus operandi dell'Mtpa\".","post_title":"Mauritius: Donald Payen è il nuovo presidente della Mtpa","post_date":"2023-04-05T12:00:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1680696047000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443144\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Cerretani, l’hotel business development Italy del gruppo Radisson, Mauro Vinci, l'events coordinator di Pkf Italia, Elisabetta Valenzano, e Giorgio Bianchi[/caption]\r

\r

Crescono le tariffe medie degli hotel in tutti i segmenti di mercato, con l'offerta resort che spicca per performance praticamente doppie rispetto agli urban hotel. Inflazione, costi energetici e rincari delle materie prime legate al mondo delle costruzioni non fermano lo sviluppo dell’hospitality in Italia, che si appresta quest'anno a superare i numeri del 2019. Sono alcune delle indicazioni emerse nel corso di una tavola rotonda organizzata nei giorni scorsi da Pkf hospitality group con alcuni importanti player del mondo alberghiero. Argomenti che saranno al centro dell’evento 196+ forum Milan, in programma il 16 e 17 aprile in zona Tortona a Milano.\r

\r

“La ripresa post Covid è un fatto concreto – commenta il nuovo director head of Italy di Pkf hospitality group, Luca Cerretani -. Se nel primo quadrimestre dello scorso anno il trend non era ancora ripartito, nei mesi successivi si è verificato un rimbalzo, con ottimi riscontri per presenze e adr. Nel 2023 prevediamo un superamento dei numeri 2019. Il dato più importante messo in risalto da un'analisi di Str Global è proprio quello delle tariffe medie, che risulta in aumento non soltanto nel segmento lusso, dove comunque il tasso di crescita è maggiore, ma anche nel midscale e nell’economy”.\r

\r

Dalla ricerca Str, che analizza le tendenze del settore attraverso un benchmark competitivo, si evince in particolare che le tariffe alberghiere in Italia, così come in Irlanda, Belgio, Portogallo e Uk, sono aumentate in media del 25% a fine 2022 e inizio 2023 rispetto al 2019. Nel luxury, l’adr medio è passato da 91 a 146 euro (2022 vs 2019); nell’upper upscale da 88 a 125 euro; nell’upper midscale da 91 a 121; nel midscale da 90 a 122 e nell’economy da 102 a 115 euro. Anche i tassi di occupazione si stanno riallineando, tra il 60% e oltre il 70% a seconda delle destinazioni, considerando l’intero 2022 rispetto al 2019.\r

\r

“Lo scorso anno il settore leisure ha guidato la ripresa, mostrando una vivacità estremamente maggiore rispetto a quella degli hotel di città – aggiunge Giorgio Bianchi, business development di Pkf -. Gli ospiti dei resort si sono mostrati disposti a spendere molto di più per le camere e questo asset è destinato a registrare ulteriori evoluzioni con performance di prezzo interessanti. I principali brand internazionali, da Hilton a Radisson, da Accor a Ihg e Meliá, stanno portando avanti delle operazioni in Italia e l’interesse per i resort non riguarda soltanto il balneare, ma anche il prodotto montagna, come testimonia il progetto Club Med a Sansicario, in Piemonte. Sono attive anche realtà come Jp Hospitality su Trieste e Madonna di Campiglio, il 12.18 Group che guarda alla montagna, Ruby Hotels ed Ece con il nuovo hotel a Roma”.\r

\r

A favore del rinnovamento, poi, non si possono trascurare le risorse in arrivo dal Pnrr e l’apporto del fondo rotativo turismo FriTur da 1,380 milardi di euro per interventi che spaziano dalla riqualificazione energetica a quella antisismica, fino alla rimozione delle barriere architettoniche. “Questi fondi governativi – riconosce Bianchi - riescono in qualche modo a mitigare gli incrementi dei costi di costruzione, ma è fondamentale promuovere progetti fatti bene”.\r

\r

“L’aumento dell’inflazione favorisce l’investimento sugli asset alberghieri – riprende Cerretani – perché, a differenza di altri comparti come gli uffici o le case, si possono adeguare i prezzi delle camere al maggiore costo della vita. In questo senso, oltre al lusso, anche i serviced apartments, il mixed use e il segmento economy attraggono gli investitori”. Nel corso dell’anno si assisterà a tante aperture, frutto di transazioni effettuate negli anni scorsi. “A oggi – sottolinea ancora Cerretani - non registriamo lo stesso livello di transazioni del passato, ma riscontriamo tanta domanda, sostenuta dalla crescita di arrivi e presenze. In questo contesto, nonostante i costi delle costruzioni, la difficoltà di accesso al credito e i vari fenomeni inflattivi, l’operatore alberghiero può lavorare bene. Prevediamo una maggiore concretizzazione delle operazioni di compravendita già a partire dalla seconda metà del 2023”.\r

\r

Da un sondaggio condotto da Pkf hospitality group nel corso della tavola rotonda è emerso che i tre ingredienti essenziali per un nuovo progetto alberghiero sono la location, le fonti di finanziamento e il Capex (spese in conto capitale). Le migliori opportunità vengono individuate nei resort (25%), negli apart-hotel, nel senior & assisted living e negli alberghi di città. E le performance più elevato riguardano proprio il mercato leisure e i resort. Toscana, Puglia, Sicilia e città come Roma, Milano, Firenze registrano inoltre dati interessanti. Si assiste a una ripresa anche delle destinazioni secondarie come Bologna, Torino, Napoli, Bari, Trieste e Palermo, con nuovi investimenti in arrivo.\r

\r

Un ruolo decisivo per migliorare il posizionamento e differenziarsi dalla concorrenza è svolto dall’architettura e dall’interior design. Due aspetti che incidono sempre di più nella costruzione del pricing. Un fatto dimostrato anche dall’incremento del peso percentuale del progetto architettonico sul costo totale delle camere. “Dal nostro sondaggio interno – dichiara Cerretani - emerge che per quanto riguarda il Capex, gli investitori attribuiscono un 25% di spesa per il room design, seguito da un 17% ciascuno per misure di sostenibilità e aree pubbliche; si alloca poi il 14% per l’offerta f&b, l'11% per la digital experience, l'8% per gli ambienti gym & wellness, il 5% per la flessibilità degli spazi e il 2% per le aree outdoor. I progetti vengono ideati per durare nel tempo, si privilegia l’uso di materiali sostenibili e lo stile supera il concetto di moda”.\r

\r

Da sottolineare infine l’importanza del rispetto conservativo nelle opere di rinnovamento di immobili storici e di pregio. A questo proposito l’esg viene in parte visto come componente irrinunciabile di un progetto, anche se gli albergatori italiani fanno ancora fatica ad adeguarsi. “E’ però un aspetto da non trascurare – conclude Cerretani – perché altrimenti può ostacolare le transazioni. Permette alla struttura di differenziarsi, oltre che di garantirsi maggiori efficienze e si rivolge a una clientela meno sensibile al prezzo”. Roma sarà un benchmark importante per studiare la strategia esg delle grandi catene che stanno aprendo le loro strutture.","post_title":"Pkf: cresce l'interesse per i resort e il senior living. Focus sul design nei nuovi progetti","post_date":"2023-04-05T11:55:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680695707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercoledi’ 12 e giovedì 13 Aprile prossimi a Bologna, presso il BW Plus Tower Hotel, si svolgerà la quarta edizione di “Montagna Tutto l’Anno”, la manifestazione dedicata alla pluristagionalita’ del turismo in montagna ed alla valorizzazione dell’offerta ambientale, sportiva, enogastronomica e culturale di diverse localita’ montane, italiane ed estere.\r

\r

La prima giornata sarà dedicata all’approfondimento tematico, alla presentazione di territori e di progetti inerenti il turismo montano.\r

\r

Mercoledi’ 12, alle ore 10.00, una Tavola Rotonda sul tema “Territori montani e nuove sfide: tra mercato e sostenibilità” inaugurera’ l’avvio della manifestazione’. Parteciperanno: Federico Scaramucci presidente Inside Marche Live – Associazione to incoming. Claudio Rossi delegato Emilia Romagna di Sistur – Società Italiana Scienze del Turismo. Liviana Zanetti presidente sistema turistico Romagna-Toscana. Giovanni Pasini presidente Uncem(Unione Naz. Comuni Comunità Enti Montani) Emilia Romagna. Angelo Schena Comitato direttivo centrale Cai – Club Alpino Italiano. Augusto Congionti presidente nazionale Agriturist Confagricoltura. Andrea Nesi responsabile nazionale Aics Ambiente (Ass. Italiana Cultura e Sport).\r

\r

Seguiranno, fino a sera, una serie di Meeting di presentazione di territori e progetti turistici per la montagna. Tra gli altri è possibile citare la presentazione dei cinque comprensori turistici delle Marche, la Val di Fassa, il Tirolo Austriaco e le Terme slovene di Dobrna, le Dolomiti - Patrimonio Unesco, Levico Terme e la Valsugana, la Valtellina ed altri. Molto interessante saranno le presentazioni dei Progetti bike hospitality, a cura della federazione Ciclistica Italiana e di Agribike sul ciclismo in agriturismo.\r

\r

A questo proposito il presidente Agriturist e AgriBike dell’Emilia Romagna, Giampietro Bisagni, ci ha dichiarato «Vogliamo far conoscere le aree piu’ interne e meno frequentate promuovendo percorsi bike-friendly, capaci di coniugare la cultura all’enogastronomia, l’arte al paesaggio ed alla natura. Gli agriturismi presidiano territori svantaggiati e sono oasi di tradizioni e biodiversita’. Proporremo pacchetti a misura di bambino, cavalcate nella neve, tuffi nelle piscine riscaldate. La vacanza in agriturismo è sempre piu’ richiesta e noi, con il programma “Pedalando tra gli agriturismi” cerchiamo di arricchire la nostra offerta e andare incontro alle esigenze dei turisti»\r

\r

Nella giornata di giovedì 13 Aprile, la manifestazione vedrà lo svolgimento del workshop turistico “Montagna Tutto l’Anno”, con la partecipazione di oltre cinquanta Buyer professionali provenienti da varie Regioni italiane. Durante il workshop si svolgeranno incontri B2B tra i Buyer e gli Operatori turistici della offerta montana, al fine di sviluppare accordi commerciali per la stagione in corso e per la prossima.\r

\r

Nicola Ucci, titolare della PromoNU e organizzatore della manifestazione, conferma «Montagna Tutto l’Anno si conferma un appuntamento importante nel panorama degli eventi turistici dedicati alla montagna, valorizzando la pluristagionalita’ dell’offerta e dando risposte alle molteplici richieste, dallo sci al cicloturismo, dal trekking all’alpinismo ad altre discipline outdoor, fino alla cultura, all’enogastronomia ed alle tradizioni montane».\r

\r

[caption id=\"attachment_443135\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Ucci[/caption]","post_title":"“Montagna Tutto l'Anno”: 12 e 13 aprile la quarta edizione a Bologna","post_date":"2023-04-05T11:13:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680693215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In primavera proseguono le iniziative per festeggiare con il pubblico i trent’anni dell’Acquario di Genova: ad aprile la struttura propone “DA 30 ANNI IMMERSI NELLA NATURA”, contest on line a cui possono partecipare coloro che hanno comprato un biglietto per la visita all’Acquario e si sono iscritti al mini sito dedicato https://concorso30anni.acquariodigenova.it/. A maggio, l’Acquario offre al suo pubblico un palinsesto di incontri quotidiani con i suoi esperti.\r

\r

Il contest di aprile mette in palio 30 posti per un’escursione in mare aperto di avvistamento cetacei per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos\r

\r

Oltre alle novità primaverili, l’Acquario di Genova propone le esperienze collaterali alla visita:\r

\r

- il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità.\r

\r

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita.\r

\r

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane.\r

\r

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 5 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff.\r

\r

- Esclusivamente per i giovanissimi, proseguono le Notti con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte.\r

\r

Ogni sabato e domenica La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone i “Science snack” per approfondire di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente.\r

\r

Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.\r

\r

CrocierAcquario Dal 2 aprile ripartono le escursioni di avvistamento cetacei. Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.","post_title":"Primavera all’Acquario Genova, dagli eventi per i 30 anni alle crociere per avvistare i cetacei","post_date":"2023-04-05T10:55:03+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680692103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443108","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una minicrociera di sei giorni e cinque notti con partenza l'8 maggio da Napoli e arrivo a Bari il 13 dello stesso mese. E' la nuova inedita proposta targata Msc e dedicata a chi non riesce ad aspettare l’estate per staccare la spina. Il tutto per una tariffa speciale che, grazie alla promo Msc Special, consente di prenotare il viaggio a partire da 199 euro per persona, tasse e oneri portuali inclusi.\r

\r

Protagonista della crociera è la Opera, per un itinerario inedito che permetterà di imbarcarsi sul versante occidentale della nostra penisola e di navigare verso le acque del mare Egeo, consentendo ai passeggeri di visitare l’isola di Creta, passando per la famosa gola di San Giorgio fino a raggiungere Kritsa. All'ingresso della cittadina sarà possibile visitare la chiesa bizantina di Panagia Kera con affreschi risalenti a 700 anni fa. A Santorini sarà inoltre possibile vivere l’avventura di una gita a bordo di un fuoristrada alla scoperta dell’isola.","post_title":"Nuova minicrociera Msc: si parte l'8 maggio da Napoli per il mare Egeo. Sbarco a Bari il 13","post_date":"2023-04-05T10:41:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680691307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443097","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Swiss sperimenterà per tre mesi, insieme a un partner esterno, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per effettuare il conteggio dei passeggeri durante l'imbarco dei voli.\r

\r

\"La digitalizzazione della procedura di conteggio dei passeggeri - spiega una nota della compagnia aerea - mira a migliorare la sicurezza e contemporaneamente ad alleggerire il carico di lavoro del personale di cabina. A tal fine, su alcuni voli Swiss in partenza da Zurigo tra aprile e giugno, verrà temporaneamente installata una telecamera in cabina durante il processo di imbarco, per registrare i passeggeri e determinarne il numero totale”.\r

\r

Le registrazioni saranno utilizzate esclusivamente per addestrare l'app nel processo di imbarco. Dovrà essere in grado, ad esempio, di distinguere se un passeggero ha un neonato in braccio e dovrà funzionare perfettamente anche in condizioni di luce difficili. I risultati saranno analizzati costantemente durante la fase di sperimentazione per migliorare l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. Data la natura sperimentale del nuovo approccio, il personale di bordo effettuerà anche un conteggio parallelo dei passeggeri utilizzando la procedura manuale consolidata sui voli interessati.\r

\r

I passeggeri dei voli interessati saranno informati della sperimentazione prima di imbarcarsi. Al termine dei test, il vettore analizzerà i risultati e deciderà il seguito da dare e l'eventuale introduzione del sistema.\r

\r

","post_title":"Swiss testa l’intelligenza artificiale per il conteggio dei passeggeri in fase d’imbarco","post_date":"2023-04-05T10:39:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680691153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte la stagione del gruppo Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia, grazie a un calendario di riaperture inaugurato lo scorso mese di marzo, che sta proseguendo per tutto aprile. Dopo la stagione estiva molto positiva dello scorso anno, che ha beneficiato tra l'altro delle aperture del Trs Ibiza Hotel e dell'Hard Rock Hotel Marbella, la compagnia spagnola prevede un buon periodo pasquale, con tassi di occupazione intorno all'80% in termini globali. Questo dato rappresenta un lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2022 ed è accompagnato da un aumento del 15% del revpar rispetto all'anno precedente.\r

\r

Il primo hotel Palladium ad aprire le sue porte è stato quindi proprio l'Hard Rock Marbella: operativo dal 3 marzo, l'albergo sarà operativo tutto l'anno. All'hotel di Malaga sono seguiti, a partire dal 31 marzo, il Grand Palladium White Island Resort & Spa, l'Hard Rock Hotel Ibiza, i Palladium Hotel Cala Llonga e Palmyra a Ibiza, nonché il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa in Italia. Il 21 aprile riprenderà quindi le attività l'Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, mentre il 28 sarà il turno dei Palladium Hotel Menorca, Trs Ibiza Hotel, Bless Hotel Ibiza e Agroturismo Sa Talaia. L'ultimo ad aggiungersi alla lista delle riapertura sarà il Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa che, dopo aver completato la ristrutturazione, ripartirà il prossimo 1° di giugno.\r

\r

Tra le novità dell'anno, si segnala infatti proprio il Grand Palladium Palace Ibiza nella rinomata Playa d'en Bossa, che è stato sottoposto a un profondo restyling, dedicato alle sue 411 camere, l'ingresso principale e varie aree comuni. Nelle vicinanze, anche l'iconico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel è stato sottoposto a una ristrutturazione. L'Hard Rock Hotel Marbella, che ha aperto le porte per la prima volta nel luglio 2022, ha poi completato i lavori di restauro dell'edificio, riunendo un totale di 383 camere in due torri: l'Oasis e la Nirvana.\r

\r

L'Hard Rock Hotel Ibiza punta invece quest'anno sulla tecnologia, con un robot cameriere e hostess che servirà i clienti del 3rdHalf, il bar sportivo dell'hotel. Inoltre, ci sarà una nuova area per bambini e un'area di arrampicata per i più piccoli; per chi vuole tenersi in forma durante le vacanze, la palestra dell'hotel, Body Rock, sarà uno spazio più aperto con vista sul mare; e per gli ospiti appassionati di musica, l'hotel ospiterà diversi concerti fin dalla sua apertura. Allo stesso modo, il Bless Hotel Ibiza, darà il via alla stagione dopo che il suo ristorante di punta, l'Etxeko Ibiza di Martín Berasategui, è stato premiato con la sua prima stella Michelin all'ultimo gala della guida di fama mondiale.\r

\r

Spostandosi sulla Costa del Sol, in particolare a Puerto Banús, l'Hard Rock Hotel Marbella inaugura l'edificio Oasis con nuove categorie di camere di lusso: le Rock suite, spaziose con ampio soggiorno e scrivania e le Rock Star suite di 140 metri quadrati, con area di servizio, spogliatoio e varie memorabilia, tra cui le scarpe di Celia Cruz e un abito di Shakira. Offriranno inoltre il late check-out soggetto a disponibilità, letto balinese in piscina e servizi vip. Gli ospiti potranno inoltre usufruire della nuova Rock Spa, con un circuito benessere completo, tre cabine e l'esclusivo menu di trattamenti Rhythm and Motion, che rende questo spazio benessere un luogo unico per vivere una vacanza rilassante.","post_title":"Al via la stagione Palladium a Minorca, Marbella e in Sicilia. Molte le novità dell'anno","post_date":"2023-04-04T11:57:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680609441000]}]}}