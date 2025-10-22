Autentico Hotels cresce, le nuove tendenze del mercato di alta gamma Una forte espansione dell’offerta alberghiera nel segmento alto di gamma che si traduce in un incremento delle strutture 5 stelle del 6,6 % in soli 2 anni e delle presenze in hotel, soprattutto provenienti dall’Europa e dai mercati emergenti. In tale contesto il bilancio di Autentico Hotels è più che positivo. «La stagione ha fatto registrare una buona crescita – commenta Mario Cardone, ceo Autentico Hotels – In particolare un settembre ed ottobre straordinari hanno aiutato a compensare il rallentamento del mercato Usa. E’ l’Europa che sta trainando la crescita. Chiuderemo con il 5 per cento in più. Il nostro obiettivo è arrivare a 25 strutture e concentrarci su un lavoro sempre più personalizzato e mirato. Chiudere la Collection significa concentrarci sulle strutture con cui lavoriamo e sulle aree specifiche su cui operiamo ovvero, revenue management, digital Marketing, consulenza strategica e sviluppo del personale». Di recente il gruppo ha annunciato l’ingresso di 2 ulteriori strutture prestigiose. Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due prestigiosi hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che comprende un portfolio di 22 strutture su tutto il territorio nazionale. Nel cuore di Roma, Villa Spalletti Trivelli è un’elegante residenza di famiglia con 17 camere esclusive, un raffinato giardino all’italiana, una spa privata e un’atmosfera che riflette appieno i valori di Autentico: tradizione, qualità e profondo legame con il territorio. In apertura nei primi mesi del 2026, Palazzo Morrocchi sorge nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’Hotel offrirà 41 camere, un ristorante gourmet e una lounge bar, il tutto in un contesto di rara bellezza: ospitato in un palazzo settecentesco, già punto di ritrovo dei Macchiaioli, custodirà affreschi preziosi di illustri maestri. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Autentico Hotels sarà presente all’ ILTM di Cannes: in fiera e durante il fuori salone con Casa Autentico, dove insieme alle strutture partners incontrerà oltre 400 agenti di viaggio del turismo di lusso mondiale Autentico parteciperà dal 26 al 30 gennaio 2026 all’evento True New York e sarà sponsor della serata conclusiva alla quale parteciperanno le migliori agenzie della Grande Mela Mentre alla Bit di Milano 2026 Autentico sarà sponsor della Buyer’s Lounge in un’edizione speciale che coincide con l’apertura delle Olimpiadi. «Il mercato ha evidenziato già dal 2024 alcune tendenze – conclude Cardone – A cominciare dall’accorciamento della finestra di prenotazione anche da parte dell’extra Europa. Inoltre emerge una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità». Maria Carniglia Condividi

\r

In tale contesto il bilancio di Autentico Hotels è più che positivo.\r

\r

«La stagione ha fatto registrare una buona crescita – commenta Mario Cardone, ceo Autentico Hotels – In particolare un settembre ed ottobre straordinari hanno aiutato a compensare il rallentamento del mercato Usa. E’ l’Europa che sta trainando la crescita. Chiuderemo con il 5 per cento in più. Il nostro obiettivo è arrivare a 25 strutture e concentrarci su un lavoro sempre più personalizzato e mirato. Chiudere la Collection significa concentrarci sulle strutture con cui lavoriamo e sulle aree specifiche su cui operiamo ovvero, revenue management, digital Marketing, consulenza strategica e sviluppo del personale».\r

\r

Di recente il gruppo ha annunciato l’ingresso di 2 ulteriori strutture prestigiose.\r

\r

Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due prestigiosi hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che comprende un portfolio di 22 strutture su tutto il territorio nazionale.\r

\r

Nel cuore di Roma, Villa Spalletti Trivelli è un’elegante residenza di famiglia con 17 camere esclusive, un raffinato giardino all’italiana, una spa privata e un’atmosfera che riflette appieno i valori di Autentico: tradizione, qualità e profondo legame con il territorio.\r

\r

In apertura nei primi mesi del 2026, Palazzo Morrocchi sorge nel centro storico di Firenze, a pochi passi dal Duomo. L’Hotel offrirà 41 camere, un ristorante gourmet e una lounge bar, il tutto in un contesto di rara bellezza: ospitato in un palazzo settecentesco, già punto di ritrovo dei Macchiaioli, custodirà affreschi preziosi di illustri maestri.\r

\r

Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Autentico Hotels sarà presente all’ ILTM di Cannes: in fiera e durante il fuori salone con Casa Autentico, dove insieme alle strutture partners incontrerà oltre 400 agenti di viaggio del turismo di lusso mondiale\r

\r

Autentico parteciperà dal 26 al 30 gennaio 2026 all’evento True New York e sarà sponsor della serata conclusiva alla quale parteciperanno le migliori agenzie della Grande Mela\r

\r

Mentre alla Bit di Milano 2026 Autentico sarà sponsor della Buyer’s Lounge in un’edizione speciale che coincide con l’apertura delle Olimpiadi.\r

\r

«Il mercato ha evidenziato già dal 2024 alcune tendenze – conclude Cardone – A cominciare dall’accorciamento della finestra di prenotazione anche da parte dell’extra Europa. Inoltre emerge una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels cresce, le nuove tendenze del mercato di alta gamma","post_date":"2025-10-22T15:38:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761147534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Palazzo Rota torna agli antichi fasti grazie all'opera di Pacini Group. La dimora storica del 1300 a pochi passi da piazza San Marco, è la novità assoluta del panorama veneziano con 6 appartamenti di lusso, destinati ad ospiti alla ricerca di esperienze più sofisticate ed intime.\r

\r

Edificato originariamente come opificio tessile, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli, diventando vetreria, poi museo e ancora residenza nobiliare: ogni trasformazione ha lasciato un’impronta, facendo di questo edificio un prezioso testimone del retaggio veneziano.\r

\r

Il nome rimanda all’iconico stemma in pietra, posto sulla facciata principale rivolta verso Piazza San Marco, la ruota che richiama le origini laboriose e simboleggia il fluire del tempo.\r

\r

«Offrire gli appartamenti di Palazzo Rota nel cuore di piazza San Marco significa regalare ai nostri ospiti un’esperienza esclusiva e autentica. Siamo convinti che il vero lusso nasca dal rispetto delle proprie radici: solo conoscendole e valorizzandole si può dare vita a un’innovazione che custodisca l’anima di un luogo» dichiara Emidio Pacini, ceo di Pacini Group.\r

Le residenze\r

Le residenze, con superfici variabili dai 50 agli 80 metri quadri, prendono il nome dalle isole della laguna: Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e San Giorgio Maggiore. Proprio quest’ultima si distingue per la presenza di una terrazza privata, dalla quale si gode una vista mozzafiato sui tetti e sul campanile di San Marco.\r

\r

Gli interni, progettati dallo studio Marco Piva, raccontano Venezia attraverso scelte che ne reinterpretano l’identità in chiave contemporanea. Le geometrie delle finiture si ispirano al veneziano Carlo Scarpa, con linee pulite e raffinati giochi tridimensionali che omaggiano il maestro e la sua capacità di fondere rigore formale e sensibilità materica. Tessuti e carte da parati della storica azienda veneziana Rubelli, alcune tratte da motivi seicenteschi rielaborati in versione moderna, diventano un omaggio alla città e alla sua tradizione tessile, qui trasformata in un linguaggio attuale.\r

\r

«Venezia impone a chi progetta il rispetto di una storia millenaria e di un contesto unico al mondo. Nel progetto di Palazzo Rota, ogni spazio abitativo racconta questo dialogo: l’interior design diventa un ponte tra memoria e modernità, dove il fascino del passato si fonde con l’eleganza e il comfort del vivere contemporaneo» aggiunge Marco Piva, co-founder studio Marco Piva.\r

\r

\r

\r

Palazzo Rota è la seconda struttura di Pacini Group a Venezia dopo il The Venice Times recentemente entrato sotto il brand Vignette Collection - Ihg.","post_title":"Venezia: Palazzo Rota torna agli antichi splendori grazie a Pacini Group","post_date":"2025-10-22T15:14:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761146044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un anno di intenso lavoro sul fronte dell’innovazione, Intemundial presenta una serie di nuovi servizi pensati per semplificare l’esperienza dei viaggiatori e, al tempo stesso, rafforzare il ruolo consulenziale delle agenzie di viaggio.\r

Tra le principali novità spicca la eSIM, una carta digitale che si attiva in pochi secondi e consente al cliente di disporre immediatamente di connessione dati già all’arrivo a destinazione, senza necessità di carta fisica o di passaggi operativi aggiuntivi per l’agenzia.\r

Inclusa in alcune polizze selezionate, la eSIM rappresenta un valore aggiunto che non incide sui prezzi né sui processi di vendita delle agenzie, migliorando al tempo stesso l’esperienza del viaggiatore. \r

\r

Integrazione\r

“L’integrazione di un servizio digitale come la eSIM – commentano da Intermundial – è un passo importante per offrire soluzioni pratiche e innovative, in linea con le aspettative dei viaggiatori connessi. Al tempo stesso, permette alle agenzie di rafforzare il proprio ruolo di consulenti di viaggio professionali, senza modificare processi o incidere sulla redditività”.\r

I punti chiave della novità. Più valore, senza costi aggiuntivi: un plus per i clienti senza modificare i processi interni dell’agenzia. Miglior customer experience: la connessione immediata fin dal primo minuto di viaggio aumenta la percezione positiva dell’assicurazione e la fiducia nel consulente. Semplicità e digitalizzazione: attivazione rapida e sicura, senza necessità di dispositivi o SIM fisiche. Rafforzamento del posizionamento professionale: le agenzie che offrono soluzioni digitali come questa dimostrano di saper rispondere alle aspettative del viaggiatore contemporaneo.\r

La eSIM si affianca al rinnovato PackPlus 2025-2026, che amplia la gamma di coperture, tra cui: fino a 5 milioni euro di spese mediche, cancellazione per qualsiasi motivo con rimborso fino a 15.000 euro e telemedicina 24/7, oltre a i servizi di Servifly per ritardi e cancellazioni dei voli e Servibag per localizzazione e recupero bagagli.\r

Con queste innovazioni, Intermundial mira a differenziarsi nel panorama del travel trade, rafforzando il legame di fiducia tra agenzie e clienti e offrendo strumenti che migliorano l’esperienza di viaggio sin dal primo minuto.","post_title":"Intermundial lancia eSIM, la carta digitale che facilita il viaggio","post_date":"2025-10-22T13:16:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761139019000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’arcipelago di Guadalupa, parte delle Antille Francesi, e uno dei dipartimenti d’oltremare francesi che gli operatori italiani hanno incontrato nell’ambito del workshop che si è tenuto lo scorso settembre a Parigi. Guadalupa, situata nel sud del Mare dei Caraibi, ha la forma di una farfalla. Distribuita su un’area di oltre 1600km2, ha 380.400 abitanti ed è composta da 6 isole. Michèle Dralou, dell’ente del turismo di Les Iles de Guadeloupe, spiega che: «Dal punto di vista economico il turismo è molto importante per l’arcipelago e offre lavoro a tante persone.\r

\r

Nel 2024 abbiamo accolto più di un milione di ospiti provenienti da molti paesi; per il 2025 prevediamo un aumento del 3,6% e il nostro obiettivo per il 2030 è accogliere 1,5mln di persone. I nostri ospiti si fermano per 10/15 giorni e viaggiano con la famiglia, in coppia e con amici per sperimentare sport acquatici e attività outdoor. Arrivano dalla Francia - per loro l’arcipelago è facilmente accessibile - dai paesi di lingua tedesca, dal Benelux, da Uk e Scandinavia. Abbiamo anche tanti italiani, soprattutto grazie alle crociere: Costa Crociere ha infatti una nave basata a Pointe-à-Pitre.\r

\r

Quindi si può visitare Guadalupa e poi partire per una crociera tra le isole caraibiche. Vorremmo che più italiani si fermassero per 2/3 giorni per visitare l'arcipelago. Abbiamo un aeroporto internazionale collegato al Charles de Gaulle di Parigi, dov’è basata Air France e facilmente raggiungibile dall’Italia. 3 compagnie collegano Parigi con le Isole di Guadalupa. Air France opera voli quotidiani da Parigi Charles de Gaulle e da Parigi Orly. Air Caraïbe vola ogni giorno da Orly e Corsair offre voli quotidiani da Parigi Orly, Lione e Bordeaux. Da Parigi sono 8 ore di volo e poi è sufficiente la Carta d’Identità, perché siamo un dipartimento overseas francese.\r

\r

L’Alta Stagione va da novembre ad aprile e abbiamo diversi tipi di accomodations, con hotel da uno a cinque stelle, ma anche ville private e guest-house. Il turismo alto-spendente viene accolto da un numero crescente di ville private e proprietà esclusive».«Le due isole maggiori di Guadalupa, Basse-Terre e Grande-Terre, sono divise da un fiume e collegate da un ponte. - spiega Aline Thomaseau, dell’ente turistico - Poi ci sono Marie-Galante, La Désirade e Les Îles des Saintes, un piccolo arcipelago di 12 isole. Ogni isola di Guadalupa ha la propria e personalità: Basse-Terre è tutta verde con un parco nazionale, grotte, fiumi e cascate e il vulcano attivo La Soufrière.\r

\r

È una destinazione perfetta per l’hiking, adatta alle attività outdoor. La piccola Îlets Pigeon, vicina alla costa, è invece perfetta per chi ama le immersioni: ci sono pesci colorati e coralli e la nota Reserve Cousteau de Guadeloupe, dedicata all’esperto di immersioni. Grande-Terre è molto diversa, è il luogo ideale per chi ama le spiagge bianche, come Le Gosier e Saint-François. È un'isola piatta, con vasti campi di canna da zucchero. All’estremità meridionale dell’isola, su una piccola penisola, c’è il bel sito naturale La Pointe des Chateaux da dove parte il traghetto diretto all’isola La Désirade, una piccola riserva geologica costituita da rocce che risalgono all’era giurassica. \r

\r

Dalla cittadina di Saint-François, lungo la costa meridionale di Grande-Terre, si può fare una bella escursione, anche in catamarano, alle vicine Isole de la Petite Terre: una riserva naturale preservata aperta a 200 persone al giorno. Infine, a soli 30’ da Trois-Riviéres ci sono le Îles des Saintes con villaggi caratteristici e una baia tra le più belle del mondo. Guadalupe è autentica: in luoghi come l’isola di Marie-Galante sembra che il tempo si sia fermato negli anni ‘60 ed è facile rilassarsi e disconnettersi dal quotidiano.\r

\r

Guadalupa è poi famosa per il ruhm e le sue distillerie. Inoltre a Guadalupa si mangia molto bene, viste le influenze indiane, africane ed europee. La cultura è importante per l’arcipelago. - conclude Thomaseau - A Pointe-à-Pitre, centro economico di Grande-Terre, abbiamo il famoso Memorial Act, un museo che racconta la storia dei Caraibi e della tratta degli schiavi, con speciali pezzi d'arte. Si possono visitare anche il MusArt e tanti altri musei. Ma la cultura in Guadalupe è un’emozione da scoprire: scoprendo il colorato carnevale - un evento che inizia a gennaio e finisce a inizio marzo – i numerosi festival musicali, ma soprattutto incontrando gli abitanti dell’arcipelago, parlando con loro e comprendendo come vivono».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"French Overseas Territories: la bellezza di Guadalupa, un arcipelago caraibico ricco di sfaccettature","post_date":"2025-10-22T11:54:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761134092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_458906\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Cairo[/caption]\r

\r

African Explorer scommette su un Egitto \"diverso\", introducendo una proposta orientata alla qualità, alla lentezza e all’approfondimento culturale.\r

\r

L’obiettivo è restituire autenticità a una destinazione spesso interpretata in chiave standardizzata, privilegiando esperienze di valore culturale e umano. Alla base dei piani del t.o., l'intento di ridare centralità al tempo, alla conoscenza e alla competenza delle guide, selezionate in loco per la loro professionalità e la capacità di interpretare e trasmettere la storia e la spiritualità del Paese.\r

\r

«Abbiamo scelto di riportare l’Egitto al centro del nostro catalogo con un approccio più consapevole e culturale - spiega Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer -. Oggi il vero lusso non è vedere di più, ma capire meglio. Il nostro obiettivo è offrire itinerari che restituiscano al viaggio il suo significato originario: conoscenza, ascolto e tempo dedicato».\r

Gli itinerari\r

African Explorer propone tre itinerari, diversi per stile e durata ma accomunati da un approccio costante alla qualità e alla narrazione del territorio: Cairo Exclusive, di 5 giorni, alla scoperta della capitale: Egitto Experience, di 8 giorni; Egitto Exclusive, di 9 giorni, che prevede la navigazione su dahabeya.\r

\r

La nuova linea dedicata all’Egitto si rivolge a un pubblico di viaggiatori consapevoli, interessati a esperienze autentiche e alla comprensione profonda delle culture visitate. African Explorer riafferma così la propria visione del viaggio come strumento di conoscenza e riflessione, proponendo un ritorno alla dimensione culturale e narrativa del turismo.\r

\r

In un mercato sempre più orientato alla rapidità, African Explorer sceglie la via della profondità: un Egitto per viaggiatori, non per turisti.","post_title":"L'Egitto \"alternativo\" nella proposta di African Explorer","post_date":"2025-10-22T10:11:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761127862000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499747\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marcello Scaccabarozzi[/caption]\r

\r

Blufennec amplia la squadra. Nel team dei consulenti di viaggio entra infatti anche Marcello Scaccabarozzi. Il gruppo Blufennec, di cui fanno parte Ruta40, Carréblu, Gabbiano Livingston, Upperail e Baku, compie quindi un ulteriore passo in direzione di una sempre più puntuale consulenza di viaggio. Con una solida esperienza nell’hôtellerie internazionale e una profonda conoscenza del mondo dell’accoglienza di alto profilo, Scaccabarozzi porta in BluFennec una visione autentica del viaggio come esperienza culturale ed estetica, costruita intorno alla persona.\r

Nuovo impulso a Upperail\r

La sua entrata rappresenta un nuovo impulso per Upperail, brand nato per proporre viaggi esclusivi, lenti e immersivi su rotaia. «Blufennec continua a scommettere sul valore del viaggio come scoperta autentica – dichiara Roberto Pasqua di Bisceglie, a.d. del gruppo -. Marcello Scaccabarozzi interpreta perfettamente questa visione e saprà accompagnare i nostri viaggiatori con attenzione, cura e sensibilità».\r

\r

«Entrare in Blufennec per me significa dare continuità a un percorso personale e professionale votato alla bellezza del viaggio – aggiunge Marcello Scaccabarozzi –. Qui ritrovo un modo di intendere il mondo come esperienza, come emozione, come ricerca dell’essenziale».\r

\r

","post_title":"Il gruppo Blufennec si amplia: arriva Marcello Scaccabarozzi","post_date":"2025-10-22T09:10:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761124224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il recente rebranding che ha segnato il passaggio a UNA Italian Hospitality, la più grande catena alberghiera italiana prosegue il percorso di consolidamento della propria identità nazionale. In questo contesto si inserisce anche il riposizionamento di una delle sue strutture di punta, Trastevere Roma | UNA Esperienze, presentato ieri con un evento in hotel dedicato a stampa e top clients.\r

L’elegante quattro stelle, situato nel cuore autentico del rione Trastevere, passa così dalla collezione upscale UNA Hotels alla collezione upper-upscale UNA Esperienze. Il cambio di brand coincide anche con l’affiliazione alla collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts, network internazionale di hotel indipendenti di fascia alta.\r

Secondo Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di UNA Italian Hospitality, il riposizionamento rappresenta «una tappa importante nel percorso di crescita del gruppo, con l’obiettivo di offrire un’ospitalità di qualità che valorizzi la storia, la cultura e l’energia del territorio».\r

[gallery columns=\"2\" ids=\"499730,499731\"]\r

L’evoluzione della struttura è accompagnata da un nuovo concept, Rome by Romans – Trastevere, progetto immersivo che coinvolgerà artisti, artigiani e narratori locali. L’idea è quella di far vivere Roma attraverso i cinque sensi, trasformando l’hotel in un luogo di incontro e narrazione, aperto alle energie creative del quartiere.\r

Durante l’anno, una selezione di artigiani e artisti del rione condividerà le proprie esperienze e luoghi del cuore con giovani content creator romani, che ne racconteranno le storie sui social. Il dialogo tra comunità locale e ospiti si tradurrà in mostre temporanee, laboratori ed eventi esperienziali all’interno dell’hotel, pensati per far scoprire la città da prospettive autentiche.\r

Con il suo ingresso nella collezione UNA Esperienze e l’affiliazione a Preferred Hotels & Resorts, Trastevere Roma rafforza il legame con la Capitale e si propone come punto di riferimento per un’ospitalità che unisce comfort, cultura e relazione con il territorio.","post_title":"Una Italian Hospitality: Trastevere Roma entra nella collezione Una Esperienze","post_date":"2025-10-22T09:00:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761123656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499712\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ferruccio Tirone[/caption]\r

\r

Una grande passione per l'hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l'apprezzamento del mercato italiano per un'area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio.\r

\r

«Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica - precisa il manager - il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell'anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come \"stagionali\" ora vengono richieste tutto l'anno».\r

\r

Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell'advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia.\r

I prodotti di punta\r

Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l'Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l'altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere.\r

\r

All'Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento - Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara.\r

\r

Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l'Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all'inizio del 2025 e offre un'esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso.\r

\r

Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom\r

\r

","post_title":"Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso»","post_date":"2025-10-21T15:15:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761059701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Risultati positivi per l'apertura delle vendite sull'estate 2026 messa in atto da Club Med. L’iniziativa ha registrato una crescita del 17% in business value rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. Un trend che conferma come gli italiani si sentano rassicurati dall’offerta all inclusive di Club Med e sempre più propensi a prenotare con anticipo.\r

\r

Tra le destinazioni più scelte dagli italiani spicca la novità di Club Med South Africa Beach & Safari, apertura a luglio 2026, che combina il mare sull’oceano Indiano della costa di Durban con un’esperienza naturalistica alla scoperta dei big 5 nel KwaZulu-Natal. Questo resort segna una novità assoluta nel panorama dell’offerta in Sudafrica: non solo sarà il primo resort premium all inclusive del Paese, ma il mix spiaggia e safari rappresenta un concept unico.\r

\r

Ottime performance anche per le mete del Mediterraneo, come Cefalù in Sicilia (+80% rispetto allo scorso anno in business value), Gregolimano in Grecia e la Turchia con i resort di Bodrum e Palmiye, destinazioni accessibili senza passaporto. Restano tra i preferiti degli italiani anche i viaggi a lungo raggio, con una crescita significativa per Bali (+565%), insieme alle Seychelles e a Turks & Caicos.\r

Montagna estiva in crescita\r

Molto bene anche la montagna d’estate, che registra una crescita del 26% rispetto all’apertura vendite dello scorso anno. In questo segmento, la novità più importante per la prossima stagione sarà il ritorno di Pragelato Sestriere, nel comprensorio della Vialattea, con nuovi spazi dedicati alle famiglie per una vacanza all’insegna della natura e attività incluse come trekking e mountain bike.\r

\r

«I risultati di questa apertura vendite e la crescita del 17% confermano la fiducia degli italiani verso il nostro modello di vacanza premium all inclusive, che da 75 anni rappresenta sinonimo di libertà, comfort e scoperta. In particolare, il grande interesse per la novità Club Med South Africa Beach & Safari testimonia la voglia di esperienze nuove e autentiche: un resort che incarna lo spirito pionieristico di Club Med, capace di offrire in un’unica vacanza la magia del mare e l’emozione del safari - commenta Rabeea Ansari, managing director Sud Europa & mercati emergenti -. Siamo inoltre felici che la prossima estate Pragelato Sestriere tornerà protagonista. Con estati sempre più calde, gli italiani desiderano andare in quota per godere di temperature più fresche e riconnettersi con la natura attraverso lo sport e la crescita sul segmento montagna d’estate (+26% in business value) lo conferma».","post_title":"Club Med, advance booking sull'estate in crescita del 17%","post_date":"2025-10-21T13:03:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761051784000]}]}}