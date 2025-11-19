Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L’hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell’ospitalità di lusso. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori” ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. L’hotel L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l’architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or. «Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale – aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501963 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o. «Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo». A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future. Appuntamento a stelle e strisce L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente». Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità».. Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore. (Federica De Luca) [post_title] => Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti [post_date] => 2025-11-19T12:36:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763555789000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026. L'analisi sull'Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l'ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell'Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. Dal cliente all'esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all'efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un'opportunità di differenziazione per gli aeroporti. Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall'aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall'aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021). Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l'efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l'esperienza aeroportuale. Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l'occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell'ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori. «Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un'esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman - ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l'esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all'uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un'atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza». [post_title] => Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l'indagine Aci World [post_date] => 2025-11-19T12:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763555127000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. L'hotel L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or. «Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». [post_title] => Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World [post_date] => 2025-11-19T12:23:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763554992000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501952 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert. Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione. Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte. Rinnovamento profondo “Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”. Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario. Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini. Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti. [post_title] => Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti [post_date] => 2025-11-19T11:49:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763552970000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501939" align="alignleft" width="300"] Pietro Moretti[/caption] Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030. «Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato». La mission Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel. L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta. L'offerta L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made. Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento. Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere. [post_title] => Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030 [post_date] => 2025-11-19T11:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763550630000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte. Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini. I programmi speciali ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti. Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World. Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia. Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle. Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività. A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale. Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare. [post_title] => Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma [post_date] => 2025-11-19T10:39:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763548742000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501911 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026. Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni. I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia. Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari. A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico. [post_title] => Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel [post_date] => 2025-11-19T10:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547951000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese. La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma. La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche. Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia «Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano. «Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia». Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo. Focus sul leisure, mentre il business resta stabile Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione. A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023. (Quirino Falessi) [post_title] => Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti [post_date] => 2025-11-19T10:11:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547085000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501903 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grecotel Hotels & Resorts celebra 50 anni di attività in Grecia e rilancia su Creta. Il Creta Palace entra a far parte della collezione Luxme e offre camere e spazi comuni recentemente rinnovati. Dopo la ristrutturazione, gli ospiti sono invitati a scoprire lo stile Luxme, che presenta una vasta gamma di ristoranti e cinque cene à la carte gratuite per ogni soggiorno di sette notti, incluso il pluripremiato Agreco Farm. Le strutture del gruppo L'offerta di Grecotel comprende anche Caramel, il primo boutique resort all-inclusive di Grecotel. La struttura presenta suite e nuovissime ville con piscina. Gli ospiti possono godere di un percorso gastronomico all-inclusive con cene à la carte, una cena fuori in un ristorante locale, oltre a bevande illimitate e snack. L'esclusiva esperienza "Agricoltore per un giorno" presso Agreco Farm aggiunge un'ulteriore esperienza a Creta. Amirandes propone suite e ville nuovissime, insieme a servizi personalizzati disponibili tutto l'anno. Gli ospiti possono gustare una gastronomia di livello mondiale in una varietà di ristoranti, dal Minotaur Restaurant, ai sapori cretesi di Xasteria. L'esperienza è arricchita da bevande premium illimitate in tutti i punti ristoro, compresi quelli a bordo piscina e sulla spiaggia. Luxme White, fiore all'occhiello della vision "Luxury made Eeasy" del brand, è stato il primo resort a incarnare il concetto Luxme e offre esperienze culinarie rinnovate, tra cui una Lobsteria e un percorso con menù à la carte in ristoranti d'eccezione, completato da una cena fuori presso l'Agreco Farm con un esclusivo menu degustazione cretese. Con oltre 150 etichette di vini pregiati, l'esperienza del tè pomeridiano, nuove strutture fitness all'avanguardia e programmi per famiglie, ogni soggiorno è all'insegna del lusso autentico. Il Marine Palace & Aqua Park propone invece vacanze all-inclusive per famiglie con il fascino di un villaggio sul mare a Panormos, unendo il tradizionale calore cretese al divertimento. Con l'arrivo del 2026, il resort presenta camere e bungalow rinnovati, un esclusivo Kids Club e Aqua Park, oltre a esperienze di fitness e benessere migliorate. Le sistemazioni a tema per famiglie vicino all'Aqua Park e i ristoranti assicurano un soggiorno confortevole agli ospiti di tutte le età. Infine, l'Agreco Farm, creata dal fondatore di Grecotel Nikos Daskalantonakis, è una testimonianza di tradizioni agricole secolari, offrendo agli ospiti un legame autentico con il patrimonio culturale di Creta. Nata dal profondo amore del fondatore per l'isola e dal suo impegno per la sostenibilità e l'ospitalità autentica, ogni pietra e ogni ulivo della tenuta preservano l'equilibrio tra uomo e natura. Gli ospiti della catena sono invitati a prendere parte a questo mondo attraverso il programma "Be a Ffarmer Ffor a day", un viaggio in cui i bambini entrano in contatto con la natura, raccolgono verdure fresche e cucinano ricette tradizionali presso la Great Cooking School. Per adulti e famiglie, Agreco offre un calendario di eventi. [post_title] => Grecotel festeggia 50 anni e rinnova le strutture a Creta [post_date] => 2025-11-19T10:10:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1763547004000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "atlantis bay entra a far parte di the leading hotels of the world" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2412,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501963","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per due giorni Genova è stata la porta ideale verso l’America. Incontri b2Bb e momenti di formazione hanno animato Going Square, evento dedicato agli Stati Uniti, principale destinazione lungo raggio del t.o.\r

\r

«Nonostante un contesto in evoluzione, l’Italia si conferma tra i mercati più dinamici per gli Usa (1,1, milioni nel 2024, n.d.r), superando del 3% i livelli pre-pandemia. Da gennaio ad agosto 2025 gli arrivi degli italiani hanno registrato un + 7%, in controtendenza rispetto ad altri nazioni europei – ha precisato Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – e il cambio favorevole supporta programmazioni di medio-lungo periodo».\r

\r

A sostegno di questa espansione, e in vista di un 2026 già definito “Anno d’oro del turismo Usa\", Going ha riunito a bordo de La Suprema, ammiraglia Gnv, i vertici Going, una novantina di agenti fidelizzati del Nord Italia e quindici partner internazionali per raccontare l’evoluzioni del t.o. negli ultimi tre anni e le prospettive future.\r

Appuntamento a stelle e strisce\r

L’appuntamento, “a stelle e strisce” non poteva trovare scenario più simbolico della città natale di Cristoforo Colombo, ideale per ispirare una nuova “scoperta dell’America”. «L’obiettivo è mostrare tutte le potenzialità di Going e dei partner – ha proseguito Casabianca –, ognuno frammento di un Paese a più sfaccettature. Dai grandi circuiti urbani con estensioni in Giamaica e Aruba, ai viaggi tematici, fino a territori “secondari”, sorprendenti e dai tanti spunti inattesi. Senza dimenticare le crociere Msc, con sette navi operative da quattro porti statunitensi: Miami, Port Canaveral, New York e ora anche Galveston, da cui sarà possibile esplorare il Texas, integrando itinerari terrestri e crocieristici. Un’America in grado di soddisfare sia il turista, orientato a soluzioni rapide e standardizzate, sia il viaggiatore, alla ricerca di esperienze dai contenuti unici, secondo proposte personalizzabili in linea con le esigenze di ciascun cliente».\r

\r

Il 2026 segnerà inoltre il primo anno pieno di Going come rivenditore ufficiale di Walt Disney World Florida, un riconoscimento strategico che offre opportunità sia per viaggi esclusivi in Florida sia per tour multitappa negli States. «Con Going Square vogliamo dimostrare il valore aggiunto degli agenti di viaggio – ha chiarito Casabianca – fornendo loro strumenti e competenze per aiutarli a conquistare coloro che viaggiano negli Stati Uniti senza passare dalle agenzie, in particolare i repeater, spesso convinti di organizzare tutto autonomamente. Per il cliente finale, affidarsi a professionisti aggiornati significa ottimizzare tempi, evitare errori e vivere un’esperienza di viaggio completa e di qualità»..\r

\r

Per il 2026 è già stato definito un calendario di appuntamenti bB2b sul territorio per formazione, aggiornamento e supporto alle agenzie, con la partecipazione alle principali fiere di settore.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Going Square: obiettivo puntato sui viaggi negli Stati Uniti","post_date":"2025-11-19T12:36:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763555789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voglia di esperienze incentrate sulla persona, su misura e indelebili: questa la tendenza più evidente che emerge dalla recente indagine di Aci World che analizza i trend chiave che caratterizzeranno il trasporto aereo nel 2026.\r

\r

L'analisi sull'Airport Service Quality mostra che negli aeroporti occorrerà creare esperienze che entrino in sintonia con le emozioni, i valori e il benessere dei passeggeri, riducendo l'ansia, creando fiducia e migliorando il comfort durante tutto il viaggio. La sesta edizione del rapporto di punta dell'Aci World si basa sulle opinioni di 4.125 viaggiatori in 30 paesi. \r

\r

Dal cliente all'esperienza umana: il contatto umano acquista importanza insieme all'efficienza guidata dalla tecnologia. Il 44% dei viaggiatori ritiene attualmente che i dipendenti degli aeroporti dimostrino empatia e il 48% percepisce un supporto proattivo, evidenziando un'opportunità di differenziazione per gli aeroporti.\r

\r

Tecnologia e personalizzazione: i viaggiatori mostrano un forte interesse per le soluzioni fuori dall'aeroporto che consentono loro di arrivare “pronti per volare”, tra cui il check-in remoto, il deposito bagagli fuori dall'aeroporto e la verifica biometrica. La disponibilità a utilizzare soluzioni biometriche è salita al 72% nel 2025 (57% nel 2021).\r

\r

Creare momenti speciali: gli aeroporti che combinano l'efficienza operativa con esperienze memorabili ottengono il massimo livello di soddisfazione; i viaggiatori apprezzano in particolare i tocchi locali che trasmettono un senso di appartenenza al luogo, dalla cucina regionale ai prodotti tipici.Benessere durante il viaggio: spazi puliti, silenziosi e progettati con cura che promuovono la calma e il comfort continuano a influenzare positivamente l'esperienza aeroportuale.\r

\r

Sostenibilità con impatto visibile: i viaggiatori sono più ricettivi alle iniziative di sostenibilità concrete e radicate nella comunità locale: le iniziative che promuovono l'occupazione, il turismo e le infrastrutture di trasporto, nonché la conservazione dell'ambiente, influenzano la percezione dei viaggiatori.\r

\r

«Il viaggiatore di oggi non si accontenta più di un'esperienza più veloce, ma ne desidera una più coinvolgente e uman - ha commentato il direttore generale di Aci World Justin Erbacci -. I viaggiatori desiderano una tecnologia che renda fluida l'esperienza e persone che offrano un servizio empatico. Si aspettano opzioni personalizzate e pronte all'uso prima di arrivare in aeroporto, spazi tranquilli e confortevoli, un'atmosfera locale familiare e una responsabilità sociale riconoscibile. Gli aeroporti che saranno leader nel 2026 saranno quelli in grado di offrire viaggi senza intoppi con relazioni umane autentiche e un più forte senso di appartenenza».","post_title":"Esperienze più umane e coinvolgenti negli aeroporti del futuro: l'indagine Aci World","post_date":"2025-11-19T12:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763555127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World. L'hotel cinque stelle parte della collezione VRetreats di VOIhotels raggiunge così un importante traguardo nel segno dell'ospitalità di lusso.\r

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Atlantis Bay tra i membri di The Leading Hotels of the World. Il suo ingresso riflette il nostro costante impegno nel collaborare con albergatori indipendenti e di spirito libero, che donano autenticità e creatività ad ogni soggiorno. L’hotel arricchisce il nostro portfolio mediterraneo con una prospettiva squisitamente siciliana, in cui l’ospitalità si esprime attraverso il legame, la maestria artigianale e una profonda connessione con il territorio. Insieme al Mazzarò Sea Palace, sempre parte della collezione VRetreats, rafforza la presenza di Lhw a Taormina e arricchiesce la nostra comunità di albergatori indipendenti, capaci di trasformare le storie locali in ricordi indelebili per i viaggiatori\" ha commentato Deniz Omurgonulsen, vice Ppresident of member experience di The Leading Hotels of the World. \r

Con questo ingresso, la struttura si unisce a oltre 400 hotel e resort di lusso, presenti in più di 80 paesi, sancendo ancora una volta la propria appartenenza a una delle community alberghiere più prestigiose al mondo. \r

\r

L'hotel\r

L’Atlantis Bay, unico hotel situato nei pressi della baia delle Sirene a Taormina, si distingue per l'architettura che richiama un antico villaggio di pescatori e per la spiaggia privata. Le 71 camere offrono un’esperienza di charme mediterraneo a cui è affiancata una proposta enogastronomica che si sviluppa in tre ambienti distintivi: dal Beach Bar per un light lunch informale, al Kori Bar per aperitivi al tramonto, fino al ristorante gourmet Nui, che reinterpreta in chiave contemporanea i sapori della tradizione mediterranea. Il benessere trova, inoltre, la sua espressione anche nell’area wellness Hyd’or.\r

«Con l’ingresso dell’Atlantis Bay nella community di The Leading Hotels of The World, celebriamo un nuovo traguardo nel nostro cammino di crescita, volto a rafforzare la presenza di VRetreats nel mondo dell’ospitalità di lusso internazionale - aggiunge Angelo La Riccia, direttore commerciale VOIhotels -. Dopo il Mazzarò Sea Palace, questa nuova affiliazione testimonia la nostra costante ricerca dell’eccellenza, la cura dei dettagli e la passione con cui rendiamo ogni soggiorno un’esperienza memorabile». \r

\r

","post_title":"Atlantis Bay entra a far parte di The Leading Hotels of The World","post_date":"2025-11-19T12:23:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763554992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501952","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Migliorare il posizionamento nei confronti dei diversi target e aggiornare l’identità digitale del brand, allineandola all’evoluzione strategica dell’azienda: Travel Expert si appresta a chiudere un 2025 ricco di soddisfazioni con il lancio del nuovo sito, già online all’indirizzo thetravelexpert.it\r

\r

Più che un sito, un vero e proprio ecosistema digitale basato su due portali distinti: il primo, già disponibile, è pensato per il pubblico e per la prima volta comprende una sezione dedicata al mondo delle aziende, in linea con la crescente incidenza del MICE nella composizione del business di Travel Expert.\r

\r

Accanto ai consigli e alle offerte per viaggiatori individuali – corredati di blog e articoli descrittivi – trovano quindi spazio i servizi e i vantaggi rivolti alle imprese che scelgono di affidarsi a Travel Expert per l’organizzazione di incentive, team building ed eventi. L’area, accessibile senza restrizioni, è completata da una serie di case histories a dimostrazione del know-how nel settore e della qualità dei progetti realizzati, per realtà di diversa natura e dimensione.\r

\r

Il secondo portale, in arrivo entro fine anno, è dedicato al recruiting ed è rivolto agli agenti di viaggio interessati ad approcciare il modello distributivo proposto da Travel Expert: oltre a illustrare le caratteristiche principali del business model, raccoglie le testimonianze di chi ha già scelto di entrare a far parte della rete, offrendo così uno sguardo diretto sui vantaggi e sulle opportunità offerte.\r

Rinnovamento profondo\r

“Il vecchio sito necessitava di un rinnovamento profondo- ha commentato Luigi Porro, ceo e founder Travel Expert -. Abbiamo colto l’occasione per ridefinire parte del nostro ecosistema digitale e chiarire meglio il duplice posizionamento di Travel Expert, aprendoci anche al canale incentive. Si tratta in ogni caso di uno strumento di lead generation: l’obiettivo è sempre quello di incuriosire e instradare l’utente, privato o azienda, verso il Personal Travel Expert di riferimento, affinché ottenga un servizio consulenziale personalizzato”.\r

\r

Il sito comprende anche la sezione ad accesso condizionato riservata ai Personal Travel Expert, completamente riorganizzata in un’ottica di migliore fruibilità ed efficienza operativa: un vero e proprio cockpit personalizzato per ogni agente, con accesso immediato a strumenti di lavoro, guide, webinar e documenti strategici. Il portale elabora statistiche in tempo reale sull’andamento di vendite e fatturato rispetto agli anni precedenti, affinché ogni Personal possa controllare in tempo reale le proprie performance e migliorarle se necessario.\r

\r

Il restyling si distingue anche per il design, caratterizzato da un elegante fondo blu scuro e da un layout in negativo che offre migliore leggibilità dei testi e un impatto più forte alle immagini.\r

\r

Il nuovo portale, che arriva a poche settimane dal doppio festeggiamento per i 10 anni di attività e il raggiungimento dei 100 PTE in squadra, è anche il punto di partenza per una rinnovata attività di lead generation, con campagne social mirate a creare nuove opportunità di contatto per la rete di consulenti.","post_title":"Travel Expert presenta il nuovo sito diviso in due portali distinti","post_date":"2025-11-19T11:49:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763552970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501939\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pietro Moretti[/caption]\r

Ag Hotel Consulting cresce. La divisione di Ag Group specializzata nella crescita, nella gestione e nel riposizionamento strategico di hotel, resort e boutique property ha all'attivo un portfolio di 40 strutture e un team composto da 40 professionisti. L'obiettivo è ambizioso: raggiungere 70 strutture, di cui 25 in formula manchising, entro il 2030.\r

«Il nostro obiettivo - spiega Pietro Moretti, director di Ag Hotel Consulting - è accompagnare gli albergatori in un percorso di crescita concreta, misurabile. Non ci limitiamo a offrire consulenza, ma ci integriamo nei progetti diventandone parte attiva, supportando le strutture nelle scelte strategiche e gestionali. AgG Hotel Consulting opera in outsourcing, sostituendosi alle risorse che la proprietà dovrebbe assumere internamente. Grazie alle economie di scala, mettiamo a disposizione know-how, professionisti qualificati, continuità operativa e la possibilità di ottimizzare e ammortizzare i costi. La forza di Ag Hotel Consulting risiede nella capacità di coniugare la solidità di un gruppo strutturato con una competenza che coglie in profondità le dinamiche dell’hôtellerie. La nostra missione è chiara: generare valore duraturo per gli hotel con cui collaboriamo, rafforzandone l’identità e la competitività sul mercato».\r

\r

La mission\r

Ag Hotel Consulting si inserisce in modo organico nei processi delle strutture, per ottimizzare il potenziale di ogni hotel e valorizzarne l’identità. L’obiettivo è costruire solidi percorsi di crescita, che spaziano dalla pianificazione strategica alla distribuzione, fino alla gestione quotidiana delle attività. Un approccio che si traduce in risultati concreti, come dimostrano i successi di Villa Athena Resort, Hotel della Piana, Hannah Hotels Collection e Adèsso Hotel.\r

L’attività di Ag Hotel Consulting si fonda su un modello integrato e flessibile, efficace anche per start-up alberghiere, poiché consente di costruire lo scheletro stesso del progetto, definendone strategia, identità e processi fin dalle fondamenta.\r

\r

L'offerta\r

L’offerta si articola in quattro macroaree coordinate. L’area operations presidia gli aspetti strategici e organizzativi, dal project management alla pianificazione alberghiera, proponendo le figure chiave e garantendo la migliore qualità dei fornitori selezionati, oltre alla definizione di budget timeline operativa. La componente distribution sostiene il posizionamento commerciale delle strutture grazie alle attività di revenue management e sales representation, insieme a iniziative mirate di digital marketing e comunicazione per accrescere visibilità e identità del brand. A queste aree si affiancano gli add-on services, che assicurano un supporto trasversale con soluzioni di prenotazione centralizzata, gestione dei canali social, favorendo il coordinamento tra tutte le funzioni operative. Completa il quadro la macroarea partners, che mette a disposizione una rete consolidata di fornitori qualificati nei settori tech, f&b, wellness, servizi di graphic design, ufficio stampa e pr, esperienze tailor made.\r

\r

Da questa architettura modulare prendono forma due format gestionali flessibil. Distribution Plus si rivolge agli hotel già operativi che intendono migliorare la redditività e le performance commerciali mantenendo piena autonomia gestionale. Manchising, invece, è un modello end-to-end ideato per start-up, nuove aperture e riposizionamento.\r

\r

Nel 2025, AG Hotel Consulting conferma una strategia di sviluppo orientata alla crescita qualitativa del portfolio, selezionando e valorizzando strutture sempre più upscale e luxury. L’obiettivo è consolidare la propria posizione come partner di riferimento per l’hôtellerie italiana d’eccellenza, con un’offerta dedicata ai singoli imprenditori, fondi d’investimento, family office e piccole collection alberghiere.","post_title":"Ag Hotel Consulting: obiettivo a 70 strutture entro il 2030","post_date":"2025-11-19T11:10:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763550630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sun Siyam si prepara alle feste di Natale e Capodanno con un ricco programma di eventi. Per chi è legato alle tradizioni, anche alle Maldive sarà possibile vivere l’atmosfera dei giorni di festa mentre chi ha voluto lasciarsi alle spalle il freddo potrà approfittare di sole, mare e relax o dedicarsi a una delle tante attività proposte.\r

Per questo speciale periodo dell’anno, ogni resort ha ideato un proprio programma per arricchire il soggiorno degli ospiti coinvolgendoli in prima persona. Come da tradizione, in tutti i resort non mancherà Babbo Natale che arriverà sulla spiaggia per distribuire doni e dolci ai bambini.\r

\r

I programmi speciali\r

ReelWorld è il tema di Siyam World - Lifestyle Collection, il resort più iconico della collezione, che si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, dove fantasia, acrobazie, comicità e magia si uniscono in un’esperienza spettacolare. I quattro mondi leggendari di Harry Potter, Mission Impossible, Pirati dei Caraibi e Austin Powers propongono attività dall’alba al tramonto per una vacanza da film, dove gli ospiti sono i protagonisti.\r

Dalla scuola di magia agli spettacoli acrobatici, alle corse a ostacoli; dalla caccia al tesoro alle avventure acquatiche dei pirati, agli spettacoli teatrali, il programma è ampio. Inoltre, competizioni sportive di gruppo e gare, come la corsa di 3 chilometri tra i sentieri nella folta vegetazione dell’isola: al vincitore un soggiorno di 5 notti per due persone nel 2026, con trasferimento in idrovolante incluso e trattamento Wow! Inclusive, il più completo di Siyam World.\r

Glamourous è, invece, il leit motiv che ha ispirato Sun Siyam Iru Fushi - Luxury Collection per le festività, unendo intrattenimento, alta cucina ed esperienze per tutta la famiglia per culminare nel conto alla rovescia di Capodanno, con fuochi d’artificio sul mare delle Maldive. Tra gli eventi più attesi la presentazione dei vini di annate prestigiose invecchiati a 30 metri sotto la superficie dell’oceano Indiano, che saranno degustati il 23 dicembre. E glamourous sarebbe anche vincere un altro soggiorno al Sun Siyam Iru Fushi, in palio per coloro che proveranno alcune delle tante attività proposte dal resort, come un trattamento per due nell’esclusiva The Spa by Thalgo o un Cinema by Moonlight con proiezione privata sulla spiaggia.\r

Al Sun Siyam Olhuveli - Lifestyle Collection, gli ospiti vengono trasportati nel mondo di Mystival, celebrazione caleidoscopica di musica, fantasia e creatività. A guidare i festeggiamenti sarà il duo elettronico francese Dj Trinix, noto per i brani che fondono diversi generi musicali insieme all'artista pop di origine italiana Matilde G, che illuminerà il palco con la sua voce. Su tutte e tre le isole di Sun Siyam Olhuveli, Main, Dream e Romance, non mancheranno installazioni artistiche, esperienze culinarie e serate di gala a tema, culminando in un conto alla rovescia di Capodanno sotto le stelle.\r

Sun Siyam Vilu Reef - Privé Collection ospiterà Ocean Odyssey, un’esperienza che combina intrattenimento ad alta energia e avventure ispirate all’oceano. Il calendario delle festività del resort include spettacoli di danza Fire & Led, performance di danza del ventre, lotterie e promozioni speciali alla spa. Gli amanti dell’avventura possono partecipare a Double Action Safaris per ammirare squali balena e mante, o vivere l’emozione di un giro in Jet Car attraverso la laguna, mentre i bambini si divertono con laboratori creativi e altre attività.\r

A Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection si svolge Eden Reimaginate: l’isola si trasforma in un rifugio di equilibrio e rinascita in cui le radici autentiche si fondono con l’espressione contemporanea, creando un’atmosfera vibrante, immersiva e reinterpretata in chiave moderna. Artisti e dj di ogni angolo del mondo si esibiranno creando atmosfere in linea con il resort: tutti insieme si esibiranno per salutare il nuovo anno per un finale di grande impatto visivo e musicale.\r

Nelle agenzie di viaggio italiane Sun Siyam Iru Veli - Privé Collection viene proposto in esclusiva da Idee per Viaggiare.","post_title":"Sun Siyam si prepara al Natale: ecco le iniziative in programma","post_date":"2025-11-19T10:39:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763548742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna la campagna Shock Days di Gattinoni Travel, c , di partner e la possibilità di partire da qui ad agosto 2026.\r

Dal 18 al 28 novembre, i clienti delle agenzie Gattinoni potranno scegliere fra 5 fasce di prezzo – da 499 euro a 1399 euro – selezionate insieme ai partner della campagna: Alpitour World, Atitur, Cabo Verde Time, Brixiaclub, Futura, Going, I Grandi Viaggi, Kalimera, Kappa Viaggi, Nicolaus, TH Resorts, Gattinoni Travel e Dreampacker, il brand dedicato al target 21-45 anni.\r

I pacchetti comprendono volo e soggiorno (in qualche caso soggiorno senza trasporto); le destinazioni sono disponibili in base alla fascia di prezzo, rispettivamente 499 euro, 599 euro, 799 euro, 899 euro e 1399 euro a persona in doppia.\r

Le destinazioni comprendono Mar Rosso, Djerba, Minorca, Capo Verde, Zanzibar, Caraibi e Oman, solo per citarne alcune fra quelle balneari.\r

A sostegno della campagna è stata avviata una distribuzione capillare di materiali ad hoc per le agenzie, tra cui locandine, newsletter, landing page e strumenti digitali, pensati per amplificare la visibilità e favorire la comunicazione al pubblico.","post_title":"Gattinoni lancia di nuovo gli Shock Days di Gattinoni Travel","post_date":"2025-11-19T10:25:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1763547951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover The World, general sales agent Italy di Icelandair, ha organizzato a Roma un evento dedicato all’Islanda, con la partecipazione dei tour operator 4Winds, Boscolo, Il Diamante, Island Tours e Giver. L’iniziativa ha riunito numerosi agenti di viaggio per aggiornamenti sulle proposte turistiche e sulle novità operative del vettore islandese.\r

La stagione estiva 2025 ha confermato l’elevato interesse del pubblico italiano verso l’Islanda, sottolinea, Gianbattista Sassera, Milan office director Discover The World -. Anche per l’inverno, Icelandair manterrà 5 voli, in coincidenza con oltre 15 destinazioni nordamericane, una combinazione che permette alla compagnia di registrare load factor superiori al 90%. A sostenere i riempimenti contribuiscono sia la domanda leisure sia il traffico proveniente dal Nord America, che utilizza Reykjavik come hub strategico per raggiungere Roma.\r

La flotta Icelandair verso gli Airbus A321neo e Xlr\r

Prosegue il rinnovo della flotta, con la graduale dismissione dei Boeing 757, ormai complessi da gestire per la scarsa reperibilità dei ricambi. A sostituirli arrivano i Boeing 737 Max e gli Airbus A321neo, mentre il futuro vedrà l’introduzione degli Airbus A321neo Xlr. Grazie alla loro autonomia estesa, la compagnia potrà valutare nuovi collegamenti verso la costa occidentale degli Stati Uniti e, potenzialmente, alcune destinazioni asiatiche.\r

Operativo Italia 2026: più capacità da Roma e nuovo volo da Venezia\r

«Siamo contenti di annunciare che nel 2026 ci saranno nuovi collegamenti che confermano una forte crescita dell’impegno sul mercato italiano», dichiara Sassera: Roma Fiumicino: voli giornalieri, con l’aggiunta di 2 frequenze estive, per un totale di 9 voli settimanali; Milano Malpensa: 6 voli settimanali nella stagione estiva; Venezia: 3 voli settimanali dal 22 maggio al 18 ottobre, novità assoluta per il mercato italiano.\r

«Le prenotazioni attuali per il 2026 registrano già numeri incoraggianti: 9.300 posti venduti da Roma, 9.200 da Milano e 1.300 da Venezia».\r

Sinergia con Ita Airways e crescita dalle regioni\r

L’accordo di interline con Ita Airways consente a Icelandair di ampliare il proprio bacino includendo aeroporti come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Napoli. L’interesse verso l’Islanda si sta inoltre diffondendo anche nelle regioni finora meno coinvolte, come Sicilia e Calabria, con richieste sempre più consistenti, soprattutto per i viaggi di gruppo.\r

Focus sul leisure, mentre il business resta stabile\r

Sul fronte corporate, il mercato rimane contenuto, anche a causa della conclusione dei grandi progetti industriali che in passato generavano traffico business verso l’Islanda. A trainare la crescita è quindi il segmento leisure, protagonista assoluto della domanda. Icelandair è presente su tutti i principali gds e continua a collaborare attivamente con i tour operator, che restano un canale centrale per la promozione della destinazione.\r

A conferma del trend positivo, i dati dell’Icelandic Tourist Board indicano che tra giugno e agosto 2025 l’Islanda ha registrato 40.394 visitatori italiani, in crescita del +11,3% rispetto al 2024 e del 24,9% sul 2023.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Icelandair rilancia la destinazione Islanda in Italia: nuovi voli e tour operator protagonisti","post_date":"2025-11-19T10:11:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1763547085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grecotel Hotels & Resorts celebra 50 anni di attività in Grecia e rilancia su Creta. Il Creta Palace entra a far parte della collezione Luxme e offre camere e spazi comuni recentemente rinnovati. Dopo la ristrutturazione, gli ospiti sono invitati a scoprire lo stile Luxme, che presenta una vasta gamma di ristoranti e cinque cene à la carte gratuite per ogni soggiorno di sette notti, incluso il pluripremiato Agreco Farm.\r

Le strutture del gruppo\r

L'offerta di Grecotel comprende anche Caramel, il primo boutique resort all-inclusive di Grecotel. La struttura presenta suite e nuovissime ville con piscina. Gli ospiti possono godere di un percorso gastronomico all-inclusive con cene à la carte, una cena fuori in un ristorante locale, oltre a bevande illimitate e snack. L'esclusiva esperienza \"Agricoltore per un giorno\" presso Agreco Farm aggiunge un'ulteriore esperienza a Creta.\r

\r

Amirandes propone suite e ville nuovissime, insieme a servizi personalizzati disponibili tutto l'anno. Gli ospiti possono gustare una gastronomia di livello mondiale in una varietà di ristoranti, dal Minotaur Restaurant, ai sapori cretesi di Xasteria. L'esperienza è arricchita da bevande premium illimitate in tutti i punti ristoro, compresi quelli a bordo piscina e sulla spiaggia.\r

\r

Luxme White, fiore all'occhiello della vision \"Luxury made Eeasy\" del brand, è stato il primo resort a incarnare il concetto Luxme e offre esperienze culinarie rinnovate, tra cui una Lobsteria e un percorso con menù à la carte in ristoranti d'eccezione, completato da una cena fuori presso l'Agreco Farm con un esclusivo menu degustazione cretese. Con oltre 150 etichette di vini pregiati, l'esperienza del tè pomeridiano, nuove strutture fitness all'avanguardia e programmi per famiglie, ogni soggiorno è all'insegna del lusso autentico.\r

\r

Il Marine Palace & Aqua Park propone invece vacanze all-inclusive per famiglie con il fascino di un villaggio sul mare a Panormos, unendo il tradizionale calore cretese al divertimento. Con l'arrivo del 2026, il resort presenta camere e bungalow rinnovati, un esclusivo Kids Club e Aqua Park, oltre a esperienze di fitness e benessere migliorate. Le sistemazioni a tema per famiglie vicino all'Aqua Park e i ristoranti assicurano un soggiorno confortevole agli ospiti di tutte le età.\r

Infine, l'Agreco Farm, creata dal fondatore di Grecotel Nikos Daskalantonakis, è una testimonianza di tradizioni agricole secolari, offrendo agli ospiti un legame autentico con il patrimonio culturale di Creta. Nata dal profondo amore del fondatore per l'isola e dal suo impegno per la sostenibilità e l'ospitalità autentica, ogni pietra e ogni ulivo della tenuta preservano l'equilibrio tra uomo e natura.\r

\r

Gli ospiti della catena sono invitati a prendere parte a questo mondo attraverso il programma \"Be a Ffarmer Ffor a day\", un viaggio in cui i bambini entrano in contatto con la natura, raccolgono verdure fresche e cucinano ricette tradizionali presso la Great Cooking School. Per adulti e famiglie, Agreco offre un calendario di eventi.\r

\r

","post_title":"Grecotel festeggia 50 anni e rinnova le strutture a Creta","post_date":"2025-11-19T10:10:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763547004000]}]}}