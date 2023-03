Arsenale esporta il Treno della Dolce Vita in Arabia Saudita con il Dream of the Desert Non c’è solo l’Italia nei progetti del Treno della Dolce Vita, che nel nostro Paese verrà peraltro declinato con il brand Orient Express. Paolo Barletta, ceo di Arsenale, il gruppo a monte di questo concept di ospitalità di lusso itinerante, ha infatti recentemente siglato un’intesa con Bashar Al Malik, ceo della compagnia ferroviaria nazionale dell’Arabia Saudita, la Saudi Arabia Railways (Sar), per lo sviluppo del format anche nel paese mediorientale. Il progetto Dream of the Desert partirà entro il 2025 grazie a un treno dotato di 40 cabine che si muoverà lungo le linee delle ferrovie saudite. Il tutto, per un valore di 51 milioni di euro di manifattura e 10 milioni di ulteriori investimenti in Italia. Il know how sarà infatti 100% tricolore e le carrozze saranno completamente ristrutturate in stabilimenti della nostra Penisola. Per Arsenale si tratta del debutto internazionale di un modello replicabile in tutto il mondo.

\r

La start-up fornirà \"un'esperienza di viaggio di livello mondiale\" ai passeggeri che viaggiano da e verso Neom, soddisfacendo sia il traffico leisure che quello business, ha dichiarato il ceo, Klaus Goersch, al sito web Future Travel Experience, ripreso da Ch-Aviation.\r

\r

\"Il piano finale di sviluppo delle rotte è in fase di elaborazione, ma naturalmente i principali gateway regionali e globali sono i candidati principali. Collaboriamo strettamente con tutti gli stakeholder e i progetti di Neom per allineare la nostra strategia \"go to market\". Dopotutto, siamo il motore della destinazione, quindi l'allineamento tra i progetti Neom è assolutamente fondamentale\", ha aggiunto precisando che la nuova compagnia \"non sarà in concorrenza con Saudia o con Riyadh Airlines\".\r

\r

\"Ogni compagnia aerea ha una strategia chiara: essere un vettore di rete globale (Riyadh Air), concentrarsi sul traffico religioso (Saudia) o essere una compagnia aerea dedicata a una destinazione. Il nostro obiettivo è servire la destinazione dai mercati internazionali globali\".\r

\r

Neom è un progetto urbano in costruzione sulla costa del mar Rosso, nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Mentre la futura città è in una fase iniziale di sviluppo, l'aeroporto di Neom Bay serve già la limitata area urbana esistente. Saudia e flydubai operano rotte nazionali dall'aeroporto. Saudia vola settimanalmente anche a Londra Heathrow, mentre flydubai collega la città con Dubai International.","post_title":"Neom Airlines sarà il terzo vettore dell'Arabia Saudita: decollo tra fine 2024 e inizio 2025","post_date":"2023-03-17T12:07:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679054832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è solo l'Italia nei progetti del Treno della Dolce Vita, che nel nostro Paese verrà peraltro declinato con il brand Orient Express. Paolo Barletta, ceo di Arsenale, il gruppo a monte di questo concept di ospitalità di lusso itinerante, ha infatti recentemente siglato un'intesa con Bashar Al Malik, ceo della compagnia ferroviaria nazionale dell'Arabia Saudita, la Saudi Arabia Railways (Sar), per lo sviluppo del format anche nel paese mediorientale.\r

\r

Il progetto Dream of the Desert partirà entro il 2025 grazie a un treno dotato di 40 cabine che si muoverà lungo le linee delle ferrovie saudite. Il tutto, per un valore di 51 milioni di euro di manifattura e 10 milioni di ulteriori investimenti in Italia. Il know how sarà infatti 100% tricolore e le carrozze saranno completamente ristrutturate in stabilimenti della nostra Penisola. Per Arsenale si tratta del debutto internazionale di un modello replicabile in tutto il mondo.","post_title":"Arsenale esporta il Treno della Dolce Vita in Arabia Saudita con il Dream of the Desert","post_date":"2023-03-17T11:37:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679053033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Rendez-vous in Arabia Saudita, che lo scorso 7 marzo ha raccolto nell'oasi di AlUla i partecipanti a vari itinerari in corso nell'area con tanto di concerto del pianista e compositore di fama internazionale Alessandro Martire; un evento a cui hanno partecipato anche dieci agenti di viaggio, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways. E' la punta di diamante dell'anno di intenso lavoro che Kel 12 ha dedicato alla destinazione saudita con progetti ad hoc e tante nuove proposte, tra cui workshop nelle principali città italiane, presentazioni con approfondimenti sulla destinazione fino alla realizzazione, appunto, di viaggi evento.\r

\r

Oltre al momento del Rendez-vous, gli agenti presenti all’iniziativa, dopo un’interessante sosta a Doha, hanno visitato i principali highlights del paese: da Riyadh, la moderna capitale, hanno raggiunto i territori del Nord-Ovest, attraverso la Disah Valley (uno spettacolare percorso fra faraglioni di arenaria, sorgenti e palmeti) fino all’oasi appunto di AlUla, per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno; infine, si è tenuta la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo.\r

\r

“Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle adv fidelizzate - spiega la trade manager Kel 12, Daniela di Berardino -: un processo iniziato durante l'anno con i nostri Fotogrammi: appuntamenti dedicati al prodotto sempre arricchiti da un’esperienza. I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo paese dall'indiscutibile potenziale turistico”.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’esperienza vissuta in Arabia Saudita e di tutto il lavoro realizzato in questi anni, volto a creare una vasta e qualificata programmazione . aggiunge la head of sales, Sonia Di Gregorio -. Possiamo infatti vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione. Abbiamo costruito una relazione molto stretta con la Saudi Tourism Authority che ha portato, nel tempo, alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, on e off line, rivolte sia alle agenzie sia ai viaggiatori. Qatar Airways, con cui abbiamo condiviso questo progetto di fam trip, è per noi un partner altrettanto strategico”.\r

\r

","post_title":"L'esperienza di un Rendez-vous ad AlUla cuore del fam trip saudita griffato Kel 12","post_date":"2023-03-17T11:22:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679052176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland.\r

\r

La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione.\r

\r

“L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”.\r

\r

Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città.\r

\r

A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni.","post_title":"Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un'offerta urbana fuori dagli schemi","post_date":"2023-03-16T10:39:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678963177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha varato un nuovo programma riservato ai piloti esperti di Airbus, che saranno coinvolti in un approfondito iter di aggiornamento dei comandi prima di essere abilitati come comandanti in tutto il network della low cost. Il \"Direct Entry Captain Program” è un’opportunità per i primi ufficiali che desiderano fare un ulteriore passo avanti nella loro carriera ed è sovvenzionato da Wizz Air: i candidati seguiranno un corso di formazione di circa 6 mesi ed entreranno nella compagnia in qualità di capitani dopo aver completato con successo la formazione. Il programma è concepito in modo unico e finanziariamente accessibile, per cui viene calcolata una quota totale di 10.000 euro come parte della quota del Direct Entry Command Program, che si traduce in una riduzione dello stipendio di 500 euro al mese per 20 mesi, dopo il superamento del corso.\r

\r

Wizz Air punta ad assumere 120 capitani per Wizz Ungheria e Wizz Malta nel 2023, 25 dei quali otterranno la posizione di comandante direttamente dopo il programma Direct Entry Captain. Il programma è attualmente disponibile in Europa. Wizz Air sta reclutando attivamente piloti con licenza EASA che abbiano il permesso di vivere e lavorare nell'UE o in Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldavia, Macedonia del Nord e Serbia.\r

\r

Wizz Air di più che triplicare le dimensioni della sua flotta fino a 500 aeromobili entro il 2030. I candidati interessati possono candidarsi direttamente al programma sul sito web di Wizz Air Career.\r

\r

","post_title":"Wizz Air vara un programma per la formazione di nuovi comandanti","post_date":"2023-03-14T10:19:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678789152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441382","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tgv Inoui incentiva i viaggi in treno da Milano e Torino verso Parigi con una promozione tutta primaverile: dal 13 al 26 marzo sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 49 euro per viaggiare tra il 10 aprile e il 13 settembre 2023.\r

La soluzione di Tgv Inoui consente di vivere l’atmosfera parigina già dal viaggio, con un servizio ad alta velocità e a basso impatto ambientale, raggiungendo Parigi in circa 6 ore: sono tre i treni giornalieri a/r, che coprono la distanza in sole 7:09 e 5:34 ore (rispettivamente da Milano e Torino).\r

Sempre disponibili poi le carte fedeltà nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”: acquistabili al prezzo di 49 euro, danno ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità, dalla riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno, allo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni. La versione “adulte” inoltre, dà diritto a un’ulteriore riduzione del 30% da applicare alla tariffa di un eventuale accompagnatore.\r

Grazie al miglioramento delle carrozze, i passeggeri possono godere di un maggiore comfort, qualità dei sedili, spazio in 1° classe, prese elettriche in prima e seconda classe e connettività illimitata durante tutto il viaggio. I clienti di prima classe possono usufruire del welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta per rendere il viaggio sempre più piacevole.\r

A Milano, i passeggeri possono approfittare anche della disponibilità della Lounge della Stazione Garibaldi, aperta per i treni in partenza da 1 ora prima della partenza fino a 30 minuti dopo e per i treni in arrivo fino a 30 minuti dopo l’arrivo.","post_title":"Tgv Inoui: promozione di primavera per raggiungere Parigi da Milano e Torino","post_date":"2023-03-14T09:20:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678785605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce in Italia la richiesta di proposte turistiche sostenibili. Lo conferma Paloma Blazquez, country manager Southern Europe di Evaneos, la piattaforma dedicata ai viaggi su misura e responsabili in diretta connessione con agenzie locali per valorizzare viaggi responsabili: \"Da oltre dieci anni proponiamo in Italia questo tipo di prodotti e lo slow travel: il mercato tricolore si conferma uno dei principali bacini insieme alla Spagna. Il 2022 si è rivelato un anno di completa ripresa e anche le aspettative per la prossima estate sono molto interessanti. Abbiamo notato non solo una crescita di richieste ma anche un'attenzione maggiore da parte delle agenzie di viaggio italiane affiliate, che attualmente sono circa 60, tutte selezionate e in linea con la nostra mission: richiedono viaggi ed esperienze più rispettosi e a contatto con le realtà locali. In generale, abbiamo registrato una crescita notevole da vari tipi di target di viaggiatori ma soprattutto le famiglie sono state il traino di questo ultimo periodo, non solo per le destinazioni estere ma anche per l'Italia stessa come la Toscana, Sicilia e Umbria\".\r

\r

L'offerta è sempre più ampia: non solo mete a lungo raggio come le novità Uganda e Uzbekistan che si affiancano alle più consolidate Perù, Tanzania, Islanda, Giordania ma anche numerose new entry per il corto raggio. Tante infatti le proposte in Italia e Spagna con il lancio di nuovi itinerari, in treno e a piedi, anche in località già note, ma per conoscerle in modo diverso. Si rafforza poi l'impegno di Evaneos per mantenere l'87% dell'importo di ogni viaggio a favore degli attori locali delle destinazioni visitate: \"Modello che permette commissioni più basse e margini più alti per le agenzie che propongo questa forma di turismo che ha come obiettivo migliorare le condizioni economico-sociali dei territori interessati dalla proposta\", prosegue Paloma Blazquez . Inoltre, si rafforzano le iniziative dedicate alla formazione e al supporto delle adv, tramite l'organizzazione due volte l'anno di alcuni workshop in Italia per promuovere al meglio i progetti di sostenibilità anche grazie alla raccolta fondi attivata alla fine del 2022 e che ha raccolto 20 milioni di euro.\r

\r

\"Lavoriamo in più di 160 destinazioni in tutto il mondo e sono stati 600 mila i viaggiatori che si sono affidati a noi. Crediamo di poter trainare la crescita del settore con questa concezione di viaggio - conclude Paloma Blazquez -. Basti pensare che abbiamo anche rilevato l'aumento di budget e la permanenza media dei turisti\".","post_title":"Evaneos, Blazquez: Italia mercato in crescita, sempre più richieste per il turismo sostenibile","post_date":"2023-03-13T10:05:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678701923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Travel Experience di Gattinoni ha partecipato al Parau Parau Tahiti 2023 per arricchire la sua proposta di viaggio con esperienze esclusive. La fiera internazionale del turismo della Polinesia francese è stata l’occasione per riscoprire l’offerta di accoglienza turistica dell’arcipelago. Gattinoni privilegia il turismo sostenibile aiutando la popolazione locale e lavorando con i DMC locali, ma propone anche la garanzia delle grandi catene e offre al cliente un’esperienza a 360°; con hotel di fascia medio alta e il supporto di guide esperte.\r

\r

«Sappiamo che un viaggio è un’esperienza soggettiva, quindi comprendiamo le esigenze e i sogni del cliente. - afferma Elisabetta Rullo, product specialist Oceania e Giappone e team leader - A partire da essi e grazie alle nostre conoscenze, creiamo un’esperienza unica. La pandemia ci ha insegnato che è giusto personalizzare sempre di più il viaggio e offrire qualcosa di originale e diverso. La Polinesia è una destinazione che Travel Experience tratta dal 2017. Una terra dove il viaggiatore trova gli spazi, i contatti umani e tutto ciò che fa stare bene, anche piccole esperienze esclusive come una lezione di yoga su una barca o sui motu – lingue di sabbia che emergono dal mare - costruendo bei ricordi da portare a casa e da richiamare alla mente per illuminare la vita quotidiana».","post_title":"Travel Experience Gattinoni: vivere la destinazione a 360°","post_date":"2023-03-13T09:59:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678701588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita svela il volto di Riyadh Air, la nuova compagnia aerea nazionale. Il principe ereditario, Mohammed bin Salman, ha annunciato ieri che alla guida del vettore c'è in qualità di ceo Tony Douglas, esperienza quarantennale nel trasporto aereo ed ex amministratore delegato di Etihad Airways. \r

\r

Riyadh Air, come si legge da una nota ufficiale del Public Investment Fund (Pif) dell'Arabia Saudita - che detiene al 100% la proprietà del vettore - servirà più di 100 destinazioni in tutto il mondo entro il 2030, sfruttando la posizione del Paese a cavallo tra Asia, Africa ed Europa.\r

\r

La nuova compagnia aerea - che dovrebbe contribuire con 20 miliardi di dollari alla crescita del Pil non derivante dal petrolio dell'Arabia Saudita - porterà alla creazione di oltre 200.000 posti di lavoro sia diretti che indiretti.\r

\r

Il Public Investment Fund ha un patrimonio di oltre 600 miliardi di dollari e riveste un ruolo centrale nel progetto di diversificazione dell'economia del Paese, che mira a svincolarsi dal petrolio.\r

\r

Lo scorso ottobre, l'Arabia Saudita era in trattative avanzate per ordinare quasi 40 aeromobili A350 da Airbus, mentre anche Boeing tentava di inserirsi per ottenere una fetta dell'espansione dei trasporti del Paese.","post_title":"Riyadh Air, il nuovo vettore dell'Arabia Saudita: 100 destinazioni entro il 2030","post_date":"2023-03-13T09:46:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678700777000]}]}}